Жительницу Киева парализовало после прививки от коронавируса

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28 апреля, среда | Последнее обновление — 14:25 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Лавров о подозрениях Болгарии: Хорошо, что не обвиняют в убийстве эрцгерцога Фердинанда
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Устраивать теракты, организовывать гражданскую войну, предавать свою страну, особенно во время мировой войны – это тяжкие злодеяния. Это тяжкие злодеяния сейчас, это были тяжкие злодеяния тогда.
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Добро, разумеется, не в ответе за всех, кто к нему попытался примазаться. А вот за свою свободу в ответе каждый. Независимо от того, было для него свободой выйти или не выйти на площадь. Дядя за нее не заплатит.
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Наши учебные планы неадекватны. Наши учебники по возможности усвоения материала не соответствуют практике обучения истории. А усложнение ЕГЭ по истории в последние годы почти исключает знание ее школьниками.
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В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
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В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Жительницу Киева парализовало после прививки от коронавируса
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В Киеве женщину парализовало на третий день после вакцинации от коронавируса препаратом CoviShield, разработанным компанией AstraZeneca. Специальная комиссия выясняет, есть ли связь прививки и паралича.
«Ольга почти месяц прикована к постели. Все, что ниже рук она не чувствует. Женщина привилась препаратом CoviShield. На второй день поднялась температура. На третий ее парализовало. Ольге диагностировали миелит – воспаление спинного мозга. Это заболевание провоцирует инфекция, однако ни в крови, ни в лимфе инфекции не нашли», – передает ТСН.
Заведующий отделом нейроинфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней Павел Дьяченко не исключает связь паралича с вакцинацией. «Я не исключаю связи с вакцинацией лишь на том условии, что были исключены другие инфекционные агенты», – сказал он.
При этом, по данным СМИ, в мире зафиксировано не более сотни подобных случаев на миллионы привитых по всему миру. Ученые продолжают изучать возможную взаимосвязь.
Напомним, 17 апреля на Украине зафиксировали четвертый случай смерти после прививки вакциной Covishield.
Ранее провизор аптеки военного госпиталя в Черновицкой области, который 15 марта привился вакциной Covishield, произведенной в Индии по лицензии британо-шведской компании AstraZeneca, умер от мозгового инсульта. В Одесской области военнослужащая скончалась через два дня после прививки от коронавируса.
2 марта вакциной Covishield привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
Всего на Украину было завезено 500 тыс. доз этой вакцины. Также там зарегистрирована вакцина компании Pfizer. От российского препарата «Спутник V» Киев отказался.
Лавров заявил о готовности Зеленского платить любую цену за власть
Если судить по внешним признакам, то для президента Украины Владимира Зеленского главное – удержаться у власти, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Министр прокомментировал вероятность войны в Донбассе: «Если это зависит от нас и от ополченцев, насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать». Однако Лавров отметил, что «не берется гадать» о позиции Киева. Он указал, что «по внешним признакам главное» для Зеленского – «удержаться у власти». Министр заявил, что Зеленский «готов платить любую цену, включая потакание неонацистам и ультрарадикалам, которые продолжают объявлять ополченцев Донбасса террористами», передает РИА «Новости».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник заявил, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным.
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В Донбассе подорвалась машина с бойцами ВСУ
Украинские военные подорвались на автомобиле в Донбассе, погиб один человек, сообщила пресс-служба так называемой Операции объединенных сил (ООС) ВСУ.
«Сегодня, 27 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один из военнослужащих из состава ООС получил травмы, несовместимые с жизнью», – говорится в Facebook ООС.
Трое других военнослужащих также получили ранения, их доставили в медучреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь, они находятся в удовлетворительном состоянии.
На место происшествия прибыл руководящий состав воинской части и рабочая группа Войсковой службы правопорядка ВСУ, обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее в апреле сообщалось, что в ЛНР мирный житель погиб, подорвавшись на взрывном устройстве. В народной милиции республики отмечали, что, по предварительным данным, взрывное устройство было установлено дистанционным методом военнослужащими третьей батальонно-тактической группы из состава 80-й бригады ВСУ.
