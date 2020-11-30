Компания Moderna оценила эффективность своей вакцины

Первичный анализ результатов третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса от американских биотехнологических компаний Moderna и Pfizer показал эффективность препарата в 94,1%, при тяжелой форме заболевания – в 100%, сообщили в Moderna.

Участие в испытаниях приняли 30 тыс. человек, первичный анализ брал в расчет исследование 196 добровольцев, из которых у 30 коронавирус протекал в тяжелой форме, говорится на сайте фармкомпании.

Отмечается, что вакцина продемонстрировала свою эффективность одинаково у всех участников испытаний независимо от их возраста и расовой и гендерной принадлежности. Также уточняется, что компания не выявила каких-либо серьезных проблем с безопасностью препарата. В понедельник Moderna планирует запросить разрешение на использование вакцины в США, а также подать заявку в европейское агентство по оценке лекарственных препаратов на условное разрешение на продажу (нормативный механизм Евросоюза для облегчения раннего доступа к лекарствам, покрывающим неудовлетворенные медицинские потребности).

Ранее Moderna и Pfizer оценили эффективность своей вакцины в 95%.

В прошлый понедельник были опубликованы предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний британской вакцины от AstraZeneca. Ученые оценили среднюю эффективность прививки в 70,4% с минимальной эффективностью в 62% и максимальной в 90%. Удивил исследователей тот факт, что эффективность вакцины составила 90% в случае, когда пациентам вначале вводилась половина, а затем полная доза вакцины. Однако при введении двух полных доз эффективность была на уровне 62%.

Напомним, второй промежуточный анализ данных клинического исследования российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28 день после первой инъекции, эффективность вакцины на 42 день после первой инъекции превышает 95%.