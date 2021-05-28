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Эксперт назвал закон о коренных народах на Украине «унижением русских»
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Закон о коренных народах Украины, который президент Владимир Зеленский внес в парламент с пометкой «неотложный», по сути еще больше унизит русских, считает политолог Богдан Безпалько.
Закон фактически разделяет граждан страны, представляющих различные этносы, на три категории – так называемая титульная нация, коренные народы, которым обещаны привилегии, и все остальные. К ним отнесены не только русские, которые составляют 37% населения страны, но и евреи, венгры, армяне, поляки и цыгане.
«Сейчас на Украине ввели в действие закон о функционировании государственного языка. Естественно, что закон о коренных народах еще больше унизит русских. Лишит их возможности для культурного или любого другого развития на Украине. Всех, кто считает себя русским, вне зависимости от своего этнического происхождения. Это те люди, которые предпочитают русский язык, культуру и ориентацию на дружбу Украины с Россией. По крайней мере, если среди коренных народов на Украине не упоминаются русские, это крайне оскорбительно и сравнимо с сегрегацией», – передает слова эксперта «Рен ТВ».
«Ну, это не Зеленскому потребовалось. Понятно, что это жестко продавливает и Запад, то есть Украина выстраивается, как страна, враждебная России, на антагонистичности России, которая будет постоянно генерировать вызов для России. Понятно, что закон о коренных народах, принятый сейчас, это, скажем так, в копилку Байдена перед переговорами с Путиным. Это попытка опять наиграть ему козыри, чтобы Байден потом мог выстраивать свою позицию с Путиным максимально жестко», – подчеркнул политолог Кирилл Коктыш.
Напомним, Зеленский внес в парламент проект закона «О коренных народах Украины», в перечне коренных народов отсутствует упоминание русских.
В документе отдельно внесены коренные народы Украины, которые сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и законов Украины, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие.
Законопроект дает право коренным народам Украины создавать свои учебные заведения и обучаться на языке соответствующего коренного народа, а также создавать свои СМИ, государство обязуется гарантировать защиту коренных народов Украины от актов геноцида и любых других притеснений.
Белоруссия прекратила поставлять на Украину бензин А-95
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Белоруссия приостановила поставку на Украину бензина А-95, сообщил директор «Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.
«Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации – закрыть поставку бензина А-95 на Украину, где за их продуктом 50% рынка. С другой стороны, еще один сигнал нам, третий за эту весну», – написал он в Facebook.
По данным директора «Консалтинговой группы «А-95», переговоры по поставкам продолжаются. «Но задача стоит нестандартная – найти 50 тысяч тонн «пятого». Без моря не обойтись, а я даже не помню, когда в последний раз эта марка приходила морем», – сообщил Куюн.
Тем временем украинское правительство на внеочередном заседании в пятницу одобрило запрет белорусским самолетам использовать воздушное пространство страны с 00.00 (совпадает с мск) 29 мая.
Ранее Минск пригрозил принять болезненные ответные меры против государств, занявших враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через территорию Белоруссии.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Украина назвала срок окончания борьбы против «Северного потока – 2»
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Украина продолжит бороться с проектом «Северный поток – 2» до тех пор, пока по газопроводу не пойдет топливо, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба по итогам встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид в Киеве.
«Ничто не завершено, пока оно [строительство «Северного потока – 2»] не завершено на 100%. И, кстати, я об этом говорил государственному секретарю [США] Энтони Блинкену во время нашей встречи. И второе: ничто не проиграно, пока игра не завершилась. Безусловно, теперь у строителей «Северного потока – 2» есть намного больше шансов достроить этот проект. Но мое правило в жизни – всегда бороться до конца за национальные интересы Украины. И до тех пор, пока газ не потек по Nord Stream 2, мы будем бороться за защиту наших интересов», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее «Нафтогаз Украины» приветствовал решение министерства финансов США по введению санкций в отношении четырех компаний и 13 судов, строивших «Северный поток – 2».
Между тем позже президент США Джо Байден заявил, что газопровод «Северный поток – 2» уже «почти полностью достроен» и введение санкций против проекта было бы контрпродуктивным для отношений США с Европой.
Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Блинкен заявил, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает санкции против проекта «Северный поток – 2» неэффективными в целом.
Россия отказалась выдавать Украине Януковича
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Россия отказала Украине в экстрадиции бывшего украинского президента Виктора Януковича, планируется повторное обращение с запросом, заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
«Мы подавали запрос об экстрадиции, РФ нам отказала. Конечно, мы еще раз будем подавать запрос об экстрадиции», – приводит РИА «Новости» слова Венедиктовой.
Киевский апелляционный суд в 2020 году оставил в силе приговор Януковичу по делу о госизмене, по которому он заочно осужден на 13 лет лишения свободы. Защита экс-президента считает решение политическим и обжаловала его в Верховном суде Украины. Прокуратура планировала обратиться к России с запросом о выдаче Украине экс-президента для отбывания наказания.
Ранее украинская генпрокуратура сообщала, что в ближайшее время может начаться процедура экстрадиции бывшего президента страны Виктора Януковича по делу о захвате власти.
Напомним, на Украине Януковича обвиняют в госизмене, хотя в действительности его незаконно отстранили от власти в феврале 2014 года, после чего ему пришлось бежать из страны.
В 2019 году сообщалось, что Янукович находится на территории Российской Федерации.
«Шатающийся» Порошенко приехал в Донбасс с клубникой для военных
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Бывший президент Украины Петр Порошенко отчитался в интернете, как он в бронежилете и шлеме привез клубнику на передовую в Донбассе. Пользователям соцсетей показалось, что он был пьян.
«Жизнь на передовой не сладкая. И потому улыбка каждого нашего воина очень ценна. Привезли бойцам клубнику. Будем угощать», – написал Порошенко на своей странице в Instagram.
Пользователи неоднозначно отнеслись к поступку украинского экс-президента. Так, некоторые похвалили его за заботу о защитниках и заявили, что это «настоящий главнокомандующий вооруженных сил». Другие заподозрили, что Порошенко таким образом избегает допроса. Визит Петра Порошенко на передовую также зафиксировала съемочная группа украинского Пятого канала. В ролике экс-глава Украины смотрится так, как будто он нетвердо держится на ногах, передает РЕН ТВ.
«Тут, на передовой, – лучшие и настоящие. У них находится время, чтобы снимать вирусные ролики… Благодарю за мужество и операторскую работу… Мы точно не дадим разрушить то, чего достигли потом, кровью, невероятными усилиями», – заявил Порошенко.
Под предлогом поездки в Донбасс Петр Порошенко в четверг, 27 мая, не явился на допрос в Службу безопасности Украины по делу в отношении депутатов Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и Тараса Козака . Этот случай стал уже далеко не первым, когда экс-глава государства игнорирует допросы.
Порошенко не раз обвиняли в том, что он появляется на публике в нетрезвом состоянии. В феврале 2018 года, в частности, украинская журналистка Соня Кошкина опубликовала видео, на котором президент Украины на Мюнхенской конференции находится, предположительно, в нетрезвом виде.
За месяц до этого на церемонии запуска скоростного поезда Киев – Борисполь Порошенко выступил так, что все снова сочли его пьяным.
Лавров: Не Кравчуку решать формат работы контактной группы по Донбассу
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Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не может решать, в каком формате будет работать переговорный механизм по Донбассу, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Что касается заявления господина Кравчука, в принципе, он, конечно, глава делегации, но не ему решать, как будет дальше работать Контактная группа. Контактная группа создана в контексте пакета документов, который был одобрен на саммите в Минске в феврале 2015 года и затем утвержден резолюцией СБ ООН», – цитирует ТАСС министра.
Ранее Кравчук заявил, что переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе должны быть обязательно перенесены в одну из нейтральных европейских стран – Швейцарию или Финляндию, поскольку из-за ситуации вокруг Белоруссии Минск не может оставаться площадкой переговоров.
Украина и раньше выступала за перенос переговоров по Донбассу из Минска. В частности, Кравчук призывал к этому еще в сентябре прошлого года. Он заявлял о возможности переноса площадки для переговоров по Донбассу в Швецию. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также выражал готовность перенести переговоры по Донбассу из Минска.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Большинство стран Европы уже запретили белорусским самолетам входить в свое воздушное пространство.
Глава МИД Украины выразил свое разочарование НАТО
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выразил свое разочарование тем, что НАТО не может найти формат участия Украины в саммите альянса 14 июня.
