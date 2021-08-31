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Талибы заявили о подготовке аэропорта Кабула к приему гражданской авиации
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Представитель движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) Забиулла Муджахид заявил, что аэропорт в Кабуле, откуда ушли силы США, вскоре заработает для гражданской авиации.
«Наша команда готовит (аэропорт) для гражданской авиации. В скором времени он будет готов», – передает РИА «Новости» слова Муджахида.
«Большая часть технического оборудования (в аэропорту) повреждена, мы работаем над ее восстановлением», – добавил представитель талибов.
Ранее источник телеканала Al Jazeera в руководстве талибов сообщил, что аэропорт Кабула перешел под полный контроль движения «Талибан» (запрещено в России).
Эксперт сказал, кто мог нанести ракетный удар по аэропорту Кабула
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«Ракетный выстрел сделали боевики «Исламского государства*», чтобы заявить о себе как о военной силе в Афганистане, подорвать авторитет талибов, дестабилизировать обстановку и начать новую гражданскую войну», – сказал газете ВЗГЛЯД полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Ранее аэропорт Кабула подвергся ракетному обстрелу. Одна из пяти ракет, по предварительным данным, достигла своей цели.
«Американцы полностью потеряли контроль над ситуацией в Афганистане», – уверен полковник в отставке, участник операции советских войск в Афганистане Анатолий Матвийчук. «Сейчас они действуют хаотично, не учитывая политическую обстановку на месте», – добавил он.
«Произведя накануне авиаудар по автомобилю, якобы начиненному взрывчаткой, США просто решили показать всему миру, что они остаются великой военной державой и даже контролируют улицы Кабула», – считает эксперт.
Он также пояснил, что США нанесли бомбовый удар по жилому массиву, зная, что там проживают в основном мирные граждане. «Это была пиар-акция, призванная реанимировать пошатнувшийся образ США как борца с радикальным исламом. Они всеми силами пытаются оправдать свои промахи борьбой с терроризмом», – полагает Матвийчук.
Собеседник считает, что «Талибан» (движение запрещено в России) находится «в щекотливом положении». «Когда они вели войну против США, у них были развязаны руки. Сейчас они пришли к власти и должны каждый свой шаг соизмерять со своими военными и экономическими возможностями. Также они должны предвидеть политические последствия от своих действий», – объяснил Матвийчук.
Эксперт полагает, что «Талибан» должен быть осторожен в своих действиях по отношению к США, чтобы избежать новой волны конфликта. Он уверен, что стороны договорятся о сделке – «талибы обеспечат американцам безопасность вывода войск, а США разморозят некоторые финансовые активы и счета талибов».
Что касается ракетного обстрела международного аэропорта Кабула, то за этим стоят террористы из запрещенного в России «Исламского государства*», считает эксперт. Он предположил, что используемые ими ракеты «отличаются от тех ракет, к которым мы привыкли». По его словам, «трубы, грубо говоря, начиненные порохом и выстрелившие в направлении определенной цели, тоже могут называться ракетами». «Боевики ИГ* сделали это, чтобы заявить о себе как о военной силе в Афганистане, подорвать авторитет талибов, дестабилизировать обстановку и начать новую гражданскую войну», – резюмировал собеседник.
Ранее в понедельник американский чиновник сообщил, что по международному аэропорту Кабула было выпущено несколько ракет, большую часть из них перехватила система ПРО.
Позже СМИ сообщили, что одна из пяти ракет попала на территорию аэропорта. О потерях и ущербе пока неизвестно. Источник сообщил, что ракеты были запущены из северной части столицы.
В воскресенье Центральное командование США подтвердило авиаудар по автомобилю в Кабуле, военные сообщили, что действовали в рамках самообороны для нейтрализации непосредственной угрозы городскому аэропорту со стороны террористов ИГ. В результате ракетного удара погибли двенадцать мирных жителей, в том числе шестеро детей.
