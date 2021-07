Крымские татары призвали Анкару признать Крым частью России Турция и Азербайджан захотели создать совместную тюркскую армию 28 июля 2021, 11:29

Глава турецкого парламента заявил, что Турция и Азербайджан ведут переговоры по созданию совместной тюркской армии. «Турция и Азербайджан ведут переговоры по созданию совместной тюркской армии, заявил председатель турецкого Великого национального собрания Мустафа Шентоп в ходе пресс-конференции в Гяндже», – говорится в сообщении Sputnik Азербайджан. По словам Шентопа, в рамках договоренностей, в том числе, проводятся и военные учения двух стран. «Наша идея – одна нация, два государства. И так будет всегда. В связи с этим состоялось много переговоров и договоренностей», – добавил глава парламента. Во вторник в Баку прошла первая трехсторонняя встреча спикеров парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана Сахибы Гафаровой, Мустафы Шентопа и Асада Кайсера. По итогам трехсторонней встречи главы парламентов подписали Бакинскую декларацию. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности создания турецкой военной базы в Азербайджане в рамках подписанного двумя странами Шушинского соглашения. В тексте декларации отмечается, что обе страны будут действовать совместно в случае угрозы или агрессии со стороны третьего государства. Также в декларации отмечено, что «стороны продолжат совместные усилия по модернизации вооруженных сил двух братских стран в соответствии с современными требованиями».

«Мы сейчас переживаем возрождение явления «всероссийской прухи». А когда начинается всероссийская пруха, нас не остановить! У нас выросло прекрасное молодое поколение спортсменов. Я горжусь своей страной и этим поколением. Мы выиграем еще немало золотых наград на этой Олимпиаде», – говорит Губерниев. При этом он призывает пока не подсчитывать общекомандный зачет, поскольку без легкой атлетики это сделать очень трудно. Поэтому, по его словам, пока следует отдельно радоваться каждой победе, очередной медали, делать максимум для развития спорта, в том числе и детского, потому что после Олимпиады появится очень много желающих попробовать себя в том или ином виде спорта. «Не важно, что это, тхэквондо, гимнастика – нужно помогать массовому спорту. А причина такой прухи очень простая: у нас готовая команда. Я еще ранее говорил, что в эпоху ковида сильные станут сильнее, а слабые – слабее. Мы – сильные», – заключил собеседник. Напомним, первую золотую медаль на Олимпийских играх–2020 России принесла Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. Позже золото стране завоевали гимнасты в командном турнире, а сборная по тхэквондо впервые в истории стала победителем медального зачета, досрочно обеспечив себе первое место. Кроме того, золото и серебро принесли стране российские фехтовальщицы и пловцы. Погребинский оценил согласие почти половины украинцев на единство с русскими 27 июля 2021, 15:00

