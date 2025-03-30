Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии, так называемых новых регионов, вообще-то парадокс. Ведь линия фронта рядом. Но они, тем не менее, растут так, как не росли никогда.0 комментариев
Трамп за игрой в гольф обсудил ледоколы с президентом Финляндии
Финский президент Александр Стубб посетил США для неофициальной встречи с американским лидером Дональдом Трампом во Флориде, где они обсудили Украину и строительство ледоколов.
Стубб совершил неофициальный визит в США, где провел встречу с президентом США во Флориде. В ходе визита Стубб и Трамп сыграли в гольф и обсудили ряд важных внешнеполитических вопросов, включая отношения между Финляндией и Соединенными Штатами, а также ситуацию на Украине. Дискуссия о возможном прекращении огня в Украине является особенно важной, учитывая, что Финляндия недавно присоединилась к НАТО и активно поддерживает Киев, передает Politico.
Обе стороны подчеркнули свое намерение укреплять партнерство между странами. Трамп отметил, что в планах сотрудничества также значится покупка и развитие ледоколов, необходимых для обеих стран. Это обсуждение связано с меморандумом о взаимопонимании, подписанным США, Канадой и Финляндией в прошлом году при администрации Байдена. Ледоколы критически важны для навигации в Арктике, где стратегические интересы США, России и Китая пересекаются.
Ранее эксперты объяснили желание Трампа нарастить ледокольный флот США. США планируют значительно усилить собственный ледокольный флот. По словам президента страны, Вашингтон уже в ближайшее время намерен заказать строительство 48 ледоколов. Он также подчеркнул, что Россия обладает 40 единицами кораблей данного типа, в то время как Штаты заметно от нее отстают.