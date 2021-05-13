Зачем России становиться комфортной для мигрантов

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НОВОСТЬ ЧАСА

Стало известно о состоянии пострадавших в казанской школе детей

13 мая, четверг  |  Последнее обновление — 09:28  |  vz.ru
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России предстоит повторить сланцевую революцию США

Россию пугают скорым исчезновением нефти и газа Максим Богодвид/РИА Новости
Последняя капля нефти прольется в России через 59 лет, а газа – только через 103 года. Так оптимистично смотрят в будущее в Минприроды РФ. Однако оценки других госслужб порой в разы ниже. В худшем случае уже через 20 лет Россия проснется без нефти. Откуда такой большой разброс в оценках и стоит ли верить страшилкам? Подробности...
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Американскую дипломатию отрезали от российской прессы

Ребекка Росс позволяла себе жесткие заявления во время акций сторонников Навального @USEmbRuPress/Twitter
Больше полугода по вине властей США российское посольство в Вашингтоне работало без пресс-секретаря. Теперь Россия дала зеркальный ответ: атташе по работе с журналистами в американской миссии в Москве Ребекка Росс объявлена персоной нон-грата и будет выслана. Но почему Госдеп наотрез отказывается впустить в страну российского специалиста по работе с журналистами? Подробности...
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Как иностранец открыл железнодорожную эпоху в России

Так выглядел первый железнодорожный маршрут в России hermitagemuseum.org
Ровно 185 лет назад, 13 мая 1836 года, началось строительство первой в России железной дороги. 27-километровый маршрут Санкт-Петербург – Царское Село – Павловск стал родоначальником гигантской сети железнодорожных трасс на территории всего бывшего СССР. Кто был против этого проекта и почему его все-таки удалось осуществить? Подробности...
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Зеленский взял заложника назло России

Медведчук опроверг "бегство" в Россию и заявил, что не собирается прятаться от следствия РИА Новости
На Украине возбудили уголовное дело против двух ключевых фигур в оппозиции – депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака. В СБУ посчитали их телефонный разговор «изменой родине», и разумеется – с Россией. Таким образом, президент Зеленский окончательно перешел к мерам силового подавления оппозиции. Но, помимо прочего, это выпад в сторону самой России. Каким будет ответ? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Зачем России становиться комфортной для мигрантов

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Владимир Путин хочет сделать Россию комфортной страной для иностранных трудовых мигрантов. Не ради них или их комфорта, хотя и в этом тоже есть смысл, а во имя российских национальных интересов. Подробности...

Патологию будущего убийцы мог бы выявить кассир из гипермаркета

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Герман Садулаев, писатель, публицист
Дипломированный психолог, работающий сейчас кассиром в гипермаркете, потому что не нашел вакансии по специальности, мог бы спасти казанских школьников, вовремя диагностировав патологию у будущего убийцы. Подробности...
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Вернуть смертную казнь

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Государство начинается с Закона. Смысл Закона – в установлении справедливого воздаяния за преступления. Тюрьма должна называться – и являться – тюрьмой, каторга – каторгой. А справедливым воздаянием за убийство детей может быть только смертная казнь. Подробности...
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Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?
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  • Нет, оставить все по-прежнему

  • Нет, правила покупки оружия надо упростить
Как вы восприняли информацию об отмене выдачи виз в США?
  • С радостью

  • С огорчением

  • С безразличием
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  • Не принимать никаких мер
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    Геворг Мирзаян

    Зачем России становиться комфортной для мигрантов

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		13 мая 2021, 09:16

    На днях президент России Владимир Путин побеседовал со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном (прибывшим в Москву на празднование очередной годовщины Дня Победы). И в этом разговоре речь зашла в том числе и о главной статье таджикского экспорта в Россию – трудовых мигрантах. «Мы всё делаем для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно, тем более что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики. Но и достаточно большой объём для поддержки семей люди направляют из России к себе домой. Я считаю, что это абсолютно положительный процесс», – заявил российский лидер.

    В переводе с дипломатического на русский это означает, что Российская Федерация и дальше будет стимулировать приток трудовых мигрантов из стран Средней Азии. Приток, к которому негативно или крайне негативно относится значительная часть российского населения и экспертного сообщества.

    Издержки

    Некоторые говорят о социально–экономических издержках. Ведь у нас действительно сейчас не хватает рабочих рук. Правда, это касается отдельных регионов. Например, Москвы. В то же время в ряде областей – даже расположенных в Центральном Федеральном Округе – высокий уровень безработицы. И коль российские власти должны прежде всего заботиться о социально–экономическом благополучии граждан РФ, то они обязаны организовывать мобильность трудовых ресурсов. Через программы по созданию дешевого съемного жилья, изменение трудового законодательства, стимулирование работодателей (которым, конечно, выгодно нанимать кого подешевле и побесправнее) брать на работу именно российских граждан и т.п. В общем, комплексно заниматься решением вопроса с нехваткой рабочих рук созданием российских рабочих рук. А не подменять их иностранцами, которые выводят полученные деньги из страны. Только по официальным данным в 2020 году таджикские гастарбайтеры из России перечислили домой 348 миллионов долларов, а узбекские – 913 миллионов долларов.

    Другие делают упор на национально–культурном аспекте. Их не особо волнуют мигранты из той же Украины, Белоруссии или даже Молдавии, которые практически ничем не отличаются от россиян. Беспокоятся они из–за наплыва гастарбайтеров из стран Южного Кавказа и, особенно, Средней Азии. Людей с другой культурой, языком, традициями и даже верой, значительная часть которых даже не говорит нормально на русском языке. Людей, которые (по расхожему мнению) резко повышают уровень преступности в России. Из–за обилия которых в столице ее уже называют «Москвабадом».

