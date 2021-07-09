Женщины рассказали об увеличении груди после вакцинации Pfizer

Десятки жительниц Норвегии пожаловались в социальных сетях, что после прививки от коронавируса американской вакциной Pfizer у них увеличилась грудь.

«Мне понадобился бюстгальтер на целый размер больше, это был своего рода кризис», – сообщила в соцсетях одна из жительниц Осло, сообщает портал NRK.

Врач Хайнрих Бакманн отмечает, что такой эффект, скорее всего, связан с расширением лимфатических узлов – так организм реагирует на введение препарата. Бакманн уверяет, что это временное явление, пишет «Московский комсомолец».

В свою очередь представитель Норвежского агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен отметил, что он слышал о подобном побочном эффекте у американок. Так, у примерно 10% вакцинированных женщин после введения первой дозы препарата увеличивались лимфатические узлы, из-за чего возникает ощущение, что грудь увеличилась. Однако через несколько дней эффект проходил.

Представительство компании Pfizer в Норвегии отметило, что о таком побочном эффекте не слышало, но и не исключает, что он может быть.

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