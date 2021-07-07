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7 июля, среда | Последнее обновление — 04:30 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Обнаружены тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке
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Обнаружены тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке
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Спасатели обнаружили тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке, сообщил глава региона Владимир Солодов.
«Первые тела начинают доставать [из воды]. В режиме реального времени. По количеству [погибших] – ситуация все время меняется», – приводит слова главы региона ТАСС.
Напомним, обломки пассажирского самолета Ан-26, связь с которым была утеряна 6 июля при перелете из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, были обнаружены неподалеку от пункта назначения воздушного судна на Камчатке. На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Выживших, по предварительным данным, нет.
Предположительно, самолет при заходе на второй круг в силу сложных погодных условий врезался в высокую сопку, после чего основная часть воздушного судна ушла под воду.
Следствие рассматривает три возможные версии произошедшего: плохие погодные условия, ошибку пилота и техническую неисправность. Представитель Камчатского авиационного предприятия заверил, что экипаж Ан-26 был «абсолютно подготовленным», пилот летал в качестве командира около года.
После крушения Ан-26 на всей территории Камчатского края объявлен трехдневный траур.
Названа возможная причина исчезновения Ан-26 с пассажирами на Камчатке
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Происшествие с пассажирским самолетом Ан-26 на Камчатке могло произойти в результате ошибки техники пилотирования из-за плохой видимости, сообщил источник в экстренных службах.
«По одной из версии, самолет мог потерпеть крушение из-за ошибки техники пилотирования из-за плохой видимости. При этом о каких-либо неполадках экипаж не докладывал, что указывает на стремительность ситуации», – сказал источник ТАСС.
По данным из открытых источников, самолет эксплуатировался с 20 октября 1982 года, а выпущен был 24 мая. Его сертификат летной годности действует до 30 августа 2021 года. Его первым эксплуатантом был «Аэрофлот», также эксплуатантами были Air Mali, Perm Motors и другие. У нынешнего оператора самолет находится с 2013 года.
Пассажирский самолет Ан-26, принадлежащий компании «Камчатское авиапредприятие», пропал днем 6 июля. Он выполнял рейс Петропавловск-Камчатский – Палана. На его борту, по данным МЧС, находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. По данным прокуратуры, предварительно, на борту находятся 23 пассажира и шесть членов экипажа. По данным экстренных служб, самолет мог упасть в море. На поиски направлены спасатели и поисковые группы на вертолетах.
Найдены обломки пропавшего на Камчатке Ан-26 с пассажирами
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Обломки пассажирского самолета Ан-26, связь с которым была утеряна при перелете из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана на Камчатке, обнаружены, сообщил гендиректор компании «Камчатское авиапредприятие» Алексей Храбров. Выживших, по предварительным данным, нет. Ранее сообщалось, что на борту Ан-26 находились 29 человек.
«Да, нашли обломки самолета. Где и при каких обстоятельствах, сказать не могу. Завтра только может быть информация. На место полетит самолет с утра, вертолет начнет работать», – сказал он.
Ранее источник ТАСС сообщил, что обломки пропавшего самолета найдены около поселка Палана. По его словам, выживших при крушении самолета, по предварительным данным, нет. «Обломки самолета обнаружены неподалеку от поселка Палана. Перед падением он столкнулся с сопкой, что привело к разрушению самолета», – сказал он.
Информацию об обнаружении обломков Ан-26 подтверждает и Росавиация. По данным ведомства, они обнаружены в 4-5 км от взлетно-посадочной полосы со стороны береговой линии. Там добавили, что работы на месте ЧП затруднены из-за особенностей ландшафта, передает РИА «Новости».
В свою очередь в пресс-службе МЧС уточнили, что «обломки самолета обнаружены на расстоянии 3,8 км от аэропорта. К месту оперативно следуют спасатели в количестве 26 человек на вездеходах». В МЧС добавили, что из-за темноты и начавшегося прилива продвижение осложняется.
Летевший из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана пассажирский самолет Ан-26 пропал днем 6 июля. На его борту находились 29 человек: 23 пассажира и шесть членов экипажа. Среди пассажиров могла быть глава поселка Палана Ольга Махирева.
Экстренные службы сообщали, что самолет мог упасть в море. На поиски направлены спасатели и поисковые группы на вертолетах, задействован Тихоокеанский флот. Происшествие могло произойти в результате ошибки пилотирования из-за плохой видимости. Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил сформировать спецкомиссию для выяснения обстоятельств исчезновения самолета.