Представитель движения «Талибан» Билал Карими осудил действия американцев, заявив, что они нарушили суверенитет Афганистана, устроив «операцию на чужой земле». Он раскритиковал США за то, что они не предупредили талибов о своих планах.
Ранее в четверг возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Погибли 13 американских военных. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».
Политолог Федор Лукьянов в беседе с газетой ВЗГЛЯД подробно рассказал о причинах хаотичного поведения США в Афганистане.
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Украина захотела помощи от США в таком же объеме, как Афганистану
Соединенным Штатам следует выделять украинской стороне военную и финансовую помощь в объемах, сравнимых с поддержкой Афганистана, заявил советник руководителя офиса президента Украины Тимофей Милованов.
«Было бы логично предоставить Украине тот же уровень военной и финансовой помощи, которую получал Афганистан, учитывая, что наше жизнеспособное государство намерено бороться и исповедует либерально-демократические ценности», – сказал Милованов в интервью Financial Times, передает ТАСС.
По его словам, американской администрации нужно осознать, что Киеву нужны миллиарды долларов для выживания «в долгосрочной перспективе в условиях российской угрозы».
Также Милованов отметил, что после выхода США из Афганистана Вашингтон может пересмотреть взаимоотношения с Киевом.
«Приверженность Америки обеспечению безопасности Украины находится под вопросом, если учитывать все, что произошло в последние месяцы, от соглашения США и Германии по «Северному потоку – 2» до полного провала в Афганистане. [Президент Украины Владимир] Зеленский хочет гарантий <...>, что США не покинут Украину», – указал он.
Он добавил, что Украина – не Афганистан, она борется за независимость и суверенитет.
«Безопасность для нас носит первостепенное значение. Мы сделали больше для безопасности в Европе, чем многие другие страны», – сказал Милованов.
Ранее в Киеве сообщили, что встречу президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, которую планировали провести 31 августа, перенесли уже во второй раз, на 1 сентября.
Эксперт указал на расистское отношение Макрона к Афганистану
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«Запад не откажется от навязывания демократии другим странам, но изменит методы ее экспорта. При этом в словах Макрона есть расистские намеки в отношении Афганистана», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее президент Франции признал «невозможность навязать демократию» в Афганистане без «проявления воли народа» к этому.
«Это признание Макрона важно и симптоматично с точки зрения того, как в Европе меняется отношение к самой возможности Запада влиять на мировое развитие», – считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Эксперт напомнил о том, что «эту мысль уже высказывали многие западные деятели, в том числе и американский лидер Джо Байден». «Также мы видим признание того, что западные модели не универсальны. Они имеют свои ограничения и недостатки, особенно когда их пытаются применить в обществах, которые к этим моделям не готовы», – пояснил политолог.
«Но Запад не откажется от попыток экспорта демократии. На Западе по-прежнему бытует мнение, что именно эта модель является наиболее современной и перспективной. При этом, – указал Кортунов, – будут происходить изменения в методах экспорта демократии».
По словам политолога, «отныне стратегии демократизации не будут носить такого прямолинейного характера, как мы наблюдали в Афганистане, когда была предпринята попытка построения нового государства».
«Даже СССР, когда вошел в республику, пытался опираться на существующие институты, традиции и структуры. Это не всегда получалось, но такая попытка была. А вот США и их союзники попытались создать государство с нуля. Все видели, чем эти попытки закончились», – пояснил эксперт.
«Кроме того, в словах Макрона можно прочесть расистские намеки на неспособность афганцев к объединению и организации государственности, хотя в реальности у них есть свои институты, просто они отличаются от европейских. Если им не мешать, то они найдут варианты сохранения государственности в тех формах, которые для них являются наиболее адекватными», – резюмировал Кортунов.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ситуация в Афганистане показывает, что нельзя «навязать демократию». По словам французского лидера, «одно совершенно ясно: невозможно навязать демократию, нельзя навязать правительство извне», о чем «свидетельствуют события в Ираке, в Ливии, в Афганистане».
