В ЛНР назвали необходимым шагом введение военного положения в регионе

Глава представительства ЛНР в Москве Мирошник: Введение военного положения в регионе – необходимый шаг

Введение военного положения в Луганской народной республике (ЛНР) указом президента России Владимира Путина является ожидаемым и необходимым шагом, это позволит избежать бюрократии, сообщил глава представительства региона в Москве Родион Мирошник.

Мирошник рассказал ТАСС, что ограничения, связанные с военным положением в ЛНР, и ранее существовали в регионе достаточно продолжительное время, только они были введены на базе законодательства ЛНР.

«Сейчас вводится военное положение уже по российскому законодательству, и здесь важна связка: военное положение на новых территориях – дополнительные полномочия врио руководителей территорий – координационный совет во главе с главой правительства России. Эта цепочка должна быть максимально эффективно использована на нужды ведения военных действий, обеспечения войск и решения гуманитарных проблем населения территорий с военным положением», – заявил он.

Мирошник подчеркнул, что «это создаст условия для принятия быстрых и эффективных решений, которые требуются для воюющего государства».

«Уход от бюрократии и повышенная ответственность возлагаются на руководителей. Это ожидаемый и необходимый шаг, который позволит всей государственной машине стать более мобильной в реакции на военные вызовы», – добавил глава представительства региона в Москве.

Ранее Путин объявил о решении ввести военное положение в Херсонской, Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках.