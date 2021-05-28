Эксперт назвал закон о коренных народах на Украине «унижением русских»

Закон о коренных народах Украины, который президент Владимир Зеленский внес в парламент с пометкой «неотложный», по сути еще больше унизит русских, считает политолог Богдан Безпалько.

Закон фактически разделяет граждан страны, представляющих различные этносы, на три категории – так называемая титульная нация, коренные народы, которым обещаны привилегии, и все остальные. К ним отнесены не только русские, которые составляют 37% населения страны, но и евреи, венгры, армяне, поляки и цыгане.

«Сейчас на Украине ввели в действие закон о функционировании государственного языка. Естественно, что закон о коренных народах еще больше унизит русских. Лишит их возможности для культурного или любого другого развития на Украине. Всех, кто считает себя русским, вне зависимости от своего этнического происхождения. Это те люди, которые предпочитают русский язык, культуру и ориентацию на дружбу Украины с Россией. По крайней мере, если среди коренных народов на Украине не упоминаются русские, это крайне оскорбительно и сравнимо с сегрегацией», – передает слова эксперта «Рен ТВ».

«Ну, это не Зеленскому потребовалось. Понятно, что это жестко продавливает и Запад, то есть Украина выстраивается, как страна, враждебная России, на антагонистичности России, которая будет постоянно генерировать вызов для России. Понятно, что закон о коренных народах, принятый сейчас, это, скажем так, в копилку Байдена перед переговорами с Путиным. Это попытка опять наиграть ему козыри, чтобы Байден потом мог выстраивать свою позицию с Путиным максимально жестко», – подчеркнул политолог Кирилл Коктыш.

Напомним, Зеленский внес в парламент проект закона «О коренных народах Украины», в перечне коренных народов отсутствует упоминание русских.

В документе отдельно внесены коренные народы Украины, которые сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и законов Украины, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие.

Законопроект дает право коренным народам Украины создавать свои учебные заведения и обучаться на языке соответствующего коренного народа, а также создавать свои СМИ, государство обязуется гарантировать защиту коренных народов Украины от актов геноцида и любых других притеснений.