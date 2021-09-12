При крушении самолета в Иркутской области погибли четыре человека

При крушении самолета в Казачинско-Ленском районе Иркутской области погибли два члена экипажа и два пассажира, еще одна пассажирка находится в тяжелом состоянии, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«Два члена экипажа погибли и два пассажира. Одна пассажирка – в тяжелом состоянии», – приводит слова источника ТАСС.

В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что выжившим оказывается помощь. Там также уточнили, что несовершеннолетних на борту не было.

По поступающим данным, в авиакатастрофе выжили 12 человек. Все находившие на борту получили травмы, в основном переломы.

В воскресенье вечером пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку около села Казачинское, расположенного примерно в 500 км от Иркутска. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа. На место прибыли спасатели, привлечен вертолет Ми-8 МЧС из Иркутска. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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