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24 марта, среда | Последнее обновление — 21:53 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: На Украине зарегистрирована вторая смерть от индийской вакцины от COVID
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В Израиле прошли четвертые по счету выборы в Кнессет за два года. И есть все шансы зайти на пятый круг, но так и не получить нормально работающего правительства.
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Ее сторонникам недостаточно сформулировать, что Собчак потворствует абсолютному злу, давая ему трибуну и поощряя его смехом и весельем. Они хотят видеть Собчак абсолютным злом, которое провокационным фильмом, нарушая все законы морали и УК, закладывает мину под сам YouTube.
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Вся политика Павла по укреплению страны, порядка и дисциплины, реабилитации древних понятий чести и рыцарства была направлена на внутреннюю мобилизацию страны, ее аристократии, всего традиционного мира перед лицом страшной опасности, которую представляла собой революция.
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Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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Предпоследние выходные марта президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели в тайге в одном из сибирских регионов. Отдых первых лиц государства включал в себя лесные прогулки – пешком и на вездеходе
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На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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20:09
собственная новость
Современные модельные библиотеки появятся до конца года в Челябинске, Магнитогорске, Усть-Катаве, Катав-Ивановске и Копейске, сообщает пресс-служба министерства культуры России.
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17:47
собственная новость
Выставка «Магия узоров. Орнаментальное искусство Юго-Восточной Азии» открылась в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Культура», она станет одной из шести экспозиций из разных регионов, организованных в 2021 году.
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В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
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На Украине зарегистрирована вторая смерть от индийской вакцины от COVID
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Провизор аптеки военного госпиталя в Черновицкой области, который 15 марта привился вакциной Covishield, произведенной в Индии по лицензии британо-шведской компании AstraZeneca, умер от мозгового инсульта, сообщил Минздрав Украины.
По информации департамента здравоохранения Черновицкой области, 15 марта мужчина привился против COVID-19. Вакцинацию работников военного госпиталя провела мобильная бригада. А 16 марта скорая помощь доставила мужчину в городскую клиническую больницу № 3, где он лечился от инсульта, сообщает «Страна.ua».
Отмечается, что противопоказаний к введению вакцины, а именно, аллергии к любому из компонентов препарата, у провизора не было. В тот же день из того же флакона были привиты еще девять человек. Неблагоприятных событий после иммунизации у других пациентов не зарегистрировано, добавили в украинском Минздраве.
Ранее сообщалось, что в Одесской области военная скончалась через два дня после прививки от коронавируса.
Между тем главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который 13 дней назад привился от коронавируса индийской вакциной Covishield, сообщал, что заболел COVID-19. Он также сообщил, что Украина не планирует приостанавливать вакцинацию вакциной Covishield, произведенной в Индии по лицензии британо-шведской компании AstraZeneca.
2 марта вакциной Covishield также привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
Напомним, ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве, Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
На Украине предложили отказаться от «Донбасса»
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов призвал не называть Донецкую и Луганскую области Донбассом. Он утверждает, что это слово – «нарратив, навязанный Россией».
«Есть четкие названия территории Донецкой и Луганской областей, никакого Донбасса не существует, это очень опасно, когда мы начинаем такие вещи говорить», – сказал он во время форума, посвященного избирательной реформе на Украине, сообщает «Страна.ua».
В понедельник украинский снайпер застрелил мирного жителя на западе Донецка. Управление народной милиции ДНР сообщило, что снайперский обстрел украинскими военными поселка Александровка в Донецкой области, в результате которого погиб 71-летний житель, велся по личному приказу командующего третьим батальоном 28-й отдельной механизированной бригады армии Украины Максима Марченко.
21 марта в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили о том, что стягивание вооружения украинских силовиков к линии соприкосновения в Донбассе свидетельствует о возможной подготовке Киева к эскалации конфликта.
Напомним, 9 марта представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе. В понедельник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка.
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Украинская военнослужащая умерла через два дня после прививки от COVID
В Одесской области военная скончалась через два дня после прививки от коронавируса, сообщило командование медицинских сил ВС Украины.
