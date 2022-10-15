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Пентагон пообещал Украине 200 внедорожников Humvee и ракеты для HIMARS
Пентагон пообещал Украине более 200 внедорожников Humvee, боеприпасы для РСЗО HIMARS и артиллерии калибра 155 мм
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Новый пакет военной помощи Украине от США включает более 200 бронированных внедорожников Humvee, высокоточные боеприпасы, в том числе для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, противотанковые системы, 23 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, говорится в заявлении Пентагона.
Из заявления Пентагона следует, что в новый пакет военной помощи Украине на общую сумму в 725 млн долларов вошли «дополнительные боеприпасы» для американской РСЗО HIMARS, 23 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм и 500 высокоточных артиллерийских снарядов. Кроме того, Соединенные Штаты намерены передать украинским военным 5 тыс. противотанковых систем, противорадиолокационные ракеты HARM, стрелковое оружие, другие вооружения, а также медикаменты, передает ТАСС.
В американском военном ведомстве также сообщили, что с января 2021 года Вашингтон обязался предоставить Киеву вооружений на 18,2 млрд долларов.
Ранее президент США Джо Байден поручил оказать Украине военную помощь. Во вторник российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о закреплении Соединенных Штатов в статусе участника конфликта на Украине.
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Путин оценил возможность новых массированных ударов по Украине
Президент России Путин заявил, что удары были нанесены не по всем намеченным объектам
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Минобороны России нанесло удары не сразу по всем целям на территории Украины: из 29 объектов семь не были поражены, сейчас добирают удары, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Астане.
По словам Путина, из 29 запланированных объектов семь не были поражены, но Минобороны добирает постепенно. Президент также добавил, что пока нет необходимости в новых массированных ударах, передает РИА «Новости».
Ранее в Минобороны сообщили, что ударом «Калибрами» уничтожен арсенал западных вооружений в Львовской области.
До этого генштаб Украины подтвердил повреждение объектов критической инфраструктуры после ракетных ударов России.
Во вторник ВС России нанесли новый массированный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по украинским объектам военного управления и системы энергетики. Цели достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщали в Минобороны.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что российские удары лишают Украину возможности экспортировать электроэнергию в Европу – как одного из последних инструментов для самостоятельной внешнеэкономической политики киевского режима, в остальном зависимого от поддержки Запада.
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Владимир Рогов: Украина пытается затопить часть Запорожской АЭС
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СБУ и ГУР МО Украины уже больше месяца собирают данные о степени защиты Запорожской АЭС. Судя по всему, боевики намереваются устроить неконтролируемый сброс по всему Днепровскому каскаду ГЭС. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя сообщения о готовящейся попытке ВСУ захватить ЗАЭС.
«То, что происходит сейчас со сбросом воды – это подготовка к более серьезной провокации. Дело в том, что в каскад на Днепре входит сразу несколько гидроэлектростанций, начиная от Киевской ГЭС. Если смотреть сверху, то сейчас там накапливается огромное количество воды. Причем настолько, что в украинской столице затоплена пешеходная Оболонская набережная», – рассказал председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Следом за Киевской идет Каневская ГЭС, потом Кременчугская, Среднеднепровская, далее идет Днепрогэс. Там держится постоянная разница в 40 метров между верхней и нижней частью Днепра», – уточняет собеседник.
«Складывается ощущение, что у Украины есть план сначала накопить эту воду, а затем просто сбросить ее большим объемом. Это подтверждается и тем, что весь последний месяц СБУ и ГУР активно собирают информацию о том, что будет в случае неконтролируемого сброса воды из Днепрогэса в нижний бьеф», – отмечает он.
Рогов напомнил, что еще в 2018 году американцы отрабатывали подобный сценарий. «Проходили учения, в рамках которого моделировали ситуацию сброса воды на Каховском водохранилище. Тогда они подсчитали, что при неконтролируемом сбросе сразу на трех ГЭС стена воды достигнет 22 метров, а скорость движения приблизится к 60 км/ч», – предупреждает эксперт.
«При этом бывший директор ЗАЭС Игорь Мурашов во время сотрудничества с СБУ передавал информацию о степени защиты Запорожской АЭС. Вряд ли спецслужбы Украины просто так интересовались подобными секретными данными», – рассуждает собеседник.
