Появились сведения о выживших в авиакатастрофе в Иркутской области

Выжившие при жесткой посадке самолета L-410 в Иркутской области доставлены в больницу поселка Магистральный в Казачинско-Ленском районе, сообщили в ЕДДС района.

«[Выжившие при жесткой посадке самолета L-410 в Иркутской области] 12 человек доставлены в больницу <…> Есть один тяжелый, у остальных – [травмы] разной степени тяжести. Характер травм – переломы», – приводит слова источника ТАСС. Он уточнил, что тела погибших остаются на месте катастрофы.

Как сообщили в пресс-службе правительства области, вертолет санавиации, на борту которого находятся министр здравоохранения региона Яков Сандаков и команда квалифицированных медиков, вылетел в село Казачинское. «На борту санавиации находятся три бригады, включающих врача и медицинскую сестру, нейрохирург, травматолог, министр и руководитель санавиации. Всего десять человек», – сказал источник.

Главе Иркутской области Игорю Кобзеву доложили, что место падения самолета L-410 находится на реке Киренга напротив села Казачинское. «Идет деблокирование тел погибших», – сказал начальник оперативной группы с места ЧП.

В воскресенье вечером пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку около села Казачинское, расположенного примерно в 500 км от Иркутска. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа. По последним данным, в авиакатастрофе погибли четыре человека. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Семьям погибших и пострадавшим в авиакатастрофе власти региона пообещали помощь.

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