«Сегодня в Одесской области за пределами воинской части, во внеслужебное время, внезапно потеряла сознание женщина-военнослужащая военной службы по контракту… Прибыв на место происшествия, военные и гражданские медики проводили реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, не имели успеха… Военнослужащая 21 марта с соблюдением всех алгоритмов получила прививку от COVID-19», – говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Сообщается также, что во вторник утром женщина на самочувствие не жаловалась. «Из анамнеза – она страдала гипертонической болезнью», – добавили в командовании. Назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой будет установлена причина смерти.
Глава украинского минздрава Максим Степанов заявил, что на Украине развернута «антивакцинальная» кампания, за которой якобы стоят политики и эксперты, желающие использовать в стране российскую вакцину от коронавируса. При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
В феврале в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация.
С начала пандемии на Украине заболели 1,6 млн человек, выздоровели 1,3 млн, летальных исходов – 31 677.
Голикова объяснила отказ России от локдауна во вторую волну коронавиурса
Россия не стала вводить общенациональный карантин во время второй волны пандемии коронавируса, поскольку такой шаг мог бы критически сказаться на экономике и обернуться психологическим ударом для населения, рассказала зампредседателя правительства Татьяна Голикова.
«Мы оценивали прекрасно ситуацию, что если мы сейчас закроемся, то это будет удар и психологический для людей, потому что люди плохо переносили самоизоляцию, и для экономики. И мы искали компромисс, поэтому все усилия были направлены, с одной стороны, на более тщательную организацию ограничительных мер, и, конечно, мы старались всеми способами масштабировать производство вакцины, чтобы как можно быстрее ее запустить», – сообщила Голикова в интервью YouTube-каналу журналиста Антона Красовского.
Вице-премьер отметила, что во время первой волны пандемии коронавирус был еще не знакомой болезнью, и Россия сумела себя защитить, введя режим самоизоляции, что позволило организовать все системы, произвести необходимые средства индивидуальной защиты и подготовить медицинские учреждения и оборудование.
Ранее в ВОЗ сообщили, что число заражений коронавирусом в России снижается хорошими темпами, при этом в Европе снова наблюдается подъем.
Песков ответил на вопрос о вакцине, которой привился Путин
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Какую вакцину от коронавируса выбрал президент Владимир Путин, знает он и его врач, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы еще вчера сказали, что все три российские вакцины абсолютно надёжны, абсолютно эффективны и абсолютно безопасны, поэтому никакой разницы, какой именно вакциной привился президент, нет. А какую именно вакцину выбрал президент, это знает он и его врач, который делал ему эту прививку», – сказал Песков, отвечая на вопрос, по какому принципу президент выбирал вакцину, передает РИА «Новости».
Во вторник сообщалось, что президент России Владимир Путин привился от коронавируса, он чувствует себя хорошо. При этом Песков сообщал, что в Кремле не раскроют, какой из российских вакцин от COVID привился Путин, и не будут показывать сам процесс.
В свою очередь опрошенные газетой ВЗГЛЯД специалисты считают, что вакцину против коронавирусной инфекции Владимиру Путину подобрали врачи, исходя из его индивидуальных особенностей. Вероятнее всего, это был препарат «Спутник V», разработанный Центром имени Гамалеи.
Зеленский национализировал завод «Мотор Сич»
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о национализации завода «Мотор Сич», сообщает офис главы государства.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей», – говорится в указе, который, в частности, предусматривает возвращение ПАО «Мотор Сич» в собственность государства, передает ТАСС.
Ранее в марте Шевченковский районный суд Киева арестовал 100% акций компании «Мотор Сич» и передал их в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Этому предшествовало решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о возвращении предприятия в госсобственность. Контрольный пакет в нем (56%) принадлежал акционерам, связанным с китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment.
При этом МИД КНР потребовал от Украины учесть интересы китайских инвесторов после принятого Киевом решения национализировать «Мотор Сич», а китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на президента Украины Владимира Зеленского, Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности.
ЕК проведет переговоры о возможной закупке «Спутника V»
Европейская комиссия проведет предварительные переговоры с государствами-членами Евросоюза о возможной закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве Германии.
