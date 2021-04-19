Матвиенко заявила о наступлении постковидного периода в России Эффективность «Спутника V» достигла 97,6% В Эстонии мужчина умер после прививки вакциной Pfizer 19 апреля 2021, 17:22 Текст: Абдулла Шакиров

В Эстонии 86-летний мужчина скончался после получения вакцины от коронавируса Comirnaty производства компании Pfizer/BioNtech, сообщил Департамент лекарственных средств республики. Мужчина умер от инфаркта миокарда на шестой после введения второй дозы вакцины. Смерти предшествовали нарушения вкусовой чувствительности и глотания, потливость, рвота и падение кровяного давления. Врач оценил связь смерти с вакциной как маловероятную, однако в департаменте считают, что обезвоживание пациента могло способствовать сердечной недостаточности и приступу, говорится на сайте ведомства. На прошлой неделе в Эстонии был зафиксирован 31 случай побочных эффектов от вакцинации препаратом Pfizer/BioNtech, при этом у одного из пациентов возник отек гортани уже через семь минут после первой дозы вакцины, а другой упал в обморок и получил черепную травму на пятые сутки после прививки, отмечается в сообщении. Ранее швейцарский надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic сообщил, что к 6 апреля после вакцинации от коронавируса препаратами от Pfizer/BioNTech и Moderna в Швейцарии скончались 55 человек. Кроме того, в конце марта после вакцинации от коронавируса препаратом разработки Pfizer в Австрии умер пенсионер. Согласно официальным данным Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов Соединенных Штатов (FDA), при испытаниях вакцины Pfizer/BioNTech в США погибли шесть человек. Кроме того, у привившихся вакциной Pfizer в США зафиксировали серьезные побочные эффекты. Тем временем Pfizer не нашла доказательств риска образования тромбов из-за вакцины.

Чехия отменила визит вице-премьера в Москву для обсуждения «Спутника V» 17 апреля 2021, 03:49

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Первый вице-премьер, глава МВД, и.о. главы МИД Чехии Ян Гамачек отменил поездку в Москву, где должен был обсудить возможность приобретения вакцины «Спутник V», сообщил премьер Чехии Андрей Бабиш. Бабиш заявил, что рекомендовал вице-премьеру отменить поездку. По мнению чешских СМИ, отмена визита может быть связана с напряженной внешнеполитической ситуацией и намерением оппозиции в Чехии выразить недоверие коалиционному правительству Бабиша. В четверг Бабиш сказал, что визит вице-премьера в Россию «не является полностью идеальным». Он также отметил, что Чехия уже получила от России предложение купить «Спутник V». Бабиш заявил, что вакцину должно одобрить Европейское агентство лекарственных средств, передает РИА «Новости» со ссылкой на Seznam. На днях Гамачек сообщил, что в понедельник посетит Москву для переговоров о возможной закупке российской вакцины после ее одобрения ЕМА. Бабиш заявлял, что Евросоюз «непрямо вынуждает» республику начать переговоры с Россией о приобретении «Спутника V» до получения сертификата европейского регулятора. Министр обороны Германии испугалась российских ракет 17 апреля 2021, 22:55

Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Для Европы существует угроза со стороны России, заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. По ее словам, «улучшение вооружений России и ее военные операции посреди Европы создали реальные угрозы», которые являются «конкретными и непосредственными». При этом министр подчеркнула, что те, кто заявляет о подобных угрозах, «не настроен антироссийски». Она считает, что такие заявления отражают «политические факты», передает ТАСС. Крамп-Карренбауэр заявила, что Россия обладает ракетами «вопреки существующим договорам о контроле над вооружениями и тайно», причем эти ракеты «могут достичь Германии». Также она заявила, что перемещения Россией войск «не способствуют созданию доверия, а, очевидно, провоцируют реакцию», передает РИА «Новости». В феврале Крамп-Карренбауэр назвала Россию «стратегическим конкурентом». В ноябре она призвала вести переговоры с Россией о разоружении «с позиции силы». В ответ официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что диалог с Россией «с позиции силы» уже приводил к трагическим последствиям для всего мира и Германии в частности. Макрон не увидел необходимости в «Спутнике V» для вакцинации в ЕС 18 апреля 2021, 19:11

