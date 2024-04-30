Армения признала проблемы в отношениях с Россией

Tекст: Валерия Городецкая

В интервью телекомпании Al Jazeera Мирзоян сообщил, что Армения и Россия ведут диалог для решения имеющихся проблем, среди которых, по его словам, есть вопросы, «требующие полного взаимопонимания», передает ТАСС.

Он также заявил, что Армения пока является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и настаивает, чтобы механизмы организации работали.

«ОДКБ – это военно-политический союз, который, как я уже сказал, призван защищать границы государств-членов. Отсутствие должного ответа вызвало вопросы в армянском обществе, и мы не хотим быть частью неблагополучного механизма. Мы пока являемся членом ОДКБ, но надо работать над тем, чтобы все механизмы, которые определены, работали, и в этом есть необходимость», – сказал он.

Ранее Посол Армении в ЕС назвал самоубийством подрыв интересов России на Кавказе.