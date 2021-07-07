Минтранс подтвердил отсутствие выживших после крушения Ан-26

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7 июля, среда  |  Последнее обновление — 14:04  |  vz.ru
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Контрсанкции Лукашенко могут ударить по Белорусиии

Контрсанкции Лукашенко могут выйти боком самой Белоруссии Виктор Драчев/ТАСС
В ответ на введенные против Минска секторальные санкции ЕС Александр Лукашенко пригрозил перекрыть транзит товаров из Германии в Россию и Китай. Данная мера может привести пусть к некритичному, но все же подорожанию немецкого импорта в Россию. Впрочем, есть ряд экономических причин, которые могут удержать президента Белоруссии от введения подобных контрсанкций против Берлина. Подробности...
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В Эстонии захотели забрать у России «подарок» Ленина

Ивангород, на который претендует Эстония, был построен русскими еще во времена Ивана Грозного Matthias Graben/Image Broker/Global Look Press
На президентский пост в Эстонии баллотируется политик, открыто заявляющий о территориальных претензиях к России. Бывший спикер парламента Хенн Пыллуаас уверен – «нет никакой необходимости узаконивать преступную оккупацию» городов Печоры, Изборск и территорий к востоку от Нарвы. Имеют ли эти земли хоть какое-то отношение к Эстонии и почему местные политики решили угрожать суверенитету России? Подробности...
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Вред от гей-рекламы «Вкусвилла» будет понятен позднее

Пять дней никакого скандала не было, но на шестой публикацию решили удалить vkusvill.ru
После того, как сеть супермаркетов «Вкусвилл» опубликовала в соцсетях партнерский материал про однополую семью, скандал в Сети и, как считается, угрозы вынудили ее руководство отказаться от этой затеи и принести извинения. И противники, и сторонники гей-рекламы уверены, что бренд «похоронил свою репутацию». Но так ли это на самом деле? Подробности...
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Калифорния еще отомстит американским захватчикам

Историю присоединения Калифорнии к США пытались представить как героическую, но она комична общественное достояние
Ровно 175 лет назад США объявили об аннексии Калифорнии, формально принадлежавшей Мексике, но объявившей себя независимым государством. Эту во многом смешную историю в Америке часто вспоминают применительно к Донбассу и Крыму, но теперь у нее другой контекст. Именно от Калифорнии зависит, смогут ли демократы превратить США в однопартийную диктатуру. Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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В Латвии все не латыши автоматически становятся русскими

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
В Латвии сейчас есть только две национальности – латыш и не латыш. Нас тут примерно 50% на 50%. Свидетельствую: латышом стать невозможно. Даже я, наполовину латыш (мама латышка), настоящим латышом стать не смогу, даже если бы и хотел. Подробности...

Давайте не превращать собственные свободы в чужую несвободу

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
На постсоветском пространстве гей-парады воспринимают как революцию в морали. А революции, как несложно заметить, порождают не толерантность – только пущую нетерпимость. Подробности...
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Россия должна воспользоваться мощью Китая

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Наш отказ от присоединения к антикитайской коалиции должен корреспондировать с неприсоединением Китая к антироссийской коалиции, в том числе путём поддержки России в ООН и признания российского Крыма. Подробности...
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Эстония требует кусок России

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Гей-пропаганда во «Вкусвилле»

Грядет новый финансовый кризис

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Режиссер, актер, сценарист и продюсер Владимир Меньшов умер в Москве на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Россияне запомнят его по работам «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и другим любимым фильмам. Похоронят Меньшова на Новодевичьем кладбище
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    Минтранс подтвердил отсутствие выживших после крушения Ан-26

    7 июля 2021, 13:51

    Текст: Алексей Дегтярев

    В результате авиакатастрофы Ан-26 на Камчатке никто не выжил, сообщил министр транспорта Виталий Савельев, возглавляющий правительственную комиссию по выяснению обстоятельств ЧП.

    «6 июля при выполнении пассажирского рейса Петропавловск-Камчатский – Палана примерно за 10 минут до времени посадки в аэропорту Палана потерпел крушение пассажирский самолет Ан-26. На борту находились 22 пассажира и 6 членов экипажа. Выживших нет», – цитирует Савельева ТАСС.

    Между тем вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что родным пассажиров самолета Ан-26будет оказана вся необходимая помощь.

