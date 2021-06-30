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Путин отказался называть Украину недружественной страной
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Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что не считает украинский народ недружественным, а потому Украина не входит в список недружественных для России стран.
«Почему Украина не входит в список недружественных стран? Потому что я не считаю, что украинский народ недружественным нам. Я считаю, что украинцы и русские – это один народ. … Мы единое целое, а вот руководство Украины явно недружественно нам», – заявил президент.
Он также заявил, что напишет «отдельную аналитическую статью» про историю России и Украины, чтобы граждане обеих стран ознакомились с этой темой.
Кабмин России ранее утвердил перечень недружественных государств, в списке две страны - США и Чехия.
В среду Путин начал прямую линию с россиянами. Количество вопросов, адресованных президенту, к началу мероприятия составило около 2 млн.
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Солдат высмеял завтрак НАТО в украинской столовой
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Военнослужащий пожаловался в соцсетях на питание в украинской столовой во время крупнейших учений Sea Breeze – 2021, отметив, что один и тот же напиток дают третий день подряд.
«Добро пожаловать на Sea Breeze, вот ваш стандартный завтрак НАТО. У нас тут тот же напиток, что и в прошлые три раза, немного простой гречки с сосиской, а также нарезанный огурец и пара ломтиков помидоров. Никаких соусов. Вкуснота», – написал солдат под фотографией в Instagram.
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В понедельник в северо-западной части Черного моря стартовали крупные учения Sea Breeze, они продлятся до 10 июля. В них будут задействованы 5 тыс. военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран, включая Украину, США и других членов НАТО. При этом, как отметили в Минобороны, силы и средства Черноморского флота «выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей», принимающих участие в учениях.
Британский наемник на Украине рассказал о службе в Донбассе
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Британский военный наемник, служащий «по контракту» на украинские ВС, ранее воевавший на стороне курдов в Сирии, в соцсетях рассказывает о быте во время конфликта в Донбассе, о погибших со стороны Украины военнослужащих.
Британский военный ведет аккаунт в Instagram, аккаунт подписан как Johnny, в нем он рассказывает о событиях в Донбассе и на Украине. Сейчас наемник участвует в учениях Sea Beeze – 2021.
«Лучшее в международных учениях – это американские MRE (Meal, Ready-to-Eat, сухпаек, прим. ВЗГЛЯД), намного лучше, чем наши украинские сухпайки, и те, на которые мы жили в Сирии, получая от американцев», – рассказал военный.
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В другой публикации он рассказал, как можно исправлять «плохишей» с помощью рытья окопов в жару. «Берете плохиша, заставляете его рыть норы весь день на палящем солнце, и он становится хорошим мальчиком. Такая у нас философия в лагере «Донбасс», – поделился Джонни.
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Еще в одном посте он выразил сожаление, что все траншеи на передовой приходится копать вручную. «У вас нет такой роскоши, как экскаваторы JCB или траншейные машины», – написал наемник.
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В одной из своих апрельских публикаций он признался, что он и другие такие же военные – «не добровольцы, а военнослужащие по контракту украинских ВС», которые «защищают Украину и людей».
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«Кто бы мог подумать, гражданин Британии, служащий украинским десантником, это ж безумие», – отмечал он. По его словам, у него оставалось несколько месяцев службы по трехлетнему контракту, и он намерен продлить его опять.
Еще одна публикация посвящена интервью, которое Джонни давал в 2017 году в Сирии. «Это было интервью с курдским журналистом во время операции по освобождению городов и деревень к востоку от Арраки от контроля ИГИЛ* (запрещенная в России террористическая организация), в основном, город Джезра», – написал он.
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Напомним, ранее Джонни жаловался на питание в украинской столовой во время учений Sea Breeze – 2021. По его словам, один и тот же напиток подают военным третий день подряд.
На Украине больше половины граждан назвали русский язык иностранным
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На Украине 59% граждан считают русский язык иностранным, 9,5% – нужным для изучения, свидетельствуют результаты опроса Active Group.
Знание немецкого языка необходимым назвали 22,2% украинцев, французского – 13,7%, испанского – 13,6%, польского – 11,1%, русского – 9,6%, китайского – 6,5%, португальского – 6,3%, арабского – 2,4%, остальных – 1,4% вместе взятых, сообщает «Интерфакс – Украина».
Карьерным преимуществом украинцы считают знание польского (20,1%), китайского (21,1%) и арабского (4,8%) языков. Признают карьерные преимущества русского языка 12,3% респондентов, 9,5% считают нужным учить его в школе.
