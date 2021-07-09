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9 июля, пятница | Последнее обновление — 10:10 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Спасатели нашли «черный ящик» разбившегося на Камчатке Ан-26
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Спасатели нашли «черный ящик» разбившегося на Камчатке Ан-26
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Спасатели обнаружили «черный ящик» самолета Ан-26, который потерпел крушение на Камчатке 6 июля, сообщили в экстренных службах.
«В ходе поисковых работ обнаружен «черный ящик», его расшифровка будет проводится в Москве», – сообщил источник ТАСС.
«В течение минувших суток при обследовании места падения Ан-26 спасателями и водолазами обнаружены четыре тела погибших и шесть фрагментов тел», – сообщил источник РИА «Новости».
Пассажирский самолет Ан-26, принадлежавший компании «Камчатское авиапредприятие» и выполнявший рейс Петропавловск-Камчатский – Палана, потерпел крушение днем 6 июля. На борту находились 28 человек, выживших нет. Обнаружены фрагменты тел 19 погибших, на данный момент опознан лишь один.
Ранее в пятницу спасатели добрались до места крушения Ан-26 на Камчатке.
В среду утром спасатели обнаружили тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке. Обломки пассажирского самолета Ан-26, связь с которым была утеряна 6 июля при перелете из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, были обнаружены неподалеку от пункта назначения воздушного судна на Камчатке. На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Выживших, по предварительным данным, нет. На месте крушения самолета нашли тела 19 погибших.
Министр транспорта Виталий Савельев позже подтвердил, что в результате авиакатастрофы Ан-26 никто не выжил.
Сообщалось, что, предположительно, самолет при заходе на второй круг в силу сложных погодных условий врезался в высокую сопку, после чего основная часть воздушного судна ушла под воду. Следствие рассматривает три возможные версии произошедшего: плохие погодные условия, ошибку пилота и техническую неисправность. Представитель Камчатского авиационного предприятия заверил, что экипаж Ан-26 был «абсолютно подготовленным». После крушения Ан-26 на всей территории Камчатского края объявлен трехдневный траур.
Напомним, в среду президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства выразил надежду, что семьям погибших в авиакатастрофе Ан-26 на Камчатке окажут помощь в ближайшее время.
В Швеции разбился самолет с пассажирами
Самолет, на борту которого находились девять человек, упал сразу после взлета в районе шведского города Эребру.
«Это парашютистский самолет, который разбился после взлета», – сказал глава координационного центра спасателей Эмиль Густавссон. Он отметил, что информации о погибших или пострадавших пока нет, сообщает Reuters.
Напомним, в среду утром спасатели обнаружили тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке. Обломки пассажирского самолета Ан-26, связь с которым была утеряна 6 июля при перелете из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, были обнаружены неподалеку от пункта назначения воздушного судна на Камчатке. На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Выживших, по предварительным данным, нет. На месте крушения самолета нашли тела 19 погибших.
Найдены обломки пропавшего на Камчатке Ан-26 с пассажирами
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Обломки пассажирского самолета Ан-26, связь с которым была утеряна при перелете из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана на Камчатке, обнаружены, сообщил гендиректор компании «Камчатское авиапредприятие» Алексей Храбров. Выживших, по предварительным данным, нет. Ранее сообщалось, что на борту Ан-26 находились 29 человек.
«Да, нашли обломки самолета. Где и при каких обстоятельствах, сказать не могу. Завтра только может быть информация. На место полетит самолет с утра, вертолет начнет работать», – сказал он.
Ранее источник ТАСС сообщил, что обломки пропавшего самолета найдены около поселка Палана. По его словам, выживших при крушении самолета, по предварительным данным, нет. «Обломки самолета обнаружены неподалеку от поселка Палана. Перед падением он столкнулся с сопкой, что привело к разрушению самолета», – сказал он.
Информацию об обнаружении обломков Ан-26 подтверждает и Росавиация. По данным ведомства, они обнаружены в 4-5 км от взлетно-посадочной полосы со стороны береговой линии. Там добавили, что работы на месте ЧП затруднены из-за особенностей ландшафта, передает РИА «Новости».
В свою очередь в пресс-службе МЧС уточнили, что «обломки самолета обнаружены на расстоянии 3,8 км от аэропорта. К месту оперативно следуют спасатели в количестве 26 человек на вездеходах». В МЧС добавили, что из-за темноты и начавшегося прилива продвижение осложняется.
Летевший из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана пассажирский самолет Ан-26 пропал днем 6 июля. На его борту находились 29 человек: 23 пассажира и шесть членов экипажа. Среди пассажиров могла быть глава поселка Палана Ольга Махирева.