    «Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета в Камчатском крае. Это большая трагедия для всех нас. Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы, семьям погибших будет оказана необходимая помощь и поддержка», – отметил он.

    Ранее президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ан-26.

    В среду утром спасатели обнаружили тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке. Обломки пассажирского самолета Ан-26, связь с которым была утеряна 6 июля при перелете из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, были обнаружены неподалеку от пункта назначения воздушного судна на Камчатке. На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Выживших, по предварительным данным, нет. На месте крушения самолета нашли тела 19 погибших.

    Сообщалось, что, предположительно, самолет при заходе на второй круг в силу сложных погодных условий врезался в высокую сопку, после чего основная часть воздушного судна ушла под воду. Следствие рассматривает три возможные версии произошедшего: плохие погодные условия, ошибку пилота и техническую неисправность. Представитель Камчатского авиационного предприятия заверил, что экипаж Ан-26 был «абсолютно подготовленным». После крушения Ан-26 на всей территории Камчатского края объявлен трехдневный траур.


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    Названа возможная причина исчезновения Ан-26 с пассажирами на Камчатке
       6 июля 2021, 08:50
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Происшествие с пассажирским самолетом Ан-26 на Камчатке могло произойти в результате ошибки техники пилотирования из-за плохой видимости, сообщил источник в экстренных службах.

    «По одной из версии, самолет мог потерпеть крушение из-за ошибки техники пилотирования из-за плохой видимости. При этом о каких-либо неполадках экипаж не докладывал, что указывает на стремительность ситуации», – сказал источник ТАСС.

    По данным из открытых источников, самолет эксплуатировался с 20 октября 1982 года, а выпущен был 24 мая. Его сертификат летной годности действует до 30 августа 2021 года. Его первым эксплуатантом был «Аэрофлот», также эксплуатантами были Air Mali, Perm Motors и другие. У нынешнего оператора самолет находится с 2013 года.

    Пассажирский самолет Ан-26, принадлежащий компании «Камчатское авиапредприятие», пропал днем 6 июля. Он выполнял рейс Петропавловск-Камчатский – Палана. На его борту, по данным МЧС, находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. По данным прокуратуры, предварительно, на борту находятся 23 пассажира и шесть членов экипажа. По данным экстренных служб, самолет мог упасть в море. На поиски направлены спасатели и поисковые группы на вертолетах.

    Коментарии (20)
    Найдены обломки пропавшего на Камчатке Ан-26 с пассажирами
       6 июля 2021, 12:50
    Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    Обломки пассажирского самолета Ан-26, связь с которым была утеряна при перелете из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана на Камчатке, обнаружены, сообщил гендиректор компании «Камчатское авиапредприятие» Алексей Храбров. Выживших, по предварительным данным, нет. Ранее сообщалось, что на борту Ан-26 находились 29 человек.

    «Да, нашли обломки самолета. Где и при каких обстоятельствах, сказать не могу. Завтра только может быть информация. На место полетит самолет с утра, вертолет начнет работать», – сказал он.

    Ранее источник ТАСС сообщил, что обломки пропавшего самолета найдены около поселка Палана. По его словам, выживших при крушении самолета, по предварительным данным, нет. «Обломки самолета обнаружены неподалеку от поселка Палана. Перед падением он столкнулся с сопкой, что привело к разрушению самолета», – сказал он.

    Информацию об обнаружении обломков Ан-26 подтверждает и Росавиация. По данным ведомства, они обнаружены в 4-5 км от взлетно-посадочной полосы со стороны береговой линии. Там добавили, что работы на месте ЧП затруднены из-за особенностей ландшафта, передает РИА «Новости».

    В свою очередь в пресс-службе МЧС уточнили, что «обломки самолета обнаружены на расстоянии 3,8 км от аэропорта. К месту оперативно следуют спасатели в количестве 26 человек на вездеходах». В МЧС добавили, что из-за темноты и начавшегося прилива продвижение осложняется.

    Летевший из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана пассажирский самолет Ан-26 пропал днем 6 июля. На его борту находились 29 человек: 23 пассажира и шесть членов экипажа. Среди пассажиров могла быть глава поселка Палана Ольга Махирева.

    Экстренные службы сообщали, что самолет мог упасть в море. На поиски направлены спасатели и поисковые группы на вертолетах, задействован Тихоокеанский флот. Происшествие могло произойти в результате ошибки пилотирования из-за плохой видимости. Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил сформировать спецкомиссию для выяснения обстоятельств исчезновения самолета.

