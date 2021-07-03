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3 июля, суббота | Последнее обновление — 06:56 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Раде предсказали объединение России, Украины и Белоруссии
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17:11
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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На Украине мужчина умер после прививки Pfizer
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Мужчина 47 лет умер в Винницкой области Украины через несколько часов после вакцинации препаратом Pfizer против коронавируса, сообщила пресс-служба украинского министерства здравоохранения.
«Второго июля в 18.02 (мск) была зафиксирована смерть 47-летнего мужчины. Прививка против COVID-19 была проведена мобильной бригадой в 13.45. В 17.00 у пациента появились жалобы на тошноту, потеря сознания. Была сразу вызвана экстренная медицинская помощь, которая провела реанимационные мероприятия. К сожалению, в 18.02 медики констатировали смерть мужчины», – приводит текст сообщения РИА «Новости».
Отмечается, что в течение первого часа после прививки никаких неблагоприятных реакций на препарат зафиксировано не было.
«По информации департамента здравоохранения Винницкой области, мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech. У пяти других человек, которые прививались из одного флакона с умершим, состояние удовлетворительное», – добавили в минздраве.
Напомним, в апреле жительницу Киева парализовало на третий день после вакцинации от коронавируса препаратом CoviShield, разработанным компанией AstraZeneca. Ранее в том же месяце на Украине зафиксировали четвертый случай смерти после прививки Covishield.
Кроме того, в апреле в Эстонии мужчина умер после получения вакцины от коронавируса Comirnaty производства компании Pfizer/BioNtech.
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Украинцев предупредили о риске начала голода
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Открытие рынка земли грозит Украине потерей контроля над экспортом аграрной продукции, в результате «самим нечего будет кушать», заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
По прогнозам эксперта, следствием передачи сельскохозяйственных земель Украины иностранным собственникам станет рост доли аграрной продукции в украинском экспорте, передает РИА «Новости».
«Но другое дело, что государство утратит во многом контроль над политикой в этой сфере». – заметил Суслов в эфире телеканала «Первый независимый».
По словам экс-министра, приход иностранных компаний позволит мощным иностранным государствам активнее вмешиваться в определение политики Украины в этой области.
«То есть может создаться такая ситуация, что самим нечего будет кушать, но экспорт мы остановить не сможем, если в этом будут заинтересованы транснациональные корпорации», – предупредил Суслов.
Напомним, в четверг на Украине открылся рынок сельхозземель, который Рада приняла 31 марта 2020 года, а президент Украины Владимир Зеленский подписал 28 апреля 2020 года Зеленский заявлял, что МВФ потребовал от Украины открыть рынок земли ради кредита.
Захарова нашла объяснение новой позиции Зеленского о русских и украинцах
Официальный представитель МИД Мария Захарова сыронизировала по поводу изменения позиции президента Украины Владимира Зеленского о том, являются ли русские и украинцы одним народом.
Захарова в Telegram обратила внимание, что в интервью донецкой «Муниципальной газете» от 18 апреля 2014 года Зеленский заявил: «Мы (русские и украинцы) один народ».
«В том же интервью 2014 года Зеленский сказал, обосновывая свою мысль об одном народе украинцев с русскими: «Мы же не идиоты!». Очевидно, за семь лет многое изменилось», – отметила Захарова.
Ранее Зеленский, отвечая на слова президента России Владимира Путина в ходе прямой линии о том, что он считает русский и украинский народы единым целым, сказал, что в таком случае в Москве в ходу были бы гривны, а над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг. В Кремле в ответ назвали Украину несамостоятельным государством.
Британское посольство пожелало сборной Украины поехать в отпуск в Крым
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Посольство Британии перед матчем Англия – Украина выразило надежду, что украинская сборная в ближайшее время сможет сыграть в Донецке, а затем поехать в отпуск в Крым.
«Завтра Англия сыграет с Украиной в четвертьфинале Евро-2020. Последний раз обе команды встречались в рамках европейских чемпионатов во время Евро-2012 в Донецке. В тот день после очень напряженного поединка Англия вышла победителем благодаря голу Уэйна Руни. Мы надеемся, что в ближайшем будущем украинская сборная снова сможет сыграть в подконтрольном Украине Донецке, а потом провести послесезонный отпуск в украинском Крыму», – такое сообщение посольство опубликовало в Twitter, сообщает РИА «Новости».