«Несмотря на пропаганду, на Украине сохраняется значительное число людей, поддерживающих тезис о единстве украинцев и русских. Это важно», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал данные опросов, из которых следует, что почти половина украинцев согласны с заявлением президента России Владимира Путина о том, что «русские и украинцы — один народ». «Эти данные коррелируют с результатами опросов, которые проводят другие социологи. Ранее более 40% опрошенных украинцев относились к России хорошо либо очень хорошо. Нынешние 41% – маркер отношения к России, а не только показатель согласия с тезисом Владимира Путина», – считает киевский политолог Михаил Погребинский. «Если бы этот результат включал в себя мнение жителей Донбасса, то процент был бы гораздо выше. Более того, такая постановка вопроса не выглядит пропутинской или откровенно пророссийской. Далеко не все украинцы читали статью Путина, тем не менее, они считают, что русские и украинцы – очень близкие народы или даже один народ», – добавил эксперт. «Сама Украина – не один народ, так как есть народ западной части страны и восточной. Они сильно отличаются. Я против таких определений, но важно то, что несмотря на такую сумасшедшую антироссийскую пропаганду сохраняется довольно высокий процент людей, которые поддерживают этот тезис», – указал политолог. «И то, что 22% западных украинцев поддержали тезис Путина, говорит о многом. Действительно, там есть люди, которые голосуют не за националистические партии. Возможно, их количественно больше, чем об этом говорят в СМИ», – предположил собеседник. «Что касается возможной реакции властей на такие результаты опроса, то нельзя исключать и нового витка украинизации. Но куда больше? Может быть, что-то такое и будет. Вопрос в том, будет ли откат текущей украинизации. Я не ожидаю такого поворота. Зеленский закусил удила и конкурирует с Порошенко и украинскими националистами в том, кто из них больший враг России. Я не думаю, что этот рейтинг остановит власти Украины от антироссийской политики. Остановить может только жесткая установка Вашингтона», – полагает Погребинский. «Этот опрос не является угрозой для украинской власти, поэтому его результаты будут игнорироваться. 41% – это большая часть населения, но все же не большинство», – считает украинский политолог Руслан Бортник. По его словам, «в нынешней Украине подобные вопросы воспринимаются не исторически, а политически». «Люди на самом деле отвечают на вопрос «С Россией ли мы сейчас?», – поясняет собеседник. Эксперт отметил, что «процесс украинизации в стране продолжается по всем направлениям – история, гуманитарная политика, религия, язык». «Сложно не согласиться с тем, что украинцы и русские были одним народом. Но сегодня Украина гуманитарно, политически, экономически, социально – абсолютно не Россия, а моментами анти-Россия», – констатировал Бортник. «Гуманитарные процессы, которые последние семь лет идут ускоренными темпами, формируют отдельный украинский народ. Этот процесс еще не завершен, но еще семь-десять лет, и на Украине будет сформирована отдельная политическая нация. Она будет кардинально отличаться от российской, и такого рода опросы будут давать абсолютно другие результаты», – прогнозирует собеседник. Ранее стало известно, что 41% украинцев согласны с мнением президента России Владимира Путина о том, что русские и украинцы – один народ, который относится к одному историческому и духовному пространству. На Востоке страны, а также среди прихожан УПЦ МП с таким мнением согласны более 60%, а на Западной Украине - 22%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного украинской социологической группой «Рейтинг». По мнению киевского журналиста Вячеслава Чечило, такие результаты опроса являются «невиданной зрадой». «Учитывая, что вопрос задавался политически острый и многие, особенно в центральных и западных областях, могли не сказать правду, реальная цифра может быть даже выше. Или опрос – манипуляция, обоснование для нового витка украинизации», – предполагает журналист. Напомним, президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг. «Увольнение Руслана Хомчака с поста главы Вооружённых сил Украины стоит в одном ряду с отставкой Арсена Авакова с должности руководителя МВД», – пояснил политолог Константин Бондаренко, комментируя масштабную кадровую ротацию, осуществляемую украинским президентом Владимиром Зеленским. «Глава государства Владимир Зеленский расставляет на все главные посты не назначенцев каких-либо групп влияния, а людей, преданных лично ему и только ему. Сюда же можно отнести увольнение и главы Службы внешней разведки Валерия Кондратюка, а также отставки в СБУ», – рассказал газете ВЗГЛЯД директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко. Аналитик рассказал, что министр обороны на Украине превратился в интенданта, который занимается лоббированием выделения бюджетных средств для армии, ее обеспечением, тогда как глава ВСУ командует непосредственно военными операциями. «На практике же деятельность Хомчака и Тарана много где пересекалась, поэтому еще одной причиной отставки стала попытка делать полномочия и борьба за влияние на бюджетные средства», – добавил эксперт. Кроме того, он заметил, что 54-летний Хомчак и 66-летний Таран – это люди разных взглядов, что также способствовало разжиганию конфликтов. Бондаренко напомнил, что в феврале Хомчак, командующий Воздушными силами Сергей Дроздов и начальник Генерального штаба Сергей Корнийчук подали в суд на Минобороны. Военные оспаривали вынесенные в ноябре прошлого года министром обороны Андреем Тараном строгие выговоры по результатам служебного расследования. Причины дисциплинарных взысканий и содержание служебной проверки не назывались. Корнийчук и Хомчак подали жалобы в Окружной административный суд Киева, а Дроздов – в Винницкий суд. Все трое высокопоставленных военных заявили, что отказываются выполнять ряд приказов Тарана. «Тот скандал был просто поводом. Не будь его, нашлись бы другие «возбудители», приведшие в итоге к тому, что натянутые отношения двух генералов стали достоянием общественности и дали курс на увольнение одного из них», – пояснил аналитик. Руслан Хомчак был уволен с поста главнокомандующего Вооруженных сил в рамках кадровых изменений в Минобороны и в секторе безопасности, заявил во вторник Зеленский. Сфера обороны должна функционировать стабильно, скоординировано, с четкой перспективой и без недоразумений между руководителями, указал президент. По его словам, ротации проводятся для улучшений в сфере обороны: от подготовки гособоронзаказа до командования военными «на передовой». При этом, пресс-секретарь президента страны Сергей Никифоров высказался более предметно: Хомчак уволен из-за постоянных конфликтов с Тараном. По словам Никифорова, «Зеленский не сомневается в патриотизме, верности присяге и профессионализме Хомчака», но между Минобороны и ВСУ должна быть «синергия», которой пока нет. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович подтверждал ранее, что конфликт Хомчака и Тарана вызван тем, что у военачальников пересекаются полномочия, а их решения по многим вопросам противоречат друг другу. По его словам, решить этот вопрос можно, только законодательно разделив сферу влияния обеих должностей. «Пока это не урегулировано, во главе этих ведомств можно поставить хоть лучших друзей, но через неделю они станут худшими врагами. В профильном комитете Верховной рады тоже это понимают, задача на этот год – разграничить их полномочия на законодательном уровне», – указывал Арестович. Во вторник Хомчак был назначен на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности вместо уволенного Михаила Коваля. Хомчак пробыл на посту главы ВСУ чуть больше двух лет. Ранее он командовал группировкой украинских военных подразделений «Сектор «Б», принимавших активное участие в вооружённом конфликте в Донбассе, в частности – в боях за Иловайск. В апреле Хомчак назвал Россию «исконным врагом» Украины. Об этом говорилось в обращении главкома ВСУ, опубликованном пресс-службой Генштаба. Что касается Валерия Залужного, то он родился в Новограде-Волынском Житомирской области в 1973 году. Окончил общевойсковой факультет Одесского высшего объединенного командного училища и Национальную академию обороны. Последние два года командовал войсками оперативного командования «Север». Саблисты США отказались выходить на матч со сборной России 28 июля 2021, 09:14