Представитель Камчатского авиационного предприятия заявил, что экипаж пропавшего на Камчатке самолета Ан-26 был «абсолютно подготовленным», пилот летал в качестве командира около года.
Пилот предположил возможные причины крушения Ан-26 на Камчатке
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Экипаж мог не учесть погодные условия, а также отклонение из-за устаревшего оборудования на борту Ан-26, из-за чего самолет снизился в сторону ниже глиссады, заявил газете ВЗГЛЯД специалист по безопасности полетов, бывший командир воздушного судна Александр Романов, предполагая причину крушения авиалайнера на Камчатке.
Шестого июля пропал пассажирский самолет Ан-26 с 28 людьми на борту, который следовал из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Гендиректор компании «Камчатское авиапредприятие» Алексей Храбров сообщил, что обломки авиалайнера найдены. По данным Росавиации, они обнаружены в 4-5 км от взлетно-посадочной полосы со стороны береговой линии.
«Скорее всего, если погода была не очень хорошая, с низкой облачностью или туманная, а такие данные сейчас приходят, то скорее всего причина заключалась в желании экипажа в любом случае произвести посадку. В связи с тем, что оборудование у нас в таких аэропортах очень слабенькое, иногда даже система не оборудована, в основном стоит всего лишь какая-нибудь система автоматического радиокомпаса (АРК)», – говорит Романов.
Он подчеркивает, что самолет Ан-26 уже устаревший, как и все оборудование, в связи с чем возможно произошло уклонение от посадочного курса и глиссады (траектория снижения самолета), из-за чего и произошла катастрофа.
«Я думаю, что на этих самолетах летают исключительно опытные пилоты. То, что они не сообщили о каких-то своих проблемах диспетчеру, говорит о том, что на момент потери связи их просто не было, и экипаж был озабочен тем, чтобы произвести посадку в данном аэропорту. Поэтому, скорее всего, просто, возможно, не учли погодные условия, возможность отклонения, из-за чего самолет снизился в сторону ниже глиссады, после чего произошла данная трагедия», – считает бывший командир воздушного судна.
Замдиректора Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб предположил, что из-за сильного бокового ветра самолет Ан-26 «практически врезался в береговую скалу со стороны моря», из-за чего и произошло крушение.
«В авиации никакой боковой ветер никакой роли не играет. Авиация привыкла летать с любыми боковыми ветрами, тем более при заходе на посадку или при взлете. Так что эта версия выглядит не очень правдоподобно, на мой взгляд», – отметил Романов.
Ранее сообщалось, самолет мог упасть в радиусе 15-25 км от аэропорта, в прибрежной зоне, а также в море, однако власти Камчатки сообщили, что не получали никаких данных о падении лайнера. Одной из причин, по которой самолет мог потерпеть крушение, является ошибка пилотирования из-за плохой видимости. В Следственном комитете также рассматривают еще несколько версий катастрофы: неблагоприятные погодные условия или технические неисправности воздушного судна.
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Названа возможная причина крушения Ан-26 на Камчатке
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Возможной причиной крушения пассажирского Ан-26, летевшего из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, мог стать сильный боковой ветер, сообщил замдиректора Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб.
«Предположения строить рано, будет комиссия, будут разбираться. Но там был сильный боковой ветер... Это наиболее вероятное предположение пока», – сказал Горб, добавив, что самолет «практически врезался в береговую скалу со стороны моря. (Скала) не на траектории посадки самолета».
Горб добавил, что основная часть обломков лежит в прибрежной полосе у подножья, часть носа – в море. На месте работают специалисты предприятия, еще прибудут сотрудники, в том числе чтобы искать тела, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что обломки пассажирского самолета Ан-26, связь с которым была утеряна при перелете из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана на Камчатке, обнаружены. На борту находились 29 человек: 23 пассажира и шесть членов экипажа. Среди пассажиров могла быть глава поселка Палана Ольга Махирева. Выживших, по предварительным данным, нет.
Представитель Камчатского авиационного предприятия заявил, что экипаж Ан-26 был «абсолютно подготовленным», пилот летал в качестве командира около года.
Определен район возможного падения Ан-26 с пассажирами на Камчатке
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Район возможного нахождения самолета Ан-26, с которым была потеряна связь на Камчатке, определен, сообщили в экстренных службах. На борту самолета находились 29 человек: 23 пассажира и шесть членов экипажа.
«Примерный район определен – это зона в радиусе 15-25 км от аэропорта, прибрежная зона. Также поиски ведутся на морской акватории. Там уже идет обследование, в том числе катерами», – сказал источник, передает ТАСС.