Посольство также подчеркнуло, что Лондон является партнером, другом и сторонником Украины в сферах безопасности, реформ и развития.
Напомним, во вторник сборная Украины в Глазго обыграла Швецию со счетом 2:1 в дополнительное время и вышла в четвертьфинал ЧЕ-2020, она встретится со сборной Англии. Матч пройдет 3 июля в Риме. Сборная Англии обыграла команду Германии со счетом 2:0.
Таксист отказался везти привитую пассажирку из мести за COVID-ограничения в Москве
В Москве таксист отказался везти вакцинированную пассажирку, заявив, что боится привитых, и из-за ограничений не может попасть в ресторан.
Мужчина включил запись на телефоне еще до того, как девушка села в машину и предупредил потенциальных зрителей о том, что откажет ей в поездке, если она вакцинирована, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».
«Я считаю, что вакцина еще не исследована. Это зараза, которую мы не знаем. Другую машину вызываем, и никаких проблем нет. Вот нас не пускают ни в рестораны, никуда. Может, боятся. Соответственно, я тоже боюсь привитых», – заявил он.
Ранее сообщалось, что коронавирусную инфекцию, по официальным данным, перенесли более 10% жителей Москвы, однако переболевших без симптомов либо обращения к врачу больше в три-четыре раза.
На фоне роста случаев коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.
Песков назвал «неудачными» слова Зеленского о флаге Украины на Госдуме
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Слова президента Украины Владимира Зеленского о «желто-голубом флаге Украины на здании Госдумы» не укладываются в процесс подготовки ко встрече с российским лидером Владимиром Путиным, хотя такая работа и не ведется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Подобные заявления (Зеленского) никак, наверное, не укладываются в процесс подготовки встречи. Да и к слову сказать, если абстрагироваться от таких неудачных, с нашей точки зрения, заявлений, субстантивно никакой подготовки не ведется и никакие шаги в этом плане не предпринимаются», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Так он ответил на вопрос, актуальна и возможна ли встреча президентов РФ и Украины после противоположной риторики в отношении двух стран.
Также, комментируя высказывания украинского лидера про «желто-голубой флаг (Украины) на здании Госдумы», Песков, заявил, что у России нет намерений размещать свой триколор на Украине, так как российская сторона с уважением относится к украинскому суверенитету.
«У нас нет желания размещать флаг на Украине. Мы с уважением относимся к суверенности Украины. Но, конечно, мы не можем позитивно как-то реагировать на подобные слова президента Зеленского. Здесь я затрудняюсь в том, чтобы хоть как-то проанализировать, почему сказаны эти слова. С другой стороны, может быть, они как-то выдраны из контекста. Этого я тоже не могу исключить. Звучит странно», – сказал Песков.
Ранее Зеленский, отвечая на слова президента России Владимира Путина в ходе прямой линии о том, что он считает русский и украинский народы единым целым, сказал, что в таком случае в Москве в ходу были бы гривны, а над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг. В Кремле в ответ назвали Украину несамостоятельным государством.
На портале «Госуслуги» образовалась очередь на вход из-за массового наплыва посетителей
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Портал «Госуслуги» ставит посетителей в очередь на вход – сейчас уже с ожиданием от 30 минут, сообщая, что услуги одномоментно заказывают более 500 тыс. человек.
При попытке войти на портал появляется объявление о том, что в данный момент на портале более 500 тыс. посетителей и запускается обратный отсчет. Сначала время ожидания составляло пять минут, сейчас – уже 30 минут, передает РИА «Новости».
Отметим, что с 1 июля 2021 года на госуслугах стало возможно оформить ежемесячное пособие на детей в возрасте от восьми до 17 лет из неполных семей, а также ежемесячное пособие для женщин, вставших на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности. В этой связи уже в четверг фиксировался массовый наплыв пользователей портала «Госуслуги», передает ТАСС со ссылкой на Минцифры.