Макрон заявил, что «нельзя создать демократию с помощью оружия за несколько месяцев или несколько лет». Демократия, как заявил президент, является «итогом длительного процесса», «проявлением воли народа», она складывается в «результате истории» народа и «его способности выдвигать из своей среды руководителей».
Он подчеркнул, что диалог с движением «Талибан» (запрещено в России) «необходим для осуществления эвакуации», но «это не предрешает их признания». Макрон подчеркнул, что талибам «поставили условия», которые касаются «уважения прав человека», а также «достоинства афганских женщин».
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
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Стало известно о стрельбе американских военных по мирным жителям после взрывов в Кабуле
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Множество из числа погибших при теракте в афганской столице являются жертвами обстрела американских военных, открывших огонь по толпе сразу после взрыва, сообщают СМИ.
«Американцы стреляли по афганцам после взрыва у Abbey Gate (юго-восточные ворота Кабульского аэропорта) 26 августа. Значительная часть погибших – жертвы огня военных США, а не взрыва террориста-смертника», – заявил журналист и военный репортер Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.
Он опубликовал фотографию одного из пострадавших афганцев – Мухаммада Джамиля. Тот получил пулевое ранение в голову и сейчас находится в реанимации.
«Его брат говорит, что сразу после взрыва американские солдаты открыли огонь по толпе. Стреляли в голову и грудь», – уточнил Поддубный.
Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале также сообщил, что найдены свидетели стрельбы американцев по невооруженным людям.
«Раненые и врачи кабульских больниц говорили, что стрельба действительно велась, но со стороны американских военных, охраняющих внутренний периметр аэродрома. Если верить этим свидетельствам, то получается, что военные США из опасений прорыва зоны безопасности другими смертниками открыли огонь на поражение по безоружным людям», – отметил Коц в статье.
В понедельник американский чиновник сообщал, что по международному аэропорту Кабула было выпущено несколько ракет, большую часть из них перехватила система ПРО.
Позже СМИ сообщили, что одна из пяти ракет попала на территорию аэропорта. О потерях и ущербе пока неизвестно. Источник сообщил, что ракеты были запущены из северной части столицы.
Полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что обстрел провели боевики «Исламского государства*» (признано террористическим и запрещено в России), чтобы подорвать авторитет талибов (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России).
До этого возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Погибли 13 американских военных. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».
Пентагон объявил о завершении военной кампании США в Афганистане
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Соединенные Штаты вывели войска из Афганистана и завершили как операцию по эвакуации гражданских лиц из Кабула, так и всю военную миссию в республике, сообщил глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи.
«Я сегодня здесь, чтобы объявить о завершении вывода наших войск из Афганистана и окончании военной операции по эвакуации американских граждан, граждан других стран, а также афганцев, находившихся в уязвимом положении», – приводит слова генерала Маккензи ТАСС.
«Последний [военно-транспортный самолет] С-17 вылетел из международного аэропорта имени Хамида Карзая сегодня после полудня 30 августа в 15.29 по времени восточного побережья США (22.29 мск), и последнее пилотируемое воздушное судно в настоящий момент покидает воздушное пространство Афганистана», – добавил генерал, уточнив, что на борту последнего самолета, который покинул Кабул, находился временный поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон.
По словам главы Центрального командования Вооруженных сил США, это означает «окончание почти 20-летней миссии, которая началась в Афганистане вскоре после 11 сентября 2001 года». «Ценой была гибель 2461 военнослужащего США и гражданского лица, также более 20 тыс. были ранены. К сожалению, в эти цифры включены и 13 военнослужащих США, которые были убиты на прошлой неделе смертником [группировки] «Исламское государство* в Хорасане» (ответвление террористической организации «Исламское государство» (ИГ*), запрещена в России)», – отметил он.