Экстренные службы сообщали, что самолет мог упасть в море. На поиски направлены спасатели и поисковые группы на вертолетах, задействован Тихоокеанский флот. Происшествие могло произойти в результате ошибки пилотирования из-за плохой видимости. Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил сформировать спецкомиссию для выяснения обстоятельств исчезновения самолета.
Представитель Камчатского авиационного предприятия заявил, что экипаж пропавшего на Камчатке самолета Ан-26 был «абсолютно подготовленным», пилот летал в качестве командира около года.
Обнаружены тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке
Спасатели обнаружили тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке, сообщил глава региона Владимир Солодов.
«Первые тела начинают доставать [из воды]. В режиме реального времени. По количеству [погибших] – ситуация все время меняется», – приводит слова главы региона ТАСС.
Напомним, обломки пассажирского самолета Ан-26, связь с которым была утеряна 6 июля при перелете из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, были обнаружены неподалеку от пункта назначения воздушного судна на Камчатке. На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Выживших, по предварительным данным, нет.
Предположительно, самолет при заходе на второй круг в силу сложных погодных условий врезался в высокую сопку, после чего основная часть воздушного судна ушла под воду.
Следствие рассматривает три возможные версии произошедшего: плохие погодные условия, ошибку пилота и техническую неисправность. Представитель Камчатского авиационного предприятия заверил, что экипаж Ан-26 был «абсолютно подготовленным», пилот летал в качестве командира около года.
После крушения Ан-26 на всей территории Камчатского края объявлен трехдневный траур.
Пилот предположил возможные причины крушения Ан-26 на Камчатке
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Экипаж мог не учесть погодные условия, а также отклонение из-за устаревшего оборудования на борту Ан-26, из-за чего самолет снизился в сторону ниже глиссады, заявил газете ВЗГЛЯД специалист по безопасности полетов, бывший командир воздушного судна Александр Романов, предполагая причину крушения авиалайнера на Камчатке.
Шестого июля пропал пассажирский самолет Ан-26 с 28 людьми на борту, который следовал из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Гендиректор компании «Камчатское авиапредприятие» Алексей Храбров сообщил, что обломки авиалайнера найдены. По данным Росавиации, они обнаружены в 4-5 км от взлетно-посадочной полосы со стороны береговой линии.
«Скорее всего, если погода была не очень хорошая, с низкой облачностью или туманная, а такие данные сейчас приходят, то скорее всего причина заключалась в желании экипажа в любом случае произвести посадку. В связи с тем, что оборудование у нас в таких аэропортах очень слабенькое, иногда даже система не оборудована, в основном стоит всего лишь какая-нибудь система автоматического радиокомпаса (АРК)», – говорит Романов.
Он подчеркивает, что самолет Ан-26 уже устаревший, как и все оборудование, в связи с чем возможно произошло уклонение от посадочного курса и глиссады (траектория снижения самолета), из-за чего и произошла катастрофа.
«Я думаю, что на этих самолетах летают исключительно опытные пилоты. То, что они не сообщили о каких-то своих проблемах диспетчеру, говорит о том, что на момент потери связи их просто не было, и экипаж был озабочен тем, чтобы произвести посадку в данном аэропорту. Поэтому, скорее всего, просто, возможно, не учли погодные условия, возможность отклонения, из-за чего самолет снизился в сторону ниже глиссады, после чего произошла данная трагедия», – считает бывший командир воздушного судна.
Замдиректора Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб предположил, что из-за сильного бокового ветра самолет Ан-26 «практически врезался в береговую скалу со стороны моря», из-за чего и произошло крушение.
«В авиации никакой боковой ветер никакой роли не играет. Авиация привыкла летать с любыми боковыми ветрами, тем более при заходе на посадку или при взлете. Так что эта версия выглядит не очень правдоподобно, на мой взгляд», – отметил Романов.
Ранее сообщалось, самолет мог упасть в радиусе 15-25 км от аэропорта, в прибрежной зоне, а также в море, однако власти Камчатки сообщили, что не получали никаких данных о падении лайнера. Одной из причин, по которой самолет мог потерпеть крушение, является ошибка пилотирования из-за плохой видимости. В Следственном комитете также рассматривают еще несколько версий катастрофы: неблагоприятные погодные условия или технические неисправности воздушного судна.
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Названа возможная причина крушения Ан-26 на Камчатке
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Возможной причиной крушения пассажирского Ан-26, летевшего из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, мог стать сильный боковой ветер, сообщил замдиректора Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб.