Зеленского обвинили в самой большой афере за 30 лет независимости Украины
Продажа украинского газа местному населению по завышенной цене стала результатом аферы президента Владимира Зеленского, считает политолог Дмитрий Корнейчук.
«Зеленский, тот, что обещал нам в два раза тарифы снизить, обещал нам, что у нас газ будет для людей и так далее, совершил одну из самых больших афер за 30 лет независимости Украины и сделал то, о чем мечтали все наши олигархи 30 лет, но ни один президент на это не решался», – заявил Корнейчук, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Первый независимый».
По его словам, с запуском в стране рынка газа топливо украинской добычи, себестоимость которого с налогами составляет 2,5-3 гривны (7-8 рублей), стало продаваться монополистами населению в 2-2,5 раза дороже.
«Президент Зеленский несет непосредственную ответственность за эту аферу, когда газ украинской добычи продается в 2,5 раза дороже, на этом зарабатывают олигархи, которые поддерживают, в свою очередь, президента Зеленского. И я так понимаю, что Зеленский тоже не в накладе от этих всех схем остается», – выразил мнение Корнейчук.
Он добавил, что людей в условиях кризиса и пандемии коронавируса такими тарифами банально грабят.
Ранее стало известно, что всех бытовых потребителей газа в стране с первого мая переведут на годовые тарифы, которые выше текущих, причем, в ряде случаев, вдвое. Большинство поставщиков установило тариф на уровне 7,99 гривны за кубометр (21,5 рубля), тогда как сейчас украинцы платят около 6,99 гривны за кубометр (18,81 рубля). При этом у некоторых поставщиков цена доходит до 13,5 гривны (36,31 рубля).
Ученые нашли способ избавиться от коронавируса за секунду
Группа исследователей из Техасского университета A&M нашла способ уничтожить коронавирус SARS-CoV-2 за секунду.
Изобретение представляет собой секцию трубки из нержавеющей стали, через которую пропускается раствор с коронавирусом. При его нагревании до 72 градусов по Цельсию всего на полсекунды титр вируса в растворе уменьшается в 100 тыс. раз, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение на портале Phys.org. Этого достаточно, чтобы коронавирус оказался полностью убит.
По данным исследователей, термическая обработка позволит использовать данный метод в существующих системах отопления, вентиляции и кондиционирования.
Ранее замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов назвал главное условие для окончательной победы над коронавирусом в России.
В Омской области половина привившихся от COVID игнорирует второй компонент вакцины
Жители Омска стали массово пропускать вторую прививку от коронавируса или приходить на повторную вакцинацию позже назначенной даты, рассказал врач-эпидемиолог Омска, заведующий эпидемиологическим отделом ГКБ №1 им. А. Н. Кабанова Иван Мельников.
«Да, такие факты есть, и происходят они по неграмотности. Как правило, люди думают, что, несмотря на то что их предупреждают о явке через три недели и записывают на определенное число, второй компонент можно ввести позже – через 4-5-6 недель после первого, где-то прочитали или услышали об этом. Потом они все равно приходят на вторую прививку. Хотелось бы напомнить, что есть четкий алгоритм вакцинации и для «Спутник V», и для «ЭпиВакКороны» – два компонента вакцины ставятся через 21 день. Те, кто растягивают вакцинацию на более длительные сроки, делают ее бесполезной, так как устойчивый иммунитет формируется именно после введения второго компонента вакцины. Если человек вовсе пропустит вторую прививку, иммунитет не сможет защитить его от коронавируса», – цитирует его слова РИА «Омск-информ».
По информации агентства речь может идти о тысячах «отказников». Всего в Омской области прививки поставили 151070 человек, из них только 80251 прошли вакцинацию полностью.
Уточняется, что человек может пропустить вторую вакцинацию из-за болезни. В таком случае ему необходимо обратиться к врачу, если это коронавирус, вакцинацию не продолжают. Для того, чтобы омичи не пропускали вакцинацию вторым компонентом, прививочные пункты работают даже в выходные дни – с 8.00 до 14.00.
Напомним, приблизительная дата достижения коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России – сентябрь 2021 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании.