При этом 43% опрошенных считают русский язык иностранным, 15% – скорее иностранным, 24% – скорее не иностранным, 15% – не считают иностранным.
В возрастном разрезе положительный ответ на вопрос является ли русский язык иностранным, дали 45,8% респондентов возрастной категории 60+, 69,4% респондентов 50–59 лет, 73,7% респондентов 40–49 лет, 48,8% респондентов – 30–39 лет и 64,5% респондентов 18–29 лет. Менее склонны считать русский иностранным мужчины, чем женщины, и жители села, чем жители города.
В ходе исследования методом индивидуального интервью было опрошено 1200 респондентов старше 18 лет.
Ранее президент Владимир Путин, говоря о двусторонних отношениях между Москвой и Киевом, назвал проблемы российско-украинских отношений: отношение к русскому языку и к русскоговорящим гражданам Украины, к российским гражданам, проживающим на Украине.
Актриса из «Вечеров на хуторе...» пожаловалась на «ад» в украинских поездах
Советская и украинская актриса Ольга Сумская рассказала о том, что в поездах «Укрзализныци» творится «сущий ад».
«Оказывается есть поезда, где кондиционирование вообще не предусмотрено! Поезд 791 Кременчуг – Киев. Это сущий ад! Днем плюс 40. Вагоны стояли целый день на солнце, представляете, как мы сейчас едем! Как здесь работают бедные проводники? Это сплошной ужас! Как я спасалась? Поливала себя водой несколько раз за ночь. Друзья, будьте внимательны, когда покупаете билет!» – передает РИА «Новости» слова Сумской.
Украинская железнодорожная компания пока не отреагировала на пост актрисы.
Сумская известна по ролям во множестве фильмов и сериалов, в частности, «Вечера на хуторе близ Диканьки» (режиссер – Юрий Ткаченко), «Принцесса на бобах», «Я – кукла», «Утесов. Песня длиною в жизнь», «Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини».
Напомним, первый класс лучших украинских поездов назвали «хлевом».
Украине предсказали распад на четыре части
Украина нежизнеспособна экономически и в будущем может разделиться на четыре части как Югославия, заявил в эфире телеканала «Наш» бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
«По той конституции, по той ситуации, в которой мы оказались, мы вообще должны предполагать, что еще территориально мы потеряем в ближайшее время. Мы же понимаем, что Югославия была не последняя страна, которую разделили в прошлом веке, в этом веке, это, скорее всего, будет Украина», – выразил мнение экс-парламентарий, передает РИА «Новости».
По его словам, западные страны, такие как Польша, Венгрия и Румыния, преследуют собственные цели, безвозмездно вкладывая деньги в сопредельные украинские территории, а также активно раздавая украинцам свои паспорта. «Мы нежизнеспособны экономически, мы не в состоянии себя содержать, мы не имеем будущей перспективы, мы живем в кредит», – отметил экс-депутат.
При этом Мураев раскритиковал президента Владимира Зеленского за его слова о том, что СССР якобы был «агрессором», указав, что по такой логике следовало бы отдать Европе пять областей, «подаренных» Украине.
В ноябре прошлого года большинство украинцев также признали неизбежность распада страны. Также более 70% населения Украины считают, что дела в стране идут в неправильном направлении.
Сборная Украины по футболу вышла в четвертьфинал Евро-2020
Матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между командами Украины и Швеции завершился победой украинской сборной.
Украинские футболисты одержали победу на стадионе в Глазго со счетом 2:1 в дополнительное время. Основное время завершилось со счетом 1:1. голы забили Александр Зинченко (27-я минута) и Эмиль Форсберг (43-я). В компенсированное ко второму дополнительному тайму время победный гол забил Артем Довбик. В четвертьфинале турнира 3 июля сборная Украины встретится со сборной Англии. Игра состоится в Риме, передает ТАСС.
Напомним, сборная Англии обыграла команду Германии со счетом 2:0.
В плей-офф вышли по две команды из шести групп, а также четыре лучшие сборные, ставшие третьими. Сборная Украины стала четвертой среди третьих команд, прошедших в плей-офф.
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Болельщику с российским флагом порвали футболку на игре Украина – Швеция
Украинские футбольные болельщики напали на мужчину, который пришел на матч Украина – Швеция на шотландском стадионе «Хэмпден Парк» в футболке сборной России с российским флагом и в шапке-ушанке.
