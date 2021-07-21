Взгляд
21 июля, среда  |  Последнее обновление — 14:52  |  vz.ru
Разделы

«Северный поток – 2» избавят от новых санкций

Две страны решают судьбу «Северного потока – 2» без России Jens Büttner/ZB/Global Look Press
Соглашение США и Германии по поводу «Северного потока – 2», судя по всему, поставит точку в вопросе новых санкций против российской трубы. Их не будет. Украине две ведущие западные державы пообещают инвестиции в ее энергетику ради компенсации потери транзита. Однако России предстоит еще одно серьезное сражение в судах за право использовать «Северный поток – 2» на всю мощность. Подробности...
Перейти в раздел…

Предложение Прилепина грозит коммунистам потерей голосов

Прилепин и его однопартийцы не единожды пытались предложить коммунистам объединиться facebook.com/zapravduorg
Один из лидеров «Справедливой России» Захар Прилепин призвал Геннадия Зюганова в годовщину путча ГКЧП начать объединение двух левых партий. Политик и писатель заявил о готовности участвовать в объединении левых политических сил вместе с КПРФ. Почему в партии Зюганова не испытывают энтузиазма по поводу возможного альянса? Подробности...
Перейти в раздел…

Какие уроки следует извлечь из дела гаишника с золотым унитазом

Вилла, где жил полковник Сафонов, поражает роскошью и безвкусицей Александр Хинштейн/Telegram
Начальник ГИБДД Ставрополья полковник Сафонов, обладатель безупречных характеристик, может получить 15-летний срок за миллионные взятки. Лишился должности глава полиции края, который, похоже, не замечал ни коррупционных схем, ни показной роскоши особняка Сафонова. Типичен ли ставропольский случай для системы ГИБДД и как предотвратить появление новых «полковников с золотыми унитазами»? Подробности...
Перейти в раздел…

Киев провоцирует массовое бегство украинцев в Европу

Украинцы рвутся убирать польскую клубнику – и не собираются возвращаться на родину Hendrik Schmidt/Global Look Press
Некоторые страны Европы уже «не смогли бы жить» без украинских мигрантов, потому что их «экономика полностью остановилась бы» – по крайней мере, именно так заявляют в Киеве. Парадокс в том, что украинские власти активно зазывают к себе и сбежавших за границу сограждан, и европейский бизнес. Почему же в результате все происходит наоборот? Подробности...
Перейти в раздел…

Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему немцы не разбомбили Москву, как Сталинград

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
80 лет назад, 21 июля 1941 года, состоялся первый серьезный налет на Москву. Первый, но далеко не последний – после этого советскую столицу ждали и массированные авиарейды, и беспокоящие налеты, имеющие целью измотать население и систему ПВО. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Казанская икона окончательно вернулась домой

Дмитрий Михайлин
Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Богородицу в России особо чтили всегда. Вот почему существует много изводов (вариантов) Ее иконы. Однако самым почитаемым и самым распространенным в России образом Богородицы является Казанская икона. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Берлин договорился с США о своем месте в новом миропорядке

Василий Федорцев
Василий Федорцев, политолог, германист
Поэтому германо-американское партнерство по климату и энергетике – это только первый шаг. Дальше же, по логике вещей, партнеры должны создать что-то вроде единой «климатической» торговой зоны и установить общий пограничный углеродный налог. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
Перейти в раздел…

«Гаец» с золотым унитазом

Частная тюрьма с крематорием

Обсуждение: 5 комментариев

США против антипрививочников

Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

В Жуковском открылся авиасалон МАКС-2021

В подмосковном Жуковском открылся салон МАКС-2021. Каждый раз выставка радует громкими премьерами. На этот раз среди новинок особо выделялся однодвигательный истребитель пятого поколения и бесшумный беспилотник ZALA с гибридной силовой установкой. В первый день работы салона его посетил президент России Владимир Путин
Подробности...

В Москве простились с Петром Мамоновым

В Донском монастыре простились с основателем группы «Звуки Му», актером Петром Мамоновым. Мамонов скончался на 71-м году жизни в Москве 15 июля от последствий коронавируса
Подробности...

Германия переживает сильнейшее за 25 лет наводнение

В Германии растет число погибших при сильнейшем наводнении. Уже известно более чем о 40 жертвах. Стихийное бедствие вызвано дождями в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн – Вестфалия на западе страны. Десятки людей числятся пропавшими без вести. В затопленных районах продолжается экстренная эвакуация населения в связи с угрозой прорыва дамбы в округе Ойскирхен
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы готовы пройти вакцинацию/ревакцинацию от COVID ради работы?
  • Да

  • Нет

  • Сделал(а) прививку ради своей безопасности
Как вы относитесь к талисманам российской сборной на Олимпиаде в Токио?
  • Нравятся

