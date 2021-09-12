Пострадавшим при крушении L-410 в Иркутской области пообещали помощь

Зеленский выразил готовность обсудить с Путиным «оккупацию территорий»

Президент Украины Владимир Зеленский готов провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, на которой будет обсуждаться вопрос «оккупированных территорий», заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров в эфире телеканала «Дом».

«Действительно, есть воля президента Украины встретиться лично с президентом России – в любое время, в любом месте в рамках нейтральной территории. Либо на линии разграничения, либо в любом другом месте на нейтральной территории, но не в России и не в Украине. Надо чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины. Поэтому разговор и контакты насчет этой встречи на каком-то уровне действительно поддерживаются, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего РФ, конечно, не хочет», – приводит его слова РИА «Новости».

Никифоров заявил, что против такой встречи выступает Москва, которая, по его словам, не намерена выносить на повестку этой встречи «вопрос Крыма».

«А зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что? Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины?» – отметил он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что тема Крыма будет в повестке дня встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

До этого он заявил, что украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины. В Москве ответили, что это Киев избегает прямых контактов с Россией по вопросу встречи президентов, а Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.