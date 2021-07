Иммунологи назвали способ отличить проявление сезонной аллергии от COVID Украинские власти рассказали о скончавшемся после прививки Pfizer мужчине 4 июля 2021, 10:35 Текст: Ксения Панькова

Мужчина, который скончавшейся на Украине спустя пару часов после вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer, не имел хронических заболеваний, сообщила пресс-служба департамента охраны здоровья и реабилитации Винницкой обладминистрации. «По данным электронной амбулаторной карты пациента – хронические заболевания не зарегистрированы. По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы – причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца», – говорится в сообщении департамента, передает РИА «Новости». Отмечается, что признаков анафилаксии, шока или тромбоза у умершего мужчины не зафиксировано, расследование продолжается. Мужчина 47 лет умер в Винницкой области Украины через несколько часов после вакцинации препаратом Pfizer против коронавируса 2 июля. Напомним, в апреле жительницу Киева парализовало на третий день после вакцинации от коронавируса препаратом CoviShield, разработанным компанией AstraZeneca. Ранее в том же месяце на Украине зафиксировали четвертый случай смерти после прививки Covishield. Кроме того, в апреле в Эстонии мужчина умер после получения вакцины от коронавируса Comirnaty производства компании Pfizer/BioNtech.

Российский сенатор Алексей Пушков после казуса американского телеканала CNN предложил переименовать Киев в Улан-Батор. «На телеканале CNN убеждены, что столица Украины, которая якобы так важна для США, Улан-Батор. Видимо, исходят из того, что Украина – очень далекая окраина. А поскольку власти Украины всегда согласны с тем, что исходит от США, то они срочно должны переименовать Киев в Улан-Батор», – написал Пушков в Twitter. Ранее в Сети появились сообщения о том, что американский телевизионный канал CNN пустил в эфир карту Украины, на которой Киев был обозначен как «Улан-Батор». Ранее Пушков заявил, что Киев стремится в Европу не из любви к ее принципам и ценностям, а из-за неукротимого желания получить доступ к ее финансовым средствам, бесконечным дотациям и субсидиям. Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что европейский проект «не будет завершенным и полноценным» без Украины. В Совфеде заявили о попытке Киева придать политический подтекст инциденту с рыбаками 3 июля 2021, 15:35

Украина пытается придать рядовому происшествию с рыбацким судном в Черном море политический подтекст, отвечать на заявления Киева о якобы отказе в оказании помощи не следует, заявил сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. «Я не думаю, что надо какие-то ноты принимать и так далее. Так мы ноты начнем принимать уже по разным бытовым или производственным вещам, которые происходят на Украине. Мы свое дело сделали, поступили по общепринятым международным стандартам. … Если они делают такие заявления, то это фактически переводится в какую-то политическую плоскость», – сказал Цеков ТАСС. Крымский сенатор напомнил, что из Киева в адрес России регулярно звучат подобные заявления. «Спорить с ними по этому поводу и доказывать, что (помощь была оказана), я думаю, не надо», – считает Цеков. В субботу Национальный центр управления обороной России сообщал, что украинское рыболовецкое судно ОД-2592 терпит бедствие и просит помощи в информировании властей Украины об аварии. На помощь экипажу был направлен ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота. В то же время в Росморречфлоте заявили, что жизни людей, находящихся на борту украинского судна, ничего не угрожает, к нему вышел буксир из Одессы. Однако позже Украина обвинила Россию в отказе помочь терпящим бедствие рыбакам. РФПИ: «Спутник V» столкнулся с давлением международного фармацевтического лобби в Словакии 3 июля 2021, 12:53

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что вакцина против коронавируса «Спутник V» в Словакии столкнулась с давлением международного фармацевтического лобби. «В Словакии «Спутник V» столкнулся с ожесточенной кампанией дезинформации, связанной с внутренней политической борьбой и давлением со стороны международного фармацевтического лобби», – передает ТАСС со ссылкой на РФПИ. В фонде подчеркнули, что дезинформация и fake news оказывают огромное влияние на ход массовой вакцинации в разных странах. «Это убедительно демонстрирует разница между успехом «Спутник V» в Венгрии, где российская вакцина была признана самой безопасной и эффективной среди всех используемых в стране вакцин, и ходом применения вакцины «Спутник V» в Словакии», – добавили в РФПИ. В фонде подчеркнули, что в соседней Венгрии, где «Спутник V» не сталкивался с подобными политическими препятствиями, миллион человек вакцинировалось «Спутник V», а спрос на российскую вакцину в Венгрии превысил объем фактических поставок в эту страну. Ранее пресс-секретарь министерства здравоохранения республики Зузана Элиашова сообщила, что Россия выкупила у Словакии неиспользованную вакцину «Спутник V» – 160 тыс. доз из 200 тыс. поступивших в республику. Напомним, в марте в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения премьер-министра Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины. Власти Словакии настаивали, что российская вакцина якобы не соответствует описанию в журнале The Lancet. После этого РФПИ обвинил словацких экспертов в саботаже и попросил вернуть «Спутник V» для передачи нуждающимся странам. Однако в итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины. 7 июня в Словакии началась вакцинация «Спутником V». При этом Братислава отказалась покупать новые партии российской вакцины, а позже правительство Словакии захотело перепродать партию «Спутника V» другим странам. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Сборная Украины с разгромным счетом проиграла команде Англии на Евро-2020 3 июля 2021, 23:59

Четвертьфинальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Украины завершился крупным поражением украинцев, сообщают информационные агентства. Игра в Риме завершилась со счетом 4:0 в пользу команды Англии. Голы забили Гарри Кейн (четвертая и 50-я минуты), Гарри Магуайр (46) и Джордан Хендерсон (63). 7 июля Англию ждет полуфинал против сборной Дании, днем ранее состоится полуфинальный мачтч между командами Италии и Испании. Решающая игра пройдет 11 июля, передает ТАСС. В плей-офф ЧЕ вышли по две команды из шести групп, а также четыре лучшие сборные, ставшие третьими. Сборная Украины стала четвертой среди третьих команд, прошедших в плей-офф. В матче 1/8 финала ЧЕ сборная Украины победила команду Швеции. После того, как Украина в 1/8 прошла, а Россия – нет, многие россияне болели за украинскую сборную. В Москве задержали доставившего поддельный сертификат о вакцинации курьера 3 июля 2021, 11:54

Сотрудники полиции в Москве задержали курьера, который доставлял поддельный сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции. «В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий на Каширском шоссе полицейские задержали мужчину, доставившего заказчику сертификат о вакцинации без ее фактического прохождения. Установлено, что задержанный является курьером организации, предоставляющей услуги по доставке товаров. В ходе выяснения обстоятельств противоправного деяния оперативники установили 29-летнего молодого человека, который непосредственно изготовил и сбыл поддельную справку, передав ее сотруднику курьерской службы», – сказано в сообщении столичного ГУВД. По данному факту возбуждено уголовно дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. «В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на выявление дополнительных фактов противоправной деятельности задержанного, а также на установление возможных соучастников. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи — лишение свободы сроком до 2 лет», – добавили в полиции. Всего московские полицейские с начала года возбудили 44 уголовных дела по факту подделок сертификатов о вакцинации и справок об отрицательных тестах на коронавирус. Ранее продюсер ВГТРК заявила в полицию о подделке неизвестным сертификата о вакцинации на имя другой журналистки, с печатями якобы от имени столичной больницы. Сертификат неизвестные пытались сбыть продюсеру. Напомним, в Кремле призвали бороться с поддельными сертификатами о вакцинации. За использование поддельных QR-кодов для посещения ресторанов можно получить до двух лет лишения свободы. В среду в МВД рассказали о перекрытии каналов реализации поддельных меддокументов по COVID. Зеленский обещает «попортить нервы грандам мирового футбола» 4 июля 2021, 06:38

На чемпионате мира по футболу украинская сборная «попортит нервы многим грандам», заявил президент Украины Владимир Зеленский. Зеленский заверил, что «ни одно поражение не сломает Украину». Он подчеркнул, что «боль пройдет, раны заживут». «Мы будем достаточно сильны, чтобы встать и идти дальше!» – заявил он в Facebook. Комментируя поражение в четвертьфинале Евро–2020, Зеленский заявил, что от этого «больно, но не стыдно», ведь сборная «завершает турнир в топ-8 сильнейших команд Европы», показав результат «лучший, чем Франция, Германия, Нидерланды, Португалия и многие другие». По его словам, у Украины есть «прекрасная молодая команда» и «прекрасный тренерский штаб», поэтому «главные победы – впереди». Зеленский верит, что сборная «пробьется на ЧМ–2022 и попортит там нервы многим грандам мирового футбола». «На всю Европу было слышно: «Украина, Украина!» – заявил президент страны. Он заявил, что эти слова звучали «в фан-секторах, пабах и на обычных кухнях Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова, Донецка, Луганска, Симферополя, Ялты и каждого уголка Украины». Напомним, четвертьфинальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Украины завершился крупным поражением украинцев со счетом 0:4. Украина обвинила Россию в отказе помочь терпящим бедствие рыбакам в Черном море 3 июля 2021, 13:28 Текст: Елизавета Булкина

