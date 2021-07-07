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7 июля, среда | Последнее обновление — 16:41 | vz.ru
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Путин поручил оказать помощь семьям погибших в крушении Ан-26
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Президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства выразил надежду, что семьям погибших во время авиакатастрофы Ан-26 на Камчатке окажут помощь в ближайшее время.
«Начать придется с трагедии, которая произошла на Камчатке. Как вы знаете, произошло крушение самолета Ан-26, люди погибли. Надеюсь, что все вопросы социального характера и помощь семьям погибших будет оказана в самое ближайшее время», – цитирует главу государства РИА «Новости».
Ранее президент выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ан-26.
В среду утром спасатели обнаружили тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке. Обломки пассажирского самолета Ан-26, связь с которым была утеряна 6 июля при перелете из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, были обнаружены неподалеку от пункта назначения воздушного судна на Камчатке. На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Выживших, по предварительным данным, нет. На месте крушения самолета нашли тела 19 погибших.
Министр транспорта Виталий Савельев позже подтвердил, что в результате авиакатастрофы Ан-26 никто не выжил.
Сообщалось, что, предположительно, самолет при заходе на второй круг в силу сложных погодных условий врезался в высокую сопку, после чего основная часть воздушного судна ушла под воду. Следствие рассматривает три возможные версии произошедшего: плохие погодные условия, ошибку пилота и техническую неисправность. Представитель Камчатского авиационного предприятия заверил, что экипаж Ан-26 был «абсолютно подготовленным». После крушения Ан-26 на всей территории Камчатского края объявлен трехдневный траур.
Обнаружены тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке
Спасатели обнаружили тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке, сообщил глава региона Владимир Солодов.
«Первые тела начинают доставать [из воды]. В режиме реального времени. По количеству [погибших] – ситуация все время меняется», – приводит слова главы региона ТАСС.
Напомним, обломки пассажирского самолета Ан-26, связь с которым была утеряна 6 июля при перелете из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, были обнаружены неподалеку от пункта назначения воздушного судна на Камчатке. На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Выживших, по предварительным данным, нет.
Предположительно, самолет при заходе на второй круг в силу сложных погодных условий врезался в высокую сопку, после чего основная часть воздушного судна ушла под воду.
Следствие рассматривает три возможные версии произошедшего: плохие погодные условия, ошибку пилота и техническую неисправность. Представитель Камчатского авиационного предприятия заверил, что экипаж Ан-26 был «абсолютно подготовленным», пилот летал в качестве командира около года.
После крушения Ан-26 на всей территории Камчатского края объявлен трехдневный траур.
Путин анонсировал создание 40 тыс. новых рабочих мест в Кузбассе
Порядка 40 тыс. рабочих мест должны появиться в не угольных секторах экономики Кемеровской области в ближайшие пять лет, заявил президент России Владимир Путин.
«Нужно активно модернизировать предприятия, создавать новые рабочие места. И не только в традиционных для региона отраслях добычи угля, металлургии, химической сфере, но и в легкой промышленности, сельском хозяйстве, транспортном секторе и туристическом комплексе», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По его словам, в ближайшие пять лет в не угольных секторах экономики Кемеровской области должно появиться по меньшей мере 40 тыс. новых современных рабочих мест.
Ранее Путин заявлял о необходимости работать над рынком труда, обеспечивая рабочими местами прежде всего россиян.
Путин дал ряд поручений по итогам «Прямой линии»
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Президент Владимир Путин дал ряд поручений по итогам «Прямой линии», перечень опубликован на сайте Кремля.
В частности, Путин поручил правительству и Банку России до 1 октября «обеспечить принятие решений, необходимых для безотлагательной реализации механизма, предусмотренного Федеральным законом от 29 июня 2021 г. № 234-ФЗ «О внесении изменений в статью 446 Гражданского процессуального кодекса России и Федеральный закон «Об исполнительном производстве», говорится в сообщении на сайте Кремля.
Речь идет о реализации механизма защиты минимального дохода должника от списания.
Также он поручил правительству, Банку России и Корпорации МСП при участии системно значимых банков до ноября принять дополнительные меры для повышения доступности и объемов льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, глава Корпорации МСП Александр Исаевич, а также главы всех системно значимых банков.