«Болельщик сборной России устроил провокацию во время матча Евро-2020 между Швецией и Украиной в Глазго… Болельщик в футболке сборной России, обмотанный флагом России и с шапкой ушанкой с эмблемой СССР на голове появился на трибунах «Хэмпден Парк». Его фото в обнимку с украинцем облетело российские СМИ, мол, смотрите, «дружба, братья», – говорится в сообщении издания «Спорт Сегодня».
По данным издания, затем российского болельщика заметили другие украинцы и на этом «обнимашки закончились». «В сети появились кадры, на которых этот парень стоит уже в порванной футболке и держится за челюсть. А российский флаг и вовсе исчез в неизвестном направлении», – говорится в сообщении.
Сборная Украины во вторник в Глазго обыграла команду Швеции со счетом 2:1 в дополнительное время и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы.
В Польше предложили выплатить Киеву компенсацию за «Северный поток – 2»
Украина должна получить компенсацию за якобы образующийся дефицит в области безопасности из-за запуска газопровода «Северный поток – 2», заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.
Он отметил, что из-за завершения «Северного потока – 2» Украина окажется в вакууме с точки зрения безопасности, передает ТАСС.
«Я призываю Германию взять на себя ответственность за свой собственный выбор, связанный с запуском «Северного потока – 2», и принять фактическое, а не фиктивное участие в компенсации дефицита безопасности», – сказал он.
По мнению министра, Россия не для того понесла огромные затраты на строительство «Северного потока – 2», чтобы этим инструментом не пользоваться.
«Поэтому необходимо усилить потенциал сдерживания как восточного фланга НАТО, так и Украины, которая как жертва российской агрессии должна получить соответственно высокую компенсацию, как в виде политической поддержки, так и в виде увеличения оборонительного потенциала. Польша готова участвовать в компенсации образовавшегося дефицита», – заявил он.
Ранее в Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке.
США опровергли движение эсминца из Одессы в сторону Крыма
Американский эсминец «Росс» по-прежнему остается в Одессе, сообщил шестой флот США.
Флот прокомментировал появившиеся в интернете слухи о том, что корабль якобы направился в сторону Крыма. В сообщении говорится, что «еще 30 минут назад» эсминец оставался в Одессе, где и «будет находиться в обозримом будущем» для «поддержки учений Sea Breeze», передает РИА «Новости».
В конце прошлой недели эсминец «Росс» вошел в порт Одессы для участия в многонациональных военных учениях Sea Breeze 2021. Напомним, Черноморский флот России совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца «Дефендер».
Бывший замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко предположил, что корабли НАТО вместе с украинскими судами могут пройти вблизи берегов Крыма.
Путин сказал, какой вакциной делал прививку от COVID-19
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Президент Владимир Путин рассказал, что привился от коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V».
«Принял для себя решение привиться <...> «Спутником V», тем более что Вооруженные силы у нас прививаются «Спутником V», а я все-таки верховный главнокомандующий», – сказал глава государства.
Он также рассказал о реакции организма на прививку. После первого укола Путин рассказал, что ничего не чувствовал, через четыре часа появилась чувствительность в месте укола, а после второго укола в 12 часов ночи температура у него поднялась до 37,2, но утром снова была 36,6.
Также президент добавил, что «Спутником V» привилась его дочь, у нее также была температура 37,5 один день.
«Дней 20 прошло, взяли кровь, посмотрели результаты – высокий уровень защиты. И вам рекомендую», – отметил Путин.
Также президент сказал, как выбрал прививку от COVID-19 и почему не показал видео процедуры.
Напомним, первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером, через три недели он сделал вторую прививку от коронавируса.
В среду проходит 18-я по счету прямая линия с президентом Владимиром Путиным, в рамках которой глава государства ответит на вопросы россиян.
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Рада отменила штрафы жителям Донбасса за въезд на Украину через Россию
Верховная рада временно отменила штрафы гражданам Украины за въезд из неподконтрольной Киеву части Донбасса через Россию.
«Штрафы отменяются на период действия карантина или на время блокировки деятельности КПП (контрольно-пропускные пункты)», – цитирует пояснительную записку к законопроекту ТАСС.
Отмечается, что депутаты считают, что в условиях закрытия или ограниченного функционирования КПП люди лишены возможности законно выехать с неподконтрольных территорий. В то же время, отмечали парламентарии, жители региона нуждаются в посещении подконтрольной Киеву территории по разным причинам, в первую очередь связанным с получением медицинской помощи, пенсионных выплат, документов или обучением.
На данный момент въезд на Украину из неподконтрольной части Донбасса через Россию наказывается штрафом от 1,7 тыс. гривен (60 долларов) до 5,1 тыс. гривен (свыше 180 долларов).
