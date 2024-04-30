Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.2 комментария
Армения признала проблемы в отношениях с Россией
В отношениях Еревана и Москвы есть некоторые проблемы, стороны работают над их решением, заявил армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян.
В интервью телекомпании Al Jazeera Мирзоян сообщил, что Армения и Россия ведут диалог для решения имеющихся проблем, среди которых, по его словам, есть вопросы, «требующие полного взаимопонимания», передает ТАСС.
Он также заявил, что Армения пока является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и настаивает, чтобы механизмы организации работали.
«ОДКБ – это военно-политический союз, который, как я уже сказал, призван защищать границы государств-членов. Отсутствие должного ответа вызвало вопросы в армянском обществе, и мы не хотим быть частью неблагополучного механизма. Мы пока являемся членом ОДКБ, но надо работать над тем, чтобы все механизмы, которые определены, работали, и в этом есть необходимость», – сказал он.
Ранее Посол Армении в ЕС назвал самоубийством подрыв интересов России на Кавказе.