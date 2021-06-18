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Вышедшая из берегов река затопила Ялту

18 июня, пятница  |  Последнее обновление — 09:45  |  vz.ru
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База Турции в Азербайджане станет опасным вызовом для России

Де-факто турецкие военные давно обосновались в Азербайджане Валерий Шарифулин/ТАСС
Страна НАТО Турция анонсировала создание первой военной базы на территории бывшего СССР – в Азербайджане. Правда, сообщая об этом, турецкий лидер Эрдоган дал понять, что база не появится там без разрешения Москвы. Но не смогут ли турки в итоге построить в Закавказье свою базу вопреки воле России или использовать этот вопрос для торга? Очевидно, что после карабахской войны Азербайджан ориентируется на мнение Турции сильнее, чем на мнение России. Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
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    База Турции в Азербайджане станет опасным вызовом для России

    Де-факто турецкие военные давно обосновались в Азербайджане    18 июня 2021, 08:44
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков,
    Елена Лексина

    Страна НАТО Турция анонсировала создание первой военной базы на территории бывшего СССР – в Азербайджане. Правда, сообщая об этом, турецкий лидер Эрдоган дал понять, что база не появится там без разрешения Москвы. Но не смогут ли турки в итоге построить в Закавказье свою базу вопреки воле России или использовать этот вопрос для торга? Очевидно, что после карабахской войны Азербайджан ориентируется на мнение Турции сильнее, чем на мнение России.

    В четверг президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в русле подписанной днем ранее Шушинской декларации на территории Азербайджана может появиться турецкая военная база. «Эта тема может получить свое развитие в ходе консультаций президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом РФ Владимиром Путиным. И в ходе наших переговоров она тоже может реализовываться по-своему», – заявил Эрдоган, подводя итоги своего двухдневного визита в Азербайджан.

    Впрочем, тут же оговорился турецкий лидер, первоочередным пока остается вопрос об обеспечении гарантий безопасности на протяжении всей границы Азербайджана, очевидно имея в виду ее армянский участок. Реакция Еревана последовала незамедлительно. Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что в ответ его страна должна углубить военное и стратегическое сотрудничество с Россией.

    Эксперты в самом Азербайджане уверены, что турецкая база там не появится, поскольку в ней попросту нет необходимости. За последние годы азербайджанская армия «сильно подтянулась, у нее появились большие возможности в рамках региона по решению оперативно-тактических задач, защиты своих рубежей», – заявил газете ВЗГЛЯД сотрудник Бакинского международного центра мультикультурализма Тофик Аббасов, добавив: «У нас достаточно сил отразить атаки со стороны Армении или какой-либо другой страны».

    По словам эксперта, критики Азербайджана «муссируют тему» участия турецких военных в боях за Карабах минувшей осенью. «Турция оказывала нам моральную и политическую поддержку. Эта страна – один из главных поставщиков вооружения для нашей армии. Но мы также закупаем оружие у России, Белоруссии и Израиля. Нет никаких предпосылок для создания турецких баз на нашей территории», – подчеркнул Аббасов.

    Как уже сообщалось, Эрдоган посещал Азербайджан 15-16 июня. Во вторник они с Алиевым подписали в карабахском городе Шуша декларацию о союзничестве. При этом Алиев особо отметил закрепленное документом сотрудничество в сфере оборонной промышленности и взаимной военной помощи. В тексте подчеркивается: в случае угрозы или агрессии со стороны третьего государства две страны будут действовать совместно. Там же говорится о продолжении совместных усилий «по модернизации вооруженных сил двух братских стран».

    Тофик Аббасов напоминает, что конституция Азербайджана в принципе запрещает размещение иностранных войск на постоянной основе. «Кроме того, утвержденная еще в 2010 году военная доктрина Азербайджана тоже не предусматривает размещения иностранных баз. Азербайджан строго следует своему курсу – внеблоковости», – заверил Аббасов. Он напомнил, что Шушинская декларация тоже подразумевает лишь военно-техническое сотрудничество, но там ничего не говорится о базах.

    На сегодня турецкие войска размещены в более чем 10 странах на трех континентах. Турецкие базы расположены в Ираке, Сирии, Сомали, Ливане и Катаре. В этой активности страна уступает только Соединенным Штатам. В четверг стало известно, что турецкие военные останутся в Афганистане после того, как оттуда выйдут войска других стран НАТО. Как пишет «Интерфакс», Эрдоган договорился с президентом США Джо Байденом о том, что турецкие солдаты сменят американских на позициях вокруг аэропорта Кабула.