«Военная фаза этой операции завершена, теперь начинается ее дипломатическое продолжение. Наш Госдепартамент будет прилагать все усилия с целью помочь оставшимся [в Афганистане] американским гражданам [покинуть республику]. <…> Мы будем работать над тем, чтобы вывезти этих людей», – сообщил генерал Маккензи.
По словам главы командования, число оставшихся в республике американцев «составляет пару сотен». Он добавил, что США будут «будут вести переговоры весьма агрессивно и жестко, чтобы вывезти» из страны афганцев, которые помогали американским военнослужащим. В частности, речь идет о переводчиках. «Военная фаза закончилась, но наше желание вывести этих людей остается таким же сильным, как и раньше. <…> Госдепартамент теперь будет играть ведущую роль в этом деле», – заявил генерал.
Накануне стало известно, что США завершили вывод войск из Афганистана. В прошлый вторник талибы дали неделю на эвакуацию иностранцев из Афганистана, предупредив, что не допустят «никакие операции по эвакуации после 31 августа». При этом талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до начала осени. После этого США обещали 31 августа передать аэропорт Кабула «афганскому народу».
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
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Талибы объявили о полной независимости Афганистана
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Представитель радикального движения «Талибан» (запрещено в России) Забихулла Муджахид объявил об обретении Афганистаном полной независимости после завершения вывода войск США из республики.
«В полночь по афганскому времени (22.30 мск) последний американский солдат покинул аэропорт Кабула. Таким образом, наша страна наконец стала свободной и обрела полную независимость», – приводит слова представителя радикального движения ТАСС.
В свою очередь представитель катарского политического офиса радикалов Мохаммад Наим поздравил афганский народ с завершением иностранного военного присутствия в стране. «Я поздравляю всех граждан, весь дорогой народ, всех наших бойцов. Сегодня последние иностранные силы окончательно покинули нашу священную землю», – заявил он.
Тем временем источник телеканала Al Jazeera в руководстве талибов сообщил, что аэропорт Кабула перешел под полный контроль движения «Талибан» (запрещено в России). «Аэропорт Кабула полностью перешел под наш контроль после того, как ВС США покинули его», – приводит телеканал слова представителя радикалов, захвативших власть в Афганистане.
Управление гражданской авиации США распространило уведомление, в котором предупредило, что управление воздушным движением над Афганистаном с 22.40 мск не осуществляется. «Экипажам воздушных судов следует проявлять чрезвычайную осторожность», – указывается в уведомлении американской службы.
Накануне США завершили вывод войск из Афганистана. Позже Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане.
В прошлый вторник талибы дали неделю на эвакуацию иностранцев из Афганистана, предупредив, что не допустят «никакие операции по эвакуации после 31 августа». При этом талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до начала осени. После этого США обещали 31 августа передать аэропорт Кабула «афганскому народу».
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
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СБ ООН принял резолюцию по Афганистану
Совет Безопасности ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России) обеспечить безопасный выезд из республики афганцев и иностранных граждан.
За документ проголосовали 13 членов Совета Безопасности ООН, Россия и Китай при голосовании воздержались. Резолюция также предусматривает активизацию усилий по предоставлению гуманитарной помощи, передает ТАСС.
В прошлый вторник талибы дали неделю на эвакуацию иностранцев из Афганистана, предупредив, что не допустят «никакие операции по эвакуации после 31 августа». Кроме того, талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до начала осени.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
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Москва назвала восстановление Афганистана «делом совести» стран НАТО
Странам коалиции НАТО, которые участвовали в операции в Афганистане, придется заниматься восстановлением республики, это дело их совести, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
«Да, придется всем состоятельным странам мира собираться и вместе с представителями новых властей Афганистана обсуждать вопросы восстановления экономики и социальной сферы. В первую очередь это, конечно, касается тех стран, которые стояли там армиями в течение 20 лет и натворили то, что мы с вами видим. Это дело чести и совести этих стран, чтобы исправить хотя бы часть тех ошибок, которые они натворили», – передает РИА «Новости» слова Кабулова.