Кроме того, российский лидер рекомендовал правительству Астраханской области скорректировать нормативную базу по выплатам пособий на детей от трех до семи лет, согласовав ее с Минтрудом России. Доклад о выполнении поручения необходимо представить уже до 1 августа, ответственный – губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
Правительству Красноярского края президент рекомендовал края обеспечить мониторинг качества ремонтных работ дорожной сети региона, в частности, принять меры для устранения подтопления автомобильных дорог в районе города Лесосибирск. Доложить о выполнении поручения необходимо до 1 сентября, ответственный – губернатор Красноярского края Александр Усс.
Омским властям Владимир Путин рекомендовал принять меры по недопущению снижения уровня поддержки ветеранов труда. Доклад по выполнению поручения необходимо предоставить до 15 августа 2021 года, ответственный – губернатор Омской области Александр Бурков.
Напомним, 18-я по счету «Прямая линия» Владимира Путина прошла 30 июня. Президент за 3 часа 42 минуты, которые длилась прямая линия, ответил на 68 вопросов.
В центре разговора президента с россиянами оказалась вакцинация и борьба с пандемией. Глава государства также комментировал такие волнующие россиян темы, как рост цен на продукты и тарифы ЖКХ.
После Владимир Путин призвал губернаторов минимум раз в год проводить прямое общение с гражданами. Также он рекомендовал Общероссийскому общественному движению «Народный фронт «За Россию» до 30 ноября провести анализ обращений граждан, поступивших в рамках «Прямой линии» и направить информацию по его итогам в администрацию президента, правительство и заинтересованные федеральные и региональные ведомства.
Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб, говоря о прошедшей в среду прямой линии президента Владимира Путина, сказал газете ВЗГЛЯД, что «это был реальный диалог президента с людьми. Не было заранее подготовленных вопросов от звезд, журналистов. Даже наличие технических сбоев показывает отсутствие постановочности».
Путину продемонстрировали строительство культурного кластера в Кемерове
Президент Владимир Путин в ходе поездки в Кемерово проинспектировал строительство объектов Сибирского кластера искусств, губернатор региона Сергей Цивилев рассказал главе государства о проектах культурно-образовательного и музейно-театрального кластера.
«Хороший кластер получился», – сказал Путин в ходе осмотра площадки строительства и информационных стендов. Он подчеркнул, что, благодаря новым культурным объектам, жителям Сибири «не надо будет ездить ни в Москву, ни в Петербург», передает ТАСС.
Проект Театра оперы и балета в составе музейно-театрального комплекса Путин назвал «конфеткой». Он уточнил у представителя подрядчика, будет ли объект сдан до конца 2023 года. «Очень будем стараться», – ответил строитель.
«Надо к концу 2023 года. Сами знаете, стоит только затянуть, проблем только будет больше. И дороже [проект станет], и нарастают другие сложности», – подчеркнул Путин.
Кузбасс в 2018 году стал одним из четырех регионов (наряду с Приморьем, Севастополем и Калининградской областью), получившим право на строительство культурного кластера. Культурно-образовательная часть проекта возводится в Ленинском районе Кемерова, часть зданий планируется сдать в эксплуатацию уже в 2021 году. Музейно-театральный комплекс должен быть открыт до 2023 года, помимо Театра оперы и балета (филиала Мариинского театра), в него войдут филиал Государственного Русского музея и Кузбасский центр искусств.
На Камчатке объявлен трехдневный траур после крушения Ан-26
После крушения пассажирского самолета Ан-26 на всей территории Камчатского края объявлен трехдневный траур, сообщил губернатор региона Владимир Солодов.
«В соответствии с моим распоряжением, по всей территории Камчатского края объявлен трехдневный траур. С 7 по 9 июля по всей территории региона должны быть приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги Камчатского края. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить развлекательные передачи и мероприятия», – процитировали Солодова на официальном сайте правительства Камчатского каря.
Напомним, обломки пассажирского самолета Ан-26, связь с которым была утеряна 6 июля при перелете из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, были обнаружены неподалеку от пункта назначения воздушного судна на Камчатке. На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Выживших, по предварительным данным, нет.
