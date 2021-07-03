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3 июля, суббота | Последнее обновление — 16:23 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Совфеде заявили о попытке Киева придать политический подтекст инциденту с рыбаками
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Слова Путина об Украине сочли предупреждением Киеву
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Президент России Владимир Путин во время прямой линии обозначил темы для диалога между Москвой и Киевом, однако отсутствие прогресса на ряде направлений может, напротив, привести к ухудшению двусторонних отношений, пишут украинские СМИ.
«Компромиссы по Украине возможны, если стороны уйдут от наращивания военного присутствия у российских границ и милитаризации украинской территории», – отмечается в статье портала «Страна.ua».
Так, автор отмечает, что сотрудничество между Украиной и странами НАТО может уже сейчас привести к вооруженным столкновениям. В частности, в статье упоминаются слова Путина об инциденте с британским эсминцем «Дефандер», чей заход в территориальные воды России, по мнению журналиста, был согласован с Киевом. Эти действия Путин охарактеризовал как провокацию, однако подчеркнул, что даже потопление российскими военными этого корабля не привело бы к началу третьей мировой войны.
«Это явный намек на то, что в следующий раз последствия будут серьезнее», – предположил автор, передает РИА «Новости».
Кроме того, согласно статье, Москва может пойти на диалог с Киевом только в том случае, если на Украине прекратится дискриминация русскоязычного населения. «Видимо, если по данным пунктам не будет никаких подвижек со стороны Украины и Запада, Путин встречаться с Зеленским не планирует», – подчеркивается в материале.
Российский президент во время прямой линии назвал результаты работы украинского руководства разрушительными и сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Также Путин отметил, что видит недружественное отношение к России только со стороны властей Украины, а не ее жителей. Кроме того, он напомнил, что Москва недавно отреагировала на негодование Запада из-за учений, проводившихся вблизи украинских границ, и завершила маневры. Вместо шагов навстречу, как отметил президент, западные партнеры Украины «приперлись к российским границам».
Путин назвал Макрону условие для возвращения к диалогу с ЕС
Президент России Владимир Путин заявил французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что Москва готова к восстановлению полноценного диалога с Европейским союзом. Лидеры провели «обмен мнениями о состоянии и перспективах развития российско-еэсовских связей», сообщила пресс-служба главы российского государства.
«Констатировано, что решению таких острых современных проблем, как кибербезопасность, борьба с международным терроризмом, здравоохранение, климат, разрешение региональных конфликтов, способствовало бы построение конструктивных и предсказуемых отношений России и ЕС, возвращение к нормальному и уважительному диалогу», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Путин также подчеркнул, что «Россия к этому готова, если будет проявлена реальная встречная заинтересованность со стороны Евросоюза».
Помимо этого, президенты обсудили внутриукраинский кризис.«Лидеры высказались за активизацию переговорного процесса в целях последовательной реализации минского «Комплекса мер» 2015 года, который был и остается безальтернативной основой урегулирования. Президент России указал на деструктивные действия Киева, по вине которого предпринимаемые – в том числе в «нормандском» формате – усилия фактически саботируются. Акцентирована необходимость полного выполнения украинскими властями ранее взятых на себя обязательств, прежде всего по установлению прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса», – пояснила пресс-служба Кремля.
Напомним, что в группе по мониторингу комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России заявили, что Евросоюз кратно увеличил попытки вмешательства в дела России, используя санкционное давление и стремясь повлиять на общественно-политическую ситуацию в стране.
Ракетный катер ЧФ отправился спасать терпящих бедствие украинских рыбаков
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На помощь экипажу терпящего бедствие в Черном море украинского рыболовного судна направлен ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота, сообщил Национальный центр управления обороной России.
«Ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота, выполняющий задачи в акватории Черного моря, направлен в район нахождения терпящего бедствие украинского рыболовецкого судна ОД-2592 (экипаж – четыре человека, порт приписки – Очаков), экипаж которого в 01.27 3 июля 2021 г. запросил помощь», – приводит текст сообщения ТАСС.
Отмечается, что ранее экипаж «Ивановца» по международному каналу связи принял сигнал бедствия рыболовецкого судна ОД-2592, капитан которого сообщал, что у судна отказал двигатель, оно обесточено, находится в дрейфе, и просил помощи об информировании властей Украины об аварии.
«Об аварийной ситуации с гражданским судном доложено в Национальный центр управления обороной Российской Федерации, который проинформировал украинские власти о получении сигнала бедствия от судна ОД-2592», – добавили в центре.
В настоящее время в районе терпящего бедствие судна в готовности к оказанию помощи находятся ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота и пограничный корабль «Безупречный» Пограничной службы ФСБ России.
Напомним, в ноябре 2016 года большой противолодочный корабль Северного флота России «Вице-адмирал Кулаков» спас экипаж украинского судна в Средиземном море. Российские моряки передали терпевшее бедствие украинское рыболовецкое судно спасателям из Греции.
