Эксперт: Проект ЕАЭС успешен даже в условиях кризиса международных отношений

Политолог Мартынов: ЕАЭС дал мощный импульс для развития экономик стран-участниц

Tекст: Андрей Резчиков

«Заседание Евразийского экономического совета прошло продуктивно, несмотря на непрекращающиеся внешние попытки внести сумятицу в интеграционные процессы на постсоветском пространстве вокруг России», – считает Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

Он отметил, что Евразийское пространство дало мощный импульс для развития экономик стран-участниц. «Россия – ядро этого интеграционного проекта, но сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза идет на равноправной основе в независимости от размеров экономики и численности населения, – продолжил эксперт. – Очень показательно, с каким остервенением и усилиями пытаются последние несколько лет оторвать Армению от интеграции с Россией. Но ничего не получается, премьер-министр Армении Никол Пашинян присутствовал на саммите. Именно участие в ЕАЭС дало такие возможности для роста экономики Армении».

По его словам, все больше стран заинтересованы в сотрудничестве в рамках Евразийского экономического союза, даже в статусе наблюдателя. «Недавно была запущена зона свободной торговли с Ираном, ряд стран с самой разной географией высказали заинтересованность в создании подобных форматов. Так что проект успешен даже в условиях кризиса международного права и беспрецедентно низкого уровня международных отношений в целом», – подчеркивает Мартынов.

При этом эксперт отметил, что у сотрудничества в рамках ЕАЭС есть потенциал и возморжности для развития новых направлений. «На этом пространстве живут близкие нам люди, родственники, за судьбу которых мы несем историческую ответственность. Кроме всего прочего, этого взаимовыгодное сотрудничество», – добавил спикер.

Мартынов напомнил, что в этом году к России перешло председательство в еще одной объединяющей постсоветские страны организации – СНГ. «Внутри СНГ подписано огромное количество соглашений, на которых базируются такие интеграционные проекты как ЕАЭС. Если изначально СНГ рассматривался как проект промежуточного полураспада большой территории, то спустя 30 лет мы видим, что это вполне живой формат, несмотря на отсутствующие страны Прибалтики или выпавшую Грузию. Президент Молдавии Майя Санду ставила задачу по выходу из СНГ, страна уже полгода денонсирует различные внутренние соглашения, но до конца у нее это не получается, потому что ряд документов не имеет альтернативы, их просто нечем заменить», – подытожил Мартынов.

В среду президент России Владимир Путин участвовал в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета, приуроченном к десятилетию со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе. Это была первая международная встреча с участием президента России после инаугурации.

На заседании присутствовали лидеры стран – членов Евразийского экономического союза: президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев. К работе ВЕЭС в ходе заседания в расширенном составе присоединились главы государств-наблюдателей: Президенты Кубы и Узбекистана Мигель Диас-Канель Бермудес и Шавкат Мирзиеев, а также генсек СНГ Сергей Лебедев.

Российский лидер заявил, что ЕАЭС успешно преодолевает различные испытания, в том числе связанные с санкционной политикой ряда стран. По его словам, тонкая настройка институтов и механизмов ЕАЭС позволяет адаптироваться к изменениям и способствует динамичному развитию, несмотря на кризисные явления в глобальной экономике.

При этом объем взаимной торговли вырос почти в два раза – с 45 до 89 млрд долларов, причем более 90% расчетов уже проводятся в национальных валютах. Совокупный ВВП государств Евразийского союза увеличился с 1,6 до 2,5 трлн долларов, а товарооборот с третьими странами вырос на 60% – с 579 до 923 млрд долларов. Путин подчеркнул, что положительная макроэкономическая динамика сохраняется и в 2024 году.