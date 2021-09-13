Власти Иркутской области объявили траур по погибшим в авиакатастрофе

Среда, 15 сентября, в Иркутской области объявлена днем траура по погибшим при крушении самолета L-410, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

«Мы до последнего надеялись на лучшее. Увы, чуда не произошло. Четыре человека, включая пилота, погибли. Один – житель Иркутска, один – Ангарска, двое – из Магистрального. Мои соболезнования родным и близким. <…> В среду, 15 сентября, в Иркутской области будет объявлен день траура», – написал Кобзев на своей странице в Instagram.

«Семьям погибших и пострадавшим в обязательном порядке будет оказана материальная помощь. Родным погибших – по 1 млн рублей, пострадавшим в тяжелом состоянии – по 500 тыс рублей, в среднем – по 250 тыс. рублей, в легкой – по 100 тыс. рублей»,– сообщил глава региона.

В воскресенье вечером пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку около села Казачинское, примерно в 500 км от Иркутска. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа. По последним данным, в авиакатастрофе погибли четыре человека. Выжившие доставлены в больницу поселка Магистральный, в том числе трое госпитализированы в тяжелом состоянии в реанимацию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Семьям погибших и пострадавшим в авиакатастрофе власти региона пообещали оказать помощь.

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