  • Не нравятся
В каком случае Россия должна вмешаться в ситуацию в Афганистане в связи с захватом власти талибами в этой стране?
  • Должна вмешаться в любом случае

  • Только в случае нападения талибов на бывшие республики СССР

  • Не должна вмешиваться ни при каком раскладе
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Кремле отвергли обвинения в использовании энергоресурсов для оказания давления
    В Кремле прокомментировали контакты Германии и США по «Северному потоку – 2» Лондон испугался, что Россия устроит Британии новый Перл-Харбор СК раскрыл подробности о «частной тюрьме» в Ленобласти Американцы на фоне испытаний «Циркона» предложили приступить к изучению русского языка
    Захарова дала совет высказавшемуся о Черном море главе МИД Украину предупредили о кислотных дождях после аварии Азаров пословицей ответил мечтающим о распаде России украинцам Ивлеева объяснила полученные на Lamborghini многочисленные штрафы
    МИД ответил на польский упрек в «неуважении принципов цивилизованного мира» Киев захотел прояснить позицию США и ФРГ по «Северному потоку – 2» Эксперт оценил требование США к Украине не критиковать сделку по «Северному потоку – 2» Напавшая на сына Пьехи женщина заявила о желании убить его бабушку

    военная доктрина


    В России указали на некомпетентность начальника штаба ВВС Британии

    самолет Checkmate


    На Украине новый российский истребитель сочли «списанным у двоечника»

    «родной язык»


    Украинцев разозлил перевод сериала «Сваты»

    Видео

    авиасалон МАКС-2021


    Новый истребитель России создается с невиданной скоростью

    без поддержки сша


    Когда Украина станет Афганистаном

    выборы в госдуму


    Предложение Прилепина грозит коммунистам потерей голосов

    четвертая волна


    Британия сдалась перед коронавирусом

    разбитые дороги


    Почему сибиряки позвали на помощь Ангелу Меркель

    Не тонет


    Глеб Простаков: Аваков ушел, чтобы вернуться

    Болтливый французик


    Максим Соколов: От имени Франции выступил американизированный хам

    Братья-словенцы


    Вадим Трухачёв: Возглавит ли Словения борьбу ЕС с Россией

    на ваш взгляд


    Вы готовы пройти вакцинацию/ревакцинацию от COVID ради работы?

    Киев провоцирует массовое бегство украинцев в Европу

    Украинцы рвутся убирать польскую клубнику – и не собираются возвращаться на родину    21 июля 2021, 14:08
    Фото: Hendrik Schmidt/Global Look Press
    Текст: Николай Стороженко

    Некоторые страны Европы уже «не смогли бы жить» без украинских мигрантов, потому что их «экономика полностью остановилась бы» – по крайней мере, именно так заявляют в Киеве. Парадокс в том, что украинские власти активно зазывают к себе и сбежавших за границу сограждан, и европейский бизнес. Почему же в результате все происходит наоборот?

    Начиная с февраля 2021 года на Украине три-четыре раза в месяц проводят форумы под общим названием «Украина 30». Тема всякий раз разная (коронавирус, земельная реформа, малый и средний бизнес...). Форум 20-21 июля посвящён трудовым ресурсам. А именно обсуждению сложившихся прав работника и работодателя и их изменения (либералазация трудового законодательства, соответствующие законопроекты). По крайней мере, именно такое направление дискуссии указано на сайте форума.

    Между тем, если судить по заголовкам в СМИ, обсуждение пошло немного не в том направлении. 

    Плохие вести от послов

    «...Данные миграционных процессов последних лет свидетельствуют о том, что украинцы в Чешской Республике являются едва ли не самым большим национальным меньшинством. Потому что по данным чешской статистики, сейчас в Чехии проживает почти 180 тыс. граждан Украины. Вообще без украинских рабочих рук, и это подтверждают практически все, Чехия сегодня не смогла бы жить. Ее экономика просто бы остановилась», - заявил во время выступления на форуме посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис.

    Его коллега из Польши Андрей Дещица говорит примерно о том же: по сравнению с 2014 годом число трудовых мигрантов из Украины в Польше выросло в три раза  - до 1,5 млн человек. Причём 600 тысяч из них уже работают официально и платят налоги в Фонд социального страхования Польши. К тому же в польских вузах в настоящее время обучается около 50 тыс. украинских студентов, большинство из которых, конечно же, останутся там работать после получения дипломов.

    Об этом говорят сами поляки. По словам главы компании по трудоустройству Personnel Service Кшиштофа Инглёта, в 2019 году только 4% украинских мигрантов занимали вакансии, требующие квалификации. В 2021 году этот показатель вырос до 12%. Это весьма внушительный скачок, даже если учесть влияние фактора COVID-19 (в прошлом году украинские врачи и медсёстры тысячами ехали работать в польские госпитали).

