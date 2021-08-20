|
|
Украинцам посоветовали забыть о достойной работе
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Украинцы не могут найти достойную работу на родине, на Украине также нет качественных медицины и образования, заявил гендиректор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев.
«Какая защита прав в стране, где построили рапсово-кукурузно-рудную экономику? Какую достойную работу вы хотите? <...> Не будет достойной работы, забудьте как страшный сон», – цитирует РИА «Новости» Ильичева.
Ильичев подчеркнул, что в стране также нет качественных медицины и образования. Украина, по его словам, пользуется достижениями прошлых поколений в других отраслях. Эксперт обратил внимание на то, что в то же время обслуживание 160 тыс. украинских госслужащих в год обходится стране в 40 млрд гривен (более 111 млрд рублей).
«Если треть этих госслужащих сократить сегодня, мы можем купить 80 пригородных новых поездов», – заметил Ильичев.
Он уточнил, что украинские чиновники ставят интересы иностранных кредиторов выше интересов жителей страны.
Напомним, осенью сообщалось, что более четверти населения Украины оказались за чертой бедности, уровень оплаты труда на Украине не позволяет каждому третьему работающему гражданину прожить на одну зарплату, а каждый второй трудоспособный вынужден работать на условиях вторичной занятости.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что Киев провоцирует массовое бегство украинцев в Европу.
В России отреагировали на слова Зеленского о «радостном возвращении» Крыма на Украину
|
|
«Вранье у Зеленского интегрировано чуть ли не в костный мозг, вот он и заливается соловьем, что, мол, щелкну пальцем – и Крым у моих ног, но щелкать он может бесконечно долго – Крыма не получит», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя заявление президента Украины о том, что крымчане «с радостью» примут украинскую власть.
«Вероятно, заявление Зеленского направлено на тех, кого периодически задерживают российские спецслужбы за подрывную деятельность в интересах Киева», – предполагает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. «Но таких – единицы. На них надеяться – самого себя обманывать», – добавил он.
Впрочем, как отмечает депутат, «вранье у президента Украины интегрировано чуть ли не в костный мозг, вот он и заливается соловьем, что, мол, щелкну пальцем – и Крым у моих ног». «Щелкать он, конечно, может хоть до скончания веков – Крыма не получит», – убежден Бальбек.
«В результате мы наблюдаем растерянного и неудавшегося политика, который путем самовосхваления и озвучивания собственных фантазий пытается показать, что он – значимая фигура. Но на самом деле он лишь пешка, потерянная с первых ходов и растерянно наблюдающая за происходящим на шахматной доске», – уверен собеседник.
В свою очередь украинский политолог, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владимир Скачко отметил, что «в Крыму украинскую власть откровенно презирают». Собеседник напомнил, что «Крым был единственной территорией в составе Украины, где пророссийские партии и движения всегда проходили в местные парламенты и имели политический вес». «Украинская идея там изначально не прижилась, несмотря на все попытки Киева привлечь крымчан на свою сторону, а также использовать для продвижения своих идей крымских татар», – пояснил эксперт.
«Заявления Зеленского – это типичное стремление выдать желаемое за действительное», – уверен Скачко. Он предполагает, что это делается для создания благоприятного фона в преддверии проведения саммита «Крымская платформа». Напомним, что в ходе него Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова в состав Украины.
«Его слова не имеют никакого отношения к действительности. Более того, предпринятые Украиной недружественные действия – экономическая, электрическая и водная блокады полуострова – показывают истинное отношение киевской власти к Крыму, а слова остаются словами», – резюмировал политолог.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию «Украинская правда» заявил: жители Крыма не считали себя русскими до воссоединения полуострова с Россией, и они «с радостью» примут украинскую власть. «Ситуация с ментальным возвращением такова: мне кажется, что они поняли, что произошло, увидели, что будет в Крыму без Украины. В целом люди хотят видеть что-то хорошее в будущем. Поэтому никаких ментальных изменений, я уверен, не надо будет проводить», – утверждает Зеленский.
Он добавил, что в первую очередь после «возвращения» Крыма в состав Украины поедет на Черное море. «У меня там много любимых мест. Хочу на море, на наше Черное море, очень хочу. Мыс Фиолент, а затем Кастрополь, затем выпить бокал шампанского «Новый Свет», – поделился планами президент Украины.
В минувшую субботу глава МИД Украины Дмитрий Кулеба озвучил на брифинге очередной план Киева по «возвращению» Крыма.
В марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин обратил внимание Макрона на «деструктивные действия Киева»
|
|
Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию на Украине, указав на «деструктивные действия Киева» на юго-востоке страны.
Путин и Макрон во время телефонного разговора обменялись мнениями по проблематике урегулирования внтуриукраинского кризиса.
«Выражена обеспокоенность в связи с сохраняющейся напряжённостью на юго-востоке Украины. Владимир Путин обратил внимание на деструктивные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет ситуацию на линии соприкосновения, а также тиражирует провокационные законодательные инициативы, прямо противоречащие Минским соглашениям», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Во время разговора с Макроном подчеркнута необходимость реализации киевскими властями всех ранее достигнутых договоренностей, прежде всего – минского «Комплекса мер» 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. В этой связи подтвержден настрой на координацию усилий России и Франции в «нормандском» формате.
Ранее Макрон заявил, что считает нормандский формат необходимым для продолжения усилий по прекращению конфликта на востоке Украины.
Макрон выступил за доверительные отношения между Россией и ЕС. Президент России в свою очередь назвал условие для возвращения к диалогу с Евросоюзом.
В ДНР заявили об уничтожении минометного расчета ВС Украины в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожила минометный расчет украинских силовиков в Донбассе.
В управлении народной милиции сообщили, что были вынуждены открыть ответный огонь из не запрещенных минскими договоренностями видов вооружения для подавления огневой активности украинских силовиков и предотвращения жертв среди мирного населения, передает РИА «Новости».
«В связи с безуспешными попытками задействовать координационный механизм для прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины, с целью защиты жизни и здоровья населения ...подразделения Народной милиции были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневой активности противника. В результате ответных действий уничтожен минометный расчет противника», – сообщил представитель ведомства.
Ранее в ДНР обвинили ВСУ в доставке боеприпасов на линию соприкосновения.
На Украине испугались прекращения поддержки Запада после Афганистана
|
|
Неудача в борьбе за «новый Афганистан» может привести к свертыванию борьбы за «новую Украину», выразил мнение бывший глава МИД Украины Павел Климкин.
«Вывод прост: неудача в борьбе за «новый Афганистан» может привести к свертыванию борьбы за новые демократии, в частности, за новую Украину», – написал Климкин на своей странице в соцсети Facebook.
Он также предостерег украинских политиков от попыток «получить что-либо» от США, воспользовавшись «затруднениями» Вашингтона из-за ситуации в Афганистане.
Накануне бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер назвал итоги операции в Афганистане катастрофой для США и НАТО. Во вторник президент Чехии Милош Земан усомнился в необходимости существования НАТО после «драматического» провала в Афганистане.
В минувшее воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру. В российском МИДе поставили провал НАТО в Афганистане в один ряд с Югославией и Ливией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Киев назвал Крымский мост неразрешимой проблемой
|
|
Ситуация, которая сложилась в результате строительства Крымского моста, на данный момент практически неразрешима, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Проблема Керченского [Крымского] моста является одной из самых сложных и практически пока неразрешимых, учитывая банальную географию. Потому что география полностью контролируется РФ – и со стороны Таманского полуострова, и со стороны Крымского полуострова», – заявил Кулеба в интервью изданию «Новое время».
Глава МИД Украины добавил, что для Черного моря необходима новая стратегия стран НАТО, Украины, Грузии и Молдавии, иначе Россия будет доминировать в регионе.
По его словам, тема Черного моря сейчас одна из ключевых в украинской внешней политике. Кулеба заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть инициатива, суть которой сводится к общим действиям для создания баланса безопасности в Черном море.
Ранее украинское издание Defense Express опубликовало видео с радиолокационной станцией «Минерал-У», работающей с ракетным комплексом ЖК-360МЦ «Нептун», который, по заявлению Киева, якобы может уничтожить Крымский мост.
Крымский мост – самый длинный в России (19 км). 15 мая 2018 года президентом Владимиром Путиным было открыто движение по его автомобильной части.
Зеленского обидело нежелание Германии поставлять оружие Украине
|
|
Украина расстроена тем, что входящие в правящие партии Германии отказались поставлять оборонительное оружие Киеву, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Мы приветствовали требования Хабека о поставках оружия Украине. И мы немного грустим, что не получили такой же поддержки от правящих партий», – сказал Зеленский в интервью газетам немецкой редакционной группы Funke.
Под правящими партиями президент имел в виду блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, а также Социал-демократическую партию Германии, передает ТАСС.
