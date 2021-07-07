Минтранс подтвердил отсутствие выживших после крушения Ан-26

В результате авиакатастрофы Ан-26 на Камчатке никто не выжил, сообщил министр транспорта Виталий Савельев, возглавляющий правительственную комиссию по выяснению обстоятельств ЧП.

«6 июля при выполнении пассажирского рейса Петропавловск-Камчатский – Палана примерно за 10 минут до времени посадки в аэропорту Палана потерпел крушение пассажирский самолет Ан-26. На борту находились 22 пассажира и 6 членов экипажа. Выживших нет», – цитирует Савельева ТАСС.

Между тем вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что родным пассажиров самолета Ан-26будет оказана вся необходимая помощь.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета в Камчатском крае. Это большая трагедия для всех нас. Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы, семьям погибших будет оказана необходимая помощь и поддержка», – отметил он.

Ранее президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ан-26.

В среду утром спасатели обнаружили тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке. Обломки пассажирского самолета Ан-26, связь с которым была утеряна 6 июля при перелете из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, были обнаружены неподалеку от пункта назначения воздушного судна на Камчатке. На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Выживших, по предварительным данным, нет. На месте крушения самолета нашли тела 19 погибших.

Сообщалось, что, предположительно, самолет при заходе на второй круг в силу сложных погодных условий врезался в высокую сопку, после чего основная часть воздушного судна ушла под воду. Следствие рассматривает три возможные версии произошедшего: плохие погодные условия, ошибку пилота и техническую неисправность. Представитель Камчатского авиационного предприятия заверил, что экипаж Ан-26 был «абсолютно подготовленным». После крушения Ан-26 на всей территории Камчатского края объявлен трехдневный траур.