Путин поручил ввести в приграничных территориях с Украиной средний уровень реагирования

Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

Президент Путин объявил о решении ввести военное положение в Херсонской, Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках.

Путин заявил, что в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях необходимо оформить военное положение, передает РИА «Новости».

Свое решение глава государства озвучил во время заседания Совета безопасности РФ в среду.

«Мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации. Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации, а о принятом решении проинформирована Государственная дума», – приводит ТАСС слова Путина.

Согласно тексту указа, опубликованном на сайте Кремля, учитывая, что против территориальной целостности Российской Федерации применяется вооруженная сила, военное положение вводится с 20 октября 2022 г. с ноля часов на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей военное положение.

Правительству в соответствии с предложениями Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии и Главного управления специальных программ президента РФ поручено в трехдневный срок представить предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введено военное положение.

Кроме того, правительству поручено подготовить проект указа Президента Российской Федерации об образовании координационного совета при Правительстве Российской Федерации в целях обеспечения потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции.

По его словам, жители новых регионов выразили свою волю быть с Россией.

«Киевский режим, как известно, отказался признать волю и выбор людей, отвергает любые предложения о переговорах. Напротив, продолжаются обстрелы, гибнут мирные люди. Неонацисты используют откровенно террористические методы, диверсии на объектах жизнеобеспечения», – добавил Путин.

По его словам, киевский режим создает бандитское подполье, засылает людей на российскую территорию, чтобы устраивать диверсии.

Президент упомянул то, что именно украинскими спецслужбами был организован взрыв на Крымском мосту, и отметил, что Россия пресекла теракты и в других регионах.