Фото: Aurelien Morissard/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Европа на данный момент не нуждается в проведении вакцинации российским препаратом от коронавируса «Спутник V», поскольку вакцина пока не одобрена европейским санитарным регулятором, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу CBS. «Если нет одобрения вакцины со стороны наших европейских санитарных властей, мы никак не можем использовать вакцину на нашей территории. Российская вакцина не одобрена нашими властями, так что я не думаю, что российская вакцина сейчас является выходом с точки зрения ускорения вакцинации, поскольку потребуется время, чтобы получить разрешение европейского агентства», – передает его слова ТАСС. Напомним, 30 марта мэр французской Ниццы Кристиан Эстрози сделал предварительный заказ на поставку российского препарата от коронавируса «Спутник V» для вакцинации населения города. В феврале он заявил о катастрофической ситуации с коронавирусом в регионе. Глава Прованса Рено Мюзелье сообщил, что сделал предзаказ на «Спутник V», ожидая, пока европейский регулятор одобрит препарат. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон высказал недовольство решением главы французского региона Прованс-Альпы-Лазурный берег. Канаде пришлось приостановить миссию военных инструкторов на Украине 17 апреля 2021, 04:24 Текст: Антон Антонов

Миссия канадских военных инструкторов на Украине приостановлена из-за коронавируса, сообщил источник в минобороны Канады. CBC сообщает, что среди персонала миссии произошла вспышка COVID-19, но число заболевших не указывается, они находятся на карантине. Globe and Mail пишет, что вспышка началась после церемонии смены командного состава миссии, передает ТАСС. Напомним, около 200 канадских военных с 2015 года обучают украинских солдат и офицеров во Львовской области. Год назад из-за коронавируса обучение приостановили, большинство инструкторов вернулись в Канаду. На Украине осталось около 60 канадских военных. В июне работа миссии возобновилась. На Украине зафиксировали четвертый случай смерти после прививки вакциной Covishield 17 апреля 2021, 11:57 Текст: Вера Басилая

Мужчина умер после прививки от коронавируса вакциной индийского производства Covishield, разработанной компанией AstraZeneca, случай зарегистрирован как «неблагоприятное событие после иммунизации», сообщил губернатор Львовской области Максим Козицкий. «16 апреля умер мужчина 63 лет. По информации департамента здравоохранения Львовской областной госадминистрации (ОГА), 15 апреля 2021 года мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной AstraZeneca/Covishield», – приводит ТАСС слова Козицкого. По его словам, случай смерти зарегистрирован как «неблагоприятное событие после иммунизации, который сейчас рассматривает региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации департамента здравоохранения Львовской ОГА». Это уже четвертая смерть на Украине после прививки вакциной индийского производства Covishield. Министр здравоохранения страны Максим Степанов сообщил, что по состоянию на утро субботы количество заразившихся коронавирусом украинцев увеличилось на 14 тыс. 989 человек. Ранее провизор аптеки военного госпиталя в Черновицкой области, который 15 марта привился вакциной Covishield, произведенной в Индии по лицензии британо-шведской компании AstraZeneca, умер от мозгового инсульта. В Одесской области военнослужащая скончалась через два дня после прививки от коронавируса. 2 марта вакциной Covishield привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca. Всего на Украину было завезено 500 тыс. доз этой вакцины. Также там зарегистрирована вакцина компании Pfizer. От российского препарата «Спутник V» Киев отказался. Между тем Индия уже приостановила экспорт вакцины AstraZeneca на Украину. ЕС призвал Россию отвести войска от украинской границы 19 апреля 2021, 12:10 Текст: Алина Назарова