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что российские корабли якобы проигнорировали сигнал о помощи с украинского рыболовецкого судна, которое терпело бедствие в Черном море. «Ракетный крейсер «Ивановец» (на самом деле ракетный катер – прим. ВЗГЛЯД) и пограничный сторожевой корабль «Безупречный» пограничной службы ФСБ России к украинскому судну не приближались, несмотря на получение сигнала «SOS», – цитирует сообщение украинского минобороны РИА «Новости». Между тем пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко уточнил, что владелец украинского судна сам отказался от помощи со стороны российских военных. «У них слабенькая радиостанция и рассчитана на небольшой радиус. Первыми получили сигнал наши моряки. Они уточнили, необходима ли помощь. Дежурный тут же связался с украинской стороной, к этому моменту сигнал получили и украинские спасательные службы», – передает ее слова «Пятый канал». Ранее Национальный центр управления обороной России сообщил, что на помощь экипажу терпящего бедствие в Черном море украинского рыболовного судна направлен ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота. В Росморречфлоте заявили, что жизни людей, находящихся на борту украинского судна, ничего не угрожает, к нему вышел буксир из Одессы. Слова Путина об Украине сочли предупреждением Киеву 3 июля 2021, 15:45 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин во время прямой линии обозначил темы для диалога между Москвой и Киевом, однако отсутствие прогресса на ряде направлений может, напротив, привести к ухудшению двусторонних отношений, пишут украинские СМИ. «Компромиссы по Украине возможны, если стороны уйдут от наращивания военного присутствия у российских границ и милитаризации украинской территории», – отмечается в статье портала «Страна.ua». Так, автор отмечает, что сотрудничество между Украиной и странами НАТО может уже сейчас привести к вооруженным столкновениям. В частности, в статье упоминаются слова Путина об инциденте с британским эсминцем «Дефандер», чей заход в территориальные воды России, по мнению журналиста, был согласован с Киевом. Эти действия Путин охарактеризовал как провокацию, однако подчеркнул, что даже потопление российскими военными этого корабля не привело бы к началу третьей мировой войны. «Это явный намек на то, что в следующий раз последствия будут серьезнее», – предположил автор, передает РИА «Новости». Кроме того, согласно статье, Москва может пойти на диалог с Киевом только в том случае, если на Украине прекратится дискриминация русскоязычного населения. «Видимо, если по данным пунктам не будет никаких подвижек со стороны Украины и Запада, Путин встречаться с Зеленским не планирует», – подчеркивается в материале. Российский президент во время прямой линии назвал результаты работы украинского руководства разрушительными и сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Также Путин отметил, что видит недружественное отношение к России только со стороны властей Украины, а не ее жителей. Кроме того, он напомнил, что Москва недавно отреагировала на негодование Запада из-за учений, проводившихся вблизи украинских границ, и завершила маневры. Вместо шагов навстречу, как отметил президент, западные партнеры Украины «приперлись к российским границам». Собянин пообещал гранты 100 предприятиям, которые первыми вакцинируют 60% работников 3 июля 2021, 16:45 Текст: Алина Назарова