«По состоянию на 13.00 (1 июля) по московскому времени через портал госуслуг подано 142 тыс. заявлений на оформление новых социальных выплат: более 112 тысяч подано на оформление ежемесячного пособия на детей в возрасте от восьми до 17 лет и почти 30 тысяч – на оформление выплаты для женщин, вставших на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности. Таким образом в минуту подается в среднем 180 заявлений», – отмечалось в сообщении.
Кроме того, в пятницу президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей.
Для оформления выплаты необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги» и заполнить интерактивную форму заявления. При этом данные, имеющиеся в распоряжении портала, будут подтягиваться в форму автоматически. Заявление будет направлено на рассмотрение в ПФР, после чего пользователю через личный кабинет на портале поступит информация о назначенной выплате либо о необходимости предоставить в ведомство недостающие документы.
Также нагрузка на портал значительно возросла в последние дни из-за старта массовой прививочной кампании от COVID-19.
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Крымские татары назвали «клоунадой» закон о коренных народах Украины
С помощью закона «О коренных народах Украины» киевские власти надеются «вернуть» Крым, Киеву стоит прекратить эту «клоунаду», заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Крыма Эйваз Умеров.
«Очередной виток виртуальной политики Украины в отношении российского Крыма. Закон выглядит неполноценным, недальновидным и главное – никоим образом не сможет повлиять на положение народов Крыма. Я бы попросил очередной раз политиков сопредельного государства прекратить эту клоунаду, оставить мой народ в покое и заниматься внутренней политикой Украины и разрешением конфликта в Донбассе», – сказал РИА «Новости» Умеров.
Он отметил, что все народы Крыма уже обеспечены всеми необходимыми правами, в том числе коренные: идет «строительный бум» религиозных объектов, строятся мечети, «нет притеснений ни по религиозному, ни по социальному, ни по национальным признакам».
«Это отмечают все без исключения иностранные граждане, посещающие республику. Сами коренные народы чувствуют себя более чем комфортно», – сказал Умеров.
В четверг Верховная рада приняла закон о «коренных народах Украины», в перечень которых не включены русские. При этом в законопроекте отдельно прописаны как коренные народы Украины те, что сформировались на территории Крыма – крымские татары, караимы и крымчаки.
Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой заявил, что принятый украинской Радой закон о коренных народах «вычеркнул» из общей истории 20 миллионов русских.
Напомним, в среду президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым, сравнив возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Ранее Путин отмечал, что идея делить народы на «коренные и нет» напоминает теорию и практику нацистской Германии.
Военнослужащий ДНР погиб в результате обстрела ВСУ
В результате обстрелов со стороны украинских силовиков за прошлую неделю в самопровозглашенной Донецкой народной республике погиб один человек, трое получили ранения, сообщили в аппарате омбудсмена ДНР.
«С 26 июня по 2 июля получили ранения двое военнослужащих республики и один гражданский житель республики, погиб один военнослужащий республики», – заявили в пресс-службе аппарата омбудсмена ДНР, передает РИА «Новости».
Накануне подразделения украинских силовиков обстреляли село Новоласпа на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив по нему 25 артснарядов. Кроме того, ранее противовоздушная оборона Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) сбила два киевских беспилотных летательных аппарата, которые проводили разведку в районе поселков Донецкий и Калиново.
Россия расширила список запрещенных к ввозу с Украины продуктов
Правительство России расширило перечень запрещенных к ввозу с территории Украины продуктов, следует из соответствующего постановления за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.
Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения внесены в приложение к постановлению от 29 декабря 2018 года.
Согласно документу, теперь в Россию с территории соседней страны нельзя ввозить сахар, макаронные изделия, необезжиренную какао-пасту, некоторые готовые продукты из кукурузы и злаков, мюсли, кетчуп, майонез, продукты для приготовления соусов и готовые соусы, готовые супы и бульоны, а также заготовки для них, мороженое и сладкие воды.
