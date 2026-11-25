Если регулятору удается доказать, что цели, под которые выданы государственные деньги, не достигнуты, возвращается не только субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой. И так взрослеет экономика страны.6529 комментариев
Наплыв ИИ-агентов вынудил компании перестраивать корпоративные сети
MIT Technology Review: ИИ-агенты повысили трафик корпоративных сетей на 450%
Развертывание искусственного интеллекта и ИИ-агентов стало главным источником нагрузки на корпоративные сети, а способность выдержать требования ИИ по пропускной способности признают лишь около половины компаний.
Развертывание искусственного интеллекта стало главным источником нагрузки на корпоративные сети, а ИИ-агенты при выполнении тех же задач создают примерно на 450% больше трафика, чем люди. Возможности своих сетей выдержать требования ИИ по пропускной способности и задержкам признают лишь около половины компаний, говорится в отчете MIT Technology Review.
Перенос инференса из гиперскейл-облаков в приложения, чувствительные к задержкам, требует инфраструктуры на площадке компании или рядом с ней: удаленное размещение таких вычислений неэкономично и непрактично, а нестабильная задержка ведет к сбоям моделей, простоям графических процессоров и заторам в потоках данных.
Рост трафика от ИИ-агентов и возврат инференса на площадки обнажили узкие места в пропускной способности устаревшей базовой инфраструктуры. Модернизацию сети в отчете предлагают вести как непрерывный процесс с архитектурным управлением, типовыми шаблонами проектирования и сохранением внутренней экспертизы, а также опираться на сетевые сервисы по модели NaaS и ИИ-мониторинг.
Отдельный вызов – законы о суверенитете данных: регуляторы требуют держать данные и обработку их искусственным интеллектом внутри национальных границ, что расходится с практикой международных компаний и требует создания суверенной инфраструктуры в каждой стране.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о подготовке проекта национального плана по внедрению искусственного интеллекта в российскую экономику. В пятницу способность искусственного интеллекта выявлять уязвимости в программном коде привела к резкому росту числа кибератак на критическую инфраструктуру. В начале месяца рост корпоративных расходов на использование искусственного интеллекта спровоцировал сомнения в будущих доходах компаний Anthropic, OpenAI и Google.