Мужская сборная США по фехтованию не выйдет на поединок с российской командой за 7-8 места на Олимпийских играх в Токио, сообщил старший тренер российский сборной по сабле Дмитрий Глотов. Российские саблисты Камиль Ибрагимов, Вениамин Решетников и Дмитрий Даниленко ранее потерпели поражения в командном турнире от сборных Германии и Египта. Сборная России должна была встретиться с американцами и разыграть 7-8 места. «Сборная США отказалась от участия в поединке. У них две травмы, поэтому будет засчитано техническое поражение. Решалось только то, будем ли мы формально выходить на дорожку или нет», – передает РИА «Новости» слова Глотова. Таким образом, российские саблисты заняли 7-е место на олимпийском турнире. В Эстонии объявили о подорожании газа на 50% 27 июля 2021, 16:12

Цена на голубое топливо в Эстонии вырастет с осени, заявил член правления компании Eesti Gaas Маргус Каазик. «Новая цена будет зависеть от потребляемого объема газа и условий договора. В среднем цены вырастут примерно на 51%», – цитирует Каазика телеграм-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». Повысившиеся тарифы в компании обосновали резким скачком цен на мировом рынке топлива, передает Err.ee. По этим данным, цены начали расти с осени 2020 года, они удвоились по сравнению с весной и достигли рекордных значений в июле за последние десять лет. Рост цен связали с быстрым увеличением спроса в условиях восстановления экономики после ущерба от пандемии. Летчик описал сценарий боя между Checkmate и F-35 27 июля 2021, 12:53

Летчик-испытатель Анатолий Кнышев описал возможный сценарий боя между российским легким тактическим самолетом (ЛТС) Checkmate (Су-75) и американским истребителем пятого поколения F-35. «Насколько мне известно, в концепции модернизированного F-35 американцы потихоньку ослабили требование к сверхманевренности своей машины, делая главный упор на общей динамичности боевой системы истребителя. А у российского Су-75 наоборот – сверхманевренность поставлена во главу угла. Следовательно, здесь «Шах и Мат» получает очень важное преимущество в воздушном бою», – заявил Кнышев «Комсомольской правде». По его словам, хотя истребитель F-35 может летать под углом атаки в 50 градусов, он не способен при этом на боевой разворот, а Су-75 способен, что гарантирует ему преимущество. Летчик также напомнил, что бортовое оборудование российского самолета может атаковать шесть и отслеживать до 30 воздушных целей. Противник в этом уступает. Кроме того, дальность радара у Су-75 будет выше, что позволит быстрее обнаружить противника. Кнышев напомнил, что «Шах и мат» будет оснащен элементами искусственного интеллекта, которые подсказывают алгоритм действий в бою. «Вам, конечно, хочется услышать от меня: «Я американца уделаю!» Нет, я так не скажу. Я скажу лишь, что бой будет вестись примерно равными боевыми машинами, а исход будет зависеть от умения летчика выжать из своего самолета максимум. Ну а тут, как в известной песне: «Или я его, или он меня», – заключил Кнышев. Новый российский легкий истребитель Checkmate сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет. Теннисист Медведев резко ответил провокатору на ОИ 28 июля 2021, 08:45