Предположительно, самолет при заходе на второй круг в силу сложных погодных условий врезался в высокую сопку, после чего основная часть воздушного судна ушла под воду.
Следствие рассматривает три возможные версии произошедшего: плохие погодные условия, ошибку пилота и техническую неисправность. Представитель Камчатского авиационного предприятия заявил, что экипаж Ан-26 был «абсолютно подготовленным», пилот летал в качестве командира около года.
Путин возложил цветы к памятнику «Память шахтерам Кузбасса»
Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Кемерово возложил цветы к монументу «Память шахтерам Кузбасса», сообщила пресс-служба Кремля.
Монумент находится в музее-заповеднике «Красная горка» – исторической части Кемерова, где в 1721 году были обнаружены залежи каменного угля. Памятник авторства скульптора Эрнста Неизвестного признан архитектурно-историческим символом региона.
«Глава государства также посетил торжественное мероприятие, приуроченное к 300-летию образования Кузбасса», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Напомним, 6 июля Путин прилетел в Кемерово. В рамках рабочей поездки в регион проведет двустороннюю встречу с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым.
Семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке пообещали по 3,5 млн рублей
Семьи погибших при крушении Ан-26 на Камчатке получат 2 млн 25 тыс. рублей по страховке и 1 млн рублей от авиакомпании, сообщил гендиректор ФКП «Аэропорты Камчатки» Александр Журавлев. Еще по 500 тыс. рублей семьям будет выплачено из краевого бюджета, сообщил глава Камчатского края Владимир Солодов.
«Семьи погибших получат по страховке 2 млн 25 тыс. рублей, от авиакомпании – по 1 млн рублей», – приводит слова Журавлева ТАСС.
Как сообщил глава Камчатского края, в Палане развернут штаб помощи родственникам пассажиров, которые находились на борту. Работу координирует министерство социального благополучия. «По каждому пассажиру отрабатывается с родственниками возможная помощь. Это психологическая помощь, помощь с доставкой в Палану для тех, кто планирует туда вылететь. Все расходы будет брать на себя наше авиационное предприятие. Размещение на месте, также вопросы, связанные с выплатами (в случае подтверждения гибели пассажиров)», – сказал Солодов.
Глава региона также сообщил, что с семьями пассажиров самолета будет работать в том числе и группа психологов из Москвы. «Организована работа по поддержке родных погибших в авиакатастрофе. <…> Из Москвы в Палану направляются специалисты для оказания психологической помощи родным погибших», – добавил Солодов.
В среду утром спасатели обнаружили тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке. Обломки пассажирского самолета Ан-26, связь с которым была утеряна 6 июля при перелете из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, были обнаружены неподалеку от пункта назначения воздушного судна на Камчатке. На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Выживших, по предварительным данным, нет.
Предположительно, самолет при заходе на второй круг в силу сложных погодных условий врезался в высокую сопку, после чего основная часть воздушного судна ушла под воду. Следствие рассматривает три возможные версии произошедшего: плохие погодные условия, ошибку пилота и техническую неисправность. Представитель Камчатского авиационного предприятия заверил, что экипаж Ан-26 был «абсолютно подготовленным». После крушения Ан-26 на всей территории Камчатского края объявлен трехдневный траур.
Путин призвал губернаторов минимум раз в год проводить прямое общение с гражданами
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Главы регионов должны не реже одного раза в год проводить прямое общение с гражданами, рекомендовал президент Владимир Путин.
«Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации регулярно, но не реже одного раза в год, проводить прямое общение с жителями регионов. Администрации президента Российской Федерации при необходимости оказывать технологическую и консультационную помощь в организации мероприятия», – говорится в перечне поручений по итогам «Прямой линии» Путина, опубликованном на сайте Кремля.
Также до 30 ноября Путин рекомендовал Общероссийскому общественному движению «Народный фронт «За Россию» провести анализ обращений граждан, поступивших в рамках «Прямой линии» и направить информацию по его итогам в администрацию президента, правительство и заинтересованные федеральные и региональные ведомства.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин положительно оценил прямую линию, которая состоялась 30 июня, и уже дал необходимые поручения по итогам мероприятия.
