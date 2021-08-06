Прокладка кабеля трансарктической линии связи началась в Мурманской области

Суда-кабелеукладчики начинают глубоководную прокладку трансарктической волоконно-оптической линии связи Мурманск – Владивосток проекта «Полярный экспресс» в селе Териберка Мурманской области на берегу Баренцева моря, сообщил гендиректор компании «Управление перспективных технологий» Алексей Стрельченко.

«Сегодня мы начинаем глубоководные работы по укладке оптоволоконного кабеля в Баренцевом море. Точка выхода расположена на береговой станции в Териберке, далее работы будут проходить в Баренцевом море в восточном направлении», – цитирует ТАСС Стрельченко.

По его словам, ранее специалисты «УПТ» проложили первые четыре километра кабеля в Териберке в прибрежной зоне с помощью горизонтального бурения, сегодня они соединят проложенный кабель с глубоководной частью.

Отмечается, что первую партию кабеля (около 400 км) погрузили в четверг, 5 августа, на судно-кабелеукладчик, который за день сможет прокладывать свыше 12 км кабеля. Всего в работе по прокладке ВОЛС будут участвовать девять судов: четыре изыскательских, три судна обеспечения и два кабелеукладчика Northern Wave и Yauza.

Кратчайшая оптоволоконная линия между Европой и Азией станет альтернативой спутниковой связи в северных широтах, обеспечит надежную и доступную связь и быстрый интернет в российской Арктике. «Полярный экспресс» призван обеспечить цифровую составляющую развития Северного морского пути (СМП), его портовой инфраструктуры, а также нефтегазовых и экологических проектов в Арктике.

Срок реализации проекта «Полярный экспресс» – 2026 год, предполагается прокладка 12 650 километров кабеля из шести пар оптических волокон пропускной способностью до 104 Тб/с.

В феврале «Ростелеком» завершил строительство первой подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) Кингисепп – Калининград, напрямую соединив анклав с сетями России, минуя территории сопредельных государств.