Российский теннисист Даниил Медведев резко ответил на провокационный вопрос иностранного журналиста в микст-зоне после матча третьего круга Олимпиады в Токио с итальянцем Фабио Фоньини. Во время общения в микст-зоне иностранный журналист, задавая вопрос Медведеву, назвал всех российских спортсменов «читерами» (обманщиками – прим. ВЗГЛЯД), передает РИА «Новости».

«Я впервые в жизни не отвечу на вопрос журналиста и требую, чтобы этого человека я здесь больше не видел», – сказал Медведев, парируя реплику и обращаясь к представителям Международной теннисной федерации (ITF). Напомним, во время против итальянца Фоньини у российского спортсмена возникли проблемы со здоровьем, ему пришлось вызвать врача на корт. «Я могу доиграть матч, но могу и умереть. Если я умру, кто будет нести ответственность?», – приводит слова Медведева британский журналист Тымани Карайол во время диалога с медиком. После того, как 25-летнему теннисисту оказали помощь, он продолжил матч. Россиянин выиграл за 2 часа 25 минут – 6:2, 3:6, 6:2. Следующий соперник Медведева – шестой номер посева Олимпиады испанец Пабло Карреньо Буста. Отметим, что в апреле Медведев болел коронавирусом. Ранее женская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории выиграла командные соревнования на Олимпиаде. В этот же день спортсмен Владислав Ларин в соревнованиях по тхэквондо на Олимпийских играх принес сборной страны седьмую золотую награду. Газпром отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину 27 июля 2021, 15:00

Газпром вновь отказался бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину на август, следует из данных системы бронирования Regional Booking Platform. «Оператор газотранспортной системы Украины» во вторник выставлял на аукцион дополнительные прерываемые транзитные мощности на июль (63,7 млн куб. м в сутки), они оказались полностью невостребованными, передает «Интерфакс». У Газпрома на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб. м твердых мощностей забронировано дополнительно на аукционе 19 июля – всего 124 млн куб. м в сутки. В июле концерн прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем. Если аукцион на твердые мощности проходит со стопроцентной реализацией, могут быть организованы торги на прерываемые мощности (в зависимости от возможностей оператора газотранспортной системы). Ранее в этом году Газпром не бронировал прерываемые мощности – так было с аукционами на май, июнь и даже на июль, несмотря на плановые ремонты на главных экспортных магистралях концерна: «Северный поток» и «Ямал – Европа». Но концерн не стал увеличивать бронирование украинских мощностей, а компенсировал выпадающий транзит отбором газа из хранилищ в Европе. Литва призвала ЕС не говорить с Москвой без отказа России от Крыма 27 июля 2021, 22:54

Нельзя говорить о саммите Россия – ЕС, пока Украина не получит контроль над Крымом, заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. «С нашей точки зрения, Россия сначала должна уйти с востока Украины и вернуть Крым. Это минимум. Тогда можно говорить», – приводит его слова RT со ссылкой на Die Welt. Ландсбергис выразил разочарование сделкой Берлина и Вашингтона по «Северному потоку – 2». Канцлер Германии Ангела Меркель, по его словам, «очень много сделала для развития Европы». Он заявил, что «восхищается ориентированной на компромисс политикой, которую проводят немцы». «Но «Северный поток – 2» – это разрыв именно с этой политикой», – сказал Ландсбергис, упрекнув Германию в том, что она «не учла мнений своих маленьких партнеров». Он полагает, что Берлин «спровоцировал в Европе раскол на сторонников и противников проекта по строительству трубопровода». Глава МИД Литвы утверждает, что российский газ якобы небезопасен. Он сказал, что у его страны «есть соответствующий опыт» – «трубопроводы из России сломаны уже многие годы». «Что, если под таким же предлогом будут остановлены поставки газа на Украину? Тогда нам, европейцам, останется только возмущаться. Россия же не пойдет навстречу», – заявил дипломат. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. В Свердловской области мужчину заживо похоронили из-за долга в 500 рублей 27 июля 2021, 20:52