Ранее президент России Владимир Путин призвал граждан сделать прививку от коронавируса, чтобы уже осенью в стране был сформирован коллективный иммунитет.
Боевой беспилотник Bayraktar заметили у границ Крыма
Турецкий ударно-разведывательный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 заметили недалеко от границ Крыма на севере полуострова.
Опознать беспилотник удалось благодаря позывному «12345678», который ранее уже определяли во время учений «Объединенные усилия – 2020», сообщает Defense Express со ссылкой на данные портала Flightradar.
Известно, что беспилотник взлетел с военного аэродрома в Староконстантинове, где базируется 383-й полк дистанционно-управляемых летательных аппаратов. На его вооружении находятся именно аппараты Bayraktar. Скорость беспилотника составила 230 километров в час, что не характерно для других самолетов.
После взлета аппарат отключил транспондер, так что его действия не смогли отследить. В это же время у границ Крыма работали два американских стратегических БПЛА Global Hawk и британский разведчик RC-135W Rivet Joint.
В начале апреля в пресс-службе ведущего производителя турецких беспилотников – компании Baykar – сообщили, что Украина купила турецкие ударные беспилотники Bayraktar.
ВОЗ выявила способность «индийского» штамма COVID к нейтрализации антител
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Мутации нового штамма коронавируса B.1.617, обнаруженного в Индии, имеют высокую устойчивость к антителам у переболевших COVID-19 и привитых людей, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.
Новый штамм имеет несколько мутаций: одна из них – L452R – способна снизить эффективность некоторых видов лечения моноклональными антителами, вторая – E484Q может нейтрализовать антитела. Тем самым высока вероятность, что антитела переболевшего коронавирусом будут бесполезны в борьбе с «индийским» штаммом, передает РИА «Новости».
Специалисты ВОЗ подчеркивают, что B.1.617 обладает высокой способностью вызывать заболевание или гибель организма – так же, как и штаммы, выявленные в Великобритании, Южной Африке и Бразилии. В организации пока не выяснили причины мутаций коронавируса в Индии, эксперты предполагают, что на это повлияли массовые мероприятия и смягчение COVID-ограничений, ускорившие распространение вируса.
В прошлую среду индийские ученые выявили в восточном штате Западная Бенгалия новый штамм коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, этот новый штамм коронавируса является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться. Новый штамм B.1.618 является второй линией коронавируса, которая была выявлена в Индии, первой была B.1.617, также известная как вариант коронавируса с двойной мутацией.
В воскресенье премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о потрясшем страну «коронавирусном шторме». В минувшую пятницу Россия предложила Индии начать поставки противовирусного препарата ремдесивир. Кроме того, 12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз.
В России «индийского» штамма коронавируса не выявили.
Гинцбург заявил об эффективности «Спутника V» против «индийского» штамма COVID
Препарат «Спутник V» будет эффективен и против индийской мутации коронавируса, поскольку двукратная вакцинация дает высокий титр протективных иммуноглобулинов, заявил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Эффективность вакцины против индийской мутации он объяснил тем, что двукратная вакцинация «Спутником V» дает высокий титр протективных иммуноглобулинов, даже если антиген изменен, передает РИА «Новости».
Ранее ВОЗ сообщила, что мутации нового штамма коронавируса B.1.617, обнаруженного в Индии, имеют высокую устойчивость к антителам у переболевших COVID-19 и привитых людей.
Между тем руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что случаев заболевания новым штаммом коронавируса B.1.618., впервые обнаруженного в Индии, в России пока не выявлено.
Напомним, 21 апреля индийские ученые выявили в восточном штате Западная Бенгалия новый штамм коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, новая мутация является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться.
Накануне премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о потрясшем страну «коронавирусном шторме». В минувшую пятницу Россия предложила Индии начать поставки противовирусного препарата ремдесивир. Кроме того, 12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз.
ВОЗ заявила о достижении «мягкого плато» по COVID-19 в России
Распространение новой коронавирусной инфекции в России достигло «мягкого плато», однако опасность сохраняется, заявила региональный представитель ВОЗ Мелита Вуйнович в эфире канала «Россия 24».