Ситуация на границе России и Украины остается крайне опасной, Евросоюз призывает Москву отвести войска от границы, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед переговорами по видеосвязи глав МИД стран ЕС. «Мы будем обсуждать ситуацию на украинской границе, где развернуты российские войска для полевых учений. Это очень опасная ситуация, мы призываем Россию отвести свои войска от границы с Украиной. Мы пригласили главу МИД Украины Дмитрия Кулебу (подключиться к видеоконференции перед обсуждением украинской темы и) изложить нашим министрам (видение Киева) ситуации на границе с Россией», – сказал он, передает ТАСС. Боррель также заявил, что напряженность в отношениях России и ЕС нарастает по многим направлениям. «Мы рассмотрим отношения с Россией. В целом отношения России и Евросоюза не улучшаются, а напротив, напряженность растет в различных форматах. В разделе отношений с Россией мы начнем с обсуждения высылки российских дипломатов из Чехии, наш чешский коллега проинформирует нас об этом», – сказал Боррель. Он отметил, что главы МИД также будут обсуждать состояние здоровья блогера Алексея Навального, отбывающего срок по делу «Ив Роше» в исправительной колонии. «Мы призываем Россию немедленно предоставить ему медицинскую помощь, поскольку Россия несет за это ответственность», – добавил Боррель. Отношения с Россией не входили изначально в программу видеоконференции министров иностранных дел ЕС, на которой предполагалось лишь обсуждать проблемы Украины и Грузии, однако Боррель принял решение дополнительно вынести на обсуждение российскую тематику. Встреча носит неформальный характер, поэтому к ней не готовится повестка и любой из участников дискуссии может вынести на обсуждение интересующий его вопрос. Напомним, Чехия решила выслать в течение 48 часов 18 российских дипломатов, так как подозревает спецслужбы России в «причастности к взрыву» на складе боеприпасов в 2014 году. В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Они должны покинуть территорию России в течение 24 часов. При этом в посольстве Чехии в Москве разрешено остаться только пяти дипломатам. В Петербурге отменили обязательное ношение перчаток 16 апреля 2021, 19:45 Текст: Абдулла Шакиров

Власти Санкт-Петербурга отменили ряд ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса, в частности использование перчаток в транспорте и общественных местах, масочный режим сохраняется до 15 мая. «Отменяется обязанность граждан по использованию средств индивидуальной защиты рук (перчаток) в объектах торговли и бытового обслуживания, аэропорту, во всех видах транспорта общего пользования, на вокзалах, станциях и остановках общественного транспорта и в иных местах…обязанность граждан по использованию в этих местах и территориях средств индивидуальной защиты органов дыхания сохраняется по 15 мая», – передает РИА «Новости» сообщение администрации губернатора города. В начале марта вице-премьер России Татьяна Голикова отмечала, что ограничения по коронавирусу в стране могут быть сняты в августе, когда уровень коллективного иммунитета выработается у 60% населения. Минздрав рассказал о переговорах по завершению включения «Спутника V» в список ВОЗ 18 апреля 2021, 16:41 Текст: Елизавета Булкина

Министерство здравоохранения России ведет переговоры о завершении процедуры включения вакцины от коронавируса «Спутник V» в список препаратов, одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для использования в чрезвычайных ситуациях, заявил глава ведомства Михаил Мурашко. «Мы также ведем переговоры со Всемирной организацией здравоохранения о завершении включения в список препаратов ВОЗ, одобренных для использования в чрезвычайных ситуациях в сфере общественного здравоохранения», – передает слова министра РИА «Новости». «Широкомасштабная иммунизация от COVID-19 в целях предотвращения и прекращения передачи инфекции признана Всемирной ассамблеей здравоохранения глобальным общественным благом для здоровья. В связи с этим подчеркиваем важность обеспечения равноправного и своевременного доступа к безопасным, качественным и эффективным вакцинным препаратам», – сказал Мурашко на заседании экономического и социального совета ООН «Вакцина для всех». Глава Минздрава подчеркнул, что основной задачей является формирование глобального портфеля эффективных и безопасных вакцин с целью обеспечения планеты надежной защитой от инфекций, передает ТАСС. «Россия активно сотрудничает со странами и международными объединениями в целях повышения доступности российской вакцины «Спутник V» путем локализации производства на отечественных и зарубежных площадках. На данный момент производство локализуется на 20 таких площадках. Сегодня российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована и поступает в 60 стран мира», – уточнил Мурашко. Ранее сообщалось, что эксперты Всемирной организации здравоохранения могут в мае и июне проинспектировать производство «Спутника V», дата оценки безопасности вакцины будет определена не ранее июля. Киев предложил ЕС ввести новые санкции против России 19 апреля 2021, 14:44

Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил главам МИД Евросоюза пошаговый план по сдерживанию «дальнейшей эскалации со стороны России», основным элементом которого станет подготовка нового пакета санкций. «На заседании Совета министров иностранных дел ЕС проинформировал коллег об опасном курсе РФ на обострение. Я предложил пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации РФ. Основной элемент: подготовка нового пакета секторальных санкций. Персональных уже недостаточно», – написал Кулеба в своем Twitter. Кулеба в понедельник по приглашению представителя ЕС Жозепа Борреля принял участие в онлайн-заседании Совета ЕС по иностранным делам. Ранее Кулеба заявил, что для Украины «красной линией», которую «не должна переходить Россия», является государственная граница. ВОЗ подвергла критике работу механизма распространения вакцин COVAX 17 апреля 2021, 06:55 Текст: Антон Антонов

Человечество «терпит неудачу» в деле распространения вакцин от коронавируса через механизм COVAX, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Отметив, что «равенство в вопросе о вакцинах – это вызов нашего времени», Гебрейесус вынужден был признать: «Мы терпим неудачу». По его словам, некоторые государства, которые ждали вакцину, «не получили ничего», другие не получают в срок вторую часть квоты, в результате под угрозой оказываются их планы, «касающиеся второго этапа вакцинации». В соответствии с планами через COVAX уже должны были поставить свыше 100 млн доз вакцин, но распределено только 40 млн. Свыше 82% из 832 млн прививок в мире приходится на страны с высокими и средними доходами, на страны с низкими доходами – 0,2%, передает ТАСС. Гендиректор ВОЗ призвал государства, которые зарезервировали для своих граждан лишние объемы вакцин, «немедленно сделать пожертвования COVAX». Он призвал рассмотреть «все варианты наращивания производства». В частности, предлагается рассмотреть передачу лицензий на производство вакцин другим странам, а также «инвестиции в местное производство вакцин». В марте Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на участие вакцины «Спутник V» в международной программе COVAX. РФПИ при этом заявил, что будет рад сотрудничать с международной платформой COVAX, но в приоритете будут поставки российской вакцины «Спутник V» в страны напрямую. COVAX – международный механизм, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства. Восемь человек во Франции стали жертвами тромбоза после вакцинации AstraZeneca 17 апреля 2021, 03:08 Текст: Антон Антонов

Во Франции восемь человек умерли из-за тромбоза, который возник после того, как они сделали прививку от коронавируса вакциной AstraZeneca, сообщило французское Национальное агентство по безопасности лекарственных средств. ANSM сообщает, что по данным на 8 апреля, в стране сделано свыше 2,72 млн прививок AstraZeneca. В период со 2 по 8 апреля выявлено девять случаев атипичных тромбозов, а также два случая изолированных диссеминированных внутрисосудистых свертываний. За все время прививочной кампании с использованием AstraZeneca в стране выявлено 23 случая тромбозов, восемь из которых привели к смерти пациентов, передает РИА «Новости». Напомним, некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию. Европейское агентство лекарственных средств считает, что преимущества вакцины AstraZeneca преобладают над связанными с ее применением рисками. В Крыму ввели новые правила для приезжающих из-за границы 17 апреля 2021, 20:35 Текст: Ксения Панькова

