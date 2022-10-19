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19 октября, среда | Последнее обновление — 15:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: МИД: Россия не планирует вводить ограничения на выезд из страны
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19:30
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Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях
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Президент Путин объявил о решении ввести военное положение в Херсонской, Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках.
Путин заявил, что в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях необходимо оформить военное положение, передает РИА «Новости».
Свое решение глава государства озвучил во время заседания Совета безопасности РФ в среду.
«Мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации. Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации, а о принятом решении проинформирована Государственная дума», – приводит ТАСС слова Путина.
Согласно тексту указа, опубликованном на сайте Кремля, учитывая, что против территориальной целостности Российской Федерации применяется вооруженная сила, военное положение вводится с 20 октября 2022 г. с ноля часов на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей военное положение.
Правительству в соответствии с предложениями Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии и Главного управления специальных программ президента РФ поручено в трехдневный срок представить предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введено военное положение.
Кроме того, правительству поручено подготовить проект указа Президента Российской Федерации об образовании координационного совета при Правительстве Российской Федерации в целях обеспечения потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции.
По его словам, жители новых регионов выразили свою волю быть с Россией.
«Киевский режим, как известно, отказался признать волю и выбор людей, отвергает любые предложения о переговорах. Напротив, продолжаются обстрелы, гибнут мирные люди. Неонацисты используют откровенно террористические методы, диверсии на объектах жизнеобеспечения», – добавил Путин.
По его словам, киевский режим создает бандитское подполье, засылает людей на российскую территорию, чтобы устраивать диверсии.
Президент упомянул то, что именно украинскими спецслужбами был организован взрыв на Крымском мосту, и отметил, что Россия пресекла теракты и в других регионах.
Эксперты оценили планы Украины создать БПЛА для удара по Москве
Военные эксперты оценили планы Киева создать беспилотник для удара по Москве
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У Украины есть техническая база для производства беспилотников с полезной нагрузкой до 75 кг. С другой стороны, заявленная «Укроборонпромом» дальность в 1 тысячу километров вызывает вопросы, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Так он оценил озвученные в понедельник планы украинской «оборонки» создать аппарат, превосходящий российский «Герань-2».
«В целом на Украине на данный момент имеется все, чтобы производить подобного рода ударные беспилотники. Хотя, конечно, заявление о дальности их полета в одну тысячу километров сильно смущает. Реалистичнее выглядит цифра в 500 км. В частности, украинцы производили морские противокорабельные ракеты «Нептун». Дальность их полета составляла 280 км, но масса боевой части – 150 кг. Соответственно, если уменьшить массу боевой части до 75 кг, то дальность возможно увеличить как раз до около 500 км», – отмечает Вадим Козюлин, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД.
Эксперт напоминает, что на Украине имелись мощности для производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). «Имелась и хорошая инженерная школа, и большой потенциал в производстве ракетной техники, в частности, днепропетровский завод «Южмаш», который выпускал наши межконтинентальные баллистические ракеты. В стране также есть хорошее производство ракет класса «воздух – воздух». Плюс к этому сегодня на Украине появилось финансирование и поддержка Запада. На этой волне, я думаю, они могут чем-то удивить в вооружении», – полагает Козюлин.
Как напомнил в комментарии РИА Новости эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов, в последние годы на Украине появилось несколько проектов беспилотных авиационных систем, в том числе крупноразмерных: «Горлица» – разработка КБ «Антонов», беспилотник «Сокол-300» с головным разработчиком – киевским КБ «Луч», и проект тяжелого разведывательно-ударного дрона по технологии «стелс» Ace One, разработанный частной компанией Ace. Правда, отмечает эксперт, ни один из упомянутых проектов пока не был реализован.
«Создать беспилотный летательный аппарат, способный пролететь 1 тысячу км с боевой частью 75 кг (упомяну только два параметра, присутствующие в пресс-релизе «Укроборонпрома»), – это решаемая задача для любой относительно развитой страны», – в свою очередь, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Центра анализа, стратегий и технологий (АСТ) Сергей Денисенцев. «Дальше будут вопросы – какой будет система управления и наведения аппарата, какая помехоустойчивость, какая силовая установка и соответственно скорость и высота полета. Наконец, какова будет стоимость и массовость производства. Украине потребуется технологическая помощь и поставки импортных компонентов, но ничего нереалистичного в этой заявке нет», – отметил Денисенцев.
