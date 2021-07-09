Спасатели нашли «черный ящик» разбившегося на Камчатке Ан-26

Спасатели обнаружили «черный ящик» самолета Ан-26, который потерпел крушение на Камчатке 6 июля, сообщили в экстренных службах.

«В ходе поисковых работ обнаружен «черный ящик», его расшифровка будет проводится в Москве», – сообщил источник ТАСС.

«В течение минувших суток при обследовании места падения Ан-26 спасателями и водолазами обнаружены четыре тела погибших и шесть фрагментов тел», – сообщил источник РИА «Новости».

Пассажирский самолет Ан-26, принадлежавший компании «Камчатское авиапредприятие» и выполнявший рейс Петропавловск-Камчатский – Палана, потерпел крушение днем 6 июля. На борту находились 28 человек, выживших нет. Обнаружены фрагменты тел 19 погибших, на данный момент опознан лишь один.

Ранее в пятницу спасатели добрались до места крушения Ан-26 на Камчатке.

В среду утром спасатели обнаружили тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке. Обломки пассажирского самолета Ан-26, связь с которым была утеряна 6 июля при перелете из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, были обнаружены неподалеку от пункта назначения воздушного судна на Камчатке. На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Выживших, по предварительным данным, нет. На месте крушения самолета нашли тела 19 погибших.

Министр транспорта Виталий Савельев позже подтвердил, что в результате авиакатастрофы Ан-26 никто не выжил.

Сообщалось, что, предположительно, самолет при заходе на второй круг в силу сложных погодных условий врезался в высокую сопку, после чего основная часть воздушного судна ушла под воду. Следствие рассматривает три возможные версии произошедшего: плохие погодные условия, ошибку пилота и техническую неисправность. Представитель Камчатского авиационного предприятия заверил, что экипаж Ан-26 был «абсолютно подготовленным». После крушения Ан-26 на всей территории Камчатского края объявлен трехдневный траур.

Напомним, в среду президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства выразил надежду, что семьям погибших в авиакатастрофе Ан-26 на Камчатке окажут помощь в ближайшее время.