    Представитель Камчатского авиационного предприятия заявил, что экипаж пропавшего на Камчатке самолета Ан-26 был «абсолютно подготовленным», пилот летал в качестве командира около года.

    Коментарии (14)
    Пилот предположил возможные причины крушения Ан-26 на Камчатке
       6 июля 2021, 14:58
    Фото: кадр из видео
    Текст: Татьяна Косолапова

    Экипаж мог не учесть погодные условия, а также отклонение из-за устаревшего оборудования на борту Ан-26, из-за чего самолет снизился в сторону ниже глиссады, заявил газете ВЗГЛЯД специалист по безопасности полетов, бывший командир воздушного судна Александр Романов, предполагая причину крушения авиалайнера на Камчатке.

    Шестого июля пропал пассажирский самолет Ан-26 с 28 людьми на борту, который следовал из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Гендиректор компании «Камчатское авиапредприятие» Алексей Храбров сообщил, что обломки авиалайнера найдены. По данным Росавиации, они обнаружены в 4-5 км от взлетно-посадочной полосы со стороны береговой линии.

    «Скорее всего, если погода была не очень хорошая, с низкой облачностью или туманная, а такие данные сейчас приходят, то скорее всего причина заключалась в желании экипажа в любом случае произвести посадку. В связи с тем, что оборудование у нас в таких аэропортах очень слабенькое, иногда даже система не оборудована, в основном стоит всего лишь какая-нибудь система автоматического радиокомпаса (АРК)», – говорит Романов.

    Он подчеркивает, что самолет Ан-26 уже устаревший, как и все оборудование, в связи с чем возможно произошло уклонение от посадочного курса и глиссады (траектория снижения самолета), из-за чего и произошла катастрофа.

    «Я думаю, что на этих самолетах летают исключительно опытные пилоты. То, что они не сообщили о каких-то своих проблемах диспетчеру, говорит о том, что на момент потери связи их просто не было, и экипаж был озабочен тем, чтобы произвести посадку в данном аэропорту. Поэтому, скорее всего, просто, возможно, не учли погодные условия, возможность отклонения, из-за чего самолет снизился в сторону ниже глиссады, после чего произошла данная трагедия», – считает бывший командир воздушного судна.

    Замдиректора Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб предположил, что из-за сильного бокового ветра самолет Ан-26 «практически врезался в береговую скалу со стороны моря», из-за чего и произошло крушение.

    «В авиации никакой боковой ветер никакой роли не играет. Авиация привыкла летать с любыми боковыми ветрами, тем более при заходе на посадку или при взлете. Так что эта версия выглядит не очень правдоподобно, на мой взгляд», – отметил Романов.

    Ранее сообщалось, самолет мог упасть в радиусе 15-25 км от аэропорта, в прибрежной зоне, а также в море, однако власти Камчатки сообщили, что не получали никаких данных о падении лайнера. Одной из причин, по которой самолет мог потерпеть крушение, является ошибка пилотирования из-за плохой видимости. В Следственном комитете также рассматривают еще несколько версий катастрофы: неблагоприятные погодные условия или технические неисправности воздушного судна.

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    Коментарии (5)
    Обнаружены тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке

    7 июля 2021, 04:30

    Текст: Антон Никитин

    Спасатели обнаружили тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке, сообщил глава региона Владимир Солодов.

    «Первые тела начинают доставать [из воды]. В режиме реального времени. По количеству [погибших] – ситуация все время меняется», – приводит слова главы региона ТАСС.

    Напомним, обломки пассажирского самолета Ан-26, связь с которым была утеряна 6 июля при перелете из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, были обнаружены неподалеку от пункта назначения воздушного судна на Камчатке. На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Выживших, по предварительным данным, нет.

    Предположительно, самолет при заходе на второй круг в силу сложных погодных условий врезался в высокую сопку, после чего основная часть воздушного судна ушла под воду.

    Следствие рассматривает три возможные версии произошедшего: плохие погодные условия, ошибку пилота и техническую неисправность. Представитель Камчатского авиационного предприятия заверил, что экипаж Ан-26 был «абсолютно подготовленным», пилот летал в качестве командира около года.

    После крушения Ан-26 на всей территории Камчатского края объявлен трехдневный траур.