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В Раде предсказали объединение России, Украины и Белоруссии
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Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива опубликовал обращение к жителям Белоруссии по случаю дня независимости, предсказав объединение республики с Россией и Украиной.
«Придет то время, когда белорусы, русские и украинцы объединятся снова и станут той великой мощной силой, которая будет противостоять хаосу, безумию, беспределу. Мы сумеем сохранить свою историю. Мы сумеем вернуть наши взаимоотношения», – приводит слова украинского парламентария РИА «Новости».
Депутат назвал белорусский народ «родным и братским», подчеркнув, что жители соседней страны смогли защитить и отстоять свою независимость, которую Украина, по словам Кивы, потеряла.
Парламентарий отметил, что белорусы всегда будут для украинцев «примером борьбы и противостояния за свое настоящее и будущее, за свое историческое прошлое».
Кива также добавил, что украинский народ всегда будет нести сердце любовь к своим славянским соседям.
Напомним, в четверг белорусский президент Александр Лукашенко предложил разработать долгосрочную стратегию союза России и Белоруссии.
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Россия расширила список запрещенных к ввозу с Украины продуктов
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Правительство России расширило перечень запрещенных к ввозу с территории Украины продуктов, следует из соответствующего постановления за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.
Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения внесены в приложение к постановлению от 29 декабря 2018 года.
Согласно документу, теперь в Россию с территории соседней страны нельзя ввозить сахар, макаронные изделия, необезжиренную какао-пасту, некоторые готовые продукты из кукурузы и злаков, мюсли, кетчуп, майонез, продукты для приготовления соусов и готовые соусы, готовые супы и бульоны, а также заготовки для них, мороженое и сладкие воды.
Кроме того, эта мера коснулась ячменя, пальмового масла и его фракций в таре-нетто массой 20 тонн или меньше, готовых или консервированных продуктов из мяса, готовых или консервированных ракообразных и моллюсков.
Также ограничен ввоз некоторых остатков от производства кукурузного крахмала, жмыхов, продуктов на корм скоту, ферментов и ферментных препаратов, некоторых видов лесоматериалов и упаковочной тары из древесины.
Напомним, в марте Украина запретила ввоз из России пшеницы, подсолнечного масла и туалетной бумаги. Киев уже несколько раз расширял перечень товаров, запрещенных для ввоза из России. Россия в ответ в декабре 2018 года также ввела новые санкции против Украины. В апреле 2019 года Россия вновь расширила запрет на оборот товаров с Украиной.
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На Украине обвинили ЕС в нежелании «разрушить» Россию санкциями
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала «Киев» упрекнул Евросоюз за то, что он не желает не хочет вводить против России более жесткие санкции, чтобы «разрушить» ее.
«Нам бы хотелось, чтобы санкции реально как ударили по России и убили, но санкции действуют стратегически. Есть ли желание в Европейском союзе вводить новые санкции, которые разрушат Россию? Нет, сто процентов я вам скажу, при этом в любой стране. Может быть в Литве на что-то готовы, а в ЕС – нет», – передает его слова РИА «Новости».
По мнению Климкина, США усилят антироссийскую санкционную политику только в том случае, если в Вашингтоне решат, что у них не получится «договориться» с Москвой. Однако даже в этом случае США будут действовать постепенно, поскольку в Вашингтоне, по его словам, есть стороны, которые заинтересованы в сохранении экономических связей с Россией.
Кроме того, экс-министр подчеркнул, что Киев «проиграл битву» за «Северный поток – 2».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против российских бизнесменов. А также подписал указ о применении санкций в отношении десятков российских банков, а также против Центрального республиканского банка Донецкой народной республики и Государственного банка Луганской народной республики.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что продление Украиной санкций в отношении российских компаний можно расценивать как шаг по недопущению встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги.
Британская телеведущая сравнила карту Украины на форме сборной с пятном грязи
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Ведущая телешоу «Доброе утро, Британия» Кейт Гэрруэй сравнила контур карты Украины на футболке сборной страны по футболу с грязным пятном, сообщило Daily Star.
В передаче также принимал участие посол Украины Вадим Пристайко.
«Я не знаю, хорошо ли вам видно, но на передней части вашей футболки изображена карта. Тяжело разглядеть <…> Это похоже на футболку, которую мой сын поднял с пола и сказал, что она еще не совсем грязная», – передает слова журналистки РИА «Новости».
На форму украинской сборной нанесена карта Украины с силуэтом Крыма.
Перед началом чемпионата в УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которую будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Через несколько дней в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям слава!» с формы, заявил, что политику нельзя допускать в спорт.
Однако исполком Украинской ассоциации футбола утвердил лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» официальными футбольными символами Украины.