«Последние несколько дней мы замечаем сбросы воды, которые серьезно превышают привычные нормы. Судя по всему, боевики изучают, на какой уровень может подняться вода через шлюзы и каскад. Если подобные действия будут проводиться регулярно, то есть риск затопления фортификационных сооружений ЗАЭС, а также минных полей и заборов, которые обеспечивают дополнительную сохранность объекта», – подчеркнул Рогов.
На фоне этого неспокойной остается и военная обстановка в регионе. «Мы постоянно видим работу диверсионно-разведывательных групп, иногда они выходят численностью до трех рот. Но примечательно то, что они стали менее скоординированными. Судя по всему, это связано со сбоями в работе спутников Starlink», – рассуждает эксперт.
«Буквально на днях была попытка прорыва в районе Полог. В целом линия Пологи – Орехов наиболее горячая. Вторая проблема – северо-восточная часть фронта вдоль ДНР и у границ Днепропетровской области. Там все время происходит масса боев. Складывается ощущение, что та техника, которая неожиданно ушла от Угледара, была переброшена сюда», – говорит собеседник.
«Кроме того, боевики проводят разведку вдоль Днепра, ищут наши блокпосты. Все время проходят учения в районе Вольноандреевки по форсированию водных преград. Это также наводит на мысли, что они готовят некую провокацию в отношении Запорожской АЭС», – продолжил он.
«Также ВСУ постоянно обстреливают Энергодар и прибрежные его зоны – Ивановку, Каменку-Днепровскую, Балки. Ситуация тревожная, но мы понимаем, что идут последние теплые дни. Соответственно, скоро начнутся дожди, дороги размокнут, и западной технике будет очень непросто там ехать. Так что если и будет какое-то наступление ВСУ, то уже со дня на день. И мы к этому готовимся», – заключил Рогов.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в пятницу сообщил, что интенсивные переговоры с Россией и Украиной позволили приблизиться к созданию защитной зоны на Запорожской АЭС. «Ситуация на станции неприемлема, мы должны немедленно принять меры для ее защиты», – написал он в Twitter.
Президент России Владимир Путин во вторник на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси заявил об опасной политизации в сфере атомной деятельности и призвал к снижению такой риторики.
Возможные готовящиеся провокации со стороны ВСУ активно обсуждаются уже несколько дней. Ранее Владимир Рогов также предупреждал о подготовке наступления боевиков на Запорожскую область. В свою очередь Telegram-канал «Рыбарь» предполагает, что «украинские формирования отрабатывают силовой сценарий захвата Запорожской АЭС». «Начат сброс воды для повреждения российских заграждений в прибрежной зоне. В Вольноандреевке под Запорожьем подразделения спецназа морской пехоты ВСУ проводят ежедневные тренировки по высадке десанта на необорудованное побережье», – отмечает Telegram-канал.
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Генштаб Украины подтвердил повреждение объектов критической инфраструктуры
Генштаб Украины: Удары по объектам критической инфраструктуры за сутки нанесены в центральных и западных областях
Объекты критической инфраструктуры в центральных и западных областях Украины получили повреждения в результате ударов за минувшие сутки, заявили в Генштабе Вооруженных сил Украины.
По данным Генштаба, удары по критической инфраструктуре нанесены в Наливайковке Киевской области, Бродах Львовской области, Никополе и Николаеве, передает ТАСС.
Напомним, в четверг замруководителя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что в Киевской области подверглись ударам объекты критической инфраструктуры.
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Глава МИД Украины признал участие США и Британии в атаке на Россию
Глава МИД Украины Кулеба заявил о подготовке Киевом «контрнаступления» в тесном сотрудничестве с США и Британией
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) признался, что контрнаступление на юге Украины готовилось вместе с США и Британией.
Видео разговора Кулебы с российскими пранкерами, которые выдавали себя за бывшего посла США в РФ Майкла Макфола, размещено в Telegram-канале Вована и Лексуса.
«Я вам скажу откровенно, что в тесном сотрудничестве с нашими партнерами, прежде всего с США и Великобританией, мы готовили контрнаступательную операцию на юге», – приводит слова главы МИД Украины РИА «Новости».