«Такие переговоры еще не начались», – отметил источник и подчеркнул, что Германия будет приветствовать их скорейшее начало, передает ТАСС.
Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». По этому поводу бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы».
В то же время президент Владимир Путин, комментируя заявления о «Спутнике V», подчеркнул, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель.
Министры иностранных дел и образования Словакии подали в отставку
Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок и министр образования Бронислав Грюлинг объявили об отставке на фоне правительственного кризиса, который возник после закупок российской вакцины «Спутник V».
Министры информировали о своем решении президента Словакии Зузану Чапутову. Ожидается, что она примет их отставку в четверг. Министры представляют в правительстве либеральную партию «Свобода и солидарность», передает ТАСС со ссылкой на Словацкое радио.
Ранее в отставку подал вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик, а также министр труда и социальных дел Словакии Милан Крайняк.
Напомним, в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины «Спутник V». Партнеры по коалиции сделали все возможное, чтобы заблокировать поставки, однако Матович заявил, что минздрав страны разрешил применение препарата. Глава минздрава Марек Крайчи ушел в отставку, пытаясь прекратить скандал. В коалиции потребовали отставки премьера.
Премьер-министр Словакии Игор Матович согласился подать в отставку ради спасения правящей коалиции и разрешения правительственного кризиса. Он заявил, что готов уйти со своего поста, но намерен остаться членом правительства.
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Украинские военные провели учения с системами «Смерч» возле границы с Крымом
Вооруженные силы Украины провели учения с привлечением реактивных систем залпового огня «Смерч» вблизи границы с Крымом, сообщила пресс-служба ведомства.
«Расчеты противовоздушной обороны, выполняющие боевые задачи на границе с временно оккупированной территорией Крымского полуострова, пресекли попытку проведения воздушной разведки условным противником», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
По словам командующего объединенными силами ВС Украины Сергея Наева, артиллеристы отработали несколько десятков учебно-боевых упражнений.
«С целью подавления дальнейших попыток противника по ведению разведки, для уничтожения пунктов его дислокации, к учениям приобщилось подразделение реактивных систем залпового огня «Смерч», – сказал Наев.
Также он отметил, что в ходе учений проводился мониторинг воздушной обстановки и распознавание воздушных объектов условного противника.
Ранее замминистра обороны России Андрей Картаполов сообщил, что самолеты-разведчики НАТО стали на 60% чаще летать у Крымского полуострова после провокации в Керченском проливе в 2018 году.
Число заболевших COVID выросло в мире на 8% за неделю
Больше 3,2 млн случаев заражения коронавирусом выявлено в мире на минувшей неделе, заболеваемость выросла на 8% по сравнению с предыдущими семью днями, а смертность – на 3%, следует из еженедельного эпидемиологического бюллетеня Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В документе говорится, что «в глобальном плане четвертую неделю подряд продолжался рост заболеваемости COVID», на минувшей неделе поступили сообщения о более 3,2 млн новых случаев, умерли более 60 тыс. человек, что на 3% больше, чем за предыдущие семь дней, передает ТАСС.
Особенно заметным рост заболеваемости с 15 по 21 марта был в Юго-Восточной Азии (на 49%), Западно-Тихоокеанском регионе (на 29%) и Европе (на 13%), а в Северной и Южной Америке она снизилась на 5%, в Африке – на 3%.
Смертность выросла в Юго-Восточной Азии (на 14%), Восточном Средиземноморье (на 12%), Африке (на 10%), Северной и Южной Америке (на 2%) и Европе (на 1%), однако при этом сократилась в Западно-Тихоокеанском регионе (на 33%). Общий рост смертности в мире составил за неделю 3%.
