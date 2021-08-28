На Солнце зафиксировали новую череду вспышек «Зеленые» предложили меры поддержки для хозяев животных из приютов В США захотели воссоздать советского «морского монстра» 28 августа 2021, 18:08

Фото: wikipedia.org

Текст: Евгения Шестак

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США получило заказ на создание транспортного средства на базе советского экраноплана. По информации Popular Mechanics, новый транспорт потребовался из-за того, что традиционные воздушные и морские перевозчики имеют серьезные ограничения. В частности, грузовые суда могут добираться до места назначения неделями, а самолеты не так велики по размеру и для них нужны подготовленные взлетно-посадочные полосы, передает РИА «Новости». «Летательные аппараты типа экраноплана способны парить над поверхностью Земли со скоростью, схожей со скоростью самолета. При этом на такой высоте уменьшается сопротивление. Экраноплан взлетает с воды, а затем в течение всего полета парит над ней», – объяснил журналист. По его словам, одна из советских моделей экраноплана под названием «Лунь» обладала выдающимися характеристиками: могла преодолеть расстояние в 1700 километров с максимальной скоростью до 550 километров в час и грузоподъемностью до 100 тонн. Также журналист похвалил вооружение экраноплана. За размах крыльев в 44 метра «Лунь» прозвали «летающим морским монстром». В марте президент Владимир Путин поздравил главного конструктора единственного в мире ракетного экраноплана «Лунь» и экраноплана КМ Владимира Кирилловых с 90-летием.

Стало известно об ультиматуме Меркель, Путина и Байдена Зеленскому 28 августа 2021, 07:30

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Никитин

Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским выдвинула Киеву ультиматум по Донбассу, который заранее «согласовала» с лидерами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. По мнению политика, именно от согласия Зеленского на требования ведущих мировых лидеров зависит, состоится ли его визит в Вашингтон, передает РИА «Новости». «Я думаю, что встреча состоится только в одном случае: если Зеленский примет ультиматум, который привезла ему Меркель после встречи с Байденом и после встречи с Путиным», – сказал Мураев в эфире телеканала «Наш». Экс-депутат заявил о существовании «консолидированного решения по Украине», которое обусловлено невыполнением Киевом взятых на себя обязательств по урегулированию конфликта на востоке страны. Мураев подчеркнул, что Украина, например, не воплотила в жизнь соглашения, принятые во время саммита лидеров стран «нормандской четверки» в Париже в 2019 году. «Если Зеленский примет, о чем договорился мир по Украине, это будет имплементировано во время встречи (президентов Украины и США). Если у него будут какие-то альтернативные варианты – встреча не состоится», – подчеркнул политик. Накануне официальный представитель Белого дома Джен Псаки подтвердила, что президент США Джо Байден на следующей неделе примет главу Украины Владимира Зеленского. Встреча, как было объявлено раньше, намечена на 31 августа – день окончания 20-летнего американского военного присутствия в Афганистане. Совпадение событий дало повод для спекуляций о возможном переносе визита. Ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Зеленский должен объяснить Байдену, почему Украина представляет важность для Соединенных Штатов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт оценил предложение продать «Северный поток – 2» 27 августа 2021, 19:26 Текст: Елена Мирошниченко