Федутинов скептически оценил заявления «Укроборонпрома» о планах создать аналог «Герани-2». По мнению Федутинова, вброс в СМИ информации о новой разработке был вызван либо желанием поднять боевой дух в момент атак российских БПЛА, «либо желанием подогреть интерес к теме, которую готовят для презентации с целью получения финансирования».
При этом эксперт отмечает, что сами по себе заявленные характеристики аппарата, в том числе дальность действия в 1 тысячу километров, не выглядят «чем-то фантастическим, особенно если речь идет о невозвращаемом аппарате». Исходя из того, что боевая часть украинского беспилотника должна весить 75 кг, размерность аппарата предполагается существенно большей, чем у «Гераней-2», – добавил Федутинов.
Но не в пользу воплощения проекта свидетельствует то, что ни одна из упомянутых выше разработок тяжелых боевых беспилотников не была реализована, отмечает эксперт. Кроме того, Федутинов напомнил о коррупции «в распоряжающихся финансами заказывающих структурах» и о явно завышенных обещаниях местных разработчиков. Так что планы «Укроборонпрома» иначе, как авантюризмом назвать невозможно, делает вывод Федутинов.
С другой стороны, эксперт не исключает, что украинский ОПК может переоборудовать закупленные за границей гражданские дроны в беспилотники-камикадзе. Подобные тактики уже применялись при атаках на штаб Черноморского флота в Севастополе, на Новошахтинский НПЗ в Ростовской области и на аэродром Шайковка в Калужской области.
В понедельник «Укроборонпром» сообщил о том, что уже завершена разработка беспилотника, сопоставимого с иранским Shahed-136 или с российским БПЛА «Герань-2» с дальностью полета 1 тысяча километров и массой боевой части в 75 кг. В Киеве не скрывают, что такая дальность позволит аппарату долететь до Москвы.
Для сравнения, у стоящих на вооружении ВСУ турецких беспилотников Bayraktar TB2 дальность радиуса действия составляет 150 км, а максимальная грузоподъемность 55 кг.
При этом отметим, что в понедельник украинское командование признало «прилет» по Киеву 40 российских беспилотников. В результате авиаударов были поражены офис «Укрэнерго» и Центральное диспетчерское управление объединенной энергосистемой Украины, отметил политолог, киевлянин Алексей Нечаев.
России необходимо налаживать выпуск в большом количестве беспилотных летательных аппаратов, они доказали свою эффективность при проведении специальной военной операции на Украине, подчеркнул в понедельник зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
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Уволен глава мобилизационного управления Петербурга
Беглов освободил от должности главу мобилизационного управления администрации Петербурга Шевченко
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов освободил от занимаемой должности начальника мобилизационного управления администрации Виктора Шевченко, сообщила администрация губернатора.
Беглов освободил от занимаемой должности начальника мобилизационного управления администрации губернатора Санкт-Петербурга Виктора Шевченко, говорится в сообщении на сайте администрации Санкт-Петербурга. Причины освобождения от должности Шевченко не сообщаются.
Теперь эту должность занял бывший первый заместитель начальника управления Владимир Буянов, передает РИА «Новости».
Ранее райсуд в Санкт-Петербурге прекратил производство по трем искам об отмене призыва по частичной мобилизации, при этом двое местных жителей передумали судиться с военкоматом без объяснения причин, еще один получил отсрочку.
Уточняется, что один из истцов, Михаил Мутыгуллин, отказался от иска, поскольку получил отсрочку. Еще двое местных жителей не объяснили причины отказа от тяжбы с военкоматом.
В их числе – Даниил Бакалинский, ранее заявлявший, что военная служба противоречит его убеждениям, и просивший заменить ее альтернативной гражданской службой. Он стал первым жителем Петербурга, который решил оспорить решение о призыве по частичной мобилизации в суде.