На месте крушения самолета на Камчатке нашли тела 19 погибших
Спасатели обнаружили тела 19 погибших в результате крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке, сообщили в экстренных службах.
«На данный момент спасатели нашли тела 19 погибших. Для опознания большинства из них, возможно, потребуется генетическая экспертиза. Пока удалось опознать одного человека», – сообщил источник ТАСС. Всего на борту находились 28 человек, в том числе шесть членов экипажа и двое детей. Выживших нет.
В среду утром спасатели обнаружили тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке. Обломки пассажирского самолета Ан-26, связь с которым была утеряна 6 июля при перелете из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, были обнаружены неподалеку от пункта назначения воздушного судна на Камчатке. На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Выживших, по предварительным данным, нет.
Сообщалось, что, предположительно, самолет при заходе на второй круг в силу сложных погодных условий врезался в высокую сопку, после чего основная часть воздушного судна ушла под воду. Следствие рассматривает три возможные версии произошедшего: плохие погодные условия, ошибку пилота и техническую неисправность. Представитель Камчатского авиационного предприятия заверил, что экипаж Ан-26 был «абсолютно подготовленным». После крушения Ан-26 на всей территории Камчатского края объявлен трехдневный траур.
В МЧС подтвердили обнаружение девяти погибших при крушении самолета на Камчатке
МЧС подтвердило обнаружение тел девяти погибших в результате крушения пассажирского самолета АН-2 на Камчатке, один из них опознан, сообщили в пресс-службе ведомства.
«На данный момент обнаружены 9 тел, одно из них опознано. По реальной погоде дополнительно будут привлечены водолазы и вертолет Ми-8 МЧС России», – сообщил источник ТАСС.
В среду утром спасатели обнаружили тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке. Обломки пассажирского самолета Ан-26, связь с которым была утеряна 6 июля при перелете из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, были обнаружены неподалеку от пункта назначения воздушного судна на Камчатке. На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Выживших, по предварительным данным, нет.
Сообщалось, что, предположительно, самолет при заходе на второй круг в силу сложных погодных условий врезался в высокую сопку, после чего основная часть воздушного судна ушла под воду. Следствие рассматривает три возможные версии произошедшего: плохие погодные условия, ошибку пилота и техническую неисправность. Представитель Камчатского авиационного предприятия заверил, что экипаж Ан-26 был «абсолютно подготовленным». После крушения Ан-26 на всей территории Камчатского края объявлен трехдневный траур.
Семьи погибших при крушении Ан-26 на Камчатке получат 2 млн 25 тыс. рублей по страховке и 1 млн рублей от авиакомпании. Еще по 500 тыс. рублей семьям будет выплачено из краевого бюджета.
Путин поручил реализовать меры по ежемесячным выплатам на детей от трех до семи лет
Президент Владимир Путин поручил кабинету министров до 1 августа реализовать меры по ежемесячным выплатам на детей от трех до семи лет.
«Правительству РФ обеспечить реализацию мер по вопросам назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, в части: мониторинга региональной правоприменительной практики исполнения нормативных правовых актов РФ, касающихся назначения и осуществления указанной выплаты», – говорится в перечне поручений на сайте Кремля.
Кроме того, должна быть обеспечена реализация мер в части методического сопровождения региональных властей и организации работы горячей линии по рассмотрению обращений граждан и организаций по данному вопросу на сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей.
Путин назвал киберпреступность и незаконную миграцию общими вызовами для стран Европы
Борьба с преступлениями в киберсреде и незаконной миграцией, обеспечение экологической безопасности являются общими задачами для всех европейских стран, заявил президент Владимир Путин в видеообращении к участникам Конференции руководителей прокуратур европейских государств.
По его оценке, соблюдение норм и требований экологической безопасности, борьба с киберпреступлениями, противодействие незаконной миграции находятся в числе вопросов, которые заслуживают «самого серьезного внимания».
«Для всех европейских стран это общие вызовы, и от того, насколько эффективно мы сможем на них ответить, во многом зависит стабильность и порядок в обществе, устойчивое развитие наших государств, всего континента», – передает ТАСС слова Путина.
Как отметил глава государства, российская прокуратура активно работает по всем этим направлениям.