Он также заявил, что Москва призывает Запад не замораживать финансовые активы новых властей Афганистана. «Я хочу сказать вот о чем: если наши западные коллеги действительно пекутся о судьбах афганского народа, то не надо создавать ему дополнительные проблемы в виде замораживания золотовалютных запасов афганского государства, хранящегося в банках США, открыть гуманитарные коридоры для поставок населению этой помощи, то есть не создавать дополнительный стимул для людей для бегства из страны», – сказал Кабулов в эфире канала «Россия 24».
Также Москва призывает принять меры для предотвращения обвала национальной валюты Афганистана. «Надо разморозить авуары афганского правительства в США. Это необходимо не для того, чтобы передать деньги талибским властям. Ни в коем случае. Эти средства нужны, чтобы поддержать курс национальной валюты, который обваливается. Потому что любой обвал национальной валюты ведет к негативным экономическим последствиям. Это во-первых. Во-вторых, надо будет собирать представительную международную конференцию, которая будет обсуждать, именно какие проекты надо решать», – сказал он.
Кабулов подчеркнул, что это не только приоритет России, но очень многих других государств. «Мы должны не просто клеймить и осуждать производство наркотиков на территории Афганистана – мы должны предлагать конструктивную альтернативу, поддержанную соответствующими финансово-экономическими инструментами», - подчеркнул дипломат.
Кроме того, Кабулов добавил, что угроза увеличения наркотрафика из Афганистана реальна. «Это не должно быть, как в последние 20 лет, когда риторика была очень громкая и многообещающая, а на выходе мы получили кошмарный рост наркопроизводства», – сказал Кабулов.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как России заработать на богатствах Афганистана.
Россия обвинила США в перекладывании ответственности за провал в Афганистане
Постпред России при ООН Василий Небензя по итогам голосования по резолюции в Совбезе заявил о попытке США и их союзников переложить на движение «Талибан» (запрещено в РФ) ответственность за провал 20-летнего присутствия в Афганистане.
Дипломат заявил, что ряд озабоченностей Москвы не был учтен в тексте принятой Совбезом ООН резолюции. В частности, в нем не упоминается необходимость борьбы с ИГ* (запрещенная в России террористическая организация), не отражается «недопустимость негативных последствий эвакуации» квалифицированных специалистов из Афганистана для экономики страны. Кроме того, в западную резолюцию не включили тезис о пагубном влиянии заморозки афганских финансовых активов на экономическую и гуманитарную ситуацию в стране, передает РИА «Новости».
«Нам понятны причины, которые побудили авторов попытаться использовать авторитет Совета безопасности для принятия резолюции в таком виде и в столь сжатые сроки. Может быть, если бы у нас было больше времени, результаты голосования были бы другими», – заявил Небензя.
«В то же время видим в этом попытки переложить ответственность за провал 20-летнего присутствия США и их союзников в Афганистане на движение талибов, а также страны региона, которым придется иметь дело с последствиями этой длительной кампании», – указал российский постпред при ООН.
Как заявил Небензя, Россия последовательно выступает за мирный, безопасный и стабильный Афганистан, с территории которого не будет исходить террористических и наркотических угроз. Продолжим содействие афганцам в достижении этой цели, добавил он.
Напомним, в понедельник Совет Безопасности ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России) обеспечить безопасный выезд из республики афганцев и иностранных граждан. За резолюцию проголосовали 13 государств, Россия и Китай воздержались.
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США завершили вывод войск из Афганистана
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Последний эвакуационный рейс с американцами вылетел из аэропорта Кабула, военная кампания США в Афганистане завершена, сообщил американский чиновник журналу Newsweek.
«Американский чиновник заявил мне: «Последний самолет взлетает, война окончена», – сообщил корреспондент издания, отметив, что в Афганистане уже 31 августа, поэтому официально Соединенные Штаты успели вывести контингент ВС США из республики, передает РИА «Новости».