    О том же, о чем украинский посол в Чехии – только в отношении польской экономики – председатель правления Национального банка Польши Адам Глапинский говорил ещё в 2018 году. Мол, не выживет Польша без украинских гастарбайтеров. 

    Зеленский готовит украинцам потогонки

    Вряд ли украинские власти не видят этой проблемы, ведь в качестве тем очередного форума как раз и заявлены законопроекты, направленные на либерализацию рынка труда. Так, законопроект №5371 предусматривает полное выведение из-под сферы действия трудового права всего малого и среднего бизнеса (предприятий с количеством занятых менее 250 человек) - под эти условия попадает 78% официально занятых. Тут всё будет регулировать трудовой договор, а работодатель получит возможность увольнять работников по своей воле, включая женщин с детьми и беременных. Ещё один законопроект (№5388) фактически отменяет на Украине профсоюзы.

    Тем самым украинская власть хочет вывести из тени часть работающего нелегально бизнеса, а также попытаться перетащить на Украину те предприятия и тех украинцев, что сегодня работают в Польше, Чехии и Венгрии. Мол, не нужно везти украинцев в Европу, можно эксплуатировать на месте. Стратегия логичная, но в ней есть изъяны. 

    В последнее время Украина пытается делать реверансы в сторону КНР и заявленная либерализация очень смахивает на попытку сделать Украину маленьким европейским Китаем – рынком дешевой рабочей силы. Тем более, что частично это уже давно реализовано: большая часть европейских брендов от Zara до Zadig&Voltaire отшивают коллекции на Украине. Но в Киеве забывают о том, что из КНР не может уехать 10-15% населения. А c Украины – запросто. Поэтому думать нужно не только о том, как затащить сюда европейцев, но и как уговорить не уезжать украинцев. 

    Трудовые, но уже не мигранты

    Общее количество трудовых мигрантов из Украины в странах ЕС оценивается в 3 млн человек, однако сегодня это уже, вероятно, консервативная оценка (только в Италии и Польше суммарно до 2,5 млн). При этом и мы, и украинские чиновники по привычке называем их трудовыми мигрантами, хотя оснований для этого с каждым годом все меньше. Они не мигранты – они эмигранты.

    Украинцы стабильно занимают первые места среди получателей вида на жительство в Польше, Словакии, Венгрии, Чехии, Эстонии, Литве. В целом же украинцы на конец 2019 года сумели стать третьей по численности группой среди неграждан ЕС, имеющих ВНЖ (1,3 млн человек). Украинцев больше, чем китайцев или сирийцев, которых обычно используют в качестве иллюстрации миграционного кризиса ЕС. Опережают украинцев только марокканцы и турки, и это отставание явно временное, учитывая, что:

    – только в 2019 году ВНЖ в странах ЕС получили 757 тыс. украинцев. 87% из них в качестве причины подачи документов указали намерение работать;

    – украинцы удерживают первое место по числу полученных ВНЖ за 2016-2019 гг (более поздних данных еще нет). 

    Для украинцев и для принимающих их стран ЕС эта статистика утешительна. А вот для Украины – явно нет. 

    Данные и их динамика (особенно в сравнении с другими странами) говорят о том, что украинцы сегодня видят в ЕС не просто средство решить свои финансовые проблемы. Это даже не временное либо регулярное отходничество, а массовый исход.

    Кто-то едет сам и постепенно вытягивает родню. Кто-то остаётся, но выталкивает в Европу детей. Но так или иначе, эти 3 млн трудоспособного населения для украинской экономики потеряны. Они могут быть недовольны условиями труда в той же Польше и ищут другие варианты (с ВНЖ это несложно) Однако уже не будут искать работу на украинском рынке труда и даже нелюбимую Польшу посоветуют своим друзьям и родственникам 4 из 5 опрошенных.

    По сути, это означает вот что. Украинцы уже давно бегут с Украины не столько потому, что там нет работы, но и потому, что там нет государства и социальной защиты. А власть, как видим, активно доламывает остатки первого и второго. Первые двадцать лет после распада СССР украинцы в основном бежали в Россию, а теперь - в страны Евросоюза.

    В итоге команда Зеленского получает неразрешимый ребус. Чтобы завлечь европейский бизнес на Украину, ему нужно предложить супервыгодные условия, которые компенсируют риски, в частности коррупционные. Предложить их можно только за счёт ухудшения условий труда украинцев - уничтожения соцгарантий и низкой зарплаты. Только какая украинцам в этом выгода, если они уже сегодня могут работать на таких же потогонках, но в за большие деньги?

    На закуску - исторический парадокс. В своё время закрепощённое православное население Речи Посполитой бежало в степи Левобережной Украины, находя там свободную землю и бандитскую вольницу. Сегодня украинцы бегут в обратном направлении, желая не только «закрепоститься», но и получить хоть какой-то минимум прав и свобод: с новым украинским трудовым законодательством права останутся только у работодателей. 


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •