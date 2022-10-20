Захарова заявила о приближении Запада к опасной черте столкновения из-за Украины

Официальный представитель МИД Захарова указала на опасность столкновения с Западом из-за Украины

Страны Запада накачивают оружием и боеприпасами Украину, предоставляют разведданные, обучают солдат, что приближает к опасной черте прямого военного столкновения с Россией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По словам Захаровой, страны НАТО устроили соревнования друг с другом, продолжают накачивать Украину оружием, боеприпасами, поставлять ему разведданные, обучать нацистов, тем самым приближаясь к опасной черте прямого военного столкновения с Россией, передает РИА «Новости».

Она указала, что военная помощь Украине странами Запада в сумме уже составила 42,3 млрд долларов, больше половины приходится на США.

Захарова отметила, что страны, которые выделяют такие огромные деньги и вооружения киевскому режиму, становятся спонсорами экстремистской деятельности.

«Вы [страны НАТО] не просто являетесь соучастниками преступлений киевского режима, вы являетесь ровно теми, о ком говорите регулярно в каких-то принимаемых декларациях, заявлениях. Вы являетесь спонсорами террористической деятельности, которая проходит под эгидой киевского режима и непосредственно при участии НАТО как альянса, так и отдельных его членов, во главе чего стоят США», – приводит ТАСС слова дипломата.

Также Захарова отметила, что учения НАТО Steadfast Noon по ядерному сдерживанию не способствуют стабильности на Европейском континенте, а громкие заявления о якобы оборонительном характере альянса в который раз оказываются пустыми словами.

Ранее издатель и гендиректор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс выразил уверенность, что Украина не продержится и месяца без военной помощи США и НАТО.

Напомним, в конце прошлой недели Пентагон пообещал Украине более 200 бронированных внедорожников Humvee, высокоточные боеприпасы, в том числе для РСЗО HIMARS, противотанковые системы, 23 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм. На этом фоне российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о закреплении Соединенных Штатов в статусе участника конфликта на Украине.