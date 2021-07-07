Путин поручил оказать помощь семьям погибших в крушении Ан-26

Президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства выразил надежду, что семьям погибших во время авиакатастрофы Ан-26 на Камчатке окажут помощь в ближайшее время.

«Начать придется с трагедии, которая произошла на Камчатке. Как вы знаете, произошло крушение самолета Ан-26, люди погибли. Надеюсь, что все вопросы социального характера и помощь семьям погибших будет оказана в самое ближайшее время», – цитирует главу государства РИА «Новости».

Ранее президент выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ан-26.

В среду утром спасатели обнаружили тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке. Обломки пассажирского самолета Ан-26, связь с которым была утеряна 6 июля при перелете из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, были обнаружены неподалеку от пункта назначения воздушного судна на Камчатке. На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Выживших, по предварительным данным, нет. На месте крушения самолета нашли тела 19 погибших.

Министр транспорта Виталий Савельев позже подтвердил, что в результате авиакатастрофы Ан-26 никто не выжил.

Сообщалось, что, предположительно, самолет при заходе на второй круг в силу сложных погодных условий врезался в высокую сопку, после чего основная часть воздушного судна ушла под воду. Следствие рассматривает три возможные версии произошедшего: плохие погодные условия, ошибку пилота и техническую неисправность. Представитель Камчатского авиационного предприятия заверил, что экипаж Ан-26 был «абсолютно подготовленным». После крушения Ан-26 на всей территории Камчатского края объявлен трехдневный траур.