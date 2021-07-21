Киев провоцирует массовое бегство украинцев в Европу

Некоторые страны Европы уже «не смогли бы жить» без украинских мигрантов, потому что их «экономика полностью остановилась бы» – по крайней мере, именно так заявляют в Киеве. Парадокс в том, что украинские власти активно зазывают к себе и сбежавших за границу сограждан, и европейский бизнес. Почему же в результате все происходит наоборот?

Начиная с февраля 2021 года на Украине три-четыре раза в месяц проводят форумы под общим названием «Украина 30». Тема всякий раз разная (коронавирус, земельная реформа, малый и средний бизнес...). Форум 20-21 июля посвящён трудовым ресурсам. А именно обсуждению сложившихся прав работника и работодателя и их изменения (либералазация трудового законодательства, соответствующие законопроекты). По крайней мере, именно такое направление дискуссии указано на сайте форума.

Между тем, если судить по заголовкам в СМИ, обсуждение пошло немного не в том направлении.

Плохие вести от послов

«...Данные миграционных процессов последних лет свидетельствуют о том, что украинцы в Чешской Республике являются едва ли не самым большим национальным меньшинством. Потому что по данным чешской статистики, сейчас в Чехии проживает почти 180 тыс. граждан Украины. Вообще без украинских рабочих рук, и это подтверждают практически все, Чехия сегодня не смогла бы жить. Ее экономика просто бы остановилась», - заявил во время выступления на форуме посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис.

Его коллега из Польши Андрей Дещица говорит примерно о том же: по сравнению с 2014 годом число трудовых мигрантов из Украины в Польше выросло в три раза - до 1,5 млн человек. Причём 600 тысяч из них уже работают официально и платят налоги в Фонд социального страхования Польши. К тому же в польских вузах в настоящее время обучается около 50 тыс. украинских студентов, большинство из которых, конечно же, останутся там работать после получения дипломов.

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Об этом говорят сами поляки. По словам главы компании по трудоустройству Personnel Service Кшиштофа Инглёта, в 2019 году только 4% украинских мигрантов занимали вакансии, требующие квалификации. В 2021 году этот показатель вырос до 12%. Это весьма внушительный скачок, даже если учесть влияние фактора COVID-19 (в прошлом году украинские врачи и медсёстры тысячами ехали работать в польские госпитали).

О том же, о чем украинский посол в Чехии – только в отношении польской экономики – председатель правления Национального банка Польши Адам Глапинский говорил ещё в 2018 году. Мол, не выживет Польша без украинских гастарбайтеров.

Зеленский готовит украинцам потогонки

Вряд ли украинские власти не видят этой проблемы, ведь в качестве тем очередного форума как раз и заявлены законопроекты, направленные на либерализацию рынка труда. Так, законопроект №5371 предусматривает полное выведение из-под сферы действия трудового права всего малого и среднего бизнеса (предприятий с количеством занятых менее 250 человек) - под эти условия попадает 78% официально занятых. Тут всё будет регулировать трудовой договор, а работодатель получит возможность увольнять работников по своей воле, включая женщин с детьми и беременных. Ещё один законопроект (№5388) фактически отменяет на Украине профсоюзы.

Тем самым украинская власть хочет вывести из тени часть работающего нелегально бизнеса, а также попытаться перетащить на Украину те предприятия и тех украинцев, что сегодня работают в Польше, Чехии и Венгрии. Мол, не нужно везти украинцев в Европу, можно эксплуатировать на месте. Стратегия логичная, но в ней есть изъяны.

В последнее время Украина пытается делать реверансы в сторону КНР и заявленная либерализация очень смахивает на попытку сделать Украину маленьким европейским Китаем – рынком дешевой рабочей силы. Тем более, что частично это уже давно реализовано: большая часть европейских брендов от Zara до Zadig&Voltaire отшивают коллекции на Украине. Но в Киеве забывают о том, что из КНР не может уехать 10-15% населения. А c Украины – запросто. Поэтому думать нужно не только о том, как затащить сюда европейцев, но и как уговорить не уезжать украинцев.

Трудовые, но уже не мигранты

Общее количество трудовых мигрантов из Украины в странах ЕС оценивается в 3 млн человек, однако сегодня это уже, вероятно, консервативная оценка (только в Италии и Польше суммарно до 2,5 млн). При этом и мы, и украинские чиновники по привычке называем их трудовыми мигрантами, хотя оснований для этого с каждым годом все меньше. Они не мигранты – они эмигранты.

Украинцы стабильно занимают первые места среди получателей вида на жительство в Польше, Словакии, Венгрии, Чехии, Эстонии, Литве. В целом же украинцы на конец 2019 года сумели стать третьей по численности группой среди неграждан ЕС, имеющих ВНЖ (1,3 млн человек). Украинцев больше, чем китайцев или сирийцев, которых обычно используют в качестве иллюстрации миграционного кризиса ЕС. Опережают украинцев только марокканцы и турки, и это отставание явно временное, учитывая, что:

– только в 2019 году ВНЖ в странах ЕС получили 757 тыс. украинцев. 87% из них в качестве причины подачи документов указали намерение работать;

– украинцы удерживают первое место по числу полученных ВНЖ за 2016-2019 гг (более поздних данных еще нет).

Для украинцев и для принимающих их стран ЕС эта статистика утешительна. А вот для Украины – явно нет.

Данные и их динамика (особенно в сравнении с другими странами) говорят о том, что украинцы сегодня видят в ЕС не просто средство решить свои финансовые проблемы. Это даже не временное либо регулярное отходничество, а массовый исход.

Кто-то едет сам и постепенно вытягивает родню. Кто-то остаётся, но выталкивает в Европу детей. Но так или иначе, эти 3 млн трудоспособного населения для украинской экономики потеряны. Они могут быть недовольны условиями труда в той же Польше и ищут другие варианты (с ВНЖ это несложно) Однако уже не будут искать работу на украинском рынке труда и даже нелюбимую Польшу посоветуют своим друзьям и родственникам 4 из 5 опрошенных.

По сути, это означает вот что. Украинцы уже давно бегут с Украины не столько потому, что там нет работы, но и потому, что там нет государства и социальной защиты. А власть, как видим, активно доламывает остатки первого и второго. Первые двадцать лет после распада СССР украинцы в основном бежали в Россию, а теперь - в страны Евросоюза.

В итоге команда Зеленского получает неразрешимый ребус. Чтобы завлечь европейский бизнес на Украину, ему нужно предложить супервыгодные условия, которые компенсируют риски, в частности коррупционные. Предложить их можно только за счёт ухудшения условий труда украинцев - уничтожения соцгарантий и низкой зарплаты. Только какая украинцам в этом выгода, если они уже сегодня могут работать на таких же потогонках, но в за большие деньги?

На закуску - исторический парадокс. В своё время закрепощённое православное население Речи Посполитой бежало в степи Левобережной Украины, находя там свободную землю и бандитскую вольницу. Сегодня украинцы бегут в обратном направлении, желая не только «закрепоститься», но и получить хоть какой-то минимум прав и свобод: с новым украинским трудовым законодательством права останутся только у работодателей.