Путин счел возможной национализацию некоторых предприятий Путин поздравил создателя ракетного экраноплана «Каспийский монстр» с 90-летием 31 марта 2021, 15:42 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин поздравил главного конструктора единственного в мире ракетного экраноплана «Лунь» и экраноплана КМ Владимира Кирилловых с 90-летием, сообщила пресс-служба НПП «Радар ммс». «Главный конструктор боевых ракетоносных экранопланов «Лунь» Владимир Николаевич Кирилловых удостоен благодарственного письма от президента России Владимира Владимировича Путина за многолетнюю и плодотворную работу в создании экранопланов и укрепление обороноспособности страны. Письмо от главы государства было официально вручено ветерану судостроения у него дома в Нижнем Новгороде, в день празднования его 90-летия», – цитирует сообщение предприятия РИА «Новости». Конструктор продолжает работу в должности советника гендиректора. Кирилловых – один из главных мировых специалистов по проектированию и испытанию экранопланов, на основе его идей были созданы несколько гражданских экранопланов взлетной массой от шести до 350 тонн, которые могут применяться для пассажирских и грузопассажирских перевозок и для поисково-спасательных операций. При участии Кирилловых созданы первые суда на подводных крыльях «Ракета», «Метеор», экранопланы КМ «Каспийский монстр» и «Орленок». Также под его руководством был создан самый большой и единственный в своем роде ракетный экраноплан «Лунь». Считается, что «Лунь» способен подходить к авианосцам на расстояние точного пуска ракеты из-за своей высокой скорости и незаметности. Он получил прозвище «убийца авианосцев». «Экранопланы – это будущее. Они актуальны не только как грозное оружие на море, но и как высокоэффективный скоростной транспорт для гражданских целей. Особенно в труднодоступных регионах со слабо развитой транспортной инфраструктурой, в том числе в зоне арктических широт. Сегодня на протяженных реках Сибири растет пассажиропоток – экранопланы будут там очень востребованы», – отметил сам Кирилловых.

Путин обсудил с Меркель и Макроном ситуацию в Донбассе и поставки «Спутника V» в ЕС 30 марта 2021, 23:24

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции, сообщает Кремль. Стороны уделили «особое внимание задаче объединения усилий в борьбе с общей угрозой» – коронавирусом. Обсуждались меры по предотвращению распространения COVID-19. В частности, Путин, Меркель и Макрон обсудили «перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V», а также возможные поставки и совместное производство этого препарата в странах ЕС», сообщается на сайте Кремля. Стороны также обменялись мнениями по ситуации на Украине, подтвердив, что у минских соглашений нет альтернатив. Путин заявил о том, что Киев должен выполнить достигнутые договоренности, «прежде всего – по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулированию правовых аспектов особого статуса Донбасса». Россия выразила озабоченность «в связи с провоцируемой Украиной эскалацией вооруженного противостояния на линии соприкосновения», а также «фактическим отказом» Киева от «согласованных в июле 2020 года» мер по усилению режима прекращения огня. Путин указал на недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Кроме того, стороны обсудили урегулирование в Ливии, отметив соблюдение участниками конфликта режима прекращения боевых действий. Россия, Франция и Германия согласились, что ситуация в Сирии продолжает стабилизироваться, но остро стоят вопросы гуманитарной помощи. Также стороны поддержали сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Обсуждались и отношения между Россией и ЕС. Путин выразил готовность «к восстановлению нормального деполитизированного взаимодействия», если Европа проявит заинтересованность. Он разъяснил ситуацию с Алексеем Навальным и «объективные обстоятельства дела». «В целом переговоры прошли в деловой и откровенной атмосфере, условлено о продолжении совместной работы по всей актуальной повестке дня», – говорится в сообщении. Напомним, сообщалось, что Путин, Макрон и Меркель проведут переговоры по Донбассу, не привлекая к ним президента Украины Владимира Зеленского. Отметим, что Киев очень болезненно относится к переговорам, на которых «судьбу Украины обсуждают без Украины». В России предложили создать «умную» артиллерию из устаревших орудий 31 марта 2021, 08:51 Текст: Дмитрий Зубарев

ВНИИ «Сигнал» (входит в «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») планирует разработать комплект унифицированного оборудования, которое обеспечит автоматический ввод данных для стрельбы и наведение на морально устаревших буксируемых орудиях, что позволит модернизировать их до уровня высокоэффективных артиллерийских систем, сообщили в пресс-службе «Сигнала». На вооружении армии России имеется целый ряд буксируемых орудий, в которых вручную вводятся данные для стрельбы, наведение на цель и огонь ведутся также в ручном режиме боевыми расчетам. В то же время требования современных боевых действий предполагают все более высокую степень автоматизации средств поражения в рамках единой разведывательно-ударной системы. В частности, для артиллерии предполагается автоматизированное получение по каналам связи информации о целях противника и их координатах, автоматическое наведение и расчет момента открытия огня. Из-за ручного управления несамоходные гаубицы лишены возможности полноценной интеграции в единое инфополе в режиме реального времени. «Специалисты ВНИИ «Сигнал» провели ряд научных изысканий, в рамках которых исследовалась возможность автоматизации ствольной буксируемой артиллерии для резкого повышения ее эффективности. Принципиальная возможность такой модернизации подтверждена. Разработку комплекта автоматизации и приводов для буксируемых орудий планируем провести в ближайшие годы», – передает РИА «Новости» ответ компании на вопрос о перспективах удаленного управления несамоходными гаубицами. В компании пояснили, что для автоматического наведения буксируемых орудий, которые в оригинале наводятся в основном с помощью вращаемых боевым расчетом рычагов, «могут устанавливаться электроприводы, в частности, поворотного перемещения». Эти типы приводов, уточнили во ВНИИ «Сигнал», «были отработаны при создании новой бронетехники и не препятствуют, при необходимости, управлению в ручном режиме, а также не создают дополнительных усилий на органах управления». Такая модернизация буксируемых гаубиц через применение автоматизированной системы управления наведением и огнем (АСУНО), которую серийно выпускает также ВНИИ «Сигнал», позволит интегрировать их в единую систему управления тактического звена (ЕСУ ТЗ). Ранее в марте на полигоне Трехречье в Амурской области подразделение самоходных артиллерийских установок большой мощности «Малка» Восточного военного округа в ходе тактического учения выполнили стрельбы на максимальную дальность по координатам, полученным от беспилотного летательного аппарата. Берлин и Париж оценили процесс допуска «Спутника V» в ЕС 31 марта 2021, 00:59

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Пресс-служба кабмина Германии и Елисейский дворец прокомментировали процесс допуска российской вакцины «Спутник V» от коронавируса в ЕС. Берлин заявил, что оценка вакцины «проводится по тем же самым нормам, которые применяются и к другим вакцинам». Париж подчеркнул, что «рассмотрение должно происходить на основе тех же норм», которые Европейское агентство лекарственных средств «использует в отношении каждой вакцины», передает ТАСС. Тем временем глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан, комментируя ситуацию с вакциной AstraZeneca, заявил: «Это, без вопросов, удар – что одна из имеющихся у нас вакцин в эту пандемию для определенной возрастной группы представляет повышенный риск», – передает РИА «Новости». Кроме того, по итогам переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Елисейском дворце заявили, что урегулирование кризиса в Донбассе должно происходить в соответствии с Минскими соглашениями. При этом Париж и Берлин считают, что «Россия должна решительным образом участвовать в стабилизации режима прекращения огня на Украине». Германия заявила, что «в контексте Белоруссии канцлер ФРГ и французский президент высказались на национальный инклюзивный процесс диалога и за свободные выборы». Напомним, Путин, Меркель и Макрон провели переговоры в формате видеоконференции. Они обсудили ситуацию в Донбассе и поставки «Спутника V» в ЕС. В Германии после применения вакцины AstraZeneca выявлено более 30 случаев тромбоза. В Германии рекомендовали вакцинировать AstraZeneca только лиц старше 60 лет. Путин пообещал пресекать попытки переноса проблем других стран на территорию России 30 марта 2021, 16:08 Текст: Наталья Ануфриева

