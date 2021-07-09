Спасатели добрались до места крушения Ан-26 на Камчатке

Спасатели смогли добраться до труднодоступного места на скале на Камчатке, где произошло крушение пассажирского самолета Ан-26, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Спасатели и представители других ведомств с помощью десантных спусков добрались до труднодоступного места на скале, где произошло столкновение [с ней] самолета. Доступ туда был невозможен из-за сильного ветра, вертолет Ми-8 МЧС неоднократно предпринимал попытки спусков», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В МЧС добавили, что продолжаются работы на море по обследованию акватории и дна. «На суше также расширен район поисков, используются вездеходы, квадроциклы, беспилотная техника. С начала поисковой операции обследовано более 50 кв. км прибрежной зоны, горной местности и морского дна», – добавили в ведомстве.

Всего на месте происшествия работают 72 человека и 14 единиц техники.



Пассажирский самолет Ан-26, принадлежавший компании «Камчатское авиапредприятие» и выполнявший рейс Петропавловск-Камчатский - Палана, потерпел крушение днем 6 июля. На борту находились 28 человек, выживших нет. Обнаружены фрагменты тел 19 погибших, на данный момент опознан лишь один.

В среду утром спасатели обнаружили тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке. Обломки пассажирского самолета Ан-26, связь с которым была утеряна 6 июля при перелете из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, были обнаружены неподалеку от пункта назначения воздушного судна на Камчатке. На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Выживших, по предварительным данным, нет. На месте крушения самолета нашли тела 19 погибших.

Министр транспорта Виталий Савельев позже подтвердил, что в результате авиакатастрофы Ан-26 никто не выжил.

Сообщалось, что, предположительно, самолет при заходе на второй круг в силу сложных погодных условий врезался в высокую сопку, после чего основная часть воздушного судна ушла под воду. Следствие рассматривает три возможные версии произошедшего: плохие погодные условия, ошибку пилота и техническую неисправность. Представитель Камчатского авиационного предприятия заверил, что экипаж Ан-26 был «абсолютно подготовленным». После крушения Ан-26 на всей территории Камчатского края объявлен трехдневный траур.

Напомним, в среду президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства выразил надежду, что семьям погибших во время авиакатастрофы Ан-26 на Камчатке окажут помощь в ближайшее время.