Путин сравнил украинский закон о коренных народах с оружием массового поражения

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения.

«Я считаю, что украинцы и русские – это один народ. … Мы единое целое, а вот руководство Украины явно недружественное нам», – заявил президент.

Так, глава государства раскритиковал внесенный в Верховную раду закон о коренных народах Украины, сравнив его с оружием массового поражения. «Ну это вообще просто уму непостижимо. Это, понимаете, испокон веков здесь жили русские люди, и теперь они объявляются там некоренными», – заявил президент.

По словам Путина, это приведет к тому, что часть людей может уехать, вынуждены будут переписываться, что они чувствуют себя людьми второго сорта. «Это приведет к сокращению общего числа русских. Это, знаете, сопоставимо так по своим негативным последствиям с применением какого-то оружия массового поражения, это серьезное дело», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Также Путин заявил, что не считает украинский народ недружественным, а потому Украина не входит в список недружественных для России стран.

Ранее Путин заявил, что идея делить народы на «коренные и нет» напоминает теорию и практику нацистской Германии.

Напомним, в украинском документе отдельно внесены коренные народы Украины, которые сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и законов Украины, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие.

Законопроект дает право коренным народам Украины создавать свои учебные заведения и обучаться на языке соответствующего коренного народа, а также создавать свои СМИ, государство обязуется гарантировать защиту коренных народов Украины от актов геноцида и любых других притеснений.

Политолог Богдан Безпалько заявил, что закон о коренных народах Украины по сути еще больше унизит русских.

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