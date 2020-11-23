Эффективность британской вакцины от коронавируса составила 70%

Промежуточный анализ клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной британской фармацевтической компанией AstraZeneca вместе со специалистами Оксфорда, продемонстрировал ее среднюю эффективность на уровне 70%. В то же время эффективность российской вакцины «Спутник V» составляет 92%.

Как говорится в пресс-релизе AstraZeneca, результаты испытаний, проведенных в Великобритании и Бразилии, свидетельствуют, что вакцина AZD1222 эффективна в предотвращении COVID-19. Среди добровольцев, получавших прививку, не отмечалось ни случаев госпитализации, ни тяжелых форм заболевания, передает РИА «Новости».

При этом применялись два варианта доз: один показал эффективность на уровне 90%, другой – примерно 62%. «Комбинированный анализ двух режимов дозирования показал результат эффективности в среднем в 70%», – говорится в сообщении.

Ранее промежуточные анализы испытаний вакцин опубликовали и другие разработчики. Так, эффективность российской вакцины «Спутник V» составляет 92%, эффективность препарата американской Pfizer и немецкой BioNTech оценивается в 95%, а вакцины от Moderna – в 94,5%.

AstraZeneca вместе со специалистами Оксфорда разрабатывает вакцину для профилактики коронавируса на основе аденовирусных векторов обезьян. Третья фаза испытаний проводилась в Великобритании, США, Бразилии и ЮАР. В сентябре исследования приостановили из-за нежелательного побочного эффекта у одного из добровольцев в Великобритании. Сообщалось, что у него обнаружили редкое воспалительное заболевание – поперечный миелит. В октябре стало известно, что в Бразилии умер один из участников испытаний, но причина его смерти не раскрывалась, получил ли он саму вакцину или плацебо, неизвестно. В конце октября власти США разрешили возобновить исследования.