Кроме того, эта мера коснулась ячменя, пальмового масла и его фракций в таре-нетто массой 20 тонн или меньше, готовых или консервированных продуктов из мяса, готовых или консервированных ракообразных и моллюсков.
Также ограничен ввоз некоторых остатков от производства кукурузного крахмала, жмыхов, продуктов на корм скоту, ферментов и ферментных препаратов, некоторых видов лесоматериалов и упаковочной тары из древесины.
Напомним, в марте Украина запретила ввоз из России пшеницы, подсолнечного масла и туалетной бумаги. Киев уже несколько раз расширял перечень товаров, запрещенных для ввоза из России. Россия в ответ в декабре 2018 года также ввела новые санкции против Украины. В апреле 2019 года Россия вновь расширила запрет на оборот товаров с Украиной.
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Россия выкупила у Словакии партию «Спутника V» с истекающим сроком годности
Россия выкупила у Словакии неиспользованную вакцину против коронавируса «Спутник V» с истекающим сроком годности, сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения республики Зузана Элиашова.
«Россия выкупила у нас 160 тыс. из 200 тыс. поступивших в республику доз «Спутника V». Такое количество осталось неиспользованным. Срок годности препарата вскоре истекает», – передает ТАСС слова Элиашовой, которые привело Словацкое радио.
Россия выкупила вакцину по той же цене, что и продала Словакии, куда партия «Спутника V» поступила 1 марта. Средства словацкой стороне, по словам Элиашовой, должны быть перечислены в течение 20 дней после подписания соглашения, а 160 тыс. доз препарата уже покинули территорию республики.
Напомним, в марте в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения премьер-министра Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины. Власти Словакии настаивали, что российская вакцина якобы не соответствует описанию в журнале The Lancet.
После этого РФПИ обвинил словацких экспертов в саботаже и попросил вернуть «Спутник V» для передачи нуждающимся странам. Однако в итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины. 7 июня в Словакии началась вакцинация «Спутником V». При этом Братислава отказалась покупать новые партии российской вакцины, а позже правительство Словакии захотело перепродать партию «Спутника V» другим странам.
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Инфекционист объяснил необходимость изоляции при ОРВИ
Коронавирусная инфекция первыми симптомами напоминает ОРВИ, инфицированным необходимо изолироваться для прекращения распространения вируса, заявил бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев.
«Все симптомы, что при ОРВИ, что при COVID-19 одинаковы, особенно в начале. Изоляция идет, как профилактика дальнейшего распространения болезни. Всегда дешевле предупредить, чем бороться с последствиями», – пояснил Малышев Ura.ru.
Он пояснил, что людей под подозрением на коронавирус необходимо тестировать. «Если вирус опустился и не определяется, значит выделяется в малых количествах и эти люди в основном не опасны. Если вирус выделяется активно, то, безусловно, тест будет положительный», – указал вирусолог.
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский отметил, что необходимо соблюдать изоляцию при ОРВИ в любом случае, даже если бы не было коронавирусной инфекции.
«Это нормальное и ответственное поведение. А в условиях эпидемии – тем более», – подчеркнул ученый.
Он отметил, что одной из главных причин успеха борьбы с коронавирусом в Китае и Южной Корее стали широкомасштабные тестирования.
Туристам разрешат привиться на курортах Кубани в течение трех дней после прибытия
Постановление главы Кубани будет скорректировано: с 1 августа не вакцинированные россияне смогут привиться от COVID-19 на месте отдыха, имеющим медотвод нужно предъявить результаты теста, заявила в пятницу журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.
«Мы договорились о том, что постановление главы Краснодарского края будет скорректировано, и, начиная с 1 августа, наши граждане могут приезжать на территорию Краснодарского края, имея при себе сертификат провакцинированного, в случае если есть отвод от вакцинации – ПЦР-тест, действительный 72 часа. Те граждане, которые не вакцинированы, – властями Краснодарского края им будет предоставлена такая возможность по месту отдыха, они смогут вакцинироваться в течение трех дней с момент прибытия на территорию Краснодарского края», – цитирует ТАСС Голикову.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев изменил правила для туристов: отменены сертификаты о вакцинации, ПЦР-тесты и справки о медотводе для заселения в гостиницы детей до 14 лет.