«Предположения строить рано, будет комиссия, будут разбираться. Но там был сильный боковой ветер... Это наиболее вероятное предположение пока», – сказал Горб, добавив, что самолет «практически врезался в береговую скалу со стороны моря. (Скала) не на траектории посадки самолета».
Горб добавил, что основная часть обломков лежит в прибрежной полосе у подножья, часть носа – в море. На месте работают специалисты предприятия, еще прибудут сотрудники, в том числе чтобы искать тела, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что обломки пассажирского самолета Ан-26, связь с которым была утеряна при перелете из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана на Камчатке, обнаружены. На борту находились 29 человек: 23 пассажира и шесть членов экипажа. Среди пассажиров могла быть глава поселка Палана Ольга Махирева. Выживших, по предварительным данным, нет.
Представитель Камчатского авиационного предприятия заявил, что экипаж Ан-26 был «абсолютно подготовленным», пилот летал в качестве командира около года.
Основная часть упавшего на Камчатке Ан-26 ушла под воду
Большая часть разбившегося Ан-26 на Камчатке погружена в воду, на место отправятся водолазы, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
«Место крушения самолета Ан-26 вблизи Паланы обнаружено, оно находится в пяти километрах севернее самого поселка. Вероятно, самолет при заходе на второй круг в силу сложных погодных условий врезался в высокую сопку. Фюзеляж находится на этой сопке, а основная часть самолета в воде», – цитирует Солодова сайт регионального правительства.
Он пояснил, что на место доставят водолазов и специально подготовленных спасателей для работы в горной местности. Они обследуют место трагедии.
Обломки пассажирского самолета Ан-26, связь с которым была утеряна при перелете из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана на Камчатке, обнаружены возле населенного пункта. На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Выживших, по предварительным данным, нет. Однако спасатели до сих пор не смогли найти тела на месте крушения, поиски приостановлены из-за наступления темноты.
Следствие рассматривает три возможные версии произошедшего: плохие погодные условия, ошибку пилота и техническую неисправность.
Представитель Камчатского авиационного предприятия заявил, что экипаж Ан-26 был «абсолютно подготовленным», пилот летал в качестве командира около года.
Опубликовано видео с места крушения Ан-26 на Камчатке
МЧС России опубликовало кадры, снятые с вертолета спасателей на месте крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке.
На кадрах видно, что Ан-26 врезался в верхний край отвесной скалы сопки. Заметно черное пятно на месте столкновения и мелкие детали фюзеляжа. На вершине сопки около места крушения видны обгоревшие деревья. Снизу скалу омывает море, куда, вероятно, упали основные обломки, передает ТАСС.
Обломки пассажирского самолета Ан-26, связь с которым была утеряна при перелете из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана на Камчатке, обнаружены возле населенного пункта. На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Выживших, по предварительным данным, нет. Однако спасатели до сих пор не смогли найти тела на месте крушения, поиски приостановлены из-за наступления темноты.
Следствие рассматривает три возможные версии произошедшего: плохие погодные условия, ошибку пилота и техническую неисправность.
Представитель Камчатского авиационного предприятия заявил, что экипаж Ан-26 был «абсолютно подготовленным», пилот летал в качестве командира около года.
В результате крушения самолета в Швеции погибли девять человек
Все парашютисты и пилот, которые находились на борту разбившегося в Швеции самолета, погибли, сообщает полиция.
На борту самолета находились восемь парашютистов и пилот, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sun.
Самолет упал в нескольких сотнях метров от взлетно-посадочной полосы и загорелся, передает ТАСС со ссылкой на Aftonbladet.
Напомним, самолет упал сразу после взлета в районе шведского города Эребру.
На Камчатке объявлен трехдневный траур после крушения Ан-26
После крушения пассажирского самолета Ан-26 на всей территории Камчатского края объявлен трехдневный траур, сообщил губернатор региона Владимир Солодов.
«В соответствии с моим распоряжением, по всей территории Камчатского края объявлен трехдневный траур. С 7 по 9 июля по всей территории региона должны быть приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги Камчатского края. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить развлекательные передачи и мероприятия», – процитировали Солодова на официальном сайте правительства Камчатского каря.
Напомним, обломки пассажирского самолета Ан-26, связь с которым была утеряна 6 июля при перелете из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, были обнаружены неподалеку от пункта назначения воздушного судна на Камчатке. На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Выживших, по предварительным данным, нет.
Предположительно, самолет при заходе на второй круг в силу сложных погодных условий врезался в высокую сопку, после чего основная часть воздушного судна ушла под воду.