В ходе разговора Кулеба заявил, что Соединенные Штаты должны преодолеть «психологический барьер» и начать поставлять Украине системы ПВО «Патриот» и ракет дальнего радиуса действия, а также танки Abrams, «даже какие-нибудь старенькие». Он заверил, что в Киеве «готовы их принимать». Кулеба также выступил с утверждением, что Киев якобы не будет наносить этими ракетами удары по территории России.
Кроме того, министр иностранных дел Украины призвал Соединенные Штаты объявить РФ государством-спонсором терроризма, потому что это стало бы сдерживающим шагом для других стран поддерживать Россию и продолжать торговать с ней.
Напомним, во вторник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о закреплении Соединенных Штатов в статусе участника конфликта на Украине.
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Военкор Сапоньков: Армия России готовится дать отпор ВСУ в Херсонской области
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ВСУ могут нанести удары по Херсонской области из дальнобойных средств. Армия России также концентрирует силы на этом направлении. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД военный корреспондент Роман Сапоньков, комментируя обстановку в регионе.
«Несмотря на возникшее затишье, Херсон сильно опустел. После стабилизации фронта люди воспользовались ситуацией и решили выехать из города. Кроме того, с таким же предложением к жителям выступили и власти, поскольку все здраво смотрят на происходящее и оценивают ситуацию», – рассказал военкор Роман Сапоньков.
«Противник находится на севере Херсонской области, в районе Высокополья. Со стороны Кривого Рога концентрируются войска, бронетехника и личный состав ВСУ. Кроме того, недавно 10 тыс. бойцов ВСУ прошли обучение в Британии под руководством западных инструкторов, курс длился четыре месяца, подготовка была очень серьезная. По имеющейся информации, их планируют перебросить под Херсон», – отметил собеседник.
«Очевидно, что противник концентрирует силы и планирует нанести удар, вопрос только в том, когда именно он будет. С другой стороны, сюда стягивается большое количество российских войск для того, чтобы дать отпор противнику», – добавил он.
«К счастью, руководство страны предприняло правильные шаги по ряду направлений. Мы ушли от миролюбивых заявлений о том, что против нас воюют «заблудшие души». Противник опасен. Он готов идти на любые теракты и преступления, включая издевательства над людьми, как в Купянске», – отметил военкор.
«Поэтому мы готовимся к битве, понимая, что противник не даст нам времени для полноценной подготовки. Штаты уже заявили, что Украина должна атаковать регион осенью до тех пор, пока туда не подойдут подкрепления и мобилизованные», – продолжил Сапоньков.
«Кроме того, по замыслу украинских властей и их западных кураторов удар должен быть нанесен до затяжных дождей. Как оказалось, западная техника плохо ездит по нашим черноземам и песчаникам. Поэтому, наверное, наступление ВСУ начнется в 20-х числах октября, то есть до начала распутицы», – подытожил собеседник.
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Определены сроки восстановления Крымского моста
Полное восстановление Крымского моста должно быть завершено до июля 2023 года
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Исполнитель работ по восстановлению Крымского моста – «Нижнеангарсктрансстрой» – обозначил сроки исполнения заказа: до 1 июля 2023-го.
Из опубликованного распоряжения правительства следует, что ООО «Нижнеангарсктрансстрой» назначено единственным исполнителем работ, заказчиком которых выступает «Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» Федерального дорожного агентства. Ему поставлена задача по проектированию и восстановлению разрушенных элементов транспортной инфраструктуры Крымского моста, передает ТАСС. Конечным сроком, на который заключается госконтракт, названо 1 июля 2023 года.
При этом «Нижнеангарсктрансстрой» может привлекать соисполнителей при условии, что не менее половины работ компания выполнит сама.
Отметим, что в пятницу были арестованы подозреваемые в причастности к теракту на Крымском мосту, где 8 октября был подорван грузовик, вследствие чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда.
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Эксперт объяснил отказ Маска оплачивать спутниковую связь для Украины
Американист Дудаков: Маск не хочет нести потери в угоду власти, с которой у него плохие отношения
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С одной стороны, мы видим кампанию по дискредитации Илона Маска, который поддержал идею мирного урегулирования ситуации на Украине. А с другой стороны, бизнесмен и сам не хочет заниматься благотворительностью в таких масштабах. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал американист Малек Дудаков, комментируя требование основателя компании SpaceX к Пентагону оплатить работу спутников Starlink.