Напомним, генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что многих неурядиц при частичной мобилизации можно было бы избежать, если бы состоящие в запасе, как и положено по закону, предоставляли в военные комиссариаты актуальные данные о себе.
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Минобороны показало уничтожение десантниками прятавшихся в лесу диверсантов ВСУ
Минобороны опубликовало видео уничтожения российскими десантниками прятавшихся в лесу диверсантов ВСУ
Министерство обороны России опубликовало видео, снятое беспилотником, на котором российские десантники уничтожают диверсионные группы вооруженных сил Украины, скрывающиеся в лесополосе.
Видео опубликовано в Telegram-канале российского военного ведомства.
Средствами БПЛА соединение ВДВ обнаружило диверсионно-разведывательные группы ВСУ и бронированную технику, замаскированную в лесополосе. Военнослужащие нанесли удар артиллерией и противотанковыми ракетными комплексами, сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, в результате удара были уничтожены шесть танков, восемь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также живая сила противника.
13 октября Минобороны России показало кадры уничтожения бронетехники и боевиков ВСУ, пытавшихся атаковать позиции российских подразделений в Херсонской области.
Стало известно о росте популярности идей Путина на Западе
The Washington Post рассказала о росте популярности идей Путина среди лидеров и населения стран Запада
Идеи президента России Владимира Путина все чаще находят отклик в умах лидеров и населения западных стран, говорится в статье, опубликованной The Washington Post.
Как пишет The Washington Post, в конце сентября Путин выступил с речью, которая прозвучала привлекательно в большей части Европы и США, передает РИА «Новости».
Напомним, 30 сентября в Кремле Владимир Путин и главы Донбасса, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о воссоединении исторических русских земель с Россией. В своей речи президент России назвал главные причины противостояния с Западом и необратимости идущих процессов по демонтажу однополярного мироустройства. Путин подчеркнул: «Им вообще не нужна Россия, она нужна нам».
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Носитель «Калибров» МРК «Буря» вышел на испытания в Балтийском море
Пресс-служба Балтфлота: МРК «Буря»» вышел на ходовые испытания в Балтийском море
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Новейший малый ракетный корабль (МРК) «Буря» проекта 22800 – носитель крылатых ракет «Калибр», построенный на Ленинградском судостроительном заводе «Пелла» для Балтийского флота, проходит заводские ходовые испытания на морских полигонах Балтики, сообщила пресс-служба флота.
По сообщению пресс-службы, экипаж МРК «Буря» вместе с представителями производителя проверяет работоспособность механизмов и систем корабля в море. Ведется проверка работы рулевого устройства, силовой установки, средств связи и навигации, якорного устройства, вспомогательных механизмов. Затем проведут маневренные, вибрационные и скоростные испытания корабля, которые завершатся проведением комплекса стрельб, передает ТАСС.
В пресс-службе рассказали также, что ходовые испытания являются обязательным этапом строительства корабля и проводятся для проверки в ходовых условиях работы всех систем.
Планируется, что МРК «Буря», войдет в соединение ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы Балтфлота в городе Балтийске Калининградской области.
Напомним, в сентябре 2021 года малый ракетный корабль «Аскольд» проекта 22800, строительство которого велось на Керченском судостроительном заводе имени Б.Е. Бутомы, спустили на воду. Летом 2020 года в Керчи спустили на воду новейший малый ракетный корабль проекта 22800 «Циклон».
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Путин поручил создать штабы территориальной обороны в регионах России
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Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности (СБ) заявил, что необходимо создать штабы территориальной обороны в регионах, также он отметил, что губернаторы получают дополнительные полномочия по обеспечению безопасности в регионах.
Он подчеркнул, что губернаторы «должны уделять необходимое внимание реализации мер, призванных обеспечить безопасность людей, охрану и антитеррористическую защищенность критически важных объектов, поддержание общественного порядка, повышение устойчивости работы экономики, промышленности, [по] налаживанию и расширению выпуска продукции, необходимой для специальной военной операции», передает ТАСС.