В прошлый вторник талибы дали неделю на эвакуацию иностранцев из Афганистана, предупредив, что не допустят «никакие операции по эвакуации после 31 августа». При этом талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до начала осени. После этого США обещали 31 августа передать аэропорт Кабула «афганскому народу».
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
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Стало известно о гибели семи детей из-за удара ВС США в Афганистане
В ходе удара ВС США в Афганистане 29 августа погибли семь детей, заявил в понедельник представитель ЮНИСЕФ в Кабуле Герве де Лис.
«По подтвержденной информации из открытых источников, [погибли] семь детей», – передает его слова ТАСС.
Ранее ИГ* взяли ответственность за обстрел аэропорта Кабула. В понедельник американский чиновник сообщал, что по международному аэропорту Кабула было выпущено несколько ракет, большую часть из них перехватила система ПРО.
Позже СМИ сообщили, что одна из пяти ракет попала на территорию аэропорта. О потерях и ущербе пока неизвестно. Источник сообщил, что ракеты были запущены из северной части столицы.
До этого в результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали.
Блинкен заявил о готовности США работать с «Талибаном»
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Соединенные Штаты не доверяют афганскому движению «Талибан» (запрещено в России), но готовы взаимодействовать с ним, если это отвечает американским интересам, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«В дальнейшем любое взаимодействие с «Талибаном» (движение запрещено в России) будет определяться только нашими национальными интересами», – приводит утверждение Блинкена ТАСС.
Госсекретарь добавил, что «если США смогут работать с новым афганским правительством таким образом, который будет отвечать <…> интересам» Вашингтона, то это будет сделано. «Талибан» (движение запрещено в России) стремится к международному признанию и поддержке. Мы на это отвечаем: легитимность и поддержку надо заслужить», – отметил Блинкен.
Глава американского внешнеполитического ведомтва отметил, что делать выводы относительно «Талибана» (движение запрещено в России) США будут не на основе заявлений представителей движения, а исходя из их действий. По его словам, талибы должны обеспечить свободу передвижения, уважать основные права афганцев, в том числе женщин и представителей меньшинств, не мстить тем, кто раньше работал на другие государства, а также сформировать инклюзивное правительство.
Накануне США завершили вывод войск из Афганистана. Позже Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости.
В прошлую пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США и их союзники в ближайшее время не собираются признавать за движением «Талибан» (запрещено в России) какой-либо законный статус после захвата власти в Афганистане.
В МИД подчеркнули, что Москва «не спешит признавать» власть движения «Талибан» (запрещено в России) в Афганистане, намерена следить «за тем, что происходит с правительством, и особенно за тем, что произойдет в плане ситуации с терроризмом на границах с государствами Центральной Азии». Россию также волнует, «будет ли распространение наркотиков и преступности». При этом российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что движение «Талибан» (запрещено в России) – «это реальность во всех смыслах, это реальность, которая контролирует не только столицу, но и уже всю страну».
В прошлый вторник талибы дали неделю на эвакуацию иностранцев из Афганистана, предупредив, что не допустят «никакие операции по эвакуации после 31 августа». При этом талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до начала осени. После этого США обещали 31 августа передать аэропорт Кабула «афганскому народу».
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
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Пентагон предупредил о возможных атаках в преддверии завершения эвакуации из Афганистана
Американские военные готовятся к новым возможным атакам в преддверии завершения эвакуации из Афганистана, заявили в Пентагоне.
«Мы действуем, исходя из того, что мы должны быть готовы к будущим потенциальным угрозам... Угроза все еще реальна, активна и во многих случаях она конкретна. И мы воспринимаем ее очень серьезно и будем воспринимать таким образом до самого конца», – заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает РИА «Новости».
Между тем телеканал Fox News со ссылкой на источники в Пентагоне сообщает, что «вторник, 15.29 ET (23.59 по кабульскому времени) – крайний срок для военных и дипломатов США, чтобы покинуть Афганистан».