Правила Европейского союза могут меняться, необходимо дождаться решения Федерального сетевого агентства Германии по вопросу регистрации Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора, а лишь потом принимать какие-то решения, прокомментировал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович предложение Газпрому продать «Северный поток – 2». «Что касается «последнего» шанса, я вообще далек от использования таких терминов. Всякая ситуация меняется, и правила Европейского союза тоже могут меняться, и ситуация может меняться, и отношение ЕС к тому, что происходит... Сейчас, например, очень высокие цены на газ – они должны оказать влияние на то, как надо регулировать все эти вещи», – рассказал он RT. Эксперт также добавил, что Газпром подал заявку на регистрацию Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора, поэтому прежде всего стоит дождаться решения по этому вопросу. «Такая возможность предусмотрена антимонопольным правом ЕС и принятыми поправками в Газовую директиву летом 2019 года. Так что надо как минимум дождаться решения Федерального сетевого агентства Германии по вопросам этой заявки. Если она будет отвергнута, будем смотреть, какие есть еще варианты», – заявил специалист. Митрахович перечислил варианты, среди которых организация продажи газа либо на выходе из России, либо на виртуальном хабе в Балтийском море для его покупки европейскими компаниями и прокачки как своего топлива. Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на заявление политиков сообщила о том, что немецкие чиновники предложили Газпрому продать «Северный поток – 2», чтобы обойти правила Евросоюза. Как сообщается, газопровод может быть продан другому сертифицированному оператору в качестве последнего варианта обхода Газовой директивы ЕС. Согласно обновленным правилам, входящий на территорию Европейского союза трубопровод должен или частично заполняться альтернативным поставщиком, или же та его часть, которая находится на территории блока, должна принадлежать сторонней компании. Министр США не приехал на «Крымскую платформу» из-за семейных дел с партнером-геем 27 августа 2021, 20:13

Фото: Zuma/МР/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Глава Минтранспорта США Питер Буттиджич не приехал на саммит «Крымская платформа», так как вместе со своим партнером Частеном Глезменом усыновил ребенка, вместо него на мероприятие прибыла министр энергетики Дженнифер Грэнхолм, рассказал бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. В интервью «Главкому» он сообщил, что выбор делегата от США был неудачным, так как администрация Джо Байдена отправила на саммит министра, который не относится к сектору безопасности и внешней политики США. Он считает, что было бы лучше, если бы вместо нее на Украину отправился представитель по внешнеполитической или сфере безопасности. Ранее в Крыму заявили, что итоги саммита «Крымская платформа» стали безрадостными для его организаторов, поскольку мир осознал, что решение жителей полуострова о воссоединении с Россией окончательно и необратимо. Саммит по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос «возвращения» контроля над Крымом. При этом президент Украины Владимир Зеленский обвинил западных лидеров в трусости и страхе перед Россией из-за нежелания президентов и премьеров крупнейших держав приехать в Киев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему лидеры Запада проигнорировали приглашение Зеленского, несмотря на то что их отношение к России сложно назвать позитивным. Мясников назвал алкогольный напиток для помощи при постковидном синдроме 28 августа 2021, 09:49 Текст: Алина Назарова

Красное вино в небольших количествах может помочь справиться с постковидным синдромом, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. «После того, как острый период коронавируса или другого заболевания прошел, у человека остается постинфекционная астения (не проходящая усталость) и постинфекционные проблемы. В этом случае может быть полезен бокал красного вина, потому что в напитке содержится ресвератрол, очень мощный антиоксидант, но рекомендовать это непьющим людям нельзя», – объяснил Мясников Ura.ru. По словам медика, вино в небольших дозах можно употреблять через неделю после выздоровления. «Любители красного вина могут употреблять его в небольших количествах примерно через неделю, после того, как прошли симптомы острой инфекции, нормализовалась температура», – добавил Мясников. При этом врач посоветовал воздержаться от употребления алкоголя в больших дозах. «Я бы воздержался от более тяжелого употребления алкоголя во время инфекции, в ближайший месяц после инфекции и в период вакцинации, так как для кого-то это может пройти незаметно, а кому-то ухудшить ситуацию. И алкоголь полностью противопоказан в острый период любого инфекционного заболевания, когда возникает лихорадка и вирус размножается в организме», – объяснил Мясников. Ранее ученые из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса изучили биологические основы постковидного синдрома и синдрома хронической усталости (СХУ), и пришли к выводу, что эти два состояния имеют много общего. Поклонская ответила на угрозу главы МИД Украины «испортить ей жизнь» 28 августа 2021, 11:21 Текст: Вера Басилая