По словам Кулебы, украинская сторона совершенно не понимает, как можно проводить закрытый саммит НАТО на фоне «агрессивных действий России против Украины» в Черноморском регионе и против членов альянса, в частности против Чехии.
«Как можно не найти формат участия Украины в саммите этого года», – заявил украинский дипломат в ходе совместной пресс-конференции с генсеком ОБСЕ в Киеве.
По его мнению, тяжело представить лучший момент, чем 2021 год, для предоставления Киеву Плана действий по членству в НАТО. Как отметил Кулеба, Украина благодарна партнерам НАТО «за постоянное подтверждение политики открытых дверей на основании решения Бухарестского саммита 2008 года, но с тех пор прошло 13 лет, и ни единого шага к выполнению этого решения не было сделано». Для Украины очень важно, чтобы политика открытых дверей не превратилась в политику кормежки обещаниями», – добавил он.
Саммит НАТО состоится 14 июня в Брюсселе. По словам генерального секретаря альянса, планируется обсудить текущие вопросы деятельности НАТО, а также повестку альянса до 2030 года, в том числе «агрессивные действия России, угрозу терроризма, кибератаки, новые и вредоносные технологии, влияние климатических изменений на безопасность, а также рост Китая».
В апреле Зеленский заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В свою очередь полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Минск ввел индивидуальное лицензирование для товаров с Украины
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Белоруссия на полгода ввела режим индивидуального лицензирования для некоторых украинских товаров, поступающих по импорту, сообщил замминистра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка.
«По оперативной информации Белоруссия ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров: кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, ДСП и ДВП, обои, туалетную бумагу и упаковку, кирпич, керамическую плитку, стеклянные ампулы, посевную технику, стиральные машины и мебель. Это решение одобрено постановлением Совета министров Беларуси от 26 мая», – написал Качка в Facebook, указав, что решение вступит в силу через десять дней после публикации и рассчитано на шесть месяцев.
Он назвал такие действия Минска «неоправданными и дискриминационными». «Правительство проводит консультации с производителями для ликвидации негативных последствий дискриминационных действий правительства Белоруссии», – добавил он.
В то же время, комментируя более ранние сообщения о приостановке Белоруссий поставок бензина А-95, Качка выразил мнение, что эти меры «не будут иметь долгосрочных последствий». «Будет усилена политика диверсификации поставок. Но панике пока поддаваться не стоит. Конечно, появление таких новостей в один день способствует появлению теорий заговора, но в этот раз стоит придерживаться рационального объяснения ситуации», – добавил он.
Ранее Минск пригрозил принять болезненные ответные меры против государств, занявших враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через территорию Белоруссии.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
В Польше заявили об упущенном шансе в отношениях с Россией
Депутат польского парламента от партии «Конфедерация» Кристиан Каминьский рассказал, какие возможности в отношениях с Россией упустила Варшава из-за поддержки Украины.
Каминьский заявил в беседе с изданием Defence 24, что если бы Варшава, которая в угоду интересам Киева выступала против энергетических проектов Москвы, вела другую политику, это могло бы привести к взаимовыгодному сотрудничеству России и Польши в этой сфере, передает РИА «Новости».
«Конечно, можно задаться вопросом, не решилась ли бы Россия, если бы десятилетия назад Варшава смогла вести с ней диалог, развивать транспортную инфраструктуру на маршруте, ведущем через Белоруссию и Польшу, и отказаться от дорогостоящего, а также сложного в политическом плане проекта по прокладке трубопровода на дне Балтийского моря? 20 лет назад в центре внимания польских политиков оказались интересы не Польши, а Украины, которая бы пострадала в рамках такого сценария. Сейчас мы увидели, чем оборачивается абсурдное желание приравнивать интересы Польши к интересам Украины», – добавил депутат.
По его словам, проект «Северный поток – 2» не выгоден для Польши, однако Варшава никак не могла заблокировать его строительство: такая ситуация сложилась из-за решимости России и Германии довести реализацию газопровода до конца и отсутствия у Польши союзников в этом вопросе.
Ранее в Польше призвали Германию к «европейской солидарности» в вопросе «Северного потока – 2». Газета ВЗГЛЯД писала, как Варшава хочет отобрать у России канал доставки газа в Европу.