«Письмо с требованием оплатить счет за интернет было отправлено Маском еще летом. Просто об этом стало известно только сейчас. Вероятно, это делается в рамках общей кампании по дискредитации Илона Маска в связи с его предложениями по мирному урегулированию ситуации на Украине», – сказал американист Малек Дудаков.
«Всякого рода негативную информацию о бизнесмене мы слышим с августа. Изначально речь шла о том, что у него периодически отключается Starlink на фронте, затем он якобы общался с Путиным. Теперь вот не готов платить из собственного кармана за спутники и даже намерен их отключить, если Пентагон не возьмет затраты на себя», – перечислил эксперт.
Есть в этой ситуации и политическая составляющая, отмечает собеседник. «Бизнесмен давно сжег мосты с демократами и все больше поддерживает республиканцев. Но этими публикациями он никакому политическому лагерю подыграть не сможет, особенно учитывая объем высказанного негатива лично в отношении Маска», – пояснил он.
Сейчас над миллиардером нависла угроза разбирательства в сфере национальной безопасности США, уверен Дудаков. «Это может быть принуждением для продолжения финансирования Starlink. Возможно, в пику этому он их отключит. Тогда украинцам станет очень непросто на фронте. Но не исключаю, что «обратку» включит Пентагон и сам оплатит все расходы», – рассуждает американист.
«Надо понимать, что полмиллиарда – действительно большие деньги. И хотя Маск в силах сам оплатить работу Starlink, у него не благотворительная компания. Она должна приносить инвесторам деньги. Помимо этого, растут экономические риски в связи с грядущей рецессией в США. Так что Маску просто не хотелось бы так рисковать в угоду власти, с которой у него плохие отношения», – заключил Дудаков.
Ранее американский телеканал CNN сообщил, что возглавляемая американским миллиардером Илоном Маском компания SpaceX больше не может оплачивать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине и просит Пентагон взять на себя покрытие этих расходов.
По данным издания, в письме Маска сообщалось, что до конца 2022 года работа Starlink на Украине обойдется бюджету Пентагона в 120 млн долларов и еще 400 млн придется заплатить в следующем.
При этом сам Маск написал в Twitter, что корпорация не требует возмещения прошлых расходов за использование существующей системы спутников, но дальше оплачивать их не будет из-за неразумности таких трат.
В ответ на заявление Маска журналист украинского издания Kyiv Post написал в Twitter (запрещен в России), что решение американца больше не оплачивать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине последовало через несколько дней после того, как снятый с должности экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник позволил себе нецензурную реплику в адрес Маска.
«Мы всего лишь следуем его совету», – прокомментировал Маск фразу Мельника.
Реакцию Маска на выпад Мельника заметил украинский блогер и политик Анатолий Шарий, который в своем Telegram-канале риторически спросил: «Что, чучелы, не привыкли к таким ответам после унижающихся перед вами и регулярно оскорбляемых вами чиновников ЕС?».
Напомним, в начале октября вооруженные силы Украины на линии боевого соприкосновения столкнулись со сбоем системы оборудования Starlink, которое Киев получает от Маска.
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Момент удара ВСУ по белгородской подстанции попал на видео
Глава Белгородской области Гладков сообщил о пожаре на белгородской подстанции после обстрела ВСУ
В результате обстрела со стороны Украины в Белгороде загорелась подстанция, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале он написал, что после обстрела Белгорода загорелась подстанция 110 кВт. «Выехал на место. <….> Максимально быстро постараемся устранить последствия. Ориентировочное время переключения на резервный источник – до 4 часов», – уточнил он.
На место также выехали начальник Главного регионального управления МЧС Сергей Потапов, замгубернатора Константин Полежаев, все оперативные службы. Гладков добавил, что водоснабжение в норме, насосы перешли на другие линии питания.
Ранее сообщалось, что после обстрела ВСУ поселка Октябрьский в Белгородской области, в результате которого был подорван склад с боеприпасами, зафиксированы погибшие.
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Маск пояснил отказ финансировать поставки спутниковых станций связи Starlink Украине
Глава SpaceX Илон Маск заявил, что продолжать возмещать расходы на терминалы, которыми пользуется Украина, неразумно
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Корпорация основателя Tesla не требует возмещения прошлых расходов за использование существующей системы спутников, но дальше оплачивать их не будет из-за неразумности таких трат, заявил американский миллиардер Илон Маск.