По его словам, пока поиски результата не дали. «Есть объективные данные, что самолет потерпел крушение и упал в море», – добавил источник.
В настоящее время группировка спасателей из поселка Палана выдвинулась к месту пропажи самолета. «Из поселка Палана на поиски выдвинулись спасатели местного филиала поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю, а также специалисты пожарно-спасательной части городского округа», – сказали в ведомстве.
В поисках в заливе Шелихова также участвуют суда. Из Петропавловска-Камчатского и поселка Оссора вылетели спасатели региональной поисково-спасательной базы. В готовности находится вертолет Ми-8 МЧС России. «К настоящему моменту поиск результатов не дал», – отметили в МЧС.
Пассажирский самолет Ан-26, принадлежащий компании «Камчатское авиапредприятие», пропал днем 6 июля. Он выполнял рейс Петропавловск-Камчатский – Палана. На его борту, по данным МЧС, находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. По данным прокуратуры, предварительно, на борту находятся 23 пассажира и шесть членов экипажа. Среди пассажиров могла быть глава камчатского поселка Палана Ольга Махирева.
По данным экстренных служб, самолет мог упасть в море. На поиски направлены спасатели и поисковые группы на вертолетах. Происшествие с пассажирским самолетом Ан-26 могло произойти в результате ошибки в технике пилотирования из-за плохой видимости. Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил сформировать спецкомиссию для выяснения обстоятельств исчезновения самолета.
Основная часть упавшего на Камчатке Ан-26 ушла под воду
Большая часть разбившегося Ан-26 на Камчатке погружена в воду, на место отправятся водолазы, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
«Место крушения самолета Ан-26 вблизи Паланы обнаружено, оно находится в пяти километрах севернее самого поселка. Вероятно, самолет при заходе на второй круг в силу сложных погодных условий врезался в высокую сопку. Фюзеляж находится на этой сопке, а основная часть самолета в воде», – цитирует Солодова сайт регионального правительства.
Он пояснил, что на место доставят водолазов и специально подготовленных спасателей для работы в горной местности. Они обследуют место трагедии.
Обломки пассажирского самолета Ан-26, связь с которым была утеряна при перелете из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана на Камчатке, обнаружены возле населенного пункта. На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Выживших, по предварительным данным, нет. Однако спасатели до сих пор не смогли найти тела на месте крушения, поиски приостановлены из-за наступления темноты.
Следствие рассматривает три возможные версии произошедшего: плохие погодные условия, ошибку пилота и техническую неисправность.
Представитель Камчатского авиационного предприятия заявил, что экипаж Ан-26 был «абсолютно подготовленным», пилот летал в качестве командира около года.
Опубликовано видео с места крушения Ан-26 на Камчатке
МЧС России опубликовало кадры, снятые с вертолета спасателей на месте крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке.
На кадрах видно, что Ан-26 врезался в верхний край отвесной скалы сопки. Заметно черное пятно на месте столкновения и мелкие детали фюзеляжа. На вершине сопки около места крушения видны обгоревшие деревья. Снизу скалу омывает море, куда, вероятно, упали основные обломки, передает ТАСС.
Обломки пассажирского самолета Ан-26, связь с которым была утеряна при перелете из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана на Камчатке, обнаружены возле населенного пункта. На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Выживших, по предварительным данным, нет. Однако спасатели до сих пор не смогли найти тела на месте крушения, поиски приостановлены из-за наступления темноты.
Следствие рассматривает три возможные версии произошедшего: плохие погодные условия, ошибку пилота и техническую неисправность.
Представитель Камчатского авиационного предприятия заявил, что экипаж Ан-26 был «абсолютно подготовленным», пилот летал в качестве командира около года.
На Камчатке пропала связь с самолетом Ан-26
Самолет Ан-26 перестал выходить на связь на Камчатке, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
«Пропал со связи самолет Ан-26. Подробности выясняем», – приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.
Напомним, 24 июня в Архангельской области пропала связь с легкомоторным самолетом. Позже было обнаружено место крушения воздушного судна.
Пропавший на Камчатке самолет мог упасть в море
Самолет Ан-26, выполнявший пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, мог упасть в море. На борту находились 29 человек, идут поиски, сообщили в экстренных службах.
Самолет перестал выходить на связь при посадке, при этом в ходе полета экипаж не сообщал о проблемах на борту. «По предварительной информации, Ан-26 потерпел крушение и упал в море», – сказал источник ТАСС.