«Даже в России мы находимся на плато или мягком снижении, но не везде... Более 8 тыс. каждый день (заболевших COVID-19)», – передает слова Вуйнович РИА «Новости».
Как подчеркнула представитель ВОЗ, организация согласна с рекомендациями Роспотребнадзора по предотвращению распространения коронавируса. Она отметила, что маски должны носить даже вакцинированные граждане, поскольку они могут быть переносчиками COVID-19. «Вакцина защищает в первую очередь человека, который вакцинирован. Это не значит, что вирус не попадает на его руки, рот, нос и что он не будет переносчиком вируса... Да, вирус не будет размножаться в его клетках, он не заболеет. Но он остается переносчиком, если не будет соблюдать гигиенические правила», – объяснила Вуйнович.
В России за последние сутки выявлено наименьшее с 27 сентября число новых случаев заболевания коронавирусом – 8 053, общее число инфицированных достигло 4 779 425.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова обозначила сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19 в России.
В Совфеде оценили идею Зеленского встретиться с Путиным в Ватикане
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«Очередное предложение Зеленского по встрече с президентом России – это или глупость, или издевательство, придуманное его командой шоуменов», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя идею Владимира Зеленского встретиться с Владимиром Путиным в Ватикане.
«Владимир Зеленский – президент православной страны. Какое отношение Ватикан может иметь к проблемам российско-украинских отношений? Тут с какой стороны ни посмотри – или глупость, или издевательство», – отметил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
При этом собеседник добавил, что не знает, какой будет реакция российского руководства на новое заявление президента Украины, но, скорее всего, Владимир Путин хотел бы «серьезной встречи, а не очередного шоу». «К тому же, президент России дал ему четко понять: на предполагаемой встрече мы либо обсуждаем двустороннюю повестку, либо не обсуждаем ничего. У Путина график напряженный. Лететь в Ватикан, потому что так захотелось Зеленскому, на мой взгляд, смысла не имеет», – пояснил Климов.
Кроме того, сенатор полагает, что подобные заявления украинского лидера не стоит рассматривать всерьез. «Ему же надо в конце концов что-то говорить. Вот он и говорит. При этом он всего лишь исполняет роль президента, а не является им на самом деле», – считает собеседник. По мнению Климова, Зеленский иногда говорит то, что ему скажут в Вашингтоне, а иногда – то, что придумал сам со своей командой шоуменов. «Господин Зеленский не является самостоятельной политической фигурой и де-юре просто возглавляет несамостоятельное государство», – заключил сенатор.
В среду президент Украины Владимир Зеленский назвал Ватикан «идеальном местом для диалога о мире» с российским коллегой Владимиром Путиным. Также в интервью итальянской la Repubblica он указал на необходимость встречи, «чтобы прекратить войну в Донбассе».
«Это могло бы быть оптимальным местом со всех точек зрения. Ватикан – действительно идеальное место для диалога о мире. Святой Престол – это же глобальный моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, поскольку является беспристрастным и вызывает доверие всех участников конфликта. Именно по этой причине в Апостольскую столицу часто в истории обращались для решения конфликтов между государствами и развития мирного будущего. Это и авторитет, и искреннее желание помочь, и гарантии ответственности. Папа Римский по своему призванию является пророком мира», – приводятся слова Зеленского на сайте президента.
По его мнению, Ватикан остается «исключительно моральной силой» и всегда действует «неизаинтересованным образом», не имея военно-политических или экономических интересов.
Также Зеленский выразил мнение, что его встреча с Путиным «обязательно состоится». «Необходимо остановить войну на Донбассе и продвигаться к справедливому и прочному миру. Но какой должна быть повестка дня этих переговоров? Какие шаги приведут нас к миру? Где и когда будут согласованы эти шаги? Это открытые вопросы, и, на мой взгляд, мы получим ответы, как только начнутся прямые консультации между Офисом Президента Украины и Администрацией Президента России. Со своей стороны, я уже дал все поручения по организации консультаций руководителю Офиса Андрею Ермаку», – добавил президент.