У себя в Twitter Маск отметил, что SpaceX не просит возместить прошлые расходы, однако более не сможет осуществлять финансовую поддержку системы, а также не может позволить отправить еще несколько тысяч терминалов, которыми на Украине пользуются в 100 раз больше, чем обычные домохозяйства, ввиду неразумности, передает «Коммерсант».
В ответ на заявление Маска журналист украинского издания Kyiv Post написал в Twitter (запрещен в России), что решение американца больше не оплачивать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине последовало через несколько дней после того, как снятый с должности экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник позволил себе нецензурную реплику в адрес Маска.
«Мы всего лишь следуем его совету», – прокомментировал Маск фразу Мельника.
Реакцию Маска на выпад Мельника заметил украинский блогер и политик Анатолий Шарий, который в своем Telegram-канале риторически спросил: «Что, чучелы, не привыкли к таким ответам после унижающихся перед вами и регулярно оскорбляемых вами чиновников ЕС?».
Ранее сообщалось, что возглавляемая американским миллиардером компания SpaceX больше не может оплачивать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине и просит Пентагон взять на себя покрытие этих расходов.
По данным CNN, сейчас на Украине работают около 20 тыс. терминалов Starlink. По словам Маска, связанные с этим операции уже обошлись SpaceX в 80 млн долларов, а к концу года превысят 100 миллионов.
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Арестович заявил о пролившемся на Украину «золотом оружейном дожде»
Советник главы офиса Зеленского Арестович заявил о «золотом оружейном дожде» для Украины
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Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил в ходе интервью о больших поставках западного оружия на страну за последние дни.
По его словам, власти в Киеве «и близко не мечтали» об «оружейном золотом дожде», который просыпался в течение последних дней, передает РИА «Новости».
Он привел в пример интегрированную систему ПВО с комплексами разной дальности и объединенные в единую систему.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников в пятницу заявил, что первые поставки зенитных ракетных комплексов NASAMS от США и систем ПВО IRIS-T от Германии прибудут на Украину в октябре.
Также Арестович в эфире YouTube-канала журналиста Марка Фейгина (внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов) заявил о предложении президента Франции Эммануэля Макрона поставить систему ПВО Украине.
Также советник главы офиса Зеленского обратил внимание на новость о том, что НАТО и Украина подписали соглашение о полной перестройке военной промышленности, что меняет перспективу конфликта. Ранее в Киеве заявили о де-факто присоединении к НАТО.
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В Госдуме сказали, что делать в случае облавы на уклонистов
Депутат Метелев: В Москве проводится работа по оспариванию ошибочных повесток
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«В Москве и мэром, и правительством проводится огромная работа по оспариванию ошибочных повесток», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, комментируя сообщения о том, что в столице устраивают «облавы» на уклонистов.
Член СПЧ Кирилл Кабанов рассказал, что к нему обратились сотрудник МГТС и его руководитель по поводу задержания сотрудника компании якобы во время поиска уклонистов около станции метро Щелковская. При этом у мужчин требовали справку о наличии брони от мобилизации.
«Если человек просто идет по городу, к нему подходит полиция и намеренно вручает повестку, то это повод обратиться в соответствующие органы о правомерности этих действий. Особенно если человек не подпадает под озвученные критерии. У нас в Москве все-таки и мэром, и правительством проводится огромная работа по оспариваниию ошибочных повесток. Поэтому проблемы, которые сейчас распространяют ряд Telegram-каналов или СМИ, свое подтверждение не получают», – говорит Метелев.
Ранее в Санкт-Петербурге начали отслеживать резервистов прямо у их подъездов – «на первых этажах домов работают группы оповещения, в которые входят сотрудники военкомата, районной администрации и полиции», передает «Деловой Петербург». Подчеркивается, что данные мероприятия проводятся «с учетом необходимости уточнения данных».
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Зеленский и Бандера вошли в список «самых выдающихся украинцев всех времен»
Обнародован список «самых выдающихся украинцев», в который входят президент Владимир Зеленский и Степан Бандера
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Группа социсследований «Рейтинг» в ходе реализации проекта «Народный ТОП» выделила выдающихся украинцев всех времен. С помощью открытого вопроса респонденты, не получая списков или подсказок, называли имена известных личностей, которых они считают достойными этого рейтинга.
