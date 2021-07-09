Найден второй «черный ящик» потерпевшего крушение на Камчатке Ан-26

Россиянам подсказали способ накопить пенсию в 90 тыс. рублей

Пенсионный эксперт, экономист, консультант-методист по финансовой грамотности проекта Министерства финансов Сергей Кикевич рассказал, что для того, чтобы обеспечить себе пенсию в 90 тыс. рублей, ежемесячно необходимо откладывать 5 тыс. рублей.

Начать он предлагает с вложений в простой пакет, состоящий из облигаций, индексных фондов акций и золота. Эксперт объяснил «Ридусу», что по статистике прошлых лет, таким способом можно достигнуть доходности 15% годовых с вкладов.

«Накопление пенсионных сбережений, как правило, это задача долгосрочная. Для пенсии в 90 тыс. рублей нужно будет накопить около 7,5 млн рублей. При этом сумма, с которой человек начинает инвестировать, не имеет значения. При нулевых стартовых инвестициях и 5 тыс. рублей ежемесячных пополнений за 20 лет вполне можно достигнуть такого размера пенсии», – рассказал Кикевич.

Он добавил, что при условии ежемесячного платежа в 5 тыс. рублей при помощи инвестиций за 10 лет можно накопить пенсию 17 тыс. рублей, за 15 лет – пенсию 42 тыс. рублей, за 20 лет – 93 тыс. рублей, за 25 лет – 202 тыс. рублей. При этом он отметил, что через 20 лет сумма в 90 тыс. рублей будет иметь меньшую покупательную способность чем сейчас.

«Что такое инвестиции? Это метод решать долгосрочные финансовые задачи. Зачастую под инвестициями у нас понимают, бог знает что! Всякий трейдинг, спекуляции, игровое казино – это все не инвестиции», – сказал эксперт и добавил, что новичку необходимо не более недели, чтобы разобраться в инвестировании.

Но прежде, чем человек сможет начать инвестировать и решать долгосрочные финансовые задачи, ему необходимо соблюсти два условия, а именно – закрыть кредиты и создать финансовую подушку безопасности, отметил эксперт.

«Главное, чтобы у человека не было кредитов, потому что в инвестициях, единственный механизм, который движет нас к цели, называется активом – то, что позволяет получать доход. Тот же банковский вклад. Мы работаем врачом или педагогом, а тем временем банковский вклад приносит нам какой-то дополнительный доход – пример активов. Для того, чтобы создавать активы, человеку необходимо избавить от пассивов. Один, два, три кредита – это как раз то, что будет всячески мешать добиваться финансовых целей», – прокомментировал Кикевич.

По словам эксперта, «современный кредит – это 20%, 30% годовых, иногда даже больше. Поэтому нет смысла вкладывать деньги под 10%, накапливая их, и одновременно платить банку кредит под 30% – это утопия».

Затем, рассказа Кикевич, необходимо подготовить финансовую подушку безопасности, которая не будет использоваться в инвестировании, но даст ощущение защиты и спокойствия от внешних рисков. Размер ее должен быть равен 6-8 размерам месячных расходов человека или его семьи. Эти деньги, чтобы обеспечить финансовую безопасность на случай всяких форс-мажорных ситуаций.

«Многие думают, что сразу нужен стартовый капитал, сразу скажу – нет, это как раз не является важной необходимостью. Время – это главный наш союзник, потому что в инвестициях действует так называемое правило сложных процентов: чем больше у нас лет впереди, тем выше вероятность, что мы накопим значительную сумму денег, которая будет соответствовать нашим пенсионным ожиданиям», – резюмировал Кикевич.

Ранее в Совфеде назвали способ получать пенсию самозанятым.