Как уточнили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, всего на борту пропавшего Ан-26 находятся 29 человек: 23 пассажира и шесть членов экипажа. В то же время, по данным МЧС, на борту Ан-26 находятся 22 пассажира, в том числе один ребенок, и шестеро членов экипажа. По данным правительства Камчатского края, на борту самолета находилось шестеро членов экипажа и 21 пассажир, из них двое детей – до 12 лет.
Транспортная прокуратура уже организовала проверку после исчезновения самолета, идут поиски, сообщил РИА «Новости» представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры. «Сегодня прервалась связь с Ан-26… «Камчатское авиационное предприятие». Судно следовало по маршруту Петропавловск-Камчатский – Палана. В аэропорту назначения судно не появилось. По предварительным данным, там 23 пассажира и шесть членов экипажа. Проводятся поисково- спасательные мероприятия. По данному факту Камчатской транспортной прокуратурой организована проверка», – сказали в ведомстве.
В настоящий момент два вертолета и спецсамолет исследуют маршрут пропавшего самолета. «Все оперативные службы подняты по тревоге и отправлены для обследования маршрута самолета. Район маршрута самолета исследуют два вертолета и спецсамолет. Из Паланы готовы выдвинуться спасатели к точке обнаружения воздушного судна», – говорится в сообщении правительства края.
Создан штаб под руководством заместителя председателя правительства – министра специальных программ Камчатского края Александра Заболиченко. В его состав вошли представители МЧС, краевого минтранса, авиационного предприятия.
Самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский – Палана, ранее не вышел на плановый сеанс связи.
После потери связи с пассажирским Ан-26 на Камчатке возбуждено дело
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело после потери связи с пассажирским самолетом Ан-26 на Камчатке, сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК России.
«Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ», – сказали в управлении, передает ТАСС.
Самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский – Палана, во вторник не вышел на плановый сеанс связи. По данным экстренных служб, самолет мог упасть в море. На борту находились 29 человек, идут поиски.
Пассажиры пропавшего на Камчатке Ан-26 летели строить школу
Несколько пассажиров пропавшего на Камчатке пассажирского самолета Ан-26 летели на работу: они должны были участвовать в строительстве школы, рассказал брат одного из пассажиров.
«Он летел в Палану на работу, школу строить. В субботу мне написал, что улетает на работу, выслал электронный билет, сказал, что сдаст тест на коронавирус, а потом поедет. Потом созвонились, когда он уже был в самолете», – сказал телеканалу «360» брат пропавшего пассажира.
По его словам, вместе с его братом летели еще двое коллег. Вместе они собирались заниматься в Палане строительными работами.
Мужчина добавил, что у его брата есть двое детей. Мальчику будет 14 лет, а девочке всего два года.
Тем временем РИА «Новости» сообщает, что пассажир, последним купивший билет на самолет Ан-26, пропавший на Камчатке, забронировал место за сутки до вылета. Согласно опубликованному на сайте правительства региона списку, пассажир Александр Каримулин забронировал билет на рейс в 8.14 местного времени 5 июля.
Первый купивший билет на этот рейс забронировал место еще 10 марта.
Летевший из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана пассажирский самолет Ан-26 пропал днем 6 июля. На его борту находились 29 человек: 23 пассажира и шесть членов экипажа. Среди пассажиров могла быть глава поселка Палана Ольга Махирева.
По данным экстренных служб, самолет мог упасть в море. На поиски направлены спасатели и поисковые группы на вертолетах, задействован Тихоокеанский флот. Происшествие могло произойти в результате ошибки пилотирования из-за плохой видимости. Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил сформировать спецкомиссию для выяснения обстоятельств исчезновения самолета.
Мишустин поручил сформировать спецкомиссию по исчезновению Ан-26 на Камчатке
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил сформировать спецкомиссию для выяснения обстоятельств исчезновения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке, сообщает Росавиация.
«По поручению председателя правительства РФ Мишустина для выяснения обстоятельств события сформирована специальная комиссия под руководством министра транспорта РФ Виталия Савельева с участием представителей федеральных органов исполнительной власти и Камчатского края», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Кроме того, МЧС открыло телефон горячей линии. «При администрации поселка Палана открыта горячая линия по телефону: 8-415-33-14-52. Телефон доверия Главного управления МЧС России по Камчатскому краю – 8-415-230-10-99», – сказали в пресс-службе, передает ТАСС.