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала главу МИД Украины Дмитрия Кулебу перестать комментировать сплетни о ее дальнейшем трудоустройстве, и назвала барскими замашками обещание украинского министра «испортить ей жизнь». «Комментировать сплетни – это показатель несдержанности. Для министра иностранных дел лучше проявлять качества иного характера. В части его слов «испортить жизнь», так этим с 2014 года и занимаются в Киеве. Всем гражданам Украины только и делают, что портят жизнь», – цитирует РИА «Новости» Поклонскую. По ее словам, Кулеба – грамотный человек, но в своем высказывании позволил себе барские замашки, мол, проверим еще, чей холоп. «По поводу его угрозы испортить мне жизнь, так таких желающих очень много, можно в очередь становиться в алфавитном порядке желательно», – подчеркнула депутат. Ранее первый замглавы комитета Госдумы Дмитрий Новиков заявил, что в ближайшее время состоится заседание комитета по международным делам по вопросу назначения его замглавы Натальи Поклонской послом в Республике Кабо-Верде. Министр иностранных дел Украины Кулеба после этого заявил, что у Киева может появиться возможность «испортить жизнь» Поклонской, если у нее есть украинское гражданство. Поклонская в конце мая объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз «Единой России» и отказе от участия в предстоящих парламентских выборах в связи с новой работой. Депутат намекнула, что ей предложена работа, связанная со службой, только не уточнила, в каких органах. В видеообращении в Telegram-канале она, в частности, заявила, что «снова сможет надеть китель, только пусть останется интригой, какой именно». Турция согласилась с предложением талибов взять управление аэропортом Кабула 27 августа 2021, 20:26

Фото: xinhua/Global Look Press

Текст: Дарья Григоренко

Турция одобрила запрос движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) об управлении аэропортом Кабула, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в движении. «Турция одобрила запрос движения на управление аэропортом Кабула», – заявил телеканалу источник в движении, передает РИА «Новости». Президент Турции Тайип Эрдоган ранее уточнил, что талибы заявили, что обеспечат безопасность, но само администрирование работы аэропорта предложили Турции. Он также пояснил, почему Анкара не сразу дала ответ на это предложение. «Потому что там сейчас в любой момент возможны инциденты и жертвы. Если при нашем руководстве аэропортом вдруг произойдет что-то похожее на вчерашние теракты, где погибли люди, а мы будем теми, кто управляет объектом, мы просто не сможем как-то объяснить это», – передает его слова ТАСС. При этом он подчеркнул, что контакты Анкары «Талибаном» (запрещена в России) возможны при наличии повода и желания. «Никто не вправе нам указывать, с кем говорить, а с кем нет. Мы не будем просить разрешения», – сказал Эрдоган. Кроме того, источник из «Талибана» сообщил, что движение попросит Катар оказать техническую помощь в вопросе эксплуатации аэропорта Кабула. Ранее сообщалось, что Анкара отказалась от намерения управлять аэропортом Кабула, но готова оказать в этом вопросе помощь движению «Талибан» (запрещено в России), сообщили источники в турецких силах безопасности. В конце июля Эрдоган заявлял, что Анкара готова взять на себя управление аэропортом Кабула, если Соединенные Штаты окажут необходимую поддержку. Сообщалось, что миротворческое подразделение азербайджанской армии вместе с турецкими военными будет обеспечивать безопасность аэропорта. После победы движения «Талибан» (запрещено в России) в аэропорту Кабула, который контролируют американские военные, началась массовая паника. Между тем сотрудники турецкого посольства в Афганистане перевезены в район кабульского аэропорта, где дислоцированы турецкие военные. Минобороны приступает к напугавшей США и Японию модернизации бомбардировщиков Ту-95 28 августа 2021, 14:07 Текст: Иван Петров