В Свердловской области было раскрыто дело пятилетней давности, когда мужчину вывезли в лес в багажнике и похоронили заживо из-за долга в 500 рублей. В пресс-службе областного Следственного комитета рассказали, что в ночь на 3 июля 2016 года в Карпинске обвиняемый с подельником похитили Кирилла Смирнова, чтобы заставить его вернуть деньги. Смирнова вывезли в лес в районе поселка Сосновка, сообщается на сайте СК. «Угрожая убийством и избивая, его заставили копать себе могилу. Когда он остановился, похитители потребовали копать глубже. Он отказался, тогда его стали избивать и заставили продолжить копать. Затем его снова избили деревянной дубинкой. Чтобы жертва не заявила в полицию, мужчины решили убить его. Они скинули его в яму, которую засыпали землей», – рассказали в пресс-службе. Когда убитого начали искать, следователи изучили круг знакомых погибшего и вышли на подозреваемых. В ходе расследования было установлено место убийства. «Молодой человек давно собирался уехать на работу в другой город Свердловской области, где он ранее уже работал и жил. Незадолго до похищения он позвонил матери и сказал, что поедет в этот город, чтобы трудоустроиться на местный завод. С собой он намеревался взять 4 тыс. рублей и документы. Именно поэтому, не получая в течение нескольких дней вестей от сына, мать не предполагала, что с ним что-то могло случиться», – рассказали в СК. Сведения о том, что он собирался уехать в другой город, а также отсутствие тела не позволили быстро понять, что молодой человек стал жертвой преступников. Похитителю предъявили обвинения в насильственном похищении человека группой лиц и в убийстве, сопряженном с похищением. Его подельник за пять лет, которые прошли со времени убийства, умер. Похитителю предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия) и п. «в», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление). Ранее похитившему и избившему свою супругу предпринимателю Дмитрию Трапезникову предъявили обвинение по статье о похищении человека. В Кремле прокомментировали позицию Польши по «Северному потоку – 2» 27 июля 2021, 13:09

Москва не понимает причины негативного отношения Варшавы к проекту «Северный поток – 2», который почти достроен, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя высказывания замглавы МИД Польши Марчина Пшидача. «Мы, честно говоря, затрудняемся в понимании причин такого отношения Польши к такому важному и полезному для всей Европы проекту», – сказал представитель Кремля, отметив, что «Северный поток – 2» обязательно «внесет существенный вклад в обеспечение энергобезопасности Европы». «Он близок к завершению», – подчеркнул Песков, передает ТАСС. Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в беседе с «Польским радио» заявил, что Варшава пыталась затормозить строительство газопровода «Северный поток – 2». Перед этим глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сделка США и Германии не удовлетворила Киев, так как не решает вопрос безопасности Украины. По его словам, соглашение США и Германии не остановит Киев в борьбе против российского газопровода, «игра не завершилась», далее последуют «еще два тайма и серия пенальти». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Кремль оценил идею о «сделке» России и Турции по Крыму 27 июля 2021, 13:05

Российские регионы никогда не будут предметом сделок с другими странами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова профессора из Турции Хасана Унала. «Конечно же, российские регионы никогда не могут быть и не будут предметом каких-либо сделок, это исключено», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС. Таким образом он прокомментировал высказывание профессора из Турции Хасана Унала, который предположил, что Москва и Анкара смогут договориться по вопросу статуса Крыма, если Россия признает независимым государством Турецкую республику Северного Кипра. «Вряд ли уважаемый профессор из Турции может олицетворять официальную точку зрения Анкары», – добавил Песков. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в свою очередь заявил, что считает неправомерным в принципе ставить вопрос о «сделке» между Россией и Турцией по обмену признания Крыма и турецкой республики Северного Кипра. «Я вообще не приемлю слово «сделка». Мы говорим о свободе и волеизъявлении народа, проживающего как на территории Северного Кипра, так и на территории Крыма. И в данном случае Крым – это волеизлияние людей, которые референдумом подтверждают свое желание, и только поэтому мы защитили людей, проживающих на территории Крыма. Неважно, русскоязычные это, украинцы или крымские татары», – сказал Чепа РИА «Новости». По его словам, те, кто проживают на территории Северного Кипра, тоже должны высказать свое мнение на референдуме, и «надо определяться с этим». «А сделка – это очень плохое слово, мне оно не нравится», – добавил депутат Госдумы. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. США объявили о «драматическом» запуске конкуренции в Арктике 28 июля 2021, 01:28