    Коментарии (3)
    Названа возможная причина крушения Ан-26 на Камчатке
       6 июля 2021, 13:20
    Фото: airkam.ru
    Текст: Алина Назарова

    Возможной причиной крушения пассажирского Ан-26, летевшего из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, мог стать сильный боковой ветер, сообщил замдиректора Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб.

    «Предположения строить рано, будет комиссия, будут разбираться. Но там был сильный боковой ветер... Это наиболее вероятное предположение пока», – сказал Горб, добавив, что самолет «практически врезался в береговую скалу со стороны моря. (Скала) не на траектории посадки самолета».

    Горб добавил, что основная часть обломков лежит в прибрежной полосе у подножья, часть носа – в море. На месте работают специалисты предприятия, еще прибудут сотрудники, в том числе чтобы искать тела, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что обломки пассажирского самолета Ан-26, связь с которым была утеряна при перелете из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана на Камчатке, обнаружены. На борту находились 29 человек: 23 пассажира и шесть членов экипажа. Среди пассажиров могла быть глава поселка Палана Ольга Махирева. Выживших, по предварительным данным, нет.

    Представитель Камчатского авиационного предприятия заявил, что экипаж Ан-26 был «абсолютно подготовленным», пилот летал в качестве командира около года.

    Коментарии (4)
    Определен район возможного падения Ан-26 с пассажирами на Камчатке
       6 июля 2021, 10:07
    Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    Район возможного нахождения самолета Ан-26, с которым была потеряна связь на Камчатке, определен, сообщили в экстренных службах. На борту самолета находились 29 человек: 23 пассажира и шесть членов экипажа.

    «Примерный район определен – это зона в радиусе 15-25 км от аэропорта, прибрежная зона. Также поиски ведутся на морской акватории. Там уже идет обследование, в том числе катерами», – сказал источник, передает ТАСС.

    По его словам, пока поиски результата не дали. «Есть объективные данные, что самолет потерпел крушение и упал в море», – добавил источник.

    В настоящее время группировка спасателей из поселка Палана выдвинулась к месту пропажи самолета. «Из поселка Палана на поиски выдвинулись спасатели местного филиала поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю, а также специалисты пожарно-спасательной части городского округа», – сказали в ведомстве.

    В поисках в заливе Шелихова также участвуют суда. Из Петропавловска-Камчатского и поселка Оссора вылетели спасатели региональной поисково-спасательной базы. В готовности находится вертолет Ми-8 МЧС России. «К настоящему моменту поиск результатов не дал», – отметили в МЧС.

    Пассажирский самолет Ан-26, принадлежащий компании «Камчатское авиапредприятие», пропал днем 6 июля. Он выполнял рейс Петропавловск-Камчатский – Палана. На его борту, по данным МЧС, находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. По данным прокуратуры, предварительно, на борту находятся 23 пассажира и шесть членов экипажа. Среди пассажиров могла быть глава камчатского поселка Палана Ольга Махирева.

    По данным экстренных служб, самолет мог упасть в море. На поиски направлены спасатели и поисковые группы на вертолетах. Происшествие с пассажирским самолетом Ан-26 могло произойти в результате ошибки в технике пилотирования из-за плохой видимости. Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил сформировать спецкомиссию для выяснения обстоятельств исчезновения самолета.

    Коментарии (5)
    Основная часть упавшего на Камчатке Ан-26 ушла под воду

    6 июля 2021, 16:14

    Текст: Алексей Дегтярев

    Большая часть разбившегося Ан-26 на Камчатке погружена в воду, на место отправятся водолазы, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

    «Место крушения самолета Ан-26 вблизи Паланы обнаружено, оно находится в пяти километрах севернее самого поселка. Вероятно, самолет при заходе на второй круг в силу сложных погодных условий врезался в высокую сопку. Фюзеляж находится на этой сопке, а основная часть самолета в воде», – цитирует Солодова сайт регионального правительства.

    Он пояснил, что на место доставят водолазов и специально подготовленных спасателей для работы в горной местности. Они обследуют место трагедии.

    Обломки пассажирского самолета Ан-26, связь с которым была утеряна при перелете из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана на Камчатке, обнаружены возле населенного пункта. На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Выживших, по предварительным данным, нет. Однако спасатели до сих пор не смогли найти тела на месте крушения, поиски приостановлены из-за наступления темноты.