Нельзя мириться с тем, что люди пытаются переносить проблемы в своих государствах на территорию России, такие попытки были, но они пресекались и будут пресекаться, заявил президент Владимир Путин. Путин заявил на заседании совета по межнациональным отношениям, что «невозможно нам мириться с тем, что кто-то пытается либо намерен это делать: переносить проблемы, с которыми люди сталкиваются в их странах, на территорию России», передает РИА «Новости». «Это касается, повторяю еще раз, и граждан (...), проживающих здесь, в России, и тех людей, которые гражданами нашей страны не являются, не важно», – добавил он. Президент отметил, что были подобные попытки переносить проблемы соседних государств, связанные с территориальными спорами, с межэтническими вопросами, на территорию России. «Наши правоохранительные органы и вообще органы власти действовали в высшей степени аккуратно, спокойно и с уважением. Но решили эту проблему, и хочу еще раз это сказать и подчеркнуть: все подобные попытки – и сегодня, и в будущем, безусловно, будут пресекаться», – сказал он. Глава государства подчеркнул, что хочет, чтобы представители различных общественных национальных организаций, которые существуют в России, это понимали и «не теряли чувство ответственности перед страной, в которой они живут». Ранее Кремль отверг возможность разговора США с Россией с позиции силы. Путин указал на необходимость развития туристической инфраструктуры 30 марта 2021, 16:41 Текст: Абдулла Шакиров

Власти России намерены продолжать развивать туристическую инфраструктуру для того, чтобы путешественники могли получать удовольствие не только от природы, но и имели возможность комфортного размещения в местах отдыха, заявил президент страны Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям. «Безусловно, нужно не просто говорить, а создавать инфраструктуру, чтобы люди получали удовольствие не только от природы, но и от того, что они вокруг себя видят, какими транспортными средствами пользуются, как организовано питание и так далее», – передает РИА «Новости» слова главы государства. В свою очередь глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова сообщила президенту, что ведомство завершило работу над национальным проектом по развитию туристической индустрии. На прошлой неделе Путин поручил расширить программу туристического кешбэка продуктами для учащихся. Ранее президент заверил, что российские власти не намерены искусственно удерживать граждан страны, желающих отдохнуть за границей. В Совфеде оценили переговоры Путина, Меркель и Макрона 31 марта 2021, 11:14 Текст: Алина Назарова