Зеленский признал, что «реального прямого диалога между Украиной и Россией не было давно», что не способствует укреплению взаимного доверия. «Мне кажется, что встречу можно провести в месте, олицетворяющем мир и диалог. На мой взгляд, место, тщательно выбранное для ведения этого очень непростого диалога о мире, может способствовать решению проблемы», – заявил глава государства.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник заявил, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
Ранее Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
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Байден объявил об «ошеломительном успехе» в борьбе с COVID-19
США в борьбе с коронавирусом добились «ошеломительного успеха», число заражений существенно снизилось, заявил глава американского государства Джо Байден.
Байден сказал, что «количество случаев заражения и летальных исходов существенно снизилось по сравнению с 20 января», после его «вступления в должность президента». По его словам, тогда в США умирали «десятки тысяч пожилых граждан в неделю» и «менее 1% пожилых были полностью вакцинированы», но сейчас уже «67% среди данной категории получили прививки». «На прошлой неделе я объявил, что мы перешли рубеж в 200 млн полученных гражданами доз прививок. Теперь число составляет 215 млн», – сказал он.
Байден полагает, что США «будут в состоянии поделиться вакцинами, а также ноу-хау с другими странами, у которых есть подлинная нужда». По его словам, в этом «заключаются надежда и ожидание», передает ТАСС.
По данным университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших COVID-19 в США превысило 32 млн человек, 572 тыс. из них скончались, передает РИА «Новости».
19 января университет Джонса Хопкинса сообщал, что число умерших после заражения коронавирусом нового типа в Соединенных Штатах превысило 400 тыс. человек.
В центре Гамалеи ответили на заявления регулятора Бразилии о «Спутнике V»
Заявление национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa) вакцине «Спутник V» не имеет ничего общего с действительностью, заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.
По его словам, в России осуществляется посерийный контроль за тем, что выпускает центр Гамалеи и другие площадки. Данных о том, что в препарате содержится реплекативно компетентный аденовирус, нет ни в одном отчете, однако бразильский регулятор не запрашивал сводных протоколов контроля качества, передает РИА «Новости»
«То есть, речь о конкретном препарате, о конкретном содержании реплекативно компетентных частиц в препарате не шла совсем. На этом очень важно заострить внимание и сказать, что заявление, которое я, по крайней мере, видел в прессе, конечно, не имеет ничего общего с действительностью», – сказал Логунов.
Напомним, во вторник бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Заседание регулятора продолжалось более четырех часов, на нем были представлены заключения экспертов ведомства и их мнения относительно безопасности и эффективности российской вакцины.
При этом ранее глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии Паулу Баррозу сообщил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса является безопасной.
Разработчики «Спутника V» назвали политическими причины отказа Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) от разрешения на ввоз российской вакцины от коронавируса.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва готова предоставить Бразилии необходимую информацию для разрешения поставок и использования в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
В пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что комментарии бразильского регулятора не соответствуют действительности.
Зеленский назвал Ватикан идеальным местом для встречи с Путиным
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал Ватикан «идеальном местом для диалога о мире» с российским коллегой Владимиром Путиным. Также в интервью итальянской la Repubblica он указал на необходимость встречи, «чтобы прекратить войну в Донбассе».
«Это могло бы быть оптимальным местом со всех точек зрения. Ватикан – действительно идеальное место для диалога о мире. Святой Престол – это же глобальный моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, поскольку является беспристрастным и вызывает доверие всех участников конфликта. Именно по этой причине в Апостольскую столицу часто в истории обращались для решения конфликтов между государствами и развития мирного будущего. Это и авторитет, и искреннее желание помочь, и гарантии ответственности. Папа Римский по своему призванию является пророком мира», – приводятся слова Зеленского на сайте президента.
По его мнению, Ватикан остается «исключительно моральной силой» и всегда действует «неизаинтересованным образом», не имея военно-политических или экономических интересов.
«Посредник с таким авторитетом может предоставить той уверенности, которой не хватает нашим попыткам договориться. Конечно, место встречи должно вызывать доверие обеих сторон. Тогда это будет эффективно, и мы действительно сможем говорить по существу», – заявил президент.