Следствие рассматривает три возможные версии произошедшего: плохие погодные условия, ошибку пилота и техническую неисправность. Представитель Камчатского авиационного предприятия заявил, что экипаж Ан-26 был «абсолютно подготовленным», пилот летал в качестве командира около года.
На месте крушения самолета на Камчатке нашли тела 19 погибших
Спасатели обнаружили тела 19 погибших в результате крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке, сообщили в экстренных службах.
«На данный момент спасатели нашли тела 19 погибших. Для опознания большинства из них, возможно, потребуется генетическая экспертиза. Пока удалось опознать одного человека», – сообщил источник ТАСС. Всего на борту находились 28 человек, в том числе шесть членов экипажа и двое детей. Выживших нет.
В среду утром спасатели обнаружили тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке. Обломки пассажирского самолета Ан-26, связь с которым была утеряна 6 июля при перелете из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, были обнаружены неподалеку от пункта назначения воздушного судна на Камчатке. На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Выживших, по предварительным данным, нет.
Сообщалось, что, предположительно, самолет при заходе на второй круг в силу сложных погодных условий врезался в высокую сопку, после чего основная часть воздушного судна ушла под воду. Следствие рассматривает три возможные версии произошедшего: плохие погодные условия, ошибку пилота и техническую неисправность. Представитель Камчатского авиационного предприятия заверил, что экипаж Ан-26 был «абсолютно подготовленным». После крушения Ан-26 на всей территории Камчатского края объявлен трехдневный траур.
Семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке пообещали по 3,5 млн рублей
Семьи погибших при крушении Ан-26 на Камчатке получат 2 млн 25 тыс. рублей по страховке и 1 млн рублей от авиакомпании, сообщил гендиректор ФКП «Аэропорты Камчатки» Александр Журавлев. Еще по 500 тыс. рублей семьям будет выплачено из краевого бюджета, сообщил глава Камчатского края Владимир Солодов.
«Семьи погибших получат по страховке 2 млн 25 тыс. рублей, от авиакомпании – по 1 млн рублей», – приводит слова Журавлева ТАСС.
Как сообщил глава Камчатского края, в Палане развернут штаб помощи родственникам пассажиров, которые находились на борту. Работу координирует министерство социального благополучия. «По каждому пассажиру отрабатывается с родственниками возможная помощь. Это психологическая помощь, помощь с доставкой в Палану для тех, кто планирует туда вылететь. Все расходы будет брать на себя наше авиационное предприятие. Размещение на месте, также вопросы, связанные с выплатами (в случае подтверждения гибели пассажиров)», – сказал Солодов.
Глава региона также сообщил, что с семьями пассажиров самолета будет работать в том числе и группа психологов из Москвы. «Организована работа по поддержке родных погибших в авиакатастрофе. <…> Из Москвы в Палану направляются специалисты для оказания психологической помощи родным погибших», – добавил Солодов.
В среду утром спасатели обнаружили тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке. Обломки пассажирского самолета Ан-26, связь с которым была утеряна 6 июля при перелете из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, были обнаружены неподалеку от пункта назначения воздушного судна на Камчатке. На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Выживших, по предварительным данным, нет.
Предположительно, самолет при заходе на второй круг в силу сложных погодных условий врезался в высокую сопку, после чего основная часть воздушного судна ушла под воду. Следствие рассматривает три возможные версии произошедшего: плохие погодные условия, ошибку пилота и техническую неисправность. Представитель Камчатского авиационного предприятия заверил, что экипаж Ан-26 был «абсолютно подготовленным». После крушения Ан-26 на всей территории Камчатского края объявлен трехдневный траур.
Пассажиры пропавшего на Камчатке Ан-26 летели строить школу
Несколько пассажиров пропавшего на Камчатке пассажирского самолета Ан-26 летели на работу: они должны были участвовать в строительстве школы, рассказал брат одного из пассажиров.
«Он летел в Палану на работу, школу строить. В субботу мне написал, что улетает на работу, выслал электронный билет, сказал, что сдаст тест на коронавирус, а потом поедет. Потом созвонились, когда он уже был в самолете», – сказал телеканалу «360» брат пропавшего пассажира.
По его словам, вместе с его братом летели еще двое коллег. Вместе они собирались заниматься в Палане строительными работами.
Мужчина добавил, что у его брата есть двое детей. Мальчику будет 14 лет, а девочке всего два года.