    Третьих же беспокоит политический аспект. Дело в том, что те же Таджикистан и Узбекистан в значительной степени живут за счет экспорта мигрантов в Россию. И дело тут не только в переводимых деньгах (переводы таджикских гастарбайтеров в 2020 году были эквивалентны 13% от всех расходных статей их национального бюджета, а узбекских – 7%), но и в социальных аспектах. В среднеазиатских республиках слишком много людей и слишком мало рабочих мест, поэтому без российского рынка рабочей силы их ждет социальная нестабильность и бунты. В итоге получается, что Москва спасает Среднюю Азию от проблем, но не получает ни от руководства Таджикистана, ни от руководства Узбекистана достаточной благодарности (Киргизия–то хоть в Евразийском Союзе). То есть ни политической лояльности, ни преференций для российского бизнеса. А Москва сейчас не в той форме, чтобы заниматься благотворительностью.

    Счета

    Все эти группы людей считают, что делать Россию «комфортной для мигрантов» не нужно. И они, конечно, отчасти правы. Но лишь отчасти.

    По сути, можно согласиться лишь с двумя антииммигрантскими аргументами. Во–первых, о необходимости для российских властей системно и целенаправленно заниматься мобильностью трудовых ресурсов. Да, это сложно и требует серьезных реформ в ряде сегментов национальной экономики. Да, это займет длительное время и потребует изменений даже на психологическом уровне. Да, это потребует настоящей борьбы с коррупцией и значительных усилий по выводу зарплат из серых зон. Но все это – вопрос национальной безопасности, поскольку безработица в регионах как раковая опухоль поражает весь организм. Сначала на местном, а потом и на федеральном уровне. Безработица – это и снижение покупательской способности, и ухудшение демографической ситуации, и тяга к популизму и радикальным методам решения проблем, и психологическая готовность принять и поддержать разные революционные события.

    Фото: Михаил Почуев/ТАСС

    Во–вторых, правы те, кто говорит о нежелании российских властей выставить счет среднеазиатским республикам. Действительно, Москва стесняется опускать элиты соседних стран с их суверенных небес (где они придумывают сказки о своей независимости, российской оккупации и многовековой истории государственности) на реальную землю. Причин тому множество (и нежелание ворошить память о советском прошлом, и учет гонора отдельных среднеазиатских лидеров, и неготовность получать новые конфликты на постсоветском пространстве), однако результат налицо. Москве за ее услуги по спасению среднеазиатских республик не платят сторицей. Конечно, Россия тоже не заинтересована в нестабильности среднеазиатских государств (поскольку ей и ее солдатам придется, если что, наводить там порядок и подавлять исламистские революции), однако первыми жертвами этих революций все–таки станут местные элиты, которых тут же развесят на кранах.

    Оркестр

    В остальном критики концепции «Россия должна быть комфортной для мигрантов» как минимум заблуждаются. А как максимум – очень серьезно ошибаются.

    Да, мигранты пересылают большие деньги за пределы Российской Федерации. Однако получают они их не в рамках благотворительности, а за свой труд. Труд, в рамках которого строятся дома, убираются улицы, работают заведения общепита. От властей тут требуется просто навести порядок – вывести зарплаты и переводы из серых схем на свет, принудить работодателей платить налоги. В перспективе, конечно, желательно, чтобы этот продукт создавали граждане Российской Федерации, но пока этого не происходит, нужно не жаловаться на то, что «мигранты отправляют из страны деньги», а благодарить их за чистые улицы. Ровно так же, как мы благодарим любых людей за честный труд.

    Да, гастарбайтеры вносят свою лепту в уровень преступности. Например, в Москве. Однако апологетам сказок о «толпах наркоторговцев, воров и насильников» нужно внимательно почитать статистику МВД. И ключевое слово тут «внимательно», ведь когда они приводят действительно весомые цифры о количестве преступлений, совершенном в Москве мигрантами, то там речь идет о мигрантах вообще. То есть не только из числа других стран, но и из числа других регионов РФ. Например, с Северного Кавказа. Если же выделить только те правонарушения, что приходятся на иностранных мигрантов, то можно увидеть, что доля совершаемых ими преступлений ниже, чем их доля в общем населении нашей столицы.

    Да, у гастарбайтеров другая культура, другой язык и другая вера. Однако не стоит забывать, что Россия – не Бандерштадт и не аналог Израиля. Не моноэтничное и монокультурное государство. Россия – это оркестр наций. И когда он играет вместе, по единым правилам (УК и другие законы РФ) и по одной партитуре, то получаемый звук гораздо мощнее и энергичнее, чем тот, что будет исходить от одного инструмента. Соответственно, задача властей не в том, чтобы удалить из страны часть оркестра, а в том, чтобы заставить их соблюдать российское трудовое, миграционное и иные законодательства.

    Наконец, когда Путин говорил о «комфортной среде», он имел в виду и психологический комфорт. А именно отношение к мигрантам как к людям, а не как к ходящему венику или граблям. И это вопрос отнюдь не личного воспитания, а государственного интереса. У мигранта дома есть жена, дети, родственники. Если они будут знать, что Россия к их близкому относится достойно, то и к России они будут относиться достойно. Не как к месту для каторги, а как к государству, благодаря которому их семья может достойно жить. Все это – часть мягкой силы, которой России так не хватает на постсоветском пространстве. И эту часть могут обеспечивать не только государственные чины, но и простые россияне. Хотя бы тем, что будут здороваться с дворниками, которые утром чистят улицы.

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