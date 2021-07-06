На авиапредприятии Камчатки рассказали об экипаже пропавшего самолета

Экипаж пропавшего на Камчатке самолета Ан-26 был «абсолютно подготовленным», пилот летал в качестве командира около года, заявил представитель Камчатского авиационного предприятия.

«В Палану очень много они летают. Просто командир, скажем так, относительно молодой, уже больше года летает командиром», – сказал РИА «Новости» представитель авиапредприятия.

По его словам, члены экипажа были «абсолютно подготовленными» и соответствовали предъявляемым требованиям. Отмечается, что экипаж пропавшего Ан-26 состоит из командира, второго пилота, бортмеханика, штурмана, бортпроводника и бортоператора.

Между тем правительство Камчатки сообщило, что пропавший Ан-26 имеет сертификат летной годности, а экипаж прошел предрейсовое освидетельствование.

«Воздушное судно Ан-26 1982 года выпуска принадлежит Камчатскому авиационному предприятию. Имеет действующий сертификат летной годности. Экипаж прошёл предрейсовое освидетельствование. В настоящее время ведутся поисково-спасательные мероприятия», – сообщили в краевом минтрансе.

Вместимость пассажирского судна составляет 30 человек. Власти опубликовали список пассажиров рейса. В частности, на борту пропавшего самолета находились четверо сотрудников администрации камчатского поселка Палана – начальник мобилизационного отдела администрации Александр Андрейкин, начальник финансового управления Ольга Андрейкина, заместитель начальника отдела образования, социальной защиты, культуры и спорта администрации Юлия Суровцева, а также глава городского округа «поселок Палана» Ольга Мохирева.

Летевший из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана пассажирский самолет Ан-26 пропал днем 6 июля. На его борту находились 29 человек: 23 пассажира и шесть членов экипажа. Среди пассажиров могла быть глава поселка Палана Ольга Махирева.

По данным экстренных служб, самолет мог упасть в море. На поиски направлены спасатели и поисковые группы на вертолетах, задействован Тихоокеанский флот. Происшествие могло произойти в результате ошибки пилотирования из-за плохой видимости. Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил сформировать спецкомиссию для выяснения обстоятельств исчезновения самолета.