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Кравчук отказался проводить переговоры по Донбассу в Минске
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Из-за ситуации вокруг Белоруссии Минск не может оставаться площадкой переговоров по урегулированию в Донбассе, необходимо найти новое место для встреч Контактной группы, заявил постпред Украины в контактной группе Леонид Кравчук.
«У нас не будет уже рейсов в Белоруссию, мы не сможем даже туда попасть. Таким образом, учитывая сложившуюся ситуацию, диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Белоруссии (Александр) Лукашенко, понятно, что мы не можем даже рассматривать вопрос про точку обсуждения – Минскую площадку. Мы обязательно будем искать новую площадку», – сказал он.
По словам Кравчука, Украина будет обращаться ко всем сторонам переговоров с вопросом о поиске нового места, в первую очередь – к ОБСЕ, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Украина 24».
Украина и раньше выступала за перенос переговоров по Донбассу из Минска. В частности, Кравчук призывал к этому еще в сентябре прошлого года. Он заявлял о возможности переноса площадки для переговоров по Донбассу в Швецию. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также выражал готовность перенести переговоры по Донбассу из Минска.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Большинство стран Европы уже запретили белорусским самолетам входить в свое воздушное пространство.
В Египте утонул экс-глава Службы внешней разведки Украины
Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь, занимавший пост в 2014-2016 годах, погиб в Египте во время занятия дайвингом, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.
«По имеющейся информации, 28 мая во время дайвинга на египетском курорте Дахаб экс-руководителю Службы внешней разведки Украины Виктору Гвоздю стало плохо», – приводит «Интерфакс-Украина» сообщение пресс-службы.
Отмечается, что спасатели подняли тело Гвоздя на поверхность воды без признаков жизни. До приезда скорой ему делали интенсивные реанимационные меры, однако медики констатировали смерть экс-главы СВР.
В министерстве уточнили, что украинское посольство находистя в контакте с египетской стороной для выяснения причины смерти, а также поддерживает связь с родными. По данным СМИ, мужчина занимался подводным плаванием на глубине в несколько десятков метров, после чего слишком быстро вынырнул.
Гвоздь был назначен главой Службы внешней разведки Украины после государственного переворота в феврале 2014 года. Его уволили в апреле 2016 года указом президента.
На Украине испугались сближения России и Белоруссии
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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выразил мнение, что дальнейшее сближение России и Белоруссии якобы несет в себе угрозу для безопасности Украины.
«Нам нужно заботиться о своей национальной безопасности, потому что, безусловно, дальнейшее сближение Белоруссии с Россией – это симметричный рост угрозы использования Российской Федерацией Белоруссии для наращивания агрессии против нашей страны. <…> Возможно, это завершится поглощением Россией Белоруссии», – приводит утверждение украинского министра ТАСС.
«Этот тот риск, – добавил Кулеба в эфире телеканала «Один плюс один», – который должны всегда учитывать, принимая те или иные решения».
Кулеба считает, что позиция белорусского президента Александра Лукашенко «не оставляет возможность строить с ним какие-либо отношения». «Лукашенко своими действиями приближает свою страну к России. <…> Лукашенко своим действиями лишает возможности цивилизованного диалога и себя, и нас», – добавил глава украинского МИД.
Накануне стало известно о намерении украинских парламентариев обратиться к ООН, ЕК, ЕП, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, правительствам стран мира с призывом «о признании режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко представляющим угрозу для международной безопасности». В Раде предложили усилить давление на Белоруссию, в том числе путем введения санкций против окружения Лукашенко.
В тот же день глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предложил перенести переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе из Белоруссии в Швейцарию или Финляндию.
Напомним, с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией, запретив национальным авиакомпаниям выполнять полеты в воздушном пространстве республики. При этом в Киеве увидели выгоду от такого решения для Украины с экономической точки зрения, поскольку авиакомпании ЕС и других государств мира, которые раньше пролетали над Белоруссией и платили в ее бюджет соответствующие средства, теперь будут пролетать над Украиной, и она, соответственно, будет получать транзитные средства.
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На Украине потребовали наказать Россию из-за посадки самолета Ryanair в Минске
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Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал лидеров стран ЕС оказать давление на белорусского президента Александра Лукшенко, введя ограничения в отношении России.