Путин наградил Мамонова орденом Дружбы
Президент Владимир Путин наградил музыканта, основателя коллектива «Звуки Му» Петра Мамонова орденом Дружбы.
«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Дружбы Мамоноав Петра Николаевича, артиста», – говорится в указе президента, опубликованном на официальном-интернет-портале правовой информации.
В четверг сообщалось, что Петр Мамонов госпитализирован с коронавирусной инфекцией в больницу. Его супруга поясняла, что артиста положили в больницу в Коммунарке, он находился в реанимации.
Петр Мамонов – актер, советский и российский музыкант, поэт, известен по музыкальному коллективу «Звуки Му», киноспектаклям.
На Украине мужчина умер после прививки Pfizer
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Мужчина 47 лет умер в Винницкой области Украины через несколько часов после вакцинации препаратом Pfizer против коронавируса, сообщила пресс-служба украинского министерства здравоохранения.
«Второго июля в 18.02 (мск) была зафиксирована смерть 47-летнего мужчины. Прививка против COVID-19 была проведена мобильной бригадой в 13.45. В 17.00 у пациента появились жалобы на тошноту, потеря сознания. Была сразу вызвана экстренная медицинская помощь, которая провела реанимационные мероприятия. К сожалению, в 18.02 медики констатировали смерть мужчины», – приводит текст сообщения РИА «Новости».
Отмечается, что в течение первого часа после прививки никаких неблагоприятных реакций на препарат зафиксировано не было.
«По информации департамента здравоохранения Винницкой области, мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech. У пяти других человек, которые прививались из одного флакона с умершим, состояние удовлетворительное», – добавили в минздраве.
Напомним, в апреле жительницу Киева парализовало на третий день после вакцинации от коронавируса препаратом CoviShield, разработанным компанией AstraZeneca. Ранее в том же месяце на Украине зафиксировали четвертый случай смерти после прививки Covishield.
Кроме того, в апреле в Эстонии мужчина умер после получения вакцины от коронавируса Comirnaty производства компании Pfizer/BioNtech.
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Путин подписал закон о «российском коньяке»
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Президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий особенности производства и оборота винодельческой продукции в России, который прописывает, в том числе, условия для нанесения на этикетку наименования «Коньяк России».
Законом, в частности, уточняются разрешенные технологические приемы переработки винограда для производства винодельческой продукции, а также особенности ее маркировки и розничной продажи. Предусматривается, что винодельческие хозяйства, осуществляющие производство коньяка, полностью (на 100%) произведенного из выращенного в России винограда, вправе указывать на этикетке такой продукции наименование «Коньяк России», говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.
Законом также даются определения понятиям «автохтонное виноделие», «аборигенный сорт винограда», «винный спирт», «винный дистиллят», «ароматизированные виноградосодержащие напитки» (доля этилового спирта в них должна составлять 14,5-20%), «виноградная водка» и «бренди» (доля этилового спирта в них должна быть не менее 37,5%), «игристые жемчужные вина». Крестьянским (фермерским) хозяйствам разрешается производство вин и игристых вин с защищенным географическим указанием.
Закон определяет и другие особенности производства и оборота винодельческой продукции в целях определения четких правил функционирования отрасли.
Ранее эксперт объяснил невозможность отказаться от маркировки «коньяк» в России.
Путин подписал закон об обязательных медицинских проверках мигрантов на наркотики и ВИЧ
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который предписывает проверять всех трудовых мигрантов, прибывающих в Россию, на наркотики, опасные инфекции и ВИЧ – и разрешает отказывать наркоманам и больным в проживании в России.
В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации указано, что законом предусматривается создание, эксплуатация и развитие Роспотребнадзором федеральной государственной информационной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера, обеспечивающей получение информации, характеризующей санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, передает РИА «Новости».
Изначально законопроектом предлагалось, что иностранные граждане и лица без гражданства, которые хотят получить вид на жительство, разрешение на работу или трудовой патент в России, должны проходить медосмотры в государственном или муниципальном учреждении. Однако ко второму чтению были внесены уточняющие поправки о том, что иностранный гражданин для получения разрешения на проживание или вида на жительство должен пройти медосвидетельствование на наличие или отсутствие факта употребления им наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и ВИЧ-инфекции.
Согласно закону, освидетельствование проводится в медицинских организациях, находящихся на территории России. Кроме этого, на высший исполнительный орган государственной власти субъекта России возлагается обязанность по установлению перечня медицинских организаций, уполномоченных на проведение такого медицинского освидетельствования.
В законе также уточняется, что может быть отказано в выдаче разрешения на временное проживание в России, а также вида на жительство, если иностранный гражданин является потребителем наркотических или психотропных средств, у него есть одно из инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и если у него нет сертификата об отсутствии заболевания, вызываемого ВИЧ.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем России становиться комфортной для мигрантов.