Глава Крыма Сергей Аксенов обязал всех прибывающих из-за рубежа заполнять анкету. Он также утвердил порядок приезда иностранных студентов, сообщает пресс-служба главы республики. «Глава Республики Крым Сергей Аксенов внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым». С 17 апреля 2021 года иностранные граждане и лица без гражданства при пересечении границы Российской Федерации на территории Республики Крым, помимо прочих документов, в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу должны будут заполнить анкету прибывающего на территорию Российской Федерации», – говорится в сообщении. При этом граждане России, за исключением членов экипажа морских и речных судов, водителей автомобилей международного сообщения, как отметили в пресс-службе, также должны заполнить анкету прибывающего в электронном виде посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг. Кроме того, в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Республики Крым необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР. Глава Крыма также утвердил порядок приезда иностранных студентов. Им необходимо обследоваться на COVID-19 методом ПЦР дважды – не ранее чем за три календарных дня до прибытия в Крым и в течение четырех дней после въезда. До получения результатов тестов они обязаны соблюдать режим изоляции. Напомним, 15 апреля все граждане России, прибывающие в страну любым видом транспорта, обязаны сдавать тест на коронавирус в течение трех дней с момента приезда. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Власти Австрии договорились о закупке «Спутника V» 19 апреля 2021, 12:47

Фото: Zoltan Mathe/EPA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Коалиционное правительство Австрии, в которое входят Австрийская народная партия и «Зеленые», договорилось закупить 1 млн доз российской вакцины «Спутник V», ее применение запланировано после регистрации Европейским агентством лекарственных средств (EMA), заявил австрийский канцлер Себастьян Курц. «Мы согласны с закупкой 1 млн доз вакцины «Спутник», которая уже используется более чем в 50 странах. Мы надеемся на быструю регистрацию EMA, потому что каждая дополнительная вакцина помогает нам спасать жизни, обеспечивать рабочие места и быстрее возвращаться к нормальной жизни», – отметил Курц, передает ТАСС. Отмечается, что коалиционное правительство Австрии планирует начать использование вакцины после регистрации в EMA. Ранее Австрия заявила о готовности зарегистрировать «Спутник V» до одобрения в ЕС. Германия также попросила ЕК «безотлагательно» начать переговоры о покупке вакцины. В то же время еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что даже если российскую вакцину против коронавируса разрешат в Европе, «Спутник V» придет слишком поздно. Словении рекомендовали закупить «Спутник V» до одобрения в ЕС 18 апреля 2021, 06:58 Текст: Антон Антонов

Властям Словении следует приобрести российскую вакцину «Спутник V» от коронавируса до ее одобрения Европейским агентством лекарственных средств, заявил Национальный институт общественного здоровья (NJIZ) страны. Консультативная группа NJIZ по вакцинации призвала власти страны приобрести вакцины, которые пока не были одобрены европейским регулятором, «включая российский «Спутник V». Руководитель группы Бояна Беович пояснила, что вакцины останутся «на так называемых карантинных складах». Их можно будет применить «сразу после одобрения регулятором», передает РИА «Новости» со ссылкой на STA. Напомним, шведский правительственный координатор по вакцинам Рикард Бергстрем сообщил, что несколько стран Евросоюза ведут переговоры о закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V», инспекторы сообщества отправятся в Россию для оценки препарата в начале мая. Тем временем «Спутник V» успешно прошел лабораторные испытания в Словакии. Число жертв коронавируса в мире превысило 3 млн человек 17 апреля 2021, 12:55 Текст: Вера Басилая

Число умерших от последствий коронавируса в мире превысило 3 млн человек, наибольшее число жертв – 566 тыс. 224 человека – зафиксировано в США, об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса. По его данным, всего в мире коронавирусом заразились 193 млн 963 тыс. 964 человека. Выздоровели 79 млн 739 тыс. 4 заразившихся, передает ТАСС. Наибольшее число жертв зафиксировано в США (566 тыс. 224 человека), общее число заразившихся в Штатах достигло 31 млн 575 тыс. 640 человек. Второе место по числу жертв – у Бразилии (368 тыс. 749 умерших, 13 млн 832 тыс. 455 случаев заражения), на третьем – Мексика, где отмечено 211 тыс. 693 смерти и зарегистрировано 2 млн. 299 тыс. 939 инфицированных. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 млн 693 тыс. 469 случаев заражения, выздоровели 4 млн 319 тыс. 389 человек, умерли 105 тыс. 193 человека. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД