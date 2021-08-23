Безработица на Украине вернулась к показателям 1990-х

Безработица на Украине выросла после череды кризисов, сейчас ее уровень возвращается к показателям поздних 1990-х годов, рассказала руководитель направления «Экономика и социальное развитие» Центра стратегических разработок (ЦСР) Виктория Павлюшина.

«С момента распада СССР на Украине фактически отсутствовали периоды длительной стабильности. При этом стоит отметить, что потенциал экономики страны был выше, чем у большинства других стран союза. В первые два-три года после распада страна принимала значительное число мигрантов, а уже с 1996-1997 годов на Украине наблюдался устойчивый миграционный отток, который только усилился в последующие годы в связи со сравнительно высоким уровнем безработицы и кризисными явлениями в экономике», – цитирует РИА «Новости» Павлюшину.

По ее словам, в целом в 1999-2008 годы безработица в стране снижалась и достигала уровня в 6%, после чего череда кризисов различного рода привела к постепенному росту значений показателя.

«Только официальный уровень безработицы в стране составляет около 10% и фактически возвращается на уровень значения показателя поздних 1990-х годов», – указывает эксперт.

Она отметила, что ключевыми причинами безработицы являются увольнение по обоюдному согласию работника и работодателя, а также по инициативе одной из сторон (34,1% безработных в 2020 году) или увольнение по экономическим причинам (22,9% безработных). Около 10% безработных составляли выпускники университетов и колледжей, которые не смогли найти работу после выпуска.

«Все это косвенно свидетельствует о том, что население страны с 2015 года все больше уезжает на заработки за границу. Об этом говорит также другой показатель. Напомним, что только видимые личные переводы работающих за рубежом граждан Украины с 2015 года составляют около 10% ВВП страны (9,7% в 2020 году), причем в 2006-2014 годах значение показателя составляло 3-5%», – указала Павлюшина.

Ранее гендиректор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев заявил, что украинцы не могут найти достойную работу на родине, на Украине также нет качественных медицины и образования.

Напомним, осенью сообщалось, что более четверти населения Украины оказались за чертой бедности, уровень оплаты труда на Украине не позволяет каждому третьему работающему гражданину прожить на одну зарплату, а каждый второй трудоспособный вынужден работать на условиях вторичной занятости.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что Киев провоцирует массовое бегство украинцев в Европу.