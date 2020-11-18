Раскрыта эффективность вакцины Pfizer и BioNTech

Окончательный анализ данных клинических испытаний вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech показал ее эффективность на уровне 95%, сообщил телеканал NBC.

Так, окончательный анализ показал эффективность на 5% выше, чем сообщалось на прошлой неделе. Третья фаза клинических испытаний закончена. Pfizer представит свою вакцину на утверждение регулирующим органам в США «в ближайшие дни», передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что добровольцы Pfizer рассказали британским СМИ о побочных эффектах. В третьем испытании вакцины были задействованы 43,5 тыс. человек. Некоторые из добровольцев пожаловались на головную боль, лихорадку и ломоту в теле, а кто-то сравнил побочные эффекты с тяжелым похмельем. Участники эксперимента отмечают, что наиболее сильно это проявилось после второго укола. Один из добровольцев рассказал, что после вакцинации он сдал тест на антитела, который оказался положительным. Нашлись и те, кто считает, что им вкололи плацебо, поскольку через некоторое время после укола у них был выявлен коронавирус.

Еврокомиссия заявила о закупке 300 млн доз вакцины. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель оказать содействии в получении доступа к вакцине от коронавируса, произведенной компаниями BioNTech и Pfizer.