Также Зеленский выразил мнение, что его встреча с Путиным «обязательно состоится». «Необходимо остановить войну на Донбассе и продвигаться к справедливому и прочному миру. Но какой должна быть повестка дня этих переговоров? Какие шаги приведут нас к миру? Где и когда будут согласованы эти шаги? Это открытые вопросы, и, на мой взгляд, мы получим ответы, как только начнутся прямые консультации между Офисом Президента Украины и Администрацией Президента России. Со своей стороны, я уже дал все поручения по организации консультаций руководителю Офиса Андрею Ермаку», – добавил президент.
Зеленский признал, что «реального прямого диалога между Украиной и Россией не было давно», что не способствует укреплению взаимного доверия. «Мне кажется, что встречу можно провести в месте, олицетворяющем мир и диалог. На мой взгляд, место, тщательно выбранное для ведения этого очень непростого диалога о мире, может способствовать решению проблемы», – заявил глава государства.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник заявил, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
Ранее Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев.
Львовский облсовет потребовал лишать украинского гражданства за паспорт России
Кабмин Украины и СБУ должны разработать проект закона, по которому можно будет лишать украинского гражданства лиц, получивших паспорт России, заявил Львовский областной совет.
За инициативу проголосовали 70 из 75 присутствовавших членов облсовета. Автором предложения стал депутат от фракции «Самопомощь» Роман Кизима, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский канал «Первый Западный».
В январе в Верховную раду внесли законопроект, предполагающий уголовную ответственность за неуведомление гражданином Украины о наличии российского гражданства. Сообщалось, что имеющих двойное гражданство с Россией украинцев лишат права голоса. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен разрешить второе гражданство, но не с Россией.
В РФПИ опровергли заявления бразильского регулятора относительно «Спутника»
Комментарии национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa) по поводу вакцины «Спутник V» не соответствуют действительности, Верховный суд Бразилии рассмотрит решение Anvisa уже на этой неделе, сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Несмотря на одобрение министерства науки Бразилии, признавшего вакцину «Спутник V» безопасной и разрешившего ее производство на территории страны, а также заключенное министерством здравоохранения Бразилии соглашение на поставку препарата, Anvisa отложило регистрацию «Спутника V» в стране. При этом в РФПИ подчеркивают, что технические комментарии Anvisa в отношении российской вакцины «Спутник V» не соответствуют действительности. Решение бразильского регулятора в отношении «Спутника V» будет рассмотрено Верховным судом Бразилии уже на этой неделе», – передает заявление фонда РИА «Новости».
В РФПИ предположили, что решение Anvisa может быть мотивировано политическими причинами. «Это подтверждают данные доклада министерства здравоохранения и социальных служб США от 2020 г., где открыто говорится о попытках ведомства надавить на власти Бразилии и заставить их отказаться от закупок российской вакцины», – указали в пресс-службе.
По данным РФПИ, документе говорится, что «офис по международным делам задействовал своего атташе в сфере здравоохранения, чтобы убедить Бразилию отказаться от российской вакцины против коронавируса».
«РФПИ с сожалением отмечает многочисленные попытки некоторых стран противодействовать российской вакцине вне своих юрисдикций, в том числе через давление на национальных регуляторов зарубежных государств. РФПИ считает, что только конструктивное взаимодействие всех стран позволит миру преодолеть пандемию новой коронавирусной инфекции», – добавили в пресс-службе.
Между тем директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что бразильский регулятор не обращался к нему с просьбой посетить лаборатории центра.
«Ко мне как к директору центра Гамалеи бразильский регулятор не обращался, это точно могу сказать. Вот аргентинский регулятор обращался, мы их принимали несколько раз. Никому в доступе мы не отказывали, но есть определенный порядок – такие визиты согласовываются с Минздравом России», – пояснил он.
Напомним, во вторник бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Заседание регулятора продолжалось более четырех часов, на нем были представлены заключения экспертов ведомства и их мнения относительно безопасности и эффективности российской вакцины.
При этом ранее глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии Паулу Баррозу сообщил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса является безопасной.
Разработчики «Спутника V» назвали политическими причины отказа Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) от разрешения на ввоз российской вакцины от коронавируса.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва готова предоставить Бразилии необходимую информацию для разрешения поставок и использования в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
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