Министерство обороны России подписало с Казанским авиационным заводом (КАЗ) контракт на 364 млдр рублей, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, посетивший предприятие. В его рамках планируется провести модернизацию стратегических бомбардировщиков Ту-95. По словам министра, для военных в Казани полностью модернизируют стратегические бомбардировщики Ту-95, а также построят самолеты Ту-214, которые используются для перевозки военного руководства, личного состава и в качестве базы для спецсамолетов разведки, связи и радиоэлектронной борьбы. «Уже подписаны контракты на сегодняшний день до 2028 года, это почти 364 миллиарда [рублей]. Для нас делают здесь самолеты Ту-214, здесь же проходят ремонт и полную модернизацию самолеты Ту-95», - сказал Шойгу в эфире телеканала «Россия-1», передает ТАСС. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, американский журнал National Interest назвал четырехмоторный винтовой бомбардировщик Ту-95МС оружием, которое может уничтожить мир. В результате модернизации самолет получил возможность использовать новейшие крылатые ракеты Х-101, способные поменять цель во время полета. В ежегодном докладе Минобороны Японии за 2021 год в качестве одной из главных угроз безопасности страны упоминаются совместные длительные полеты Ту-95 и китайского бомбардировщика Н-6 от Японского моря к Восточно-Китайскому морю и далее к Тихому океану в 2019 и 2020 годах. Родителей убитой в Тюмени школьницы захотели лишить родительских прав 27 августа 2021, 20:52

Фото: Телеканал 360/YouTube

Текст: Алексей Дегтярев

Управление соцзащиты Тюмени подало в суд иск о лишении родительских прав отца и матери убитой в городе девочки, сообщили в региональном департаменте соцразвития. «В конце июля управление социальной защиты населения Тюмени и Тюменского района обратилось с иском в суд о лишении родителей родительских прав, заключение будет подготовлено с учетом мнения детей», – заявили в департаменте РИА «Новости». В пресс-службе добавили, что в воспитании детей участвовала бабушка, она была их опекуном до 2019 года, но после освобождения из тюрьмы отец подал заявление на возвращение детей. Ранее сообщалось об аресте обвиняемого в изнасиловании и убийстве девочки в Тюмени Виталия Бережного. Его отправили в СИЗО до 25 октября. Следственный комитет информировал, что Бережной дал признательные показания в изнасиловании и убийстве пропавшей в Тюмени девочки. Ранее подозреваемый служил в правоохранительных органах. До этого СМИ отмечали, что признавшийся в убийстве девочки в Тюмени Бережной сам участвовал в ее поисках. Напомним, в Тюмени в конце июня пропала восьмилетняя девочка. В августе было найдено тело, предположительно, принадлежащее пропавшему ребенку. Волонтер, участвовавший в поисках ребенка, отмечал, что найденные останки, которые могут принадлежать пропавшей девочке, подкинули на это место, поскольку ранее этот район уже «прочесывали», но ничего подобного не находили. Останки нашли рядом с автозаправочной станцией, в ходе операции обнаружили фрагменты тела. Пушков объяснил появление плакатов с Калининградом в составе Германии 28 августа 2021, 07:55