Путин утвердил Стратегию национальной безопасности России
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Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении Стратегии национальной безопасности России.
Указ вступает в силу со дня опубликования, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Только гармоничное сочетание сильной державы и благополучия человека обеспечит формирование справедливого общества и процветание России. Для этого необходимы согласованные действия по реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации, направленные на нейтрализацию внешних и внутренних угроз и создание условий для достижения национальных целей развития», – говорится тексте указа.
Отмечается, что Стратегия основана на «неразрывной взаимосвязи и взаимозависимости национальной безопасности России и социально-экономического развития страны».
В документе уточняется, что одним из путей обеспечения экономической безопасности является сокращение использование доллара во внешнеэкономической деятельности и производства вакцин против актуальных инфекционных заболеваний.
Новую редакцию Стратегии национальной безопасности страны Совбез по поручению главы государства подготовил в феврале.
Секретарь Совбеза Николай Патрушев заявлял, что в новой редакции Стратегии национальной безопасности России отражены положения о поддержании ядерного потенциала и готовности ВС к боевому применению, а также уделено внимание подготовке россиян к военной службе.
Военнослужащий ДНР погиб в результате обстрела ВСУ
В результате обстрелов со стороны украинских силовиков за прошлую неделю в самопровозглашенной Донецкой народной республике погиб один человек, трое получили ранения, сообщили в аппарате омбудсмена ДНР.
«С 26 июня по 2 июля получили ранения двое военнослужащих республики и один гражданский житель республики, погиб один военнослужащий республики», – заявили в пресс-службе аппарата омбудсмена ДНР, передает РИА «Новости».
Накануне подразделения украинских силовиков обстреляли село Новоласпа на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив по нему 25 артснарядов. Кроме того, ранее противовоздушная оборона Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) сбила два киевских беспилотных летательных аппарата, которые проводили разведку в районе поселков Донецкий и Калиново.
Путин наградил посмертно погибших в Сочи приставов орденами Мужества
Президент Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно судебных приставов, которые при исполнении служебного долга в Сочи были застрелены местным жителем.
«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Агозяна Альберта Артемовича – младшего судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов Центрального районного отделения судебных приставов Сочи <...> (посмертно)», – говорится в тексте указа, опубликованного на официальном-интернет-портале правовой информации.
Также президент наградил и другого пристава – Андраника Матевосяна – посмертно.
В начале июня в перестрелке в Адлерском районе Сочи погибли двое судебных приставов. Огонь открыл один из жильцов Вартан Кочьян в ходе выселения из дома. Он раскаялся в содеянном. Ему предъявлено обвинение, он арестован.
Украина обвинила Россию в отказе помочь терпящим бедствие рыбакам в Черном море
Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что российские корабли якобы проигнорировали сигнал о помощи с украинского рыболовецкого судна, которое терпело бедствие в Черном море.
«Ракетный крейсер «Ивановец» (на самом деле ракетный катер – прим. ВЗГЛЯД) и пограничный сторожевой корабль «Безупречный» пограничной службы ФСБ России к украинскому судну не приближались, несмотря на получение сигнала «SOS», – цитирует сообщение украинского минобороны РИА «Новости».
Между тем пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко уточнил, что владелец украинского судна сам отказался от помощи со стороны российских военных.
«У них слабенькая радиостанция и рассчитана на небольшой радиус. Первыми получили сигнал наши моряки. Они уточнили, необходима ли помощь. Дежурный тут же связался с украинской стороной, к этому моменту сигнал получили и украинские спасательные службы», – передает ее слова «Пятый канал».
Ранее Национальный центр управления обороной России сообщил, что на помощь экипажу терпящего бедствие в Черном море украинского рыболовного судна направлен ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота.
В Росморречфлоте заявили, что жизни людей, находящихся на борту украинского судна, ничего не угрожает, к нему вышел буксир из Одессы.
Росморречфлот рассказал об экипаже терпящего бедствие в Черном море украинского судна
Жизни людей, находящихся на борту украинского судна, которое терпит бедствие в Черном море, ничего не угрожает, к нему вышел буксир из Одессы, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
«В 50 милях от Очакова в Черном море в зоне ответственности Одесского морского спасательно-координационного центра (Украина) у фелюги [небольшое судно прибрежного плавания] отказал главный двигатель. На борту – четыре человека», – передает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.
«Для решения вопроса был привлечен судовладелец, он принял решение не привлекать дополнительные силы от российской стороны, а отправить из Очакова спасательный буксир. Зона аварии находится не в штормовых условиях, погода хорошая», – передает «Пятый канал» слова пресс-секретаря Росречморфлота Алексея Кравченко.
Ранее Национальный центр управления обороной России сообщил, что на помощь экипажу терпящего бедствие в Черном море украинского рыболовного судна направлен ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота.
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