Путин заявил о нехватке рабочих рук в России Путин заявил об укреплении российской военной базы в Таджикистане 8 мая 2021, 19:38 Текст: Ксения Панькова

Президент Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил, что Россия работает над укреплением 201-й военной базы в Таджикистане. Как подчеркнул Путин, Россия также работает над укреплением таджикских Вооруженных сил. По данному направлению у Москвы и Душанбе существует совместная работа, рассчитанная на несколько лет программа, сообщает «Интерфакс». Кроме того, глава государства подчеркнул, что со стороны России будет делаться все для своевременного выполнения этой программы. Российская 201-я военная база в Таджикистане – крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах – Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года. Ранее российский лидер на встрече в Москве с Рахмоном обратил внимание на тему трудовых мигрантов, назвав ее важной.

Путин: Российские вакцины от COVID просты и надежны как автомат Калашникова 6 мая 2021, 15:53 Текст: Евгения Шестак

Препараты от коронавируса, созданные российскими учеными, просты и надежны, как автомат Калашникова, заявил президент Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой. «На сегодняшний день наши препараты - они все известны, вот сейчас «Спутник Лайт» появился, появится уже сегодня - наши препараты основаны на технологиях и платформах, которые применялись как раз десятилетиями. Они тоже весьма современны, и на сегодняшний день, без всякого сомнения, являются наиболее надежными и наиболее безопасными», – цитирует РИА «Новости» Путина. По его словам, российские препараты «надежны как автомат Калашникова». «Это не мы сказали, это сказал один из европейских специалистов, и я думаю, что он безусловно прав. Просты и надежны как автомат Калашникова», – отметил президент. Также он добавил, что Россия – единственная страна в мире на сегодняшний день, которая передает технологию производства вакцин в другие страны. В четверг в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что в России зарегистрирована однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник лайт». Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина «Спутник Лайт» снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения COVID-19. Срок действия «Лайта» будет в три-четыре раза меньше, чем у препарата «Спутник V», состоящего из двух компонентов. Препарат будет использоваться государствами, у которых нет возможности приобрести полноценные вакцины, не на территории России. Путин объяснил порядок открытия границ 6 мая 2021, 18:30 Текст: Евгения Шестак

Решения об открытии границ будут приниматься на основе наблюдений за ситуацией с коронавирусом в разных странах, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что при наступлении сезона отпусков в странах, где туристическая отрасль является основой экономики, санитарно-эпидемиологическая ситуация является чрезвычайно опасной, сообщает РИА «Новости». «Но мы, надеюсь, с помощью специалистов будем внимательно отслеживать с нашими коллегами в этих странах ситуацию, которая там реально складывается, и принимать соответствующие решения для наших туристов», – добавил Путин. Также глава государства уточнил, что власти заинтересованы в том, чтобы люди могли свободно передвигаться и полноценно отдыхать. Ранее вирусолог Алексей Аграновский заявил, что россиянам пока не следует спешить выезжать за границу, так как в некоторых странах сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка. Путин поздравил последнюю женщину-ветерана КНДР с Днем Победы 6 мая 2021, 08:23 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем Победы в Великой Отечественной войне последнюю оставшеюся в живых в КНДР женщину-ветерана 105-летнюю Ли Ен Сук. «Примите сердечные поздравления с праздником – Днем Победы. В нынешнем году исполняется 80 лет с трагической даты начала Великой Отечественной войны – самой жестокой и кровопролитной в истории ХХ века. Она принесла с собой неисчислимые страдания и боль потерь, оставила глубокий, незаживающий след в судьбе каждой семьи, каждого человека. Но Вы и Ваши товарищи, весь народ – с честью выполнили высокую освободительную миссию – сокрушили нацизм, спасли народы Европы от порабощения. Наш долг – бережно хранить память о великом подвиге победителей и передать ее будущим поколениям», – говорится в тексте поздравления, опубликованном в Facebook посольства России в КНДР. Путин также пожелал женщине-ветерану доброго здоровья, успехов и благополучия. Поздравление президента России и букет цветов от себя лично передал российский посол в КНДР Александр Мацегора. В посольстве отметили, что Ли Ен Сук являлась бойцом 88-й отдельной бригады Дальневосточного фронта Красной Армии, принимавший участие в боях за освобождение Кореи от японских милитаристов. Ранее Путин поздравил с наступающим Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны, отметив, что 9 Мая остается главным праздником в России. Порошенко в обращении к украинцам перед Днем Победы заговорил о Путине 8 мая 2021, 17:01