Тем временем РИА «Новости» сообщает, что пассажир, последним купивший билет на самолет Ан-26, пропавший на Камчатке, забронировал место за сутки до вылета. Согласно опубликованному на сайте правительства региона списку, пассажир Александр Каримулин забронировал билет на рейс в 8.14 местного времени 5 июля.
Первый купивший билет на этот рейс забронировал место еще 10 марта.
Летевший из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана пассажирский самолет Ан-26 пропал днем 6 июля. На его борту находились 29 человек: 23 пассажира и шесть членов экипажа. Среди пассажиров могла быть глава поселка Палана Ольга Махирева.
По данным экстренных служб, самолет мог упасть в море. На поиски направлены спасатели и поисковые группы на вертолетах, задействован Тихоокеанский флот. Происшествие могло произойти в результате ошибки пилотирования из-за плохой видимости. Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил сформировать спецкомиссию для выяснения обстоятельств исчезновения самолета.
Найден пропавший на Ямале частный самолет
Спасатели с воздуха обнаружили пропавший в Красноселькупском районе на Ямале частный самолет, он дымится, но пилот и пассажир живы, рассказали в региональном главке МЧС.
В четверг днем частный двухместный самолет пропал в Красноселькупском районе на Ямале. «В 14.08 мск поступило сообщение, что на территории ЯНАО пропал с радаров частный двухместный самолет, вылетевший в 10.00 мск из села Толька», – рассказали в МЧС.
Как отметили в ведомстве, воздушное судно проводило мониторинг лесопожарной обстановки. На поиски самолета вылетел вертолет Ми-8 и самолет Ан-26 со спасателями, передает РИА «Новости».
«При подлете к месту обнаружен пропавший борт, самолет дымит, около него человек подает сигналы рукой», – сказали в МЧС, передает ТАСС.
Там уточнили, что оба пострадавших при жесткой посадке самолета находятся в сознании, их эвакуируют в село Толька.
Путин поручил оказать помощь семьям погибших в крушении Ан-26
Президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства выразил надежду, что семьям погибших во время авиакатастрофы Ан-26 на Камчатке окажут помощь в ближайшее время.
«Начать придется с трагедии, которая произошла на Камчатке. Как вы знаете, произошло крушение самолета Ан-26, люди погибли. Надеюсь, что все вопросы социального характера и помощь семьям погибших будет оказана в самое ближайшее время», – цитирует главу государства РИА «Новости».
Ранее президент выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ан-26.
В среду утром спасатели обнаружили тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке. Обломки пассажирского самолета Ан-26, связь с которым была утеряна 6 июля при перелете из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, были обнаружены неподалеку от пункта назначения воздушного судна на Камчатке. На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Выживших, по предварительным данным, нет. На месте крушения самолета нашли тела 19 погибших.
Министр транспорта Виталий Савельев позже подтвердил, что в результате авиакатастрофы Ан-26 никто не выжил.
Сообщалось, что, предположительно, самолет при заходе на второй круг в силу сложных погодных условий врезался в высокую сопку, после чего основная часть воздушного судна ушла под воду. Следствие рассматривает три возможные версии произошедшего: плохие погодные условия, ошибку пилота и техническую неисправность. Представитель Камчатского авиационного предприятия заверил, что экипаж Ан-26 был «абсолютно подготовленным». После крушения Ан-26 на всей территории Камчатского края объявлен трехдневный траур.
Найден черный ящик упавшего на Филиппинах самолета ВВС
Черный ящик разбившегося военного самолета ВВС Филиппин удалось обнаружить, специалисты изучают данные, заявил начальник штаба вооруженных сил Филиппин генерал Сирилито Собехана.
«Черный ящик» был найден в понедельник, сообщил начальник штаба ВС Филиппин каналу ABS-CBN.
«Сейчас он у следователей, и они выясняют содержание последнего разговора пилота с экипажем», – передает РИА «Новости» слова генерала.
Также он заявил, что приказал ВВС Филиппин проверить летную готовность военных самолетов. По его словам, вооруженные силы готовы к тому, чтобы расследованием занялся законодательный орган власти.
«Это прерогатива конгресса, и мы приветствуем всех, кто хочет расследовать инцидент», – подчеркнул генерал.
Самолет С-130 ВВС Филиппин разбился в воскресенье при попытке приземления на острове Холо в провинции Сулу. Как заявлял начальник штаба вооруженных сил Филиппин генерал Сирилито Собехана, по предварительным данным, самолет не попал на взлетно-посадочную полосу. Жертвами крушения стали 50 человек. Позднее глава минобороны Филиппин Делфин Лорензана заявил, что общее число погибших при крушении самолета увеличилось до 52, включая трех гражданских лиц.
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