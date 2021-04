Европа де-факто отменила безвиз для украинцев Глеб Простаков

бизнес-аналитик 29 апреля 2021, 17:50 На днях на Украине подоспела очередная «зрада». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала важное заявление о том, как будет открываться Евросоюз для визитеров из других стран. «Совершенно ясно одно: все 27 стран, входящие в ЕС. Будут безусловно принимать всех, кто вакцинирован препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств» – заявила она в интервью The New York Times. На пороге – летний туристический сезон в Европе, а, значит, вопрос о новых правилах въезда может быть решен в самое ближайшее время. Ранее в ЕС предлагали ввести «паспорта вакцинации», владельцам которых будет открыта дорога в страны союза. Для всех остальных продолжат действовать ограничения, среди которых – обязательные тесты на коронавирус, карантин и так далее. Теперь же Урсула фон де Ляйен, судя по всему, уточнила правила раздачи «паспортов вакцинации». Сейчас в ЕС одобрены для использования только четыре вакцины: американские BioNTech/Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna и шведско-британская AstraZeneca. За дозы этих вакцин идет отчаянная конкуренция, причем конкурирует за них и сам Евросоюз. На днях Еврокомиссия подала в суд на AstraZeneca из-за срыва графика поставок вакцин. Компания поставила втрое меньше препаратов, чем было законтрактовано, и теперь ЕС грозит заблокировать экспорт вакцин в третьи страны. Что касается Украины, то в борьбе за доступ к вакцинам страна выглядит настоящим карликом. Согласно данным трекера The New York Times, Украина находится на последнем месте среди стран, по которым есть данные о полностью вакцинированных гражданах. Впереди – Гватемала, Сьерра-Леоне и Гондурас. По данным украинского Минздрава, с начала кампании вакцинации, которая началась в феврале этого года, в стране были полностью привиты только девять человек, причем двое из них – за границей. При этом украинцев колют преимущественно индийским аналогом AstraZeneca – Covishield, а также не одобренной в ЕС китайской вакциной Sinovac. Критический дефицит вакцин приводит к тому, что сроки между двумя уколами максимально растягиваются – до двенадцати недель вместо минимально необходимых четырех. Не исключено, что будут и те, кому досталась первая доза препарата, но не досталась вторая. При этом Украина – один из европейских лидеров по числу, зараженных в сутки (страна почти вдвое опережает по этому показателю Россию при вчетверо меньшем населении). Эта статистика, а также крайне низкие темпы вакцинации не только вредят здоровью нации, но и делают неопределенным восстановление безвизовых поездок украинцев в Евросоюз. А ведь именно безвизовый режим подавался в 2013 году властями как одно из главных достижений соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом. В дивном новом мире безвиз для украинцев отменен не де-юре, но де-факто. И речь не только о проблемах для путешественников, но и для целой армии трудовых мигрантов, большая часть которых не имеют вида на жительства в ЕС и критически зависит от правил въезда в страны Шенгенского соглашения. К слову, европейские страны, чьи бюджеты во многом зависят от денег неевропейских туристов, страдают от навязываемых в союзе правил доступа ЕС для путешественников. В числе счастливчиков – такие страны, как Черногория, для которой отсутствие членства в ЕС сейчас не проблема, а преимущество. Это позволило Черногории давать свободный въезд в страну россиянам, украинцам и белорусам, которые вне зависимости от наличия соглашений об ассоциации, сейчас равны в свободе передвижения по Черногории и некоторым другим балканским странам. А вот Хорватии, получившей членство в ЕС в 2013 году, спасать свой туристический сезон будет кратно сложнее. Другие материалы автора