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам в преддверии Дня Победы и вспомнил российского президента Владимира Путина. Свое обращение к украинцам Порошенко опубликовал в соцсети. Политик посвятил текст «преступлениям» коммунистического режима. Также он в очередной раз высказался о якобы «агрессии» России и ее президента Владимира Путина. Кроме того, экс-президент Украины подчеркнул стремление Киева поддержать «европейскую традицию» памяти о Победе, а свое обращение завершил грубым высказыванием в адрес Путина, передает РИА «Новости». На Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая, в День памяти и примирения. Ранее МВД Украины в канун празднования Дня Победы 9 мая предупредило украинцев об административной и уголовной ответственности за использование советской символики, подчеркнув, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты, «влечет за собой наложение штрафа». Болсонару назвал себя «очень похожим» на Путина 6 мая 2021, 07:58 Текст: Антон Антонов

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что он и глава российского государства Владимир Путин «очень похожи». Болсонару отметил, что «никогда этого не отрицал». Он поблагодарил Путина за освобождение бразильца Робсона Оливейры, которого встречал в аэропорту. По словам Болсонару, Россия «очень интересна» Бразилии, передает ТАСС. В 2019 году Оливейру, водителя экс-футболиста московского «Спартака» Фернандо, арестовали при попытке провоза запрещенного в России лекарственного препарата – гидрохлорида метадона. Ему грозил срок по обвинению в контрабанде наркотиков. Болсонару заявлял, что в Бразилии это лекарство можно приобрести в аптеке при наличии рецепта и что Оливейра не собирался нарушать закон. Байден выразил уверенность в организации встречи с Путиным в июне 7 мая 2021, 19:35 Текст: Евгения Шестак

Американский лидер Джо Байден заявил, что уверен в организации его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, данный вопрос прорабатывается администрацией президента США. В Белом доме президента спросили о возможной встрече с Путиным в июне. «Мы в состоянии сделать это. У нас нет определенного времени или места. Это прорабатывается», – цитирует ТАСС Байдена. Отвечая на вопрос, влияет ли ситуация на российско-украинской границе на его намерение провести саммит, президент ответил: «Не влияет на мое желание провести встречу в формате «один-на-один». Между тем пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что возможная июньская встреча президентов стала бы хорошим шагом вперед в двусторонних отношениях, позволила бы в том числе осуществить разрядку напряженности между Москвой и Вашингтоном и гарантировать перспективу стабильных отношений. При этом она вновь уточнила, что пока официальное подтверждение договоренности сторон об организации саммита отсутствует. «На данном этапе подтверждения встречи нет», – сказала она. Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решения по месту проведения саммита между президентами США Джо Байденом и России Владимиром Путиным пока нет. «По возможной встрече по-прежнему рассказать не о чем», – сказал представитель Кремля. Ранее Байден заявил, что надеется встретиться с Путиным во время своей поездки в Европу в июне. Напомним, американский президент позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США. Путин оценил признание Moderna лучшей вакциной от коронавируса 6 мая 2021, 18:45 Текст: Евгения Шестак

