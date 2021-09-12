Пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области

Опубликован первый рассекреченный Байденом документ по терактам 9/11

Федеральное бюро расследований (ФБР) США обнародовало первый документ из списка рассекреченных президентом Соединенных Штатов Джо Байденом по терактам 11 сентября 2001.

«Этот материал публикуется в рамках исполнительного указа, подписанного 3 сентября 2021 года, касающегося обзора на предмет рассекречивания некоторых документов, относящихся к террористическим атакам 11 сентября 2001 года», – приводит ТАСС текст пояснения, опубликованного на сайте ведомства.

Рассекреченный документ, в котором содержится значительное количество изъятых при публикации фрагментов, датируется 2016 годом. Он состоит из 16 страниц и составлен на основе показаний человека, работавшего в консульстве Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе, а позднее стремившегося получить американское гражданство. Имя источника ради сохранения конфиденциальности также изъято.

В отчете речь идет о контактах этого человека с лицами, которые, по версии американских властей, могли оказывать значительную логистическую поддержку террористам, участвовавшим в захвате 11 сентября 2001 года пассажирских авиалайнеров. Речь, в частности, идет о контактах источника с двумя другими подданными Саудовской Аравии, один из которых также работал в саудовском консульстве в Лос-Анджелесе, а другой, по версии ФБР, мог быть агентом саудовской разведки.

Накануне потерявший сестру при теракте 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке Майкл Иззон заявил о необходимости раскрыть засекреченные документы, которые могут пролить свет на якобы причастность Саудовской Аравии к этому событию.

В субботу в Нью-Йорке прошла церемония в память событий 11 сентября. В тот же день глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что угроза «экспорта терроризма» в США существует, но она меньше, чем 20 лет назад, когда произошло крушение башен-близнецов в Нью-Йорке. Днем ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден продлил на год введенный в США после терактов 11 сентября 2001 года режим чрезвычайного положения.

Напомним, 11 сентября 2001 года два пассажирских самолета врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне – 189 человек, в Пенсильвании – 44 человека.