    Что касается Азербайджана, то турецкие военные, судя по косвенным данным, не покидают эту республику вот уже год – с тех пор, как накануне карабахской войны войска двух стран проводили совместные маневры. В октябре в прессе появились данные о том, что в Азербайджане дислоцировано 600 турецких военных инструкторов. В их задачи входила не только координация азербайджанского наступления на Карабах, но и разведка. На авиабазе Габала работали 120 человек из летно-технического состава, 50 инструкторов трудились на военном аэродроме Евлах и еще 20 операторов беспилотников – на аэродроме Далляр. Кроме того, в городе Агдам с начала года действует российско-турецкий центр мониторинга, в котором офицеры двух стран совместно наблюдают за режимом прекращения огня на бывшей линии фронта в Карабахе.

    Тем временем эксперты в Москве напоминают, что после войны в Карабахе Баку однозначно взял протурецкий курс и сегодня серьезно зависит от Анкары. Как подчеркивает эксперт, «Азербайджан перестал быть дружественным по отношению к России государством». Он напомнил, что во время карабахской войны, если верить данным Еревана, турецкие истребители F-16 были размещены «на азербайджанских аэродромах и оттуда совершали боевые вылеты».

    «Кроме того, на недавнем саммите НАТО Байден по сути дал Эрдогану карт-бланш на политическое движение в восточном направлении, в сторону Средней Азии и далее на Синьцзян-Уйгурский автономный район. Это позволит Вашингтону с помощью турок создать серьезные проблемы Китаю при развертывании южной сухопутной ветви Шелкового пути», – пояснил военный аналитик, доктор военных наук Константин Сивков.

    «Россия постарается не допустить строительства турецкой базы в Азербайджане. Но скорее всего, она там все же появится.

    Ее появление усилит риск нового военного конфликта с армянами, с неизбежным втягиванием России, поскольку она остается союзницей Армении», – прогнозирует Сивков.

    Собеседник не исключает, что с помощью новой базы Анкара усилит свое влияние и на российском Северном Кавказе, поскольку в правящих кругах Турции по-прежнему популярна «концепция Великого Турана», которая подразумевает объединение всех тюркоязычных народов – в том числе и Северный Кавказ должен стать частью этой сверхконфедерации. «В состав Великого Турана также должны входить Башкирия и Татарстан. Причем первоначально это будет не военное вторжение, а культурное – всеми доступными способами», – предупредил собеседник. 

    Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков также относится к заявлению Эрдогана всерьез. «Это наглость. По сути это будет база НАТО. После ее создания срок подлета ракет до нашей границы с юга сократится до минимального. Такой расклад никак не может нас устроить. Это равнозначно появлению базы НАТО на Украине. Если идея Эрдогана будет реализована, то Минобороны России будет вынуждено предпринять контрмеры», – предупредил военный аналитик.

    Леонков напомнил о недавнем переносе нашей военно-морской базы из Астрахани в Каспийск, поближе к границе. «Это сделано неслучайно. В случае реализации Эрдоганом своей задумки, база в Азербайджане окажется под нашим прицелом. На любое недружественное телодвижение последует мощный ответ. Турция должна это понимать», – заключил собеседник. 

    Как признался газете «Коммерсант» депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков, функция по сдерживанию России у Шушинской декларации все же «латентно есть»:

    «Военный союз России с Арменией теперь будет сбалансирован аналогичным союзом Азербайджана и Турции».

    Подписанное в Шуше соглашение можно рассматривать как попытку усиления влияния Эрдогана в регионе, говорил ранее газете ВЗГЛЯД эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. «Хотя на практике, конечно, увеличатся масштабы и турецкого, и российского вовлечения в дела Южного Кавказа», – заявил Ткаченко. По его мнению, Москва и Анкара будут активнее сотрудничать на этом направлении. По мнению Ткаченко, подписание соглашений подразумевает создание в будущем полноценного военного союза Турции и Азербайджана: «Пока союза нет, но страны уже на полпути к этому». 

    Тем временем Анкара продолжает бурную дипломатическую деятельность. В четверг в Турцию прибыл министр иностранных дел соседнего Ирана Мохаммад Джавад Зариф, чтобы обсудить вопросы обеспечения «мира и безопасности на Южном Кавказе», а также в зоне Персидского залива и в Афганистане.

    А сам Эрдоган заявил, что в ближайшее время планирует контакты с российским коллегой Владимиром Путиным. Между тем Кремль пока не сообщал о планах такой встречи.

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