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев по итогам переговоров главы российского государства Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона выразил мнение, что формат «евротройки» сохраняет очевидный потенциал на будущее. «В достаточно развернутом сообщении пресс-службы Кремля о телефонном разговоре Рутина с Меркель и Макроном хорошо прослеживаются и логика этого формата, и приоритеты сторон. Логика – общая. Три самых крупных европейских лидера разрабатывают широкую повестку дня, в центре которой – противодействие пандемии коронавируса, снятие шероховатостей и запуск реального взаимодействия по другим крупным проблемам трансграничной характера. Это ответственный разговор, с пониманием его непреходящего значения для граждан соответствующих стран», – написал Косачев в Facebook. В то же время он отметил, что приоритеты «совпадают далеко не во всем». «Отсюда – не только Ливия, Сирия и СВПД по Ирану, но и Украина с Белоруссией, а также Навальный. Считаю очень важной близость подходов собеседников по первым трем темам (равноудаленное содействие сближению позиций сторон соответствующих конфликтных ситуаций). Еще более важно подтверждение безальтернативности Минских соглашений, это мощный сигнал Киеву, которого там так опасались. Белоруссия и Навальный – подозреваю, разногласия с учетом ранее заявлявшихся оценок были максимальными. Хотя это и не означает коллапса, разговор на эти темы тем более должен был состояться», – добавил сенатор. Он также добавил, что последняя фраза из пресс-релиза: «В целом переговоры прошли в деловой и откровенной атмосфере, условлено о продолжении совместной работы по всей актуальной повестке дня» - внушает определенный оптимизм. «Формат настоящей «евротройки», судя по всему, сохраняет очевидный потенциал на будущее», – заключил Косачев. Во вторник глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции. Как сообщил Кремль, они обсудили «перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V», а также возможные поставки и совместное производство этого препарата в странах ЕС». Пресс-служба кабмина Германии и Елисейский дворец отметили, что оценка вакцины «проводится по тем же самым нормам, которые применяются и к другим вакцинам», «рассмотрение должно происходить на основе тех же норм», которые Европейское агентство лекарственных средств «использует в отношении каждой вакцины». Путин поддержал создание в России национального центра истории Великой Отечественной войны 30 марта 2021, 17:17 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин назвал интересной и правильной идею создания в России национального центра истории Великой Отечественной войны, который будет координировать деятельность по изучению этих событий. Предложение о создании такого центра озвучил один из участников заседания президентского Совета по межнациональным отношениям. По его словам, эта идея существовала в советское время, однако она не была реализована. При этом на сегодняшний день в России нет единого центра, который бы определял приоритеты и направления в изучении событий Великой Отечественной войны, выступал в роли координатора и помогал избежать дублирования функций, передает РИА «Новости». «Думаю, что это интересно и правильно. Потому что, конечно, в советское время истории Великой Отечественной войны уделялось немало внимания – и правильно», – отреагировал на предложение Путин. По мнению президента, в современной России нельзя забывать об этом, «прежде всего потому, что интерес людей к этому огромный». «Действительно, откуда взялось движение «Бессмертный полк»? Из народа. А почему? Не все [в курсе], но специалисты знают, что в ходе Великой Отечественной войны почти 70% совокупных потерь пришлось именно на РСФСР», – отметил глава государства. Поэтому, продолжил президент, в каждой российской семье есть «гордость за своих предков, которые внесли свой вклад в победу над нацизмом». «И практически в каждой семье есть люди, о которых благодарные потомки помнят и никогда не забудут», – сказал он. Путин подчеркнул, что для современной России эта тема является «в высшей степени актуальной». Путин обратился к главе Минобрнауки Валерию Фалькову и поручил проработать вопрос о создании центра. «Идея заключается в том, чтобы был какой-то организующий центр, я так понимаю. Не новый институт, а организующий центр, который бы объединил возможности различных учреждений. Подумайте и скажите об этом», – сказал он. Ранее Путин призвал страны СНГ действовать солидарно в защите правды о Великой Отечественной войне и подвигах народов. Путин поручил проработать вопрос о продлении сроков пребывания в России детей иностранцев 30 марта 2021, 17:02 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин поручил проработать вопрос о продлении сроков временного пребывания в России несовершеннолетних детей иностранцев, об этом он заявил на заседании совета по межнациональным отношениям. «Конечно, отметим здесь (в перечне поручений) необходимость проработать предложение по созданию национального центра по изучению истории Великой Отечественной войны, а также о продлении сроков временного пребывания несовершеннолетних детей иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации», – передает слова главы государства РИА «Новости». Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова в свою очередь сообщила, что ведомство готово оперативно подготовить необходимые изменения. «Понимая актуальность и возможность продления миграционного учета для… детей мигрантов, мы готовы в ближайшее время подготовить предложения по внесению изменений в действующий закон о правовом положении иностранных граждан. Это поможет министерству просвещения учитывать детей и поможет в реализации права детей на образование», – сказала она. Ранее Путин заявил, что в российских школах должно учиться столько детей мигрантов, чтобы их можно было адаптировать к языковой среде и не допустить ситуации как на Западе. Песков рассказал о переговорах Путина, Макрона и Меркель 31 марта 2021, 13:35

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Переговоры главы российского государства Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, состоявшиеся без участия президента Украины Владимира Зеленского, не стали подменой минского формата, круг тем был гораздо шире Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Еще раз повторю, это никоим образом не было подменой минского формата. Круг тем был гораздо шире, чем Украина. Хотя на Украине тоже остановились достаточного подробно», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Он также указал, что в беседе Путина, Макрона и Меркель не обозначались «красные линии» по Донбассу. «Нет, это не так, не надо было ничего обозначать, все «красные линии» хорошо известны и канцлеру Меркель, и президенту Макрону, поэтому в этом просто не было необходимости. Но в целом именно речь шла о безальтернативности выполнения условий минских договоренностей, речь шла именно о той проблемной ситуации, которая имеется сейчас в связи с невыполнением этих положений. Достаточно детально обменялись мнениями лидеры», – сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли Москва могла обозначить Европе «красную линию» на видеовстрече Путина, Меркель и Макрона. Во вторник глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции. Зеленский к участию приглашен не был. Среди прочего обсуждалась ситуация в Донбассе и «перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V», а также возможные поставки и совместное производство этого препарата в странах ЕС». Совфед одобрил закон о праве Путина вновь баллотироваться в президенты 31 марта 2021, 10:35 Текст: Алина Назарова