Ранее в американских СМИ появилась информация, что сети Национального комитета Республиканской партии США подверглись кибератаке, за которой якобы могут стоять «связанные с Россией» хакеры. В Республиканской партии США заверили, что хакеры не получили доступа к данным Национального комитета. После этого в администрации президента США Джо Байдена анонсировали переговоры с Россией по кибербезопасности.
Накануне Вашингтон возложил на Москву ответственность за всех хакеров в России, даже если эти криминальные элементы не связаны с государством. Позже Пентагон призвал власти США дать межведомственный ответ на атаки якобы находящихся в России хакеров.
Напомним, ранее в среду в посольстве России в Вашингтоне заявили, что Голословные обвинения во взломе «российскими правительственными хакерами» систем Национального комитета Республиканской партии мешают работе России и Соединенных Штатов в области кибербезопасности.
Путин примет участие в церемонии открытия ЦКАД
Президент Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Московской области и запустит движение по заключительному участку, сообщает пресс-служба Кремля.
«Президент России примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Центральной кольцевой автомобильной дороги в Московской области. Путин посетит Центральный пункт управления ЦКАД, откуда запустит движение по заключительному участку дороги, включающему в себя развязку на пересечении ЦКАД-4 и М-5 «Урал», 25-километровый участок ЦКАД-1 от Калужского до Симферопольского шоссе и пересечение ЦКАД-5 и М-10 «Россия», – говорится в сообщении Кремля.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что последний участок ЦКАДа планируется построить к 1 июля 2021 года, тогда движение по трассе будет полностью закольцовано, передает РИА «Новости».
Трасса, построенная по поручению главы государства, проходит по территории Подмосковья в 50 км от МКАД, пересекает 13 федеральных дорог и разгружает столичные улицы от транзитного транспорта. Протяженность ЦКАД – 336 км, из которых на платной основе будут эксплуатироваться 260 километров. В среднем цена проезда составляет от 2,5 рубля за километр.
ЦКАД является первой в России дорогой с системой взимания платы «Свободный поток», которая позволяет двигаться без остановки у рамок оплаты. Разрешенная скорость движения – 110 километров в час.
Путин выразил соболезнования в связи с катастрофой Ан-26 на Камчатке
Президент Владимир Путин направил губернатору Камчатского края Владимиру Солодову телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением самолета Ан-26.
«С прискорбием узнал о катастрофе самолета Ан-26 вблизи города Петропавловск-Камчатский. Эта трагедия оборвала жизни членов экипажа и пассажиров, принесла безмерное горе утраты их родным. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям и близким погибших», – говорится в тексте телеграммы, опубликованном в среду на сайте Кремля.
В среду утром спасатели обнаружили тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке. Обломки пассажирского самолета Ан-26, связь с которым была утеряна 6 июля при перелете из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, были обнаружены неподалеку от пункта назначения воздушного судна на Камчатке. На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Выживших, по предварительным данным, нет. На месте крушения самолета нашли тела 19 погибших.
Сообщалось, что, предположительно, самолет при заходе на второй круг в силу сложных погодных условий врезался в высокую сопку, после чего основная часть воздушного судна ушла под воду. Следствие рассматривает три возможные версии произошедшего: плохие погодные условия, ошибку пилота и техническую неисправность. Представитель Камчатского авиационного предприятия заверил, что экипаж Ан-26 был «абсолютно подготовленным». После крушения Ан-26 на всей территории Камчатского края объявлен трехдневный траур.
Путин проводил российских олимпийцев на Игры в Японию
Президент Владимир Путин встретился с российскими олимпийцами перед их поездкой на Олимпиаду в Токио, встреча прошла в Кремле, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Наш президент уже проводил наших олимпийцев «на битву». Только не «на битву», а на спортивные соревнования олимпийские. Уже члены команды встречались с президентом в Кремле», – передает его слова РИА «Новости».
Песков уточнил, что более массовой встречи со спортсменами не планируется: «Нет, она уже была».
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта – 33, и категориям – 339. Планируется участие около 19 тыс. спортсменов. Из-за пандемии Игры были перенесены на год.
Ранее Путин заявил, что сборной России окажут дипломатическую поддержку на Олимпиаде в Японии.
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