Изменение климата в Арктике привело к борьбе за ресурсы региона, заявил президент США Джо Байден. По его словам, «теплеющая Арктика драматическим образом запускает конкуренцию за ресурсы, которые некогда было трудно извлечь», передает ТАСС. Помощник заместителя министра ВВС США по международным делам Келли Сиболт считает, что у США и России «есть общие интересы в Арктике». Она сказала, что ей известно о желании Москвы «обсуждать в той или иной форме вопросы безопасности в Арктике», но Сиболт «не думает, что это произойдет скоро». Она «не исключала» бы таких переговоров в «долгосрочной перспективе», но «перед этим отношения между странами в целом должны значительно улучшиться». Сиболт подчеркнула, что «стратегические соперники» США «наращивают присутствие в Арктике». При этом она «не считает иррациональным» то, что это делает и Россия, у которой есть «большой стратегический интерес» в разработке газовых месторождений в регионе. Однако Сиболт считает немыслимыми заявления о том, что Китай является «приарктическим государством». Она заявила, что «не видит этого на карте». По ее мнению, Пекин хочет «придать легитимности своей роли в Арктике». «Честно говоря, это та сфера, в которой нам, возможно, нужно работать со всеми арктическими государствами для обеспечения защиты наши общих интересов», – заявила она. Напомним, президент России Владимир Путин после переговоров с американским лидером Джо Байденом объяснил, что опасения из-за якобы милитаризации Арктики не имеют под собой никаких оснований, так как российская сторона лишь «восстанавливает утраченную, разрушенную когда-то напрочь инфраструктуру», причем не только военную. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В СК назвали грозящую прогонявшей детей-аутистов в Петербурге женщине уголовную статью 27 июля 2021, 16:10

Следственный комитет проверяет материалы после конфликта на детской площадке в Красносельском районе Петербурга, в произошедшем есть признаки 282-й статьи Уголовного кодекса – «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». «Материалы, которые накануне забрали у полиции, еще в работе и решение по ним пока не принято. После опроса всех сторон конфликта может быть вынесено решение о возбуждении уголовного дела. СК видит в действиях женщины признаки 282-й статьи Уголовного кодекса – «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», – сообщает «Фонтанка» со ссылкой на СК. Напомним, в воскресенье в ряде СМИ была опубликована информация о том, что одна из жительниц Санкт-Петербурга, находясь на детской площадке одного из жилых комплексов, расположенных на территории Красносельского района города, пыталась выгнать с площадки детей с особенностями развития, которые якобы испугали ее ребенка, высказываясь в адрес детей в грубой форме. СК проводит проверку. Глава Нафтогаза спрогнозировал убытки компании до 3,8 млрд долларов 27 июля 2021, 15:20 Текст: Евгения Шестак

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко допускает убытки компании в размере до 105 млрд гривен (примерно 3,8 млрд долларов) вместо заявленной прибыли в 12,6 млрд гривен (около 460 млн долларов) в первом квартале 2021 года, сообщила пресс-служба Нафтогаза. «Сейчас идет дискуссия об отражении в отчетности за полугодие двух проблем, которые были и в первом квартале. Если бы в полном объеме они были отражены в отчетности за первый квартал, то вместо прибыли был бы показан убыток для государства как собственника НАК до 105 млрд гривен», – сказал Витренко в интервью РБК-Украина. По его словам, речь идет об отражении финансового состояния предприятий «Теплокоммунэнерго», которое уже на момент формирования отчетности за первый квартал не давало твердых оснований рассчитывать на погашение ими задолженности за потребленный газ. Кроме того, Витренко обратил внимание на задолженность Нафтогаза перед ПАО «Укрнафта» за отобранный газ. «На момент составления отчетности за первый квартал 2021 года могло быть понятно, что «Укрнафта» потребует ее вернуть, и есть основания оценивать соответствующие обязательства НАК по текущей рыночной цене», – отметил глава Нафтогаза. Витренко подчеркнул, что отчетность компании за первый квартал 2021 года, сформированная при предыдущем руководстве Нафтогаза», не была должным образом проверена аудиторами. «Надо использовать отчетность, проверенную аудитом. Иначе реальные убытки могут превращаться в «нарисованную прибыль» из-за желания менеджмента рассказать о прибыли и показать якобы хороший результат, чтобы получить как можно скорее бонус, а отражение убытков перенести на потом», – резюмировал Витренко. Ранее Витренко выступил с утверждением, что Россия якобы «использует газ в качестве геополитического оружия против Украины и всего региона». Руководство «Нафтогаза Украины» полагает, что Россия прекратит транзит газа через украинскую территорию после 2024 года.