Пассажирский самолет Ан-26, принадлежащий компании «Камчатское авиапредприятие», пропал днем 6 июля. Он выполнял рейс Петропавловск-Камчатский – Палана. На его борту, по данным МЧС, находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. По данным прокуратуры, предварительно, на борту находятся 23 пассажира и шесть членов экипажа. Среди пассажиров могла быть глава камчатского поселка Палана Ольга Махирева.
По данным экстренных служб, самолет мог упасть в море. На поиски направлены спасатели и поисковые группы на вертолетах. Происшествие с пассажирским самолетом Ан-26 могло произойти в результате ошибки пилотирования из-за плохой видимости.
Глава поселка Палана могла быть на борту пропавшего Ан-26
На борту пропавшего на Камчатке пассажирского Ан-26 могла быть глава камчатского поселка Палана Ольга Махирева, сообщили в администрации поселка.
«Могла (быть на борту). Не могу комментировать пока», – сказал РИА «Новости» представитель администрации поселка, комментируя появившиеся в соцсетях сообщения.
Тем временем Тихоокеанский флот России присоединился к поискам пропавшего самолета, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский. «В 9.45 (мск) с аэродрома Елизово в район предполагаемого падения воздушного судна вылетел противолодочный самолет Ил-38 Морской авиации Тихоокеанского флота», – рассказал Воскресенский.
Также из административного центра и поселка Оссора вылетела поисково-спасательная группа. В скором времени к ним может присоединиться вертолет. На место также готовы выехать медики.
Пассажирский самолет Ан-26, принадлежащий компании «Камчатское авиапредприятие», пропал днем 6 июля. Он выполнял рейс Петропавловск-Камчатский – Палана. На его борту, по данным МЧС, находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. По данным прокуратуры, предварительно, на борту находятся 23 пассажира и шесть членов экипажа. По данным экстренных служб, самолет мог упасть в море. На поиски направлены спасатели и поисковые группы на вертолетах.
Происшествие с пассажирским самолетом Ан-26 могло произойти в результате ошибки пилотирования из-за плохой видимости.
Найден черный ящик упавшего на Филиппинах самолета ВВС
Черный ящик разбившегося военного самолета ВВС Филиппин удалось обнаружить, специалисты изучают данные, заявил начальник штаба вооруженных сил Филиппин генерал Сирилито Собехана.
«Черный ящик» был найден в понедельник, сообщил начальник штаба ВС Филиппин каналу ABS-CBN.
«Сейчас он у следователей, и они выясняют содержание последнего разговора пилота с экипажем», – передает РИА «Новости» слова генерала.
Также он заявил, что приказал ВВС Филиппин проверить летную готовность военных самолетов. По его словам, вооруженные силы готовы к тому, чтобы расследованием занялся законодательный орган власти.
«Это прерогатива конгресса, и мы приветствуем всех, кто хочет расследовать инцидент», – подчеркнул генерал.
Самолет С-130 ВВС Филиппин разбился в воскресенье при попытке приземления на острове Холо в провинции Сулу. Как заявлял начальник штаба вооруженных сил Филиппин генерал Сирилито Собехана, по предварительным данным, самолет не попал на взлетно-посадочную полосу. Жертвами крушения стали 50 человек. Позднее глава минобороны Филиппин Делфин Лорензана заявил, что общее число погибших при крушении самолета увеличилось до 52, включая трех гражданских лиц.
На Камчатке объявлен трехдневный траур после крушения Ан-26
После крушения пассажирского самолета Ан-26 на всей территории Камчатского края объявлен трехдневный траур, сообщил губернатор региона Владимир Солодов.
«В соответствии с моим распоряжением, по всей территории Камчатского края объявлен трехдневный траур. С 7 по 9 июля по всей территории региона должны быть приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги Камчатского края. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить развлекательные передачи и мероприятия», – процитировали Солодова на официальном сайте правительства Камчатского каря.
Напомним, обломки пассажирского самолета Ан-26, связь с которым была утеряна 6 июля при перелете из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, были обнаружены неподалеку от пункта назначения воздушного судна на Камчатке. На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Выживших, по предварительным данным, нет.
Предположительно, самолет при заходе на второй круг в силу сложных погодных условий врезался в высокую сопку, после чего основная часть воздушного судна ушла под воду.
Следствие рассматривает три возможные версии произошедшего: плохие погодные условия, ошибку пилота и техническую неисправность. Представитель Камчатского авиационного предприятия заявил, что экипаж Ан-26 был «абсолютно подготовленным», пилот летал в качестве командира около года.
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