Ранее украинский президент Владимир Зеленский не исключил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины Киеву придется отгораживаться от Донбасса «стеной». При этом он пояснил, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей.
Гордон объяснил расставание Киркорова и Пугачевой разногласиями по Крыму
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Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что певица Алла Пугачева могла «променять» экс-супруга Филиппа Киркорова на Максима Галкина якобы из-за несогласия с позицией Киркорова по воссоединению Крыма с Россией.
Гордон призвал Киркорова «брать пример с Аллы Борисовны Пугачевой», которую журналист назвал «великой певицей и великой женщиной». «Ты где-нибудь слышал, чтобы она поддержала аннексию Крыма? Ты хоть раз видел, чтобы она приехала в Крым? Ты хоть раз слышал, чтобы она что-то плохое об Украине сказала?» – заявил Гордон ,обращаясь к Киркорову. Журналист не исключил, что «поэтому Алла Борисовна отписалась» от Киркорова в Instagram и «променяла» его на Галкина, передает Gordonua.com.
Напомним, Киркоров был включен в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины, 22 июня. Однако позднее артиста исключили из черного списка. Минкульт подчеркнул, что СБУ ни в одном письме, на основании которых принимались оба решения, не объяснила свою позицию.
Путин: Зеленский отдал Украину под управление из Вашингтона
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О чем разговаривать с президентом Украины Владимиром Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление, все вопросы решаются в Вашингтоне и частично – в Берлине и Париже, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии.
«Он (Зеленский) отдал Украину под полное внешнее управление. Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне. Отчасти – в Берлине и в Париже. Ну, о чем разговаривать?» – отметил российский лидер, передает ТАСС.
«Тем не менее, я не отказываюсь от встреч подобного рода. Надо только понять, о чем говорить», – резюмировал Путин.
По его словам, результаты работы украинского руководства разрушительны, включая преследование оппозиции. «Просто внутри страны дают понять, что нет никакой легальной возможности у тех сил, которые хотят выстроить и укреплять свою страну, в том числе на путях строительства нормальных отношений с Россией, у них нет никаких шансов, подавляют на корню: кого-то сажают в тюрьму, кого-то – под домашний арест, кого-то убивают на улицах», – заявил Путин, передает РИА «Новости».
Также Путин заявил, что не считает украинский народ недружественным, а потому Украина не входит в список недружественных для России стран. Кроме того, Путин сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения.
Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что никаких подвижек по организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет.
В апреле президент Украины заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. В Кремле тогда заявили, что администрация российского лидера и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
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Турция захотела тренировать украинских военных
Военный атташе при посольстве Турции на Украине полковник Дженгиз Чевик выразил заинтересованность в привлечении турецких инструкторов к подготовке украинских военных.
В Киеве прошла встреча украинских и турецких военных. Главком сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что у Турции и Украины «есть большой опыт», которыми страны «могут делиться», потому что их «армии сейчас участвуют в боях». Указывается, что турецкая делегация намерена посетить учебные центры ВСУ, сообщает командование сухопутных войск ВСУ в Facebook.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что Москва намерена провести с Анкарой консультации, на которых поднимет вопрос о сотрудничестве между военно-морскими силами Украины и Турции и тему затягивания Киева в НАТО.
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Путин не поддержал обязательную вакцинацию
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Президент Владимир Путин завил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса, однако регионы, которые вводят эту процедуру для отдельных категорий граждан, действуют в соответствии с нормой закона.
«Нет ничего проще понять, что в этой сфере происходит, нужно посмотреть в нормы закона. (…) Я не поддерживаю обязательную вакцинацию», – сказал он.
Путин призвал обратиться к закону, где говорится об иммунной защите населения: общенациональный календарь прививок является обязательным.
По словам Путина, коллеги предлагали перенести вакцинацию от коронавируса в этот раздел, однако депутаты Госдумы эту идею не поддержали.
Таким образом, вакцинация от коронавируса в обязательный календарь прививок не попала. Однако вторая составляющая этого закона говорит о том, что руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.
Президент подчеркнул, что «неразберихи нет», и все мероприятия, связанные с вакцинацией от коронавируса, проводятся в соответствии с нормой закона.
По его словам, это делается как раз, чтобы избежать локдауна, а также потому что дальнейшее распространение инфекции можно предотвратить только благодаря вакцинации.
В среду проходит 18-я по счету прямая линия с президентом Владимиром Путиным, в рамках которой глава государства ответит на вопросы россиян.