Напомним, власти Краснодарского края ввели правила для туристов, заселяющиеся в гостиницы, согласно которым с 1 июля нужно предоставить справку о перенесенном коронавирусе, отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.
С 1 августа туристы должны будут предоставлять либо справку о перенесенном заболевании, либо сертификат о вакцинации, либо справку о медотводе от прививки.
Согласно результатам исследования сервиса SuperJob, ради отпуска на курортах Краснодарского края – в Сочи и Анапе – готовы вакцинироваться всего 3% россиян.
Названо снижающее вероятность заражения коронавирусом заболевание
Пациенты с аллергией реже болеют COVID-19, по этому поводу ученые высказывают разные гипотезы, заявил директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов.
«От начала пандемии прошло около полутора лет, но с самого начала появились данные о том, что пациенты с аллергией реже болеют коронавирусной инфекцией», – передает РИА «Новости» слова Хаитова.
Он отметил, что, по данным зарубежных исследований, для больных аллергической бронхиальной астмой коронавирус не является фактором, усиливающим риск тяжелого течения болезни.
«С чем это связано, пока сказать сложно, высказываются разные гипотезы, но они требуют подтверждения», – уточнил Хаитов.
Ранее ученые установили, что простуда способна защитить от коронавируса.
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Металлургов попросили тратить меньше кислорода из-за коронавируса
Первый замминистра промышленности Василий Осьмаков попросил российские металлургические компании сократить потребление технического кислорода, чтобы увеличить поставки медицинского кислорода в больницы, сообщили СМИ.
«В связи с ростом количества заболевших коронавирусом и потребности в кислороде Минпромторг предлагает проработать возможность временно перераспределить мощности его производителей, чтобы они снизили отгрузку технического кислорода и могли увеличить производство медицинского кислорода для системы здравоохранения», – сообщил источник РБК, знакомый с позицией министерства. По его словам, ведомство попросило традиционных производителей технических и медицинских газов, а также металлургические компании оперативно предоставить информацию об уровне производства и потребления.
Чтобы не допустить дефицита кислорода в больницах, премьер Михаил Мишустин поручил Минпромторгу до 30 июня доложить правительству о принятии необходимых мер. «Принять меры к формированию в медицинских организациях, оказывающих помощь лицам с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на нее, необходимого запаса кислорода», – говорится в его поручении.
Ранее сообщалось, что в реанимации ковидного отделения Никольской больницы в Одинцовском районе Московской области в результате прекращения подачи кислорода скончались три пациента. Однако в самой больнице опровергли эти сообщения. Так пояснили, что сбой в подаче кислорода действительно произошел, но в момент инцидента никто из пациентов не погиб, двое скончались позже из-за тяжести состояния, не связанного с подачей кислорода.
Власти Кубани отменили справки и ПЦР тесты для отдыхающих детей до 14 лет
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев изменили правила для прибывающих туристов: отменены сертификаты о вакцинации, ПЦР-тесты и справки о медотводе для заселения в гостиницы детей до 14 лет.
«Дополнение в курортные правила: при заселении в отели и гостиницы справки и ПЦР-тесты не нужны детям до 14 лет включительно. Согласно рекомендации санитарных врачей, губернатор Вениамин Кондратьев подписал соответствующие изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности», – говорится в сообщении оперативного штаба Краснодарского края.
Как уточняется в сообщении пресс-службы администрации региона, несовершеннолетним с 15 до 18 лет нужно с 1 июля предъявлять отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном заболевании.
Ранее власти Краснодарского края ввели правила для туристов, заселяющиеся в гостиницы, согласно которым с 1 июля нужно предоставить справку о перенесенном коронавирусе, отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.
С 1 августа туристы должны будут предоставлять либо справку о перенесенном заболевании, либо сертификат о вакцинации, либо справку о медотводе от прививки.
Согласно результатам исследования сервиса SuperJob, ради отпуска на курортах Краснодарского края – в Сочи и Анапе – готовы вакцинироваться всего 3% россиян.
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