По словам Зеленского, Киев ожидает, что Берлин поможет оснастить морской флот и будет партнером Украины в техническом смысле.
Ранее сопредседатель немецкой партии «Зеленые» Роберт Хабек поддержал идею поставок вооружений на Украину «для обороны». Однако позже в кабмине Германии заявили, что не выдают разрешений на экспорт вооружений на Украину и намерены придерживаться данной политики. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил о недовольстве позицией Германии в вопросе поставок военной помощи Киеву.
Ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что во время визита на Украину канцлер Германии Ангела Меркель поставит президента Владимира Зеленского перед выбором в вопросах, связанных с проектом «Северный поток – 2» и ситуацией в Донбассе. Канцлер Германии посетит Москву 20 августа, а Киев – 22 августа.
Зеленский поразился повсеместному цинизму на Украине
Больше всего в работе на посту президента удивляет повсеместный цинизм, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
В интервью медиагруппе Funke украинский лидер отметил, что больше всего в работе президента его поражает повсеместный цинизм, передает РИА «Новости».
«Некоторые люди настолько циничны, что это выходит за рамки даже их собственного воображения», – заявил Зеленский.
Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский недосыпает, часто у него нет времени даже нормально поесть. Глава офиса президента Андрей Богдан заявил, что Зеленский болезненно воспринимает негатив в свой адрес, он устал.
В свою очередь физиогномист Светлана Филатова сравнила мешки под глазами Зеленского и экс-президента Украины Петра Порошенко. По ее словам, выражение лица Зеленского свидетельствует о сильной усталости.
Владимир Зеленский занимает президентский пост с мая 2019 года.
Накануне Дня независимости Украины в Херсоне упал гигантский трезубец
|
|
На набережной парка Славы в Херсоне рухнул самый высокий в области флагшток с трезубцем, который устанавливали ко Дню независимости Украины, 23 августа.
Как сообщает Telegram-канал Klymenko Time со ссылкой на пользователей соцсетей, при установке флагштока «что-то пошло не так и он упал». Обошлось без жертв, однако под флагштоком оказался припаркованный рядом автомобиль Lexus, он не подлежит восстановлению.
При этом, как отмечает Telegram-канал, после инцидента в комментарии к пользователю Facebook, первым сообщившем о падении флагштока, пришел глава Херсонской области Сергей Козырь, поинтересовавшись, «что этот пользователь сделал для Херсонщины».
Идея объединить все украинские города, установив на центральных площадях городов большие флагштоки с украинскими флагами, принадлежит офису президента Владимира Зеленского. Всего таких флагштоков на Украине планировали поставить не менее 17.
Как отмечает издание «Сегодня», флагшток поднимали на высоту 71,8 метра, вместе с трезубцем его высота должна была составить почти 73 метра. Стоимость флагштока составила 8 млн гривен (22,2 млн рублей).
Верующие на Украине выступили против визита в Киев патриарха Константинопольского
|
|
Огромное число верующих Украинской православной церкви (УПЦ) выступили против визита в Киев патриарха Константинопольского Варфоломея, который «грубо нарушает канонические права и нормы», заявил глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря).
Митрополит Климент заявил, что «огромное количество верующих со всех регионов Украины протестуют против визита патриарха Варфоломея», передает РИА «Новости».
По его словам, захваты храмов, притеснения и «издевательства над нашими верующими стали возможными и усугубились, потому что Варфоломей расписался в документе, который называют томосом».
Он подтвердил, что представители канонической УПЦ не будут участвовать в мероприятиях, которые посетит патриарх во время визита на Украину, «потому что приезжая в Киев, Варфоломей грубо нарушает канонические правила и нормы».
«Его действия идут вразрез с принципами существования поместных церквей. Он приезжает сюда не просто по приглашению президента как участник светского политического мероприятия, но и собирается осуществлять религиозную деятельность», – подчеркнул представитель УПЦ.
По его мнению, «ничего хорошего этот визит для Украинской православной церкви не несет», но «мы надеемся не на человеческие силы, а на силу Божию, которая очень много лет хранит украинское православие». Потому «как бы Варфоломей и режиссеры, которые его сюда направили, ни старались, верующие всегда поддерживают каноническую церковь».
Константинопольский патриарх Варфоломей посетит Украину 20-24 августа и примет участие в праздновании 30-летия независимости страны.
До этого было опубликовано обращение деятелей науки, культуры и спорта Украины, его подписали около 20 человек. Они «с грустью констатировали, что ни один из официальных представителей» канонической УПЦ не примет участия в торжествах по случаю Дня независимости Украины, на которых планирует присутствовать патриарх.