На сайте социологической группы обозначено, что лидером рейтинга опять стал Тарас Шевченко с 63,9%.
В первую пятерку «выдающихся украинцев» кроме него вошли Владимир Зеленский, получивший 29,8%, Леся Украинка с 19,6%, Богдан Хмельницкий, набравший 17,3%, и Степан Бандера (12,8%). Дальше в десятке «Народного ТОПа» значатся Михаил Грушевский, у которого 11,6%, Иван Франко с 10,1%, Иван Мазепа, у него 8,8%, Вячеслав Чорновил (8,7%) и Валерий Залужный (7,7%).
Во вторую десятку вошли Григорий Сковорода (6,7%), Василий Стус (3,4%), Владимир Великий (2,6%), Ярослав Мудрый (2,5%), Леонид Кравчук (2,5%), Иван Сирко (2,4%), Виталий Кличко (2,2%), Александр Усик (2,2%), Андрей Шевченко (1,8%) и Петр Сагайдачный (1,8%).
В третьей десятке обозначены Роман Шухевич (1,7%), Леонид Кучма (1,5%), Тарас Бульба (1,5%), Иван Котляревский (1,4%), Лина Костенко (1,3%), Игорь Сикорский (1,2%), Петр Порошенко (1,2%), Михаил Коцюбинский (1,1%), Николай Амосов (0,9%) и Павел Скоропадский (0,9%).
Опрашивались украинцы в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.
Маск отказался оплачивать услуги Starlink на Украине
CNN: Глава SpaceX Илон Маск предложил Пентагону платить за Starlink на Украине
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Возглавляемая американским миллиардером Илоном Маском компания SpaceX больше не может оплачивать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине и просит Пентагон взять на себя покрытие этих расходов, сообщил телеканал CNN со ссылкой на поступившие в его распоряжение документы.
По данным CNN, сейчас на Украине работают около 20 тыс. терминалов Starlink. По словам Маска, связанные с этим операции уже обошлись SpaceX в 80 млн долларов, а к концу года превысят 100 миллионов.
По сообщению телеканала, Маск в сентябре написал письмо в Пентагон, в котором сообщил, что компания больше не может оплачивать работу Starlink на Украине из своего кармана, и попросил военное ведомства оплатить услуги, передает РИА «Новости».
В письме Маска сообщалось, что до конца 2022 года это обойдется бюджету Пентагона в 120 млн долларов и еще 400 млн придется заплатить за 2023-й.
Напомним, в начале октября вооруженные силы Украины на линии боевого соприкосновения столкнулись со сбоем системы оборудования Starlink, которое Киев получает от Маска.
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Мэр Харькова сообщил о новых взрывах
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о новых обстрелах и взрывах в пятницу
В Харькове зафиксированы новые прилеты, слышны взрывы, заявил мэр города Игорь Терехов.
В своем Telegram-канале он написал о четырех прилетах, а минутой позднее еще о нескольких взрывах.
В пятницу стало известно, что объекты критической инфраструктуры в центральных и западных областях Украины получили повреждения в результате ударов за минувшие сутки.
По данным Генштаба, удары по критической инфраструктуре нанесены в Наливайковке Киевской области, Бродах Львовской области, Никополе и Николаеве.
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Арестованы подозреваемые в причастности к теракту на Крымском мосту
Суд в Симферополе арестовал до 8 декабря пятерых подозреваемых в причастности к теракту на Крымском мосту
Киевский районный суд Симферополя арестовал до 8 декабря пятерых подозреваемых в причастности к теракту на Крымском мосту.
Как сообщили в пресс-службе суда, пятерых подозреваемых в причастности к совершению теракта на Крымском мосту арестовали до 8 декабря, передает ТАСС.
Напомним, ФСБ установила, что организаторами теракта на Крымском мосту были Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. Взрывное устройство закамуфлировали в рулоны с полиэтиленовой пленкой, в начале августа отправили из порта Одессы в болгарский Русе. Кроме того, ФСБ опубликовала фотографии причастных к организации теракта, рентгеновский снимок содержимого грузовика, сделанный на таможенном посту, и документы на поставку груза.
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