    Следствие рассматривает три возможные версии произошедшего: плохие погодные условия, ошибку пилота и техническую неисправность.

    Представитель Камчатского авиационного предприятия заявил, что экипаж Ан-26 был «абсолютно подготовленным», пилот летал в качестве командира около года.

    Коментарии (2)
    Опубликовано видео с места крушения Ан-26 на Камчатке

    6 июля 2021, 15:34

    Текст: Алина Назарова

    МЧС России опубликовало кадры, снятые с вертолета спасателей на месте крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке.

    На кадрах видно, что Ан-26 врезался в верхний край отвесной скалы сопки. Заметно черное пятно на месте столкновения и мелкие детали фюзеляжа. На вершине сопки около места крушения видны обгоревшие деревья. Снизу скалу омывает море, куда, вероятно, упали основные обломки, передает ТАСС.

    Обломки пассажирского самолета Ан-26, связь с которым была утеряна при перелете из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана на Камчатке, обнаружены возле населенного пункта. На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Выживших, по предварительным данным, нет. Однако спасатели до сих пор не смогли найти тела на месте крушения, поиски приостановлены из-за наступления темноты.

    Следствие рассматривает три возможные версии произошедшего: плохие погодные условия, ошибку пилота и техническую неисправность.

    Представитель Камчатского авиационного предприятия заявил, что экипаж Ан-26 был «абсолютно подготовленным», пилот летал в качестве командира около года. 

    Коментарии (4)
    Жертвами крушения военного самолета на Филиппинах стали 50 человек

    5 июля 2021, 04:26

    Текст: Антон Антонов

    На Филиппинах число погибших при крушении самолета ВВС страны увеличилось до 50 человек, сообщил официальный представитель вооруженных сил Эгард Аревало.

    Прежде СМИ со ссылкой на заявление минобороны Филиппин сообщали о 45 жертвах, из которых трое погибли на земле. Аревало сообщил, что найдены тела еще пяти военных. Таким образом, погибли 47 военных и трое гражданских, 49 военных и четверо гражданских пострадали, госпитализированы 32 человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на ABS CBN.

    Напомним, самолет разбился при попытке сесть на остров Холо в провинции Сулу. По информации ВВС республики, самолет пропустил взлетно-посадочную полосу и врезался в близлежащую деревню, после чего вспыхнул пожар. На борту находились 96 военных из города Кагаян-де-Оро.

    Коментарии (0)
    Возросло число жертв крушения военного самолета на Филиппинах

    4 июля 2021, 16:49

    Текст: Елизавета Булкина

    При крушении военного самолета на юго-западе Филиппин погибли 45 человек, ранее сообщалось о 31 погибшем, передает телеканал CNN Philippines со ссылкой на заявление министерства обороны страны.

    По данным ведомства, погибли 42 человека на борту самолета и еще три на земле. Выжили в авиакатастрофе, по предварительным данным, 49 военнослужащих, поисковая операция продолжается в районе падения самолета, передает РИА «Новости».

    На борту находились 96 военных из города Кагаян-де-Оро, самолет разбился при попытке сесть на остров Холо в провинции Сулу. По информации ВВС республики, самолет пропустил взлетно-посадочную полосу и врезался в близлежащую деревню, после чего вспыхнул пожар.

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    Число погибших при крушении военного самолета на Филиппинах увеличилось до 31

    4 июля 2021, 14:16

    Текст: Елизавета Булкина

    На месте крушения самолета ВВС Филиппин на острове Холо найдены тела 29 военнослужащих и двух гражданских, ранены 54 человека, сообщило издание «Инкуайрер».

    «Мы по-прежнему надеемся, что сможем найти больше выживших. Наша поисково-спасательная операция все еще продолжается, 17 человек числятся пропавшими без вести. По свидетельствам очевидцев, несколько солдат выпрыгнули из самолета до того, как он упал на землю», – сказал командующий Объединенной оперативной группы Сулу генерал-майор Уильям Гонсалес, передает ТАСС.

    Отмечается, что многие находившихся на борту разбившегося самолета недавно закончили базовую военную подготовку. Военные направлялись на остров Холо в составе оперативной группы по борьбе с терроризмом для противостояния экстремистам и повстанцам.

    При этом три пилота и пять членов экипажа живы, но находятся в критическом состоянии.

    На борту находились 96 военных из города Кагаян-де-Оро, самолет разбился при попытке сесть на остров Холо в провинции Сулу. По информации ВВС республики, самолет пропустил взлетно-посадочную полосу и врезался в близлежащую деревню, после чего вспыхнул пожар.

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    На Камчатке пропала связь с самолетом Ан-26

    6 июля 2021, 07:57

    Текст: Антон Никитин

    Самолет Ан-26 перестал выходить на связь на Камчатке, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

    «Пропал со связи самолет Ан-26. Подробности выясняем», – приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.

    Напомним, 24 июня в Архангельской области пропала связь с легкомоторным самолетом. Позже было обнаружено место крушения воздушного судна.

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    Пропавший на Камчатке самолет мог упасть в море

    6 июля 2021, 08:25

    Текст: Алина Назарова

    Самолет Ан-26, выполнявший пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, мог упасть в море. На борту находились 29 человек, идут поиски, сообщили в экстренных службах.

    Самолет перестал выходить на связь при посадке, при этом в ходе полета экипаж не сообщал о проблемах на борту. «По предварительной информации, Ан-26 потерпел крушение и упал в море», – сказал источник ТАСС.

    Как уточнили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, всего на борту пропавшего Ан-26 находятся 29 человек: 23 пассажира и шесть членов экипажа. В то же время, по данным МЧС, на борту Ан-26 находятся 22 пассажира, в том числе один ребенок, и шестеро членов экипажа. По данным правительства Камчатского края, на борту самолета находилось шестеро членов экипажа и 21 пассажир, из них двое детей – до 12 лет.

    Транспортная прокуратура уже организовала проверку после исчезновения самолета, идут поиски, сообщил РИА «Новости» представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры. «Сегодня прервалась связь с Ан-26… «Камчатское авиационное предприятие». Судно следовало по маршруту Петропавловск-Камчатский – Палана. В аэропорту назначения судно не появилось. По предварительным данным, там 23 пассажира и шесть членов экипажа. Проводятся поисково- спасательные мероприятия. По данному факту Камчатской транспортной прокуратурой организована проверка», – сказали в ведомстве.

    В настоящий момент два вертолета и спецсамолет исследуют маршрут пропавшего самолета. «Все оперативные службы подняты по тревоге и отправлены для обследования маршрута самолета. Район маршрута самолета исследуют два вертолета и спецсамолет. Из Паланы готовы выдвинуться спасатели к точке обнаружения воздушного судна», – говорится в сообщении правительства края.

    Создан штаб под руководством заместителя председателя правительства – министра специальных программ Камчатского края Александра Заболиченко. В его состав вошли представители МЧС, краевого минтранса, авиационного предприятия.

    Самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский – Палана, ранее не вышел на плановый сеанс связи.

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    После потери связи с пассажирским Ан-26 на Камчатке возбуждено дело

    6 июля 2021, 08:32

    Текст: Алина Назарова

    Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело после потери связи с пассажирским самолетом Ан-26 на Камчатке, сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК России.

    «Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ», – сказали в управлении, передает ТАСС.

    Самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский – Палана, во вторник не вышел на плановый сеанс связи. По данным экстренных служб, самолет мог упасть в море. На борту находились 29 человек, идут поиски. 

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    На Камчатке объявлен трехдневный траур после крушения Ан-26

    7 июля 2021, 01:58

    Текст: Антон Никитин

    После крушения пассажирского самолета Ан-26 на всей территории Камчатского края объявлен трехдневный траур, сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

    «В соответствии с моим распоряжением, по всей территории Камчатского края объявлен трехдневный траур. С 7 по 9 июля по всей территории региона должны быть приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги Камчатского края. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить развлекательные передачи и мероприятия», – процитировали Солодова на официальном сайте правительства Камчатского каря.

    Напомним, обломки пассажирского самолета Ан-26, связь с которым была утеряна 6 июля при перелете из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, были обнаружены неподалеку от пункта назначения воздушного судна на Камчатке. На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Выживших, по предварительным данным, нет.

    Предположительно, самолет при заходе на второй круг в силу сложных погодных условий врезался в высокую сопку, после чего основная часть воздушного судна ушла под воду.

    Следствие рассматривает три возможные версии произошедшего: плохие погодные условия, ошибку пилота и техническую неисправность. Представитель Камчатского авиационного предприятия заявил, что экипаж Ан-26 был «абсолютно подготовленным», пилот летал в качестве командира около года.

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