Совет Федерации одобрил закон, который дает право нынешнему главе государства вновь претендовать на два президентских срока, а также расширяет перечень ограничений, при которых гражданин России не может претендовать на мандат депутата Госдумы. Тем самым законодательство о выборах и референдумах приводится в соответствие с поправками в Конституцию. Автором законопроекта выступил, в частности, председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, передает РИА «Новости». Закон уточняет положения, связанные с ограничением на замещение должности президента более двух сроков. Положение Конституции, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента, применяется к лицу, занимавшему должность президента без учета числа сроков, в течение которых это лицо занимало эту должность на момент вступления в силу соответствующей поправки к Конституции, и не исключает для него возможность занимать должность президента в течение сроков, допустимых указанным положением, говорится в законе. Также вводятся дополнительные требования к кандидатам на пост президента: главой государства может быть избран гражданин России не моложе 35 лет, который постоянно проживал в России не менее 25 лет, а также при условии, что у него нет и никогда ранее не было иностранного гражданства или вида на жительство. При этом требование об отсутствии иностранного гражданства не будет распространяться на россиян, «ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом». Законопроект о поправке к Конституции был внесен Владимиром Путиным в нижнюю палату парламента 20 января 2020 года, первое чтение документа прошло 23 января. 1 июля прошло голосование по поправкам в Конституцию. Сам Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил, что для себя еще не принял решение, пойдет ли он в качестве кандидата на выборы главы государства в 2024 году. Австралия решила создать собственные управляемые ракеты 31 марта 2021, 09:17 Текст: Дмитрий Зубарев

Австралия в целях повышения оборонного потенциала совместно с США приступит к созданию собственных управляемых ракет, заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон. Появление у Австралии таких вооружений глава правительства объяснил «меняющейся глобальной ситуацией и ростом напряженности в Тихоокеанском регионе». «Создание нашего собственного суверенного ракетного потенциала необходимо для обеспечения безопасности австралийцев», – передает ТАСС слова Моррисона. Премьер-министр сообщил, что первоначально на создание ракет будет выделен 1 млрд австралийских долларов (761 млн долларов). Ассигнования станут частью запланированных инвестиций в оборону и оборонную промышленность в течение 10-летнего периода. По данным военных экспертов, Австралия остро нуждается в противокорабельных ракетах большой дальности воздушного и морского базирования. В целях их создания она готова к сотрудничеству с такими крупнейшими американскими производителями оружия, как Lockheed Martin. Как заявил ранее австралийский министр обороны Питер Даттон, тесное взаимодействие с США в этой области «удовлетворит как растущие потребности Австралии в таких видах оружия, так и потребности ее самого важного военного партнера». По данным Австралийского института стратегической политики, Канберре потребуется 100 млрд австралийских долларов в течение 20 лет для закупки ракетного и другого современного вооружения. Напомним, в январе минобороны страны сообщило, что правительство Австралии потратит 1 млрд австралийских долларов (770 млн долларов США) на разработку нового военно-морского вооружения, включая ракеты и торпеды большой дальности. Путин счел возможной национализацию некоторых предприятий 31 марта 2021, 15:30 Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин согласился с идеей о национализации предприятий, которые со сбоями исполняют гособоронзаказ. Путин заявил на церемонии подписания Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателями и правительством на 2021-2023 годы, что «такой инструмент возможен, в том числе и в случае злостного невыполнения гособоронзаказа отдельными предприятиями», передает ТАСС. Так президент прокомментировал соответствующее предложение председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова. Ранее Владимир Путин заявлял о важности конкурса «Лидеры России» для решений задач гособоронзаказа. Путин сравнил «дикий капитализм» с выстрелом в собственную ногу 31 марта 2021, 15:22 Текст: Елизавета Булкина