В Бразилии число заразившихся увеличилось за неделю более чем на 508 тыс. человек, далее следуют США (более 374 тыс. новых случаев), Индия (более 240 тыс.), Франция (более 204 тыс.), Италия (более 154 тыс.), Польша (более 151 тыс.), Турция (более 126 тыс.), Германия (более 90 тыс.), Украина (более 85 тыс.), Чехия (более 70 тыс.), Россия (более 66 тыс.) и Иордания (более 57 тыс.).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Украина продлила санкции против российских граждан и компаний
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении санкций против граждан России и российских компаний. Продлить ограничения предложил Совет национальной безопасности и обороны Украины.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта 2021 года «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», – говорится в указе, передает РИА «Новости».
Уточняется, что санкции продлены в отношении 81 компании и 26 физических лиц. Также Зеленский во вторник подписал указ, продляющий ограничения против Международного информационного агентства «Россия сегодня». Санкции подразумевают блокировку активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования, остановку финансовых операций, запрет провайдерам предоставления услуг по доступу пользователям к интернет-ресурсам, в частности Ukraina.ru.
На прошлой неделе Зеленский продлил санкции против Сбербанка.
На Украине заблокировали российский новостной агрегатор «СМИ2»
На Украине заблокировали российской новостной агрегатор «СМИ2», сообщила директор объединенного партнерского отдела «СМИ2» и «МирТесен» Ольга Арцева, отметив, что украинская сторона не выходила на связь с агрегатором.
«Мы только сегодня утром поняли, что нас блокируют на Украине. И приняли решение у себя внутри, что будем в ответ, соответственно, блокировать все сообщения в нашем новостном агрегаторе про Украину, про [президента Украины Владимира] Зеленского. Мы, скажем так, обиделись», – цитирует РИА «Новости» Арцеву.
По ее словам, ответные ограничения коснутся всех новостей, появляющихся и в российском, и в украинском инфополе, и будут действовать вплоть до снятия блокировки.
Арцева добавила, что украинская сторона не выходила на связь с агрегатором.
«Мы зашли на сайт Рады и увидели сообщение о том, что Зеленский подписал такой указ. Насколько я знаю, это часто происходит <...>. Вот и до нас докатилась такая волна, скажем так», – добавила она.
Руководство «СМИ2» считает действия украинских властей нарушением свободы слова, подчеркнула представитель агрегатора.
«Мы независимая организация. И блокировать нас на Украине – очень странное решение. Мы частная компания», – указала Арцева.
Как сообщается на сайте «СМИ2», сервис включает в себя новостной агрегатор и партнерскую сеть с более чем 2,5 тысячи участников, среди которых ресурсы федерального уровня, отраслевые сайты и региональные издания. «СМИ2» в режиме реального времени выстраивает новости в формате рейтинга в зависимости от популярности у аудитории.
Ранее Зеленский заявил, что в Киеве намерены добиться блокирования вещания телеканалов «112 Украина», NewsOne и «Зик», в отношении которых ввели санкции, на платформе YouTube.
Напомним, в феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении пятилетних санкций.
Российские ученые открыли новый вариант южноафриканского штамма коронавируса
Специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» выделили новый изолят южноафриканского штамма коронавируса, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
«Специалистами Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора выделен новый изолят коронавируса SARS-CoV-2, относящийся к южноафриканскому варианту – генетической линии B.1.351. Полногеномное секвенирование показало помимо мутаций, характерных для южноафриканского штамма, наличие двух дополнительных делеций в генах ORF1ab и S», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Полученный вирусный изолят депонирован в Государственную коллекцию вирусов, проводятся вирусологические исследования.
«В ближайшее время будет проведено изучение эффективности нейтрализации данного варианта вируса сыворотками переболевших COVID-19 и привитых российским вакцинами», – подчеркивается в сообщении.
Ранее в Минздраве оценили угрозу южноафриканского штамма коронавируса.
СБУ заявила о разоблачении агента КГБ Белоруссии
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что разоблачила агента КГБ Белоруссии, который якобы собирал информацию о ситуации на границе для организации канала переправки оружия.
«Контрразведка Службы безопасности Украины на территории Волынской области разоблачила и прекратила разведывательную деятельность в ущерб государственной безопасности нашей страны гражданина Белоруссии. Установлено, что он был завербован КГБ РБ и целенаправленно направлялся на территорию нашего государства для выполнения разведывательных задач и организации другой противоправной деятельности», – сообщается на сайте СБУ.