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что появление в немецкой федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания агитационных плакатов с Калининградской областью в составе Германии говорит о том, что в ФРГ скрываются «большие идейные и политические сюрпризы». Как пояснил политик, надпись, которая нанесена на изображенных на баннере территориях к востоку от современной ФРГ, переводится как «Мы не забываем». «Похоже на дело рук правых радикалов, но подобные взгляды есть и в военных, и в других кругах. В нынешней Германии с ее выраженной политкорректностью, официальной любовью к мигрантам и правозащитным либерализмом могут скрываться – и наверняка скрываются – большие идейные и политические сюрпризы. Эти плакаты напоминают нам об этом. Чтобы мы тоже не забыли», – написал Пушков в своем Telegram-канале. Ранее СМИ сообщали, что в преддверии выборов в бундестаг в немецкой федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания появились копии предвыборных плакатов политических партий 1949 года с картой Германии в довоенных границах с Калининградской областью в ее составе. Представитель ХДС Ханнес Деттманн заверил, что партия не имеет отношения к установке указанных плакатов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль негативно относится к появившимся в Германии плакатам. При этом он подчеркнул, что эти листовки не имеют отношения «к официальной позиции Берлина». В Германии пообещали проверить происхождение плакатов с включенным в состав Германии Калининградом, а также выяснить не появились ли подобные плакаты в других областях ФРГ. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто разыгрывает карту с включенным в состав Германии Калининградом на выборах в ФРГ. Захарова поставила талибов в пример Киеву 28 августа 2021, 11:15

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, сравнивая ситуации на Украине в 2014 году и в Афганистане после установления контроля движения «Талибан» (запрещено в России), указала, что Кабул в отличие от Киева сразу призвал гражданские суда не использовать воздушное пространство над Афганистаном. «Очень любопытная статья вышла в голландской De Telegraaf. Журналисты анализируют рекомендации Совета по вопросам безопасности Нидерландов в привязке к ситуации в Афганистане. Сравнивают обстоятельства крушения Boeing МН-17 на Востоке Украины в 2014 году с нынешним положением дел. Их цепочка рассуждений выглядит логично. Сообщить о том, что «небо закрыто» в теории должно само государство. Это ответственный подход, если говорить о приоритетности сохранения жизней. Но по понятным причинам, страна сразу теряет в деньгах и сталкивается с политическими издержками. И начинаются «трудности перевода» и «мучения выбора», – написала Захарова в Facebook. При этом она обратила внимание, что «новые силы (как их называют в лучших домах Парижа и Лондона, «средневековые бородачи с автоматами»), начавшие контролировать Афганистан, практически сразу, 16 августа 2021, обратились с призывом не использовать гражданскими судами воздушное пространство над Афганистаном в ближайшее время, … честно признав, что власти пока что не могут гарантировать безопасность пролета». В то же время, указала Захарова, «поддерживаемые демократическим западом власти Украины, которые во всю с 2014 года вели боевые действия у себя на Востоке страны, и не думали этого делать». «Киев не стал запрещать пролеты над своей территорией для всех эшелонов полета, ограничившись нижними (до 9750 метров), хотя ВСУ уже вовсю утюжили города из артиллерии, проводя широкомасштабные боевые действия против собственного населения. Результат трагический – в небе над Украиной произошла катастрофа Malaysia Airlines», – напомнила представитель МИД. «Напомню, что речь о статье голландских журналистов в голландской же прессе, изначально проявивших неестественную эмпатию к киевскому режиму и его выходкам. Но время все расставляет на свои места», – добавила Захарова. Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. В Нидерландах 7 июня начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. Ранее судебный следователь завершил опрос экспертов российского концерна «Алмаз-Антей», а также представителей Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия) по делу о крушении Boeing на Украине. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Псаки назвала темы переговоров Байдена и Зеленского 28 августа 2021, 13:15

Фото: Jim LoScalzo/CNP/

Consolidated News Photos/

Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и глава Украины Владимир Зеленский встретятся на будущей неделе, они обсудят ситуацию в Крыму и Донбассе, сообщила представитель американского Белого дома Джен Псаки. «На следующей неделе президент также примет президента Украины Зеленского в Белом доме. Этот визит подтвердит неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму», – заявила Псаки, сообщает пресс-служба Белого дома. По ее словам, лидеры двух стран поговорят о тесном сотрудничестве Вашингтона и Киева в сфере энергетической безопасности.Также президенты коснутся темы, связанной с рядом реформ, в том числе по борьбе с коррупцией. Ранее экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским выдвинула Киеву ультиматум по Донбассу, который заранее «согласовала» с лидерами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. Встреча Байдена и Зеленского, как было объявлено раньше, намечена на 31 августа – день окончания 20-летнего американского военного присутствия в Афганистане. Совпадение событий дало повод для спекуляций о возможном переносе визита. Массовая драка мигрантов произошла в центре Москвы 28 августа 2021, 10:20 Текст: Вера Басилая