«Для координации работы главы регионов получат полномочия создавать соответствующие штабы. Поручаю правительству, Министерству обороны, другим ведомствам оказывать им все необходимое содействие», – указал глава государства.
Также он отметил, что «в сегодняшней ситуации считаю необходимым наделить дополнительными полномочиями руководителей всех российских регионов. Соответствующий указ также сегодня подписан», – сказал глава государства.
Ранее Путин объявил о решении ввести военное положение в Херсонской, Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках.
Турция показала испытания баллистической ракеты «Тайфун»
Yeni Akit: Турция успешно испытала баллистическую ракету «Тайфун»
Турция успешно провела испытания баллистической ракеты «Тайфун» собственного производства, сообщили турецкие СМИ.
По данным издания Yeni Akit, испытания разработанной компанией Roketsan ракеты прошли в районе города Синоп, где ранее Турция провела испытания российских ЗРС С-400. По данным издания, ракета поразила цель за 458 секунд на расстоянии 561 километр, передает ТАСС.
Другие подробности учений и технические характеристики ракеты не приводятся.
Между тем на вооружении ВС Турции стоят ракеты «Бора-1» (Bora-1) с радиусом поражения 280 км для систем залпового огня, которые должны заменить в войсках американские MGM-140 ATACMS.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил об успешных испытаниях в стране ракеты «воздух – воздух».
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Путин поручил ввести в приграничных территориях с Украиной средний уровень реагирования
Президент России Путин заявил, что предусмотрены несколько уровней реагирования на риски в сфере безопасности
Президент России Владимир Путин поручил ввести в приграничных с Украиной и новыми территориями регионах средний уровень реагирования.
Несколько уровней реагирования на риски, возникающие в сфере безопасности, будут предусмотрены в президентском указе, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ, передает РИА «Новости».
Согласно указу президента, средний уровень реагирования касается Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.
Он подразумевает, что руководители регионов «осуществляют полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти этих субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления, отдельных мероприятий по территориальной обороне, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения».
Ранее Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Путин начал заседание Совета безопасности России
Президент Путин начал «большое» заседание Совбеза по видеосвязи
Президент России Владимир Путин проводит первое с мая «большое» заседание Совета безопасности в формате видеосвязи. Обсуждать планируется нейтрализацию угроз национальной безопасности в миграционной сфере.
Также на заседании обсудят регулирование процессов миграции. С докладом по теме выступит зампред СБ Дмитрий Медведев, который является главой межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики, передает ТАСС.
Между тем заседания Путина с постоянными членами СБ проходят регулярно.
Глава МАГАТЭ Гросси удивился информированности Путина о ситуации на Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ Гросси: Путин очень уверен в том, что делает
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси признался, что его удивила информированность президента России Владимира Путина о положении дел на Запорожской АЭС.
Как рассказал Гросси в интервью телеканалу Telefe, Путин очень уверенный в том, что он делает. Глава МАГАТЭ добавил, что его поразило то, что Путин детально знает технические характеристики АЭС и понимает его предложения по обеспечению безопасности, передает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси заявил об опасной политизации в сфере атомной деятельности и призвал к снижению такой риторики.
Анонсировано совещание Путина с членами Совбеза
Пресс-секретарь российского лидера Песков: Путин на следующей неделе проведет совещание с членами Совбеза РФ
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности России, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков отметил, что речь идет о еженедельном оперативном совещании, передает РИА «Новости».
Отмечается, что на этом мероприятии Путин с членами Совбеза обсуждает социально-экономическую ситуацию в стране, а также вопросы внутренней и внешней безопасности.
Песков также добавил, что в графике российского лидера нет встречи с замгенсека ООН Мартином Гриффитсом.
В воскресенье Гриффитс приехал в Россию для обсуждения вопросов зерновой сделки.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину и членам Совета безопасности России о результатах утреннего удара по объектам военного управления, связи и энергетики на Украине.