Кроме того, в многолюдных акциях протеста приняли участие прихожане Киево-Печерской лавры, Почаевской лавры, Святогорской лавры, Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве, Софрониево-Молченской Печерской пустыни.
Во время акций верующие обращались к патриарху Варфоломею с призывами: «Руки прочь от святых лавр!», «Патриарх Варфоломей, мы, православные Украины, вас не ждем!», «Князь Владимир объединил крещением – Варфоломей разделяет томосом!», «Нет дискриминации УПЦ!».
Напомним, что в 2018 году в Софийском соборе был проведен «объединительный собор», по результатам которого президент Украины Петр Порошенко объявил о создании автокефальной поместной православной церкви. «Новую церковь» назвали «православной церковью Украины».
В октябре 2018 года Священный синод РПЦ принял решение прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за «антиканонических решений» Константинополя на Украине.
Захарова объяснила, почему Москва вернула ноту Киева о визите Лаврова в Крым
Российская сторона вернула Киеву ноту протеста из-за поездки главы МИД Сергея Лаврова в Крым, Украина вновь пыталась поставить под сомнение российскую принадлежность региона, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«17 августа министерство иностранных дел России вернуло без рассмотрения ноту МИД Украины, в которой содержался протест в связи с поездкой министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Крым для участия в арт-кластере «Таврида», – цитирует Захарову РИА «Новости».
Она пояснила, что нота была возвращена из-за неприемлемой терминологии в ней, с помощью нее украинский МИД пытался поставить под сомнение российскую принадлежность Крыма.
«Что можно посоветовать украинским коллегам? Им давно пора осознать, что республика Крым и город Севастополь являются субъектами Российской Федерации. Этот вопрос был окончательно решен в 2014 году самими крымчанами на референдуме в соответствии с правом наций на самоопределение, которое закреплено в документах ООН, ОБСЕ и самом украинском законодательстве», – сказала Захарова.
Россия призывает Украину перестать посягать на территориальную целостность, МИД и в дальнейшем будет возвращать «подобные ноты протеста, касающиеся Крыма и других субъектов России».
В Крыму заявили о готовности предоставить Зеленскому лучшие камеры в СИЗО
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить «рычать» на крымчан, угрожая им возвращением киевской власти, и заявил о готовности принять Зеленского в тюрьме.
«Если они хотят посмотреть, как выглядят наши следственные изоляторы, то пусть приезжают, мы с удовольствием примем и предоставим в их безвременное пользование лучшие камеры, которые у нас есть. Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Пусть наши недруги знают, что нельзя поднимать руку и тем более рычать на Крым, на крымчан и на Россию», – сказал Фикс РИА «Новости».
По его словам, в Крыму с удовольствием принимают всех гостей, кто приезжает без камня за пазухой и агрессии. «Пожалуйста, приезжайте, живите, радуйтесь жизни. А тех, кто агрессивно к нам относится и создает нам проблемы, кто в мире желает нам зла, мы тоже готовы с радостью принимать, но в совершенно другом месте – в СИЗО и тюрьме», – отметил вице-спикер.
Ранее Зеленский заявил, что украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму, потому что с «Украиной в Крым вернется жизнь». На этом фоне газета ВЗГЛЯД рассказывала, как на самом деле выглядела жизнь в украинском Крыму по сравнению с тем, что сегодня происходит на полуострове.
Зеленский сказал, чего ждет от встречи с Меркель
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что канцлер Германии Ангела Меркель, которая вскоре приедет в Киев с визитом, сможет дать гарантии в энергетическом вопросе.
«Я не ожидаю, что канцлер приедет с подарками в Киев. Этого она не делала даже в прошлые годы. Я надеюсь, что Ангела Меркель и Владимир Путин достигнут определенного согласия, с которым она прибудет в Киев. Это могут быть гарантии для Украины. Например то, что Россия согласится на поставку минимальных объемов газа, который будет транспортироваться газопроводной системой Украины в ЕС», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости».
По его словам, в ходе переговоров с российской стороной Меркель ведет себя практично, и ее попытка поддерживать отношения с Москвой можно назвать «прагматическим подходом».
«Она хочет избежать того, чтобы во время выборов в Бундестаг 26 сентября дошло до каких-то сюрпризов. Россия, как и раньше, имеет влияние. Мое личное мнение, что канцлер продвигает очень деликатный путь балансирования. Как по мне, то это слишком мягко», – заключил украинский лидер.
Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель 20 августа посетит Москву, после чего 22 августа прилетит в Киев.
На Украину для празднования еврейского Нового года прибыли тысячи хасидов
Больше восьми тысяч паломников-хасидов прибыли на Украину для празднования Рош ха-Шана (еврейский Новый год), сообщила в четверг пресс-служба объединенной еврейской общины.
«В район паломничества, по разным оценкам, прибыло от 6 до 10 тысяч хасидских паломников. По оценке фонда имени Раби Нахмана их число составляет 8 тысяч. Вчера была запущена международная полицейская станция, в которой располагается ситуационный центр, куда выведены видеокамеры с района паломничества», – говорится в сообщении в Telegram общины, передает РИА «Новости».
Украинские полицейские ожидают прибытия около 50 тыс. хасидов в Умань в этом году на празднование Рош ха-Шана.
Хасиды ежегодно приезжают в Умань на Рош ха-Шана, чтобы отметить этот праздник и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII – XIX веках. В 2021 году праздник выпадает на 6-8 сентября.
В прошлом году из-за усиленных противоэпидемических мер по COVID-19 не все желающие паломники-хасиды смогли попасть в Умань на Рош ха-Шана. Не попавшие на Украину хасиды начали отмечать иудейский Новый год в Минске.
Рош ха-Шана (переводится с иврита как «голова года») – один из наиболее важных еврейских праздников, он отмечается два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей по иудейскому календарю. Характерная черта празднования – трубление в рог-шофар во время службы в синагоге. Это действие истолковывают как вызов на Божественный суд и как призыв к покаянию. С Рош ха-Шана начинаются 10 дней молитв и покаяния, а заканчиваются главным и самым торжественным иудейским праздником – Йом-Кипур.
Адвокаты Януковича заявили о возобновлении дела против лидеров Евромайдана
Решение офиса генпрокурора Украины о закрытии дела против лидеров Евромайдана в том числе по массовым убийствам в 2014 году отменено Печорским райсудом Киева, сообщила пресс-служба адвокатского объединения AVER LEX, представляющего интересы бывшего президента страны Виктора Януковича.
«Печерский районный суд Киева 16 августа 2021 года отменил незаконное постановление офиса генерального прокурора о закрытии инициированного защитой четвертого президента Украины Виктора Януковича уголовного производства по фактам умышленной сдачи Крыма рядом лиц, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на Майдане в 2014 году», – цитирует сообщение адвокатской конторы РИА «Новости».
Дело закрыли в ноябре 2020 года при помощи «формальных отписок», считают юристы Януковича. В числе фигурантов дела есть бывший премьер Арсений Яценюк, и.о. президента в 2014 году Александр Турчинов, экс-глава Рады Андрей Парубий, бывший руководитель СБУ Валентин Наливайченко, экс-депутат Сергей Пашинский, экс-мэр Киева Виталий Кличко лидер «Свободы» Олег Тягнибок, экс-генпрокурор Юрий Луценко и экс-министр обороны Степан Полторак.
По мнению защиты Януковича, был закрыт эпизод о возможном умышленном сокрытии преступлений во время расследования и судебного рассмотрения дела Януковича о госизмене судьями Оболонского районного суда Киева и прокурорами.
Ранее в августе киевский суд разрешил расследование против Януковича по обвинению в тяжких преступлениях, в том числе «умышленных убийств» в центре Киева в феврале 2014 года.
На Украине Януковича также обвиняют в госизмене, хотя в действительности его незаконно отстранили от власти в феврале 2014 года, после чего ему пришлось бежать из страны.
Савченко призвала Киев отказаться от помощи Запада
Украине следует как можно скорее отказаться от помощи США и Европейского союза и стать более самостоятельной, заявила бывшая депутат Верховной рады Надежда Савченко.
«Они (Соединенные Штаты) не будут вам верным другом, то есть другом, который и в беде, и горе, и в радости, и в богатстве. Нет, США – это колонизатор, который будет вас использовать», – сказала она, передает РИА «Новости».
Савченко заявила, что везде, куда Вашингтон отправляет помощь, начинается война. Она добавила, что украинская власть должна «выйти из-под внешнего управления» американцев, европейцев и других западных партнеров.
В конце августа состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и его коллеги из США Джо Байдена. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что лидеры обсудят три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности.
Ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Зеленский должен объяснить Байдену, почему Украина представляет важность для Соединенных Штатов.