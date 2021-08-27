Британские дипломаты забыли в посольстве данные о сотрудниках миссии в Кабуле

Британское министерство иностранных дел подтвердило, что дипломаты оставили в посольстве в Кабуле документы с данными местных сотрудников. Ведомство подчеркнуло, что эвакуация проходила в сложных условиях и дипломаты пытались уничтожить сведения, пишет газета Times.

По данным издания Times в забытых в посольстве документах содержатся контактная информация местных сотрудников, а также данные их семей. Кроме того, забытыми оказались резюме и адреса афганских соискателей на должность переводчиков. Документы обнаружил журналист издания, которому удалось попасть в помещение дипмиссии вместе с талибами, передает РИА «Новости».

Газета подчеркнула, что действия дипломатов являются грубым нарушением эвакуационного протокола, так как при эвакуации они должны были уничтожить всю информацию, способную скомпрометировать сотрудников из числа местного персонала.

«Мы работали без устали, чтобы обеспечить безопасность тех, кто с нами работал, в том числе обезопасили эти три семьи (данные которых не были уничтожены – ред.). Вывод нашего посольства был осуществлен по мере необходимости из-за ухудшающейся ситуации в Кабуле. Были сделаны все усилия, чтобы уничтожить засекреченные материалы», – заявили в МИД Британии.

Источник во внешнеполитическом ведомстве добавил, что в МИД благодарны изданию за то, что они поделились информацией, что помогло обезопасить три семьи, данные о которых не были уничтожены.

Напомним, посол Британии в Кабуле Лори Бристоу был экстренно эвакуирован к вечеру 16 августа из Афганистана в связи с ухудшающейся обстановкой в стране на фоне продвижения боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в России).

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес признал, что страна не сможет эвакуировать до 31 августа всех афганцев, имеющих право приехать в Соединенное Королевство.