Путин поручил унифицировать понятие духовных ценностей
Президент Путин поручил унифицировать понятие «духовно-нравственные ценности» в документах
Президент России Владимир Путин потребовал проанализировать документы стратегического планирования и нормативно-правовые акты федерального и регионального уровней с целью гармонизации и унификации понятия «духовно-нравственные ценности» и «духовно-нравственное воспитание».
Такой пункт содержится в перечне поручений главы государства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля. Поручение дано правительству России совместно с региональными властями, доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 декабря 2022 года, далее – ежегодно.
Кроме того, глава государства поручил кабмину закрепить в законодательстве нормы о полном госфинансировании фильмов для детей и подростков. Срок исполнения поручения установлен до конца года.
Ранее Путин поддержал идею внести в обязательную школьную программу показ отечественных фильмов.
Четырехсотый самоходный артиллерийский полк получил почетное наименование «гвардейский»
Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 400-му самоходному артиллерийскому полку
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Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 400-му самоходному артиллерийскому Трансильванскому краснознаменному, ордена Богдана Хмельницкого полку.
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 400-му самоходному артиллерийскому Трансильванскому краснознаменному, ордена Богдана Хмельницкого полку почетное наименование «гвардейский», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Полк дислоцируется в Чебаркуле Челябинской области. Ведет свою историю от 285-го минометного полка, созданного в годы Великой Отечественной войны в 1943 году. После 1945 года полк дислоцировался в ГДР, в городе Бернау. Был расформирован в 1997 году и заново сформирован в 2018 году в составе 90-й гвардейской танковой дивизии. На его вооружении в том числе стоят РСЗО «Град» и «Ураган», самоходные гаубицы «Акация».
Путин присвоил звание Героя России первому замглавы администрации Херсонской области Алексею Катериничеву, погибшему в результате ракетного удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по Херсону.
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Путин выразил соболезнования семьям погибших в результате ЧП с самолетом в Ейске
Песков: Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует семьям погибших в результате катастрофы с самолетом в Ейске
Президент Владимир Путин глубоко соболезнует семьям, в которых есть погибшие в результате катастрофы с самолетом Су-34 в Ейске, произошедшей накануне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Путин глубоко соболезнует потерявшим своих близких в результате катастрофы семьям, передает ТАСС.
Он отметил, что вчера и федеральные власти, и региональные власти Краснодарского края, и по линии МЧС, и по линии Минздрава и других ведомств по поручению главы государства принимали все меры по ликвидации последствий катастрофы, по помощи семьям погибших и пострадавшим.
Напомним, в результате крушения самолета Су-34 во дворе многоэтажного дома в Ейске 13 человек погибли, 19 пострадали, повреждения получили 72 квартиры. Причиной падения самолета стало возгорание двигателя. СК России назвал основной версией крушения Су-34 в Ейске техническую неисправность.
Обещавших уберечь от мобилизации мошенников арестовали в Москве
Аферистов, обещавших зачислением в «Синергию» уберечь от мобилизации, арестовали за мошенничество в Москве
Трое мужчин, которые взяли с юноши, желавшего получить отсрочку от частичной мобилизации, 180 тыс. рублей за зачисление в университет «Синергия», арестованы в Москве по делу о мошенничестве.
Источник в правоохранительных органах в Москве заявил, что среди мошенников были и сотрудники «Синергии». Они пообещали молодому человеку зачисление в вуз, чтобы он получил отсрочку от мобилизации. Юноша отдал им 180 тыс. рублей, на следующий день всех троих аферистов задержали, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, передает РИА «Новости».
Как следует из информации на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы, все трое были арестованы Хорошевским районным судом.
Ранее в «Синергии» заявили, что выявили недобросовестных сотрудников, которые, предположительно, за деньги «предоставляли справки для получения отсрочки от частичной мобилизации», обращение вуза было направлено в Генпрокуратуру и правоохранительные органы, были возбуждены уголовные дела.
Медиаэксперт Александр Малькевич заявил газете ВЗГЛЯД, что сейчас необходимо особенно настороженно относиться к звонкам с незнакомых номеров, неясным письмам и предложениям, а также защищать свои личные данные от утечек.
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