Отмечается, что среди задач подозреваемого было собирать информацию о ситуации на приграничной территории, в частности об охране, техническом оснащении, а также собирать компромат на таможенников и пограничников. В СБУ отметили, что с этой целью он пытался привлечь сотрудничеству военнослужащих пограничной службы Украины из числа носителей секретной информации.
«Также кураторы требовали от агента наладить каналы переправки оружия и товаров двойного назначения через государственную границу... Эта деятельность носила цель организации провокаций и создания информационных поводов для обвинений Украины в якобы поставках оружия для дестабилизации внутриполитической ситуации в Белоруссии», – добавили в ведомстве.
На данный момент гражданину Белоруссии объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1. ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины. В случае признания виновным ему грозит до 15 лет лишения свободы. Продолжаются следственно-оперативные действия.
Ранее в Крыму за «разведывательно-подрывную деятельность» задержали гражданина России, работающего на украинские спецслужбы, в его автомобиле нашли самодельную бомбу. Подозреваемый в шпионаже на Украину россиянин арестован.
Экс-премьера Украины подозревают в госизмене из-за Харьковских соглашений
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) подозревает бывшего премьера страны Николая Азарова в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, сообщила пресс-служба ГБР.
Азаров был вынужден покинуть Украину после госпереворота в стране в феврале 2014 года. Тогда Верховная рада отстранила от власти Виктора Януковича, ему и ряду высших чиновников пришлось выехать из страны. В марте СНБО Украины решил ввести «максимальные санкции» против Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова и других экс-чиновников.
«ГБР по согласованию с прокурором офиса генерального прокурора сообщило о подозрении бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову в совершении последним государственной измены по предварительному сговору группой лиц. Установлено, что содержание и условия соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины были навязаны президентом РФ Дмитрием Медведевым тогдашнему премьер-министру Украины Николаю Азарову в Москве в два часа ночи, 21 апреля 2010 года, накануне подписания», – приводит РИА «Новости» сообщение ГБР.
По данным следствия, Азаров обеспечил визирование и согласование проекта документов со стороны соответствующих должностных лиц, в частности, министров, руководителей правоохранительных органов и кабинета министров Украины, а также способствовал реализации интересов России на всех стадиях согласования проекта соглашения.
«Следствие получило оригиналы документов, свидетельствующих о сознательных действиях бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины», – добавили в ГБР.
Напомним, Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины решил ввести «максимальные санкции» против экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова и других экс-чиновников.
На Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму. Украинские силовики намерены изучить соблюдение регламента и процедур в ходе голосования депутатами Рады за ратификацию соглашения.
Президент Бразилии пообещал населению вакцины на фоне рекордного скачка смертности от COVID
Вакцины гарантированы населению Бразилии, заявил президент страны Жаир Болсонару на фоне рекордного числа смертей от коронавируса – за сутки в стране умерло больше 3 тыс. человек.
«Я хочу успокоить население и заверить, что вакцины гарантированы (для населения)», – передает РИА «Новости» слова Болсонару.
Президент добавил, что к концу года Бразилия якобы будет располагать 500 млн доз, чтобы привить все население.
Заявление прозвучало на фоне рекордного числа смертельных случаев от COVID-19, которое было выявлено в Бразилии за сутки: в стране скончался 3 тыс. 251 человек. За все время в стране коронавирусом заразились 12 млн 130 тыс. 19 человек, умерли 298 тыс. 676, излечились 10 млн 601 тыс. 658.
Отметим, что ранее Болсонару не раз выступал с критикой в адрес вакцин: он, например, говорил, что никогда не закупит вакцины китайского производства, а также отказался от закупки вакцин компании Pfizer.
Напомним, 18 марта сообщалось, что в Бразилии за сутки выявили более 90 тыс. случаев коронавируса.
До этого Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины от коронавируса «Спутник V» и заявила о готовности производить в стране этот препарат. Вместе с тем стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от российской вакцины.
«Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. 4 марта EMA приступило к последовательной экспертизе регистрационного досье российской вакцины.
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