Не менее десяти выходцев из стран Средней Азии устроили массовую драку на Бауманской улице в центре Москвы, полиция проводит проверку. «Вечером 27 августа на улице Бауманской в районе дома 35/1 не менее 10 человек устроили массовую драку. В ней приняли участие, по предварительным данным, пять граждан стран Средней Азии», – передает ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах. Во время драки ее участники никаких посторонних предметов не использовали и к моменту приезда сотрудников полиции разбежались в разные стороны. Кадры столкновения между гражданами есть на камере видеонаблюдения. В настоящее время по данному факту полиция проводит проверку, причины и обстоятельства устанавливаются. «Для проверки на причастность к данному происшествию, а также с целью выявления свидетелей и очевидцев доставлены в отделение полиции 12 граждан Киргизии, один гражданин Узбекистана и один гражданин Таджикистана», – добавили в полиции. Ранее в одном из московских хостелов несколько десятков мигрантов устроили драку, их задержали правоохранители и арестовали на 12 суток. По данным МВД, в России незаконно находятся более 700 тыс. граждан стран СНГ. СБУ заявила о полете иностранного ударного беспилотника в Харьковской области 28 августа 2021, 10:07

Фото: Sra Tyler Woodward/

Zumapress/

Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о полете иностранного беспилотника в Харьковской области, но не уточнила, откуда прилетел БПЛА. «Служба безопасности Украины обнаружила ударный беспилотный летательный аппарат с иностранной маркировкой. Беспилотник совершал полет над Харьковским регионом», – отметили в ведомстве, передает ТАСС. В связи с этим СБУ обратилась к гражданам «должным образом реагировать на законные требования правоохранителей», призвав «неотложно сообщать о лицах, которые проявляют необоснованный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, военным объектам, зданиям органов власти и управления, используя при этом средства видео-, фотофиксации, беспилотные летательные аппараты». Откуда прилетел беспилотник, ведомство не уточняет. Голикова назвала число вакцинированных россиян 27 августа 2021, 21:14 Текст: Вера Басилая

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что более 44 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, свыше 37 млн из них завершили вакцинацию. «По состоянию на сегодняшний день численность граждан, получивших вакцинацию первым компонентом, составила более 44 млн человек, полностью вакцинированных – более 37 млн человек», – цитирует ТАСС Голикову. Ранее сообщалось, что прививку от коронавируса в мире сделали более 5 млрд человек, около половины из них приходятся на две страны – Китай (1,96 млрд) и Индию (0,59 млрд). Звезда грузинского футбола оценил уровень чемпионата России 28 августа 2021, 11:53 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Полузащитник казанского «Рубина» 20-летний грузин Хвича Кварацхелия заявил о высоком уровне российской премьер-лиги, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Футболист, на которого имеют виды европейские гранды, заявил в интервью порталу sportall.ge, что «российская премьер-лига находится на достаточно высоком уровне, испытала серьезный прогресс». «Легких противников здесь фактически нет», – считает Кварацхелия. «Моя цель - выиграть Лигу Чемпионов. Время покажет, я сделаю это с «Рубином» или какой-то иной командой», – добавил спортсмен. При этом он не исключил, что перейдет из «Рубина» в это трансферное окно. Кварацхелия сейчас травмирован, поэтому он не поможет сборной Грузии в сентябрьских отборочных матчах ЧМ-2022 в Катаре. Дома грузинский спортсмены сыграют с Косово, а на выезде – с Испанией. За национальную команду Грузии Кварацхелия провел восемь матчей и забил в них три гола.