Общее число привитых в Москве превысило 2,7 млн человек, о вакцинации первым компонентом 60% работников отчитались свыше 1,5 тыс. столичных предприятий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, пообещав гранты первым 100 предприятиям, которые вакцинируют 60% работников. «Вакцинация от COVID-19 набрала хорошие обороты. Медицинские работники трудятся с полной отдачей сил. Общее число сделавших хотя бы первую прививку сегодня превысило 2,7 млн человек. Ежедневно защиту от вируса получают 60-70 тыс. человек. В дальнейшем мы будем наращивать число ежедневных прививок, в том числе за счет вакцинации иностранных работников. Пропускная способность прививочных пунктов для иностранцев в ближайшие дни будет увеличена до 20 тысяч человек в сутки», – говорится в сообщении на сайте Собянина. Мэр также отметил, что в Москве заработала и система оформления QR-кодов, а цифровые сертификаты о наличии защиты от инфекции уже получили миллионы москвичей и гостей города. «Чтобы сделать получение QR-кодов максимально простым и необременительным, в ближайшие дни мы начнем рассылку sms об отрицательном результате ПЦР-тестов со ссылкой на оформленный QR-код. А в дальнейшем отработаем технологию рассылки sms с QR-кодами и после завершения вакцинации», – добавил градоначальник. Он также отметил, что огромный вклад в проведение вакцинации вносит московский бизнес. О вакцинации первым компонентом 60% работников уже отчитались свыше 1,5 тыс. городских предприятий. Чтобы поощрить наиболее ответственные и дисциплинированные трудовые коллективы, власти Москвы приняли решение предоставить первым 100 предприятиям, организациям и индивидуальным предпринимателям, которые выполнят требование о полном завершении вакцинации 60% работников, гранты в размере 100% НДФЛ, уплаченного в предшествующие 12 месяцев, но не более 5 млн рублей. Кроме того, рестораны и кафе, четко соблюдающие требования по использованию QR-кодов, по итогам третьего квартала получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период. «Рассчитываем, что часть этих средств будет направлена на поощрение работников, сделавших прививку от COVID-19», – добавил Собянин. Он также выразил надежду, что уже на следующей неделе количество москвичей, привитых первым компонентом, достигнет 3 млн. «Это значит - мы сделаем еще один большой шаг по защите жизни и здоровья горожан и обеспечению нормальной работы экономики», – заключил мэр. Ранее на фоне роста случаев коронавируса Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня введен временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет. Вирусологи развенчали популярный миф о вакцине «Спутник V» 3 июля 2021, 14:19 Текст: Вера Басилая

Вакцина «Спутник V» не воздействует на ДНК человека, а содержащиеся в ней аденовирусы не способны размножаться в человеческом организме, поскольку у него отсутствует часть генома, заявили ведущие российские вирусологи. «Аденовирус даже «дикий», не измененный, попадая в ядро наших клеток, он там присутствует в виде эписомы, отдельной единицы. С ядром он не взаимодействует, с ДНК не взаимодействует, никуда не встраивается», – цитирует Ura.ru профессора кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексея Аграновского. По его словам, аденовирус может размножаться только в специальной культуре клеток ферментеров, а в человеческих клетках он находится около двух недель после вакцинации. Мнение профессора разделяет доктор биологических наук Сергей Нетесов, добавив, что у аденовирусов отсутствует часть генома в отличие от природного варианта. Вакцинация от COVID-19 проводится во всех российских регионах. Еще в августе прошлого Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, по названием «Спутник V». Также в России созданы вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» от Центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины – «Спутник Лайт». Ранее академик РАН сказал, какой прививкой от COVID-19 лучше делать ревакцинацию. Военные Украины после скандала решили закупить новую женскую обувь для парада 3 июля 2021, 13:58 Текст: Вера Басилая

Министр обороны Украины Андрей Таран встретился с участницами военного парада в 30-ю годовщину независимости Украины после разгоревшегося скандала вокруг каблуков и поручил закупить обувь экспериментального образца. «Выслушав предложения курсанток, которые активно участвовали в беседе, министр обороны Украины дал поручение профильному заместителю рассмотреть возможность закупки необходимого количества образцов экспериментальных моделей обуви специально для юбилейного парада. Новая, усовершенствованная обувь должна быть лучше, эргономичнее и изготовленной в кратчайшие сроки, отметил министр. В случае положительного опыта использования этой партии будет проработан вопрос закупки такой модели для всего личного состава военнослужащих-женщин», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение украинского ведомства. По словам Тарана, руководство минобороны сейчас «практически с нуля» организует надлежащее вещевое обеспечение именно военнослужащих-женщин: в первую очередь бельем, хотя подобная практика до сих пор отсутствовала, формой и обувью, что соответствовало бы эргономическим характеристикам и удовлетворяло эстетические вкусы военных. «Министр обороны также выразил сожаление, что повод, который должен стать толчком для конструктивного решения актуальных проблем, отдельные политсилы использовали для банального политиканства и самопиара», –отмечается в сообщении. Напомним, ранее Минобороны опубликовало фото, как девушки-военнослужащие тренируются ходить строевым шагом в туфлях. После этого группа депутатов Рады выступила с открытым обращением к Минобороны страны с требованием провести служебное расследование по факту марша в туфлях на каблуках. Парламентарии эту ситуацию охарактеризовали как «лютый треш», а также заявили, что такая форма в армии превращает «женщин в карнавальных кукол» и не соответствует стандартам НАТО. Гагаузы посетовали на спешку Киева при выборе «коренных народов» Украины 4 июля 2021, 03:57 Текст: Антон Антонов

Закон «О коренных народах Украины» киевские власти принимали «очень быстро», поэтому гагаузов не признали коренным народом, заявил глава Ассоциации гагаузских обществ Украины Юрий Димчогло. Он выразил радость «за крымчаков, крымских татар и караимов», объявленных «коренными», но подчеркнул, что гагаузы – «тоже коренной народ», который «живет здесь уже более 250 лет». Димчогло отметил, что его народ «полностью подпадает под определение коренного, не имея своего государственного образования где-либо в мире», пишет «Страна.ua». «Мы подавали поправки к закону, предлагая признать гагаузов тоже коренным народом Украины. Но закон принимали очень быстро. И наши поправки не успели внести в закон», – сказал он, добавив, что гагаузам обещали «внести в закон поправки о признании коренным народом осенью». Гагаузы – это тюркоязычный народ, который проживает преимущественно в Бессарабии (юг Молдавии и Одесская область Украины). Напомним, Верховная рада Украины приняла закон «О коренных народах Украины», в котором русские не включены в этот перечень. Суть закона в том, что всех граждан страны, представляющих различные этносы, делят на три категории – титульная нация, коренные народы, которым обещаны привилегии, и все остальные. Коренными народами объявлены крымские татары, крымчаки и караимы. Президент России Владимир Путин заявил, что считает русский и украинский народы единым целым, сравнив возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Путин отмечал, что идея делить народы на «коренные и нет» напоминает теорию и практику нацистской Германии. Белоруссия усилила охрану на границе с Украиной 3 июля 2021, 13:09 Текст: Елизавета Булкина

На участках границы Белоруссии с Украиной увеличено количество пограничных отрядов, сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский. «Охрана государственной границы Республики Беларусь с Украиной осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля. На украинском направлении увеличено количество пограничных нарядов как на зеленой границе, так и в пунктах пропуска», – передает его слова ТАСС. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о связанных с Западом «спящих» террористических ячейках в Белоруссии, готовящих смену власти в стране. Между тем в МИД Украины сообщили, что пока не получали официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Белоруссии. Представитель Белого дома заявил, что решение властей Белоруссии закрыть границу с Украиной является попыткой отвлечь внимание от кампании репрессий против своего народа. За сутки в России выявили 24,4 тыс. новых случаев коронавируса 3 июля 2021, 11:23 Текст: Елизавета Булкина

В России за минувшие сутки выявили 24 439 новых случаев коронавируса, общее количество зафиксированных в стране случаев составило 5,5 млн случаев, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией. В Москве выявили 7446 случаев COVID-19, в Московской области – 2599, в Санкт-Петербурге – 1733, говорится в сообщении на портале стопкоронавирус.рф. За сутки выписано по выздоровлении 17 899 человек, скончались – 697 пациентов с коронавирусом. Накануне в России было зафиксировано 23 218 случаев коронавируса, таким образом, число новых случаев за сутки возросло на 1 221. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Рекордное с февраля число новых заражений COVID-19 выявили в Португалии 3 июля 2021, 20:38 Текст: Алина Назарова

За сутки в Португалии зарегистрировали 2605 случаев инфицирования коронавирусом, это самое высокое число выявленных заболеваний с февраля текущего года. Более половины новых случаев выявили в столичном регионе – Лиссабоне и близлежащих городах, свыше 500 случаев – в северной части страны, также случаи заболевания зафиксированы в Алгарве, на Азорских островах и на Мадейре, передает RT со ссылкой на RTP. Также четыре человека скончались за последние сутки. Всего с начала пандемии в стране выявили свыше 887 тыс. инфицированных, скончались более 17 тыс. человек. В стране не исключают, что в ближайшие две недели число зараженных будет расти из-за резкого распространения индийской мутации COVID-19, получившей название «дельта». В настоящее время именно этот штамм выявляют в 70% новых случаев заражения, передает «Интерфакс». В настоящее время на выходных жителям запрещено покидать и въезжать в Лиссабон и в 18 муниципалитетов, которые входят в столичную зону. Это ограничение действует несколько выходных подряд, с вечера пятницы и до 6.00 понедельника. В Лиссабоне рестораны, кафе и кондитерские по выходным работают до 15.30 по местному времени, в будние дни – до 22.30. Внутри их помещений могут находиться только группы не более четырех человека, а на верандах группы до шести человек. Те люди, которые могут работать удаленно, вновь вернулись к такому режим.