Возможная надежность американской вакцины от коронавируса Moderna станет понятна лишь через десять лет, а российские препараты надежны сейчас, заявил президент России Владимир Путин, комментируя признание Moderna лучшей вакциной от COVID-19. «Так я понимаю, что на мировых площадках решили поддержать американскую вакцину Moderna, с которой борется американо-европейская другая компания Pfizer, причем борется у себя на рынке достаточно агрессивно. Насколько я представляю себе, в том числе и из докладов наших специалистов, коллеги за рубежом, в США говорят о том, что это будет совершенно инновационный препарат, очень современный», – цитирует ТАСС президента. По его словам, будет ли это так на самом деле, будет понятно только лет через десять после многолетнего применения и анализа результатов. Он отметил, что российские препараты основаны на технологиях, «которые применялись десятилетиями». В свою очередь один из ведущих вирусологов Бельгии Марк ван Ранст отметил, что признание Moderna лучшей вакциной против коронавируса – геополитически мотивированный шаг, российский препарат «Спутник V» ничуть не хуже победившего на конгрессе вакцин конкурента, передает РИА «Новости». Специалист подчеркнул, что Moderna, «Спутник V» и Pfizer демонстрируют беспрецедентную эффективность против COVID-19: данный показатель у указанных препаратов превышает 90%. «На данном этапе они находятся на одном уровне эффективности; нет особого смысла выносить Moderna или две другие в победители», – добавил он, отметив, что данный факт не умаляет качества менее эффективных препаратов, таких как AstraZeneca, Johnson&Johnson и Novavax. «Спутник V» был разработан первым, и с самого начала мы наблюдали в основном политические реакции, высказываемые с целью преуменьшить заслуги российских ученых... Вручение этой награды Moderna, вероятно, в основном – экономическое решение», – сказал он. По словам директора НИЦЭМ имени Гамалеи Александра Гинцбурга, признание вакцины от коронавируса разработки американской компании Moderna лучшей среди подобных препаратов – экономическо-политическое решение Всемирного конгресса. «Количество смертей от РНК-содержащих вакцин, к каким относится Moderna, намного превышает число смертей от вакцины AstraZeneca», – отметил глава центра. «Цена вопроса порядка 100 млрд долларов. Признать «Спутник V» – это отдать деньги Российской Федерации, а конгресс был, напомню, в Вашингтоне», – добавил Гинцбург. Ранее препарат от Moderna победил в номинации «Лучшая вакцина от COVID» Всемирного конгресса вакцин-2021. «Спутник V» и препарат AstraZeneca попали в шорт-лист номинации, кроме того, высокую оценку получила вакцина от компаний Pfizer и BioNTech. Критерии отбора и выбора победителя неизвестны. Путин поздравил лидеров и граждан зарубежных стран с Днем Победы 8 мая 2021, 12:33

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин направил поздравления лидерам и народам иностранных государств по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины, говорится в сообщении на сайте Кремля. Президент подчеркнул, что в этот день мы с особым чувством гордости и благодарности чтим подвиг наших отцов и дедов, которые плечом к плечу мужественно сражались с врагом и самоотверженно трудились в тылу. «Сегодня наш моральный долг – бережно хранить и передавать подрастающим поколениям память о событиях тех суровых лет. Мы должны вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, оправдать чудовищные злодеяния, совершённые нацистами и их приспешниками», – отметил Путин. Российский лидер уверен, что «традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, были и остаются незыблемой основой для построения и развития конструктивных, добрососедских отношений между нашими странами и народами». Также Путин передал слова искренней благодарности всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия. Ранее Путин отметил, что 9 Мая остается главным праздником в России. Путин заявил о нехватке рабочих рук в России 8 мая 2021, 18:59

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

России не хватает рабочих рук в целых отраслях экономики, заявил президент Владимир Путин, отметив, что власти делают все, чтобы приезжающие в страну трудовые мигранты чувствовали себя комфортно. Российский лидер на встрече в Москве с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном обратил внимание на тему трудовых мигрантов, назвав ее важной. «Знаю, что этот вопрос чувствительный для Таджикистана. Мы все делаем для того, чтобы люди себя чувствовали комфортно. Тем более, что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики», – цитирует ТАСС Путина. «Ну и достаточно большой объем для поддержки семей люди направляют из России к себе домой. Я считаю, что это абсолютно положительный процесс», – добавил он, передает РИА «Новости». Российский лидер также подчеркнул, что ситуация в Афганистане обоснованно вызывает озабоченность в соседнем Таджикистане. «Очень важными являются вопросы безопасности в регионе в связи с событиями, которые происходят в Афганистане», – отметил Путин, говоря о повестке встречи. Он подчеркнул, что Москва делает все для поддержки Душанбе в этой сфере. В частности, российская сторона, как отметил глава государства, работает над укреплением своей военной базы в Таджикистане и таджикских вооруженных сил. Кроме того, Путин поблагодарил Рахмона за приезд в Москву на 9 мая, отметив, что это общий праздник для народов двух стран. «Я очень рад вас видеть. Вы в этот раз приехали в связи с Днем Победы... Это наш общий праздник. Спасибо вам большое за то, что вы нашли время и приехали. Я знаю, что в годы Великой Отечественной войны почти треть всех таджикистанцев, которые ушли на войну, назад домой не вернулись и погибли», – сказал президент России. Путин отметил, что среди жителей республики очень много Героев Советского Союза, кавалеров орденов Славы. «Знаю, что вы лично относитесь к этому празднику как к святому празднику и все делаете для того, чтобы в Таджикистане всегда люди об этом помнили. Это наша совместная победа, это наш общий праздник», – российский лидер. В марте Путин на заседании коллегии МВД призвал решать вопросы допуска иностранной рабочей силы в Россию в соответствии с реальными потребностями экономики и исходя из защиты интересов россиян на рынке труда. Путин поручил доставить в Антарктиду модули комплекса «Восток» 7 мая 2021, 09:59 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поручил кабинету министров обеспечить доставку модулей нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиду в 2021 году. «Правительству РФ принять необходимые решения, обеспечивающие транспортировку в 2021 году в Антарктиду модулей нового зимовочного комплекса станции «Восток» в целях введения ее в эксплуатацию в полном объеме в 2024 году», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Такое поручение дано главой государства по итогам заседания попечительского совета Русского географического общества (РГО), состоявшегося в апреле. Срок исполнения этого поручения установлен до 1 июня 2021 года. Путин оценил результаты объявления нерабочих дней в мае 6 мая 2021, 17:25 Текст: Евгения Шестак

Решение объявить нерабочими дни с 4 по 7 мая оказалось в целом оправданным, заболеваемость коронавирусом снижается, заявил президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой. Голикова доложила президенту о в целом стабильной ситуации с коронавирусом в России, но отметила, что заболеваемость сильнее всего растет в Москве и Санкт-Петербурге, а также сообщила, что не все граждане соблюдают масочный режим, сообщает ТАСС. Кроме того, вице-премьер признала, что в некоторых регионах темпы вакцинации и тестирования населения снизились. «В целом, насколько я вижу, в том числе, из ваших докладов, решение оказалось оправданным и у нас продолжается снижение заболеваемости. Количество заболевших уменьшается, количество тех, кто выздоровел, увеличивается», – сказал Путин. Глава государства подчеркнул, что продолжается вакцинация от коронавируса, но в некоторых регионах страны снизились ее темпы. «Как видно из информации, которая мне поступает, к сожалению, есть и то, над чем нам нужно подумать, и то, что нужно скорректировать», – заявил Путин. По его словам, это касается, и объемов тестирования, которые также снизились в некоторых регионах за последнее время. Напомним, президент согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Об этом главу государства попросила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова из-за риска роста заболеваемости коронавирусом. 23 апреля соответствующий указ был подписан. Путин призвал создать мобильные пункты вакцинации в СНТ и на дачах 6 мая 2021, 16:14 Текст: Наталья Ануфриева

Мобильные пункты тестирования и вакцинации от коронавируса должны быть созданы в садовых товариществах и на дачах, этим вопросом нужно заняться как можно быстрее, особенно если регионы по этим показателям проседают, заявил президент России Владимир Путин. Путин заявил в ходе видеовстречи с вице-премьером Татьяной Голиковой, обращаясь к регионам, что «лаборатории соответствующие, передвижные, мобильные лаборатории и пункты тестирования и вакцинации должны быть там, где люди находятся», передает РИА «Новости». «Это сегодня в значительной степени садоводческие товарищества, это дачные поселки и так далее. Нужно просто этим заняться и заняться как можно быстрее. Особенно если коллеги видят, что темпы вакцинации и тестирования у них снижаются. А такие регионы есть», – добавил глава государства. Ранее стало известно, что вакцина «Спутник лайт» зарегистрирована в России. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказывал, что данная вакцина снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения COVID-19. Срок действия «Лайта» будет в три-четыре раза меньше, чем у препарата «Спутник V», состоящего из двух компонентов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин поздравил евреев с Днем спасения и освобождения 7 мая 2021, 11:06 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поздравил евреев с Днем спасения и освобождения, отметив, что праздник объединил людей вокруг непреходящих гуманистических идеалов и ценностей. Самый молодой еврейский праздник – День спасения и освобождения – приурочен к капитуляции нацистской Германии и установлен на 26 ияра по иудейскому календарю (день и месяц, совпадающие с 9 мая 1945 года). Поскольку в 2021 году эта дата выпадает на субботу 8 мая (шаббат), основные мероприятия прошли 6 мая, передает РИА «Новости». «Поздравляю вас по случаю Дня спасения и освобождения... За прошедшие годы он объединил людей вокруг непреходящих гуманистических идеалов и ценностей, получил широкую поддержку общественных, религиозных организаций, Российского еврейского конгресса», – говорится в поздравлении на сайте Кремля. Президент выразил уверенность, что торжественное празднование Дня спасения и освобождения укрепляет связь времён и поколений, обогащает исторические, религиозные, духовные традиции иудаизма, а также служит патриотическому воспитанию молодежи. «И конечно, особые слова признательности и благодарности – нашим дорогим ветеранам. Желаю вам мира, счастья и благополучия», – заключил Путин. Путин и Нетаньяху обсудили сирийское урегулирование 7 мая 2021, 14:28 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону международную повестку с акцентом на сирийское урегулирование, сообщает пресс-служба Кремля. Разговор состоялся по инициативе израильской стороны. «Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху обменялись поздравлениями по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. С учетом того, что День Победы также официально отмечается в Израиле, президент России просил передать проживающим там ветеранам пожелания здоровья и благополучия. Важно, что Россия и Израиль солидарно противодействуют попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, героизации нацизма и отрицания Холокоста», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Также в ходе разговора были рассмотрены некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, выражена готовность активизировать торгово-экономическое взаимодействие и провести в скором времени очередное заседание межправкомиссии. Кроме того, затронут ряд тем международной повестки дня с акцентом на проблематику сирийского урегулирования. Биньямин Нетаньяху проинформировал о контактах израильской стороны с представителями Киева. «Условлено о продолжении диалога по линии Советов безопасности, а также военных, внешнеполитических и экономических ведомств», – заключили в Кремле. Путин отметил важность работы финалистов конкурса «Послы Победы» 7 мая 2021, 12:38 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин направил приветствие финалистам всероссийского конкурса «Послы Победы», отметив их вклад в восстановление военных памятников и захоронений. «Сегодня в Москве вновь собрались активные, неравнодушные, энергичные юноши и девушки из разных регионов страны – достойные представители общественного движения «Волонтеры Победы», – сообщил президент, слова которого приводятся в телеграмме на сайте Кремля. Он указал, что участники конкурса посвятили себя большому и очень нужному делу: восстановлению памятников погибшим героям и благоустройству воинских захоронений, воплощению в жизнь множества интересных просветительских, патриотических проектов, поддержке ветеранов, которые в нынешнее непростое время особенно нуждаются в заботе и внимании. Столь востребованная, истинно подвижническая деятельность заслуживает самого глубокого признания, указал президент. «Убежден, что вы с пользой проведете эти дни в нашей столице, внесете значимый вклад в подготовку празднования 9 мая, а ваше движение будет и впредь развиваться, вовлекать в свои ряды новых единомышленников как в России, так и за ее пределами», – уверен Путин. В рамках конкурса «Послы Победы» ведется отбор лучших волонтеров, которые будут помогать в проведении парада на Красной площади и акции «Бессмертный полк», передает ТАСС.