Ранее ИГ* взяли ответственность за обстрел аэропорта Кабула. В понедельник американский чиновник сообщал, что по международному аэропорту Кабула было выпущено несколько ракет, большую часть из них перехватила система ПРО.
Позже СМИ сообщили, что одна из пяти ракет попала на территорию аэропорта. О потерях и ущербе пока неизвестно. Источник сообщил, что ракеты были запущены из северной части столицы.
До этого в результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали.
США ввели ограничения на полеты над Афганистаном
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Федеральное управление гражданской авиации США запретило гражданским перевозчикам полеты над всей территорией Афганистана, за исключением одного маршрута вдоль восточной границы республики.
«Гражданские авиаперевозчики могут продолжать использовать маршрут для реактивных воздушных судов вдоль восточной границы [Афганистана] для облета. Любой гражданский авиаперевозчик, который направляется в Афганистан или из Афганистана, а также следует через воздушное пространство страны, должен предварительно получить разрешение управления [гражданской авиации США]», – приводит текст уведомления регулятора ТАСС.
Ранее Управление гражданской авиации США распространило уведомление, в котором предупредило, что аэропорт Кабула не находится под чьим-либо контролем, а управление воздушным движением над Афганистаном с 22.40 мск понедельника не осуществляется. «Экипажам воздушных судов следует проявлять чрезвычайную осторожность», – подчеркнул американский регулятор гражданской авиации.
Накануне США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США.
В этих условиях президент США Джо Байден допустил, что Соединенные Штаты могут сохранить воинский контингент в Афганистане после 31 августа, если к этому моменту из республики не удастся эвакуировать всех американцев. Однако движение «Талибан» (запрещено в России) пригрозило применить силу, если США не завершат вывод войск до начала осени. 24 августа талибы дали неделю на эвакуацию иностранцев из Афганистана, предупредив, что не допустят «никакие операции по эвакуации после 31 августа». После этого Госдепартамент США пообещал передать аэропорт Кабула «афганскому народу» 31 августа.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
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США назвали условие признания власти талибов в Афганистане
Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы афганское правительство было инклюзивным, это будет учитываться при рассмотрении вопроса о признании Вашингтоном движения «Талибан» (запрещено в России), заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
«Мы не находимся в той ситуации, чтобы готовиться к признанию «Талибана» (движение запрещено в России), они еще не одобрили [новое] правительство. Мы должны увидеть, какое правительство они сформируют. Настаиваем на том, чтобы [новое] правительство [Афганистана] было инклюзивным, чтобы разрешалось участие женщин [в его работе]», – приводит слова дипломата ТАСС.
«Мы посмотрим, какие действия они (талибы) предпримут до того, как мы примем какое-либо решение о признании [власти запрещенного в России движения «Талибан» (запрещено в России) в Афганистане]», – отметила постпред США при ООН.
Накануне США завершили вывод войск из Афганистана. Позже Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости.
В прошлую пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США и их союзники в ближайшее время не собираются признавать за движением «Талибан» (запрещено в России) какой-либо законный статус после захвата власти в Афганистане.
В МИД подчеркнули, что Москва «не спешит признавать» власть движения «Талибан» (запрещено в России) в Афганистане, намерена следить «за тем, что происходит с правительством, и особенно за тем, что произойдет в плане ситуации с терроризмом на границах с государствами Центральной Азии». Россию также волнует, «будет ли распространение наркотиков и преступности». При этом российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что движение «Талибан» (запрещено в России) – «это реальность во всех смыслах, это реальность, которая контролирует не только столицу, но и уже всю страну».
В прошлый вторник талибы дали неделю на эвакуацию иностранцев из Афганистана, предупредив, что не допустят «никакие операции по эвакуации после 31 августа». При этом талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до начала осени. После этого США обещали 31 августа передать аэропорт Кабула «афганскому народу».
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
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