Безудержное извлечение прибыли и «дикий капитализм» без заботы о людях сравнимы с выстрелом в собственную ногу или голову, заявил президент Владимир Путин на церемонии подписания Генерального соглашения между объединениями профсоюзов, объединениями работодателей и правительством на 2021–2023 годы. «Да, конечно, цель бизнеса, на первый взгляд, – это извлечение прибыли. Но нормальный современный предприниматель понимает, что безудержное извлечение прибыли, такой голый, дикий капитализм без заботы о людях, работниках неприемлем абсолютно, потому что в конечном итоге это ведет к разрушению общества, государства и самого бизнеса. Это [сродни] аутодафе, как выстрелить себе в ногу или в голову», – передает слова главы государства ТАСС. При этом требования профсоюзов, основанные «только на голом популизме», также ведут к нарушению работы предприятий и бизнеса, который создает рабочие места. «Эти требования должны быть основаны на экспертной оценке», – подчеркнул Путин. Он отметил важность социального партнерства бизнеса, профсоюзов и правительства в вопросах трудовых отношений, поскольку «в основе социального партнерства лежат общие цели, которые заключаются в том, чтобы добиваться благополучия для граждан страны». Ранее Путин пообещал поддержку бизнесу, который трудоустроит потерявших работу в прошлом году. Путин поручил помочь с повышением квалификации уязвимым категориям на рынке труда 31 марта 2021, 14:48 Текст: Алина Назарова

Власти России окажут содействие в повышении квалификации матерям с детьми, гражданам предпенсионного возраста и людям с ограничениями по здоровью, заявил президент Владимир Путин. «В текущем году, конечно, окажем содействие в повышении квалификации тем, кто находится в наиболее уязвимом положении на рынке труда – а это мамы с маленькими ребятишками, граждане предпенсионного возраста, люди с ограниченными возможностями по здоровью», – сказал Путин на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021 – 2023 годы. По его словам, необходимо сделать так, что программы переподготовки кадров стали доступными для граждан, и чтобы каждый россиянин мог использовать преимущества технологического прогресса для расширения своих профессиональных перспектив, передает РИА «Новости». В феврале Путин отмечал, что в России наблюдается небольшой рост безработицы в условиях пандемии, для стабилизации ситуации принимаются необходимые меры. Он также призвал Генпрокуратуру тщательнее следить за рынком труда. Путин пообещал поддержку бизнесу, который трудоустроит потерявших работу в прошлом году 31 марта 2021, 15:09 Текст: Елизавета Булкина

Власти возместят бизнесу часть затрат на выплату зарплат сотрудниками, которых трудоустроили после того, как они в прошлом году потеряли работу на фоне пандемии, заявил президент России Владимир Путин. «Государство окажет поддержку предпринимателям, которые трудоустроят граждан, оставшихся без работы в прошлом году, а именно – возместит часть расходов на выплату зарплат таким работникам. На каждого в течение полугода перечислят работодателю три минимальных размера оплаты труда», – передает слова президента РИА «Новости». Путин отметил, что для создания новых рабочих мест должны использоваться все инструменты, в том числе механизмы дистанционной занятости, которые позволяют гражданам независимо от их возраста, места жительства и ограничений по здоровью зарабатывать и получать достойный доход. Глава государства на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021 – 2023 годы выразил надежду, что бизнес направит появившиеся от льгот средства на повышение зарплат сотрудникам, передает ТАСС.



«Мы вдвое снизили фискальную нагрузку на фонд оплаты труда для средних и малых компаний, это решение носит долгосрочный характер, отказываться от него мы не собираемся», – сказал он. По словам президента, власти рассчитывают «на встречные шаги со стороны бизнеса». «Александр Николаевич, рассчитываем на встречные шаги со стороны бизнеса, на то, что освободившиеся ресурсы будут направлены в том числе на повышение зарплат работников», – обратился Путин к руководителю Российского союза промышленников и предпринимателей Александру Шохину. Ранее президент заявил, что власти не намерены прижимать бизнес нерыночными методами, развитие компаний должно идти не в ущерб россиянам.