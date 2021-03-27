В Австрии пенсионер умер после вакцинации Pfizer

Путин оценил здравоохранение Латвии на примере умершего от COVID экс-коллеги

Президент России Владимир Путин рассказал о своем умершем от коронавируса экс-коллеге из Латвии, которого не смогли вылечить по причине нехватки лекарств и оборудования. На его примере российский лидер оценил уровень организации здравоохранения в прибалтийской республике.

«Не могу не сказать, потому что меня лично это затронуло. Один мой очень хороший знакомый, мой коллега бывший, жил в Латвии практически всю жизнь. Заболел COVID, и выяснилось, что в главном латвийском инфекционном центре МРТ даже нет. Только старый рентген там, который не может показать реально уровень поражения легких. Лекарств нет, ничего нет… Человек умер. Вот это вот уровень организации, в том числе здравоохранения», – передает слова Путина РИА «Новости».

Глава государства сообщил, что его знакомого предлагали вывезти на лечение в Москву, но не получилось.

На прошлой неделе власти Латвии приостановили вакцинацию против коронавируса препаратом от англо-шведской компании AstraZeneca после сообщений отдельных стран Европейского союза о возникновении тромбоэмболии и тромбозов у привитых этим препаратом.

С начала пандемии COVID-19 в Латвии выявлено 99 476 случаев заболевания коронавирусом, умерли 1864 человека.