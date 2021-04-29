Европа де-факто отменила безвиз для украинцев

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НОВОСТЬ ЧАСА

Минздрав Киргизии назвал число раненных и погибших в конфликте на границе

29 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 17:50  |  vz.ru
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Нефтяной удар США по Белоруссии затронет Украину

Поставки российской нефти в Белоруссию оказались под угрозой Толочко Виктор/ТАСС
Российские нефтяники могут лишить белорусский НПЗ «Нафтан» своей нефти из-за опасений попасть под американские санкции. Так уверяют источники в СМИ. Эксперты такой вероятности не исключают. Но кроме самой Белоруссии, которая лишится валютной выручки, США тем самым ударят и по Украине. Подробности...
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Взрывы военных складов в Чехии и Болгарии породили вопросы к ЕС

Емельян Гебрев признался, что поставлял Украине боеприпасы вопреки запрету властей ЕС REUTERS/Dimitar Kyosemarliev
Власти Болгарии заподозрили Россию в организации серии взрывов на своих военных складах. Причастность Москвы София объясняет тем, что там хранились предназначенные Грузии и Украине боеприпасы. Сам владелец арсеналов отвергает такую версию. Она к тому же свидетельствует о том, что страны Восточной Европы незаконно торгуют оружием и нарушают подписанные ЕС договора.  Подробности...
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Как масоны стали тайным правительством Запада

Масонская традиция жива и по сей день Arno Burgi/ZB/Global Look Press
Ровно 30 лет назад, 28 апреля 1991 года, в Москве собралась группа людей, решившая повернуть время вспять и возродить в России масонство. Принято считать, что представители этой тайной организации до сих пор правят странами Запада. Так ли это на самом деле, почему СССР называли страной победившего масонства – и какую роль масоны играют в нашей стране сегодня? Подробности...
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Британия вернулась к идее пугать мир авианосцами

Британская авианосная ударная группа лишь напоминает американскую royalnavy.mod.uk
Впервые за много десятков лет Великобритания собирается показать миру, что все еще претендует на звание «Владычицы морей». Авианосная ударная группа ВМС Британии отправляется в дальний поход на другой конец планеты, в Тихий океан. Какие задачи будет решать эта эскадра и насколько велика ее реальная военная мощь? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Европа де-факто отменила безвиз для украинцев

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
В дивном новом мире безвиз для украинцев отменен не де-юре, но де-факто. И речь не только о проблемах для путешественников, но и для целой армии трудовых мигрантов, большая часть которых не имеют вида на жительства в ЕС. Подробности...

Страны, где элита презирает народ, умирают

Сергей Лукьяненко
Сергей Лукьяненко, писатель
Гордиться можно. Презирать нельзя. Твой успех – это папины гены, мамины старания, талантливый учитель. Ну и твое личное трудолюбие, конечно. И его величество Случай, потому что людей с работающей головой и упорством в жизни куда больше, чем для элиты отведено места. Подробности...
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Для Европы важно, чтобы никто не остался чистеньким

Максим Кононенко
Максим Кононенко, сетевой публицист
Про солидарную высылку русских дипломатов я уже не стану даже напоминать. Сказано – надо выслать. Значит – надо выслать. И совершенно не важно, хочет кто–то высылать дипломатов или нет. Важно лишь, чтобы все были повязаны одной общей ответственностью. Подробности...
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Список врагов России

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Как помочь Донбассу

Как Чернобыль изменил ядерную энергетику России

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Стали известны лауреаты 93-й премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
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В Великобритании похоронили принца Филиппа

В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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    Европа де-факто отменила безвиз для украинцев

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		29 апреля 2021, 17:50

    На днях на Украине подоспела очередная «зрада». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала важное заявление о том, как будет открываться Евросоюз для визитеров из других стран. «Совершенно ясно одно: все 27 стран, входящие в ЕС. Будут безусловно принимать всех, кто вакцинирован препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств» – заявила она в интервью The New York Times.

    На пороге – летний туристический сезон в Европе, а, значит, вопрос о новых правилах въезда может быть решен в самое ближайшее время. Ранее в ЕС предлагали ввести «паспорта вакцинации», владельцам которых будет открыта дорога в страны союза. Для всех остальных продолжат действовать ограничения, среди которых – обязательные тесты на коронавирус, карантин и так далее.

    Теперь же Урсула фон де Ляйен, судя по всему, уточнила правила раздачи «паспортов вакцинации». Сейчас в ЕС одобрены для использования только четыре вакцины: американские BioNTech/Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna и шведско-британская AstraZeneca. За дозы этих вакцин идет отчаянная конкуренция, причем конкурирует за них и сам Евросоюз. На днях Еврокомиссия подала в суд на AstraZeneca из-за срыва графика поставок вакцин. Компания поставила втрое меньше препаратов, чем было законтрактовано, и теперь ЕС грозит заблокировать экспорт вакцин в третьи страны.

    Что касается Украины, то в борьбе за доступ к вакцинам страна выглядит настоящим карликом. Согласно данным трекера The New York Times, Украина находится на последнем месте среди стран, по которым есть данные о полностью вакцинированных гражданах. Впереди – Гватемала, Сьерра-Леоне и Гондурас. По данным украинского Минздрава, с начала кампании вакцинации, которая началась в феврале этого года, в стране были полностью привиты только девять человек, причем двое из них – за границей.

    При этом украинцев колют преимущественно индийским аналогом AstraZeneca – Covishield, а также не одобренной в ЕС китайской вакциной Sinovac. Критический дефицит вакцин приводит к тому, что сроки между двумя уколами максимально растягиваются – до двенадцати недель вместо минимально необходимых четырех. Не исключено, что будут и те, кому досталась первая доза препарата, но не досталась вторая.

    Фото: ZUMA/ТАСС

    При этом Украина – один из европейских лидеров по числу, зараженных в сутки (страна почти вдвое опережает по этому показателю Россию при вчетверо меньшем населении). Эта статистика, а также крайне низкие темпы вакцинации не только вредят здоровью нации, но и делают неопределенным восстановление безвизовых поездок украинцев в Евросоюз. А ведь именно безвизовый режим подавался в 2013 году властями как одно из главных достижений соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом.

    В дивном новом мире безвиз для украинцев отменен не де-юре, но де-факто. И речь не только о проблемах для путешественников, но и для целой армии трудовых мигрантов, большая часть которых не имеют вида на жительства в ЕС и критически зависит от правил въезда в страны Шенгенского соглашения.

    К слову, европейские страны, чьи бюджеты во многом зависят от денег неевропейских туристов, страдают от навязываемых в союзе правил доступа ЕС для путешественников. В числе счастливчиков – такие страны, как Черногория, для которой отсутствие членства в ЕС сейчас не проблема, а преимущество. Это позволило Черногории давать свободный въезд в страну россиянам, украинцам и белорусам, которые вне зависимости от наличия соглашений об ассоциации, сейчас равны в свободе передвижения по Черногории и некоторым другим балканским странам. А вот Хорватии, получившей членство в ЕС в 2013 году, спасать свой туристический сезон будет кратно сложнее.

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