«Разочарован реакцией ЕС на воздушное пиратство Лукашенко. Нужно было запретить весь транзит через Белоруссию, включая российский, или хотя бы воздушный российский транзит в Евросоюз. Именно такой должен быть ответ белорусскому диктатору», – высказался Климкин в Twitter.
При этом экс-глава украинского МИД не уточнил, какое отношение к сложившейся ситуации имеет Россия.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга.
ФСБ отметила провал строительства «стены Яценюка» на Украине
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Украина практические перестала рыть ров на границе с Россией – очевидно, из-за нехватки денег, заявил первый замдиректора ФСБ России – руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов.
Кулишов сообщил, что «в прошлом году украинской стороной активных строительных работ не проводилось, что связано, по всей видимости, с недостаточным финансированием проекта», передает РИА «Новости».
Он отметил, что российские пограничники наблюдали за реализацией проекта «Европейский вал» с 2014 года, в рамках которого «наращивалось инженерно-техническое прикрытие» российско-украинского участка границы.
Мероприятия, в частности, включали установку сигнализационных комплексов, инженерных заграждений, оборудование контрольно-следовых полос и рокадных дорог, а также возведение опорных пунктов и огневых позиций, в том числе для боевой техники.
В мае 2021 года глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дайнеко заявил, что обустройство границы с Россией продолжается, на это потратили уже 2 млрд гривен (около 72 млн долларов). По его словам, за все время власти обустроили около 400 км противотанкового рва, 330 км рокадной дороги, 70 км колючей проволоки и 100 км металлического забора.
Напомним, о начале строительства «реальной госграницы» с Россией в мае 2015 года объявил Арсений Яценюк, занимавший тогда пост премьера Украины. Проект назвали «Стена», а позже переименовали в «Европейский вал». Фортификационное сооружение представляло собой забор из сетки, колючую проволоку и рвы.
В Раде «стену Яценюка» окрестили «огородной решеткой» и «ямой стоимостью 4 млрд гривен». В итоге бюджет сократили вдвое, а в 2016 году Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело о растрате государственных средств, выделенных на «Стену». Были задержаны семь человек, в том числе работников погранслужбы и представителей предприятий-подрядчиков.
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КГБ Белоруссии заявил об участии Протасевича в боях в Донбассе
Задержанный в аэропорту Минска Роман Протасевич в качестве боевика-наемника участвовал в действиях батальона «Азов» на Украине и сейчас дает признательные показания, рассказывая о спонсорах подрывной деятельности в Белоруссии, заявил глава КГБ республики Иван Тертель.
«Да, он задержан. Проводятся следственные действия. Неоспоримо, что данное лицо в полной мере соответствует определению террориста, боевика-наемника, участника кровавых событий (в составе печально известного батальона «Азов»), связанных с бесчинствами и гибелью мирного населения на юго-востоке Украины. И это не только наши данные и данные следствия, но и факты, изложенные в СМИ с личными признаниями Протасевича, которые широко доступны», – цитирует Тертеля БелТА.
По его словам, полученный опыт Протасевич активно применял в отношении Белоруссии. «Являлся организатором и координатором массовых беспорядков, поставивших под угрозу жизнь и здоровье простых граждан и правоохранителей. Он же руководитель одного из интернет-каналов, обоснованно признанных нашим законодательством экстремистским», – констатировал Тертель.
Комментируя реакцию Запада на задержание Протасевича, он заявил, что «очевидны их опасения относительно активного сотрудничества Протасевича со следствием». «Сейчас он дает показания о спонсорах подрывной деятельности против Белоруссии, механизмах ее совершения, о стоящих за ними спецслужбах, политиках и организациях. Обещаю, в ближайшее время мы об этом подробно расскажем», – заявил он.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга.
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Украина запретила до октября импорт электроэнергии из Белоруссии и России
Национальная комиссия Украины, которая занимается государственным регулированием в сферах энергетики и коммунальных услуг, запретила поставки электроэнергии из Белоруссии и России на период до 1 октября 2021 года, сообщил депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
«Только что НКРЭКУ запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину до 1 октября 2021 года», – сообщил он в Telegram.
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко попросил НКРЭКУ запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии.
Украина 3 января возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии, а 1 февраля – из России. В Раде обвинили Россию в разрушении электроэнергетики Украины. При этом и. о. министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что в 2022 году объединенная энергетическая система Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии.