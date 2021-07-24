Минздрав обновил методические рекомендации о вакцинации взрослых от COVID За сутки в России выявили 23,9 тыс. случаев коронавируса Ученые нашли слабое место в геноме коронавируса 24 июля 2021, 11:55 Текст: Вера Басилая

Международная группа ученых обнаружила брешь в геноме COVID-19, получив шанс на создание эффективного лекарства. Исследования специалистов Института органической химии и химической биологии Университета Гете и международного консорциума COVID-19-NMR опубликовал журнал Angewandte Chemie. Они изучали 15 коротких сегментов SARS-CoV-2, которые в течение 2020 года редко мутировали. Похожие фрагменты встречаются в других известных коронавирусах: все они выполняют регуляторные функции. Исследователи идентифицировали почти 70 молекул, которые способны связаться с большинством частей длинной молекулы РНК SARS-CoV-2. «Три молекулы даже связываются специфически только с одним сегментом РНК. Благодаря этому мы смогли показать, что РНК SARS-CoV-2 хорошо подходит в качестве потенциальной целевой структуры для лекарств», – приводит слова одного из авторов научной работы профессора Харальда Швальбе «Царьград». Эта брешь в геноме коронавируса является своеобразной мишенью. Ученые решили бить именно туда, чтобы появился шанс создать эффективное лекарство от COVID-19, осталось подобрать нужное вещество. Ранее израильские ученые разработали препарат от COVID на основе стволовых клеток. Специалисты переходят ко второй стадии испытаний, которая будет проводиться с участием 60 тяжелобольных COVID-19.

Сотрудников больницы под Брянском заподозрили в уничтожении вакцины от COVID 23 июля 2021, 16:51 Текст: Наталья Ануфриева

Три сотрудника больницы в Брянской области находятся под подпиской о невыезде после того, как их заподозрили во внесении в единую систему о вакцинации населения ложных сведений о привитых людях – при этом якобы использованная вакцина уничтожалась, сообщил представитель Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) по региону. По данным следователей, в период с мая по июль 2021 года программист Сельцовской городской больницы совместно со старшей медсестрой и оператором ПЭВМ медучреждения внесли в систему заведомо ложные сведения о проведенной вакцинации от коронавируса нескольких десятков жителей Брянска и Брянской области, «повысив тем самым риск ее распространения», передает РИА «Новости». Сотрудники больницы, считают в СК, делали это по предложению местного жителя, за деньги, он задержан как посредник. В данный момент «все четверо находятся под подпиской о невыезде, в содеянном они сознались и раскаялись». Ситуация возмутила губернатора региона Александра Богомаза. На заседании оперативного штаба по COVID-19 он заявил, что кроме того, что сотрудники больницы делали «левые» справки, они еще и уничтожали вакцину, «якобы прививали людей». По мнению губернатора, наказание за такие действия должно быть «по всей строгости закона, по верхней планке». Ранее в Москве задержали продавцов поддельных медотводов от вакцинации. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Представитель МакSим рассказала об улучшении состояния певицы 23 июля 2021, 21:05

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Концертный директор певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова заявила об улучшении состояния исполнительницы, несмотря на сбои в организме из-за коронавируса. «Могу точно сказать. У Марины есть улучшения. Занимается ей звездный состав докторов. Отличные условия. Супер современное оборудование. Нет никакого сомнения, что все будет хорошо», – написала Соколова в Instagram. По ее словам, у певицы есть проблемы с легкими, но есть сбои в организме, которые связаны с тяжелым течением заболевания. «Конечно, болезнь может вносить свои поправки, но то, что мы двигаемся в сторону улучшения, а не ухудшения – это на сегодняшний день факт. Конечно, скорее всего, это будет очень длительное лечение и восстановление и реабилитация. Слава Богу! И всем вам спасибо за ваши молитвы, сочувствие и переживания!», – подчеркнула представитель певицы. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Абросимовой стало хуже. Сообщалось, что в настоящий момент певица остается на экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), у нее отказывает легкое. 5 июня певица МакSим отправилась в больницу. За несколько дней до этого она почувствовала себя плохо, причем тест на коронавирус был отрицательным. Чуть позже врачи ей поставили диагноз «пневмония с поражением 40% легких». Однако через некоторое время ей стало хуже, исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Официальный представитель певицы МакSим Яна Богушевская опровергла перевод артистки на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) и призвала поклонников не доверять источникам, которые говорят о критическом состоянии певицы. Роспотребнадзор и Минтруд рекомендовали работодателям обеспечить 80% иммунитет от COVID-19 23 июля 2021, 21:50

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Работодателям необходимо обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% сотрудников, чтобы стабилизировать ситуацию с распространением COVID-19, говорится в совместных разъяснениях Минтруда России и Роспотребнадзора. «Для контроля за эпидемическим процессом и стабилизации ситуации по заболеваемости COVID-19 необходимо обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% от списочного состава коллектива, с учетом лиц, переболевших COVID-19 и вакцинированных (не более шести месяцев назад), не привитые, имеющие медицинские противопоказания, и прочие должны составлять не более 20% от списочного состава работающих», – уточняется в документе, опубликованном на сайте Роспотребнадзора. «Работодателям рекомендуется организовать во взаимодействии с профсоюзом (при наличии) разъяснительную работу среди трудового коллектива: распространить официально размещенную на сайтах Минздрава России, Роспотребнадзора и органа власти субъекта РФ информацию о текущей эпидситуации в регионе по COVID-19, об эффективности вакцинации против COVID-19, проводимой в целях снижения риска инфицирования и предупреждения развития тяжелых форм заболевания», – говорится в рекомендациях. В документе содержатся и условия, при которых работник может быть отстранен от работы. «В случае отсутствия у работодателя документального подтверждения прохождения работником вакцинации к установленному сроку работодателю необходимо издать приказ об отстранении работника без сохранения заработной платы в случае отказа работника пройти вакцинацию без уважительной причины (при отсутствии сведений о противопоказаниях к вакцинации)», – следует из документа. Основанием для отстранения служит абзац восьмой части первой статьи 76 Трудового кодекса РФ, а также пункт 2 статьи 5 ФЗ от 17 сентября 1998 года № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Вместе с тем в документе уточняется, что непривитого сотрудника можно привлечь к работе дистанционно. «В случае, если трудовая функция может быть выполнена дистанционно, работодатель вправе предложить работнику выполнение работы дистанционно либо по собственной инициативе работника временно перевести его на дистанционную работу», – говорится в документе. При этом таким правом рекомендуется пользоваться преимущественно в отношении работников, которые имеют противопоказания к профилактической прививке. Говорится в документе и о поощрительных мерах поддержки для работников, которые прошли вакцинацию. Минтруд и Роспотребнадзор предлагают работодателям самим решать, как поддержать привитых сотрудников. «Приказом возможно определить меры поддержки работников, прошедших вакцинацию», – говорится в документе. Также уточняется, что работников, подлежащих вакцинации, надо ознакомить с приказом об организации прививок под роспись. Ранее Минобрнауки рекомендовало подведомственным организациям привить сотрудников до 25 августа. Эксперт назвал возможные причины сбоев в поставках «Спутник V» в Аргентину 23 июля 2021, 17:25

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Наталья Макарова

«Биотехнологии – тонкая вещь. Это не то же самое, что чугун лить. Сложности возникают с поставками любых вакцин на те или другие рынки», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов, комментируя угрозу властей Аргентины разорвать контракт на закупку «Спутника V» из-за задержки поставок. «Фактически нет ни одной вакцинной компании в мире, которая порой не опаздывала бы с поставками. Напомню о конфликте Евросоюза с компанией AstraZeneca также из-за срыва сроков поставок вакцины. Насколько я знаю, вакцину для Аргентины собирались делать не в России, а переключить производство на партнеров в соседней Бразилии. Возможно, именно из-за этого возникли какие-то сложности. А любая задержка предполагает крах всей цепочки поставок», – пояснил глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов. По словам политолога, «аргентинцы сейчас пытаются о себе напомнить. Их угрозы – это обычная мера психологического давления». Напомним, советница президента Аргентины Сесилия Никколини предупредила руководство Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), что Буэнос-Айрес может разорвать контракт на покупку «Спутника V» из-за задержек в поставках. «Мы находимся в критической ситуации. Мы ожидали, что все будет проще, но стало еще хуже», – указала Никколини в письме первому заместителю генерального директора РФПИ Анатолию Браверману, отметив, что Аргентина не получила 18,7 млн доз вакцины – 5,5 млн доз первого компонента и 13,1 млн доз второго компонента. Как напоминает Deutsche Welle, спрос на вакцины в России резко вырос в июне, когда Москва и другие регионы объявили об обязательной вакцинации работников определенных сфер. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что РФПИ находится в контакте с Аргентиной по вопросу задержки поставок, чтобы урегулировать этот вопрос. Он добавил, что обязательства по поставкам вакцин на внешние рынки, в том числе в случае с Аргентиной, «безусловно будут выполняться», но вакцинация от ковида граждан самой России остается безусловным приоритетом. Лавров объяснил нехватку поставок «Спутника V» всем ждущим вакцину странам 23 июля 2021, 16:12 Текст: Наталья Ануфриева

В России, к сожалению, пока не хватает производственных мощностей, чтобы удовлетворить запросы всех желающих за рубежом на поставки вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил глава МИД Сергей Лавров. Лавров заявил в рамках вебинара «Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы», прошедшего на площадке «Единой России», что на данный момент около 70 стран признали на национальном уровне «Спутник V» для распространения на своей территории, и для России «важно обеспечить выполнение тех контрактных обязательств, которые мы уже подписали», однако «не хватает пока еще производственных мощностей, чтобы удовлетворить всех тех, кто хочет (вакцину)», передает РИА «Новости». «Именно поэтому, но не только поэтому, а потому что мы всегда выступаем за сотрудничество, мы переносим, договариваемся со странами, которые обладают соответствующей фармацевтической базой - переносим производство, лицензионно, и в Индию, и с Китаем сейчас договариваемся, с Белоруссией, с целым рядом других стран, которые имеют необходимую производственную базу», – отметил он. Ранее аргентиские СМИ опубликовали письмо советницы президента страны Сесилии Никколини руководству РФПИ, отравленное 7 июля. В нем она просила срочно прислать партии второго компонента препарата и предупредила, что существует риск разрыва контракта из-за задержек в поставках. Позже она уточнила, что власти Аргентины просят не считать их письмо о «Спутнике V» угрозой. В Кремле заявили, что (РФПИ) находится в контакте с Аргентиной по вопросу задержки поставок вакцины, чтобы урегулировать этот вопрос. Напомним, «Спутник V» стал первой вакциной от коронавируса, поступившей в Аргентину. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД «Бразильский» вариант коронавируса «гамма» обнаружили в Якутии 23 июля 2021, 13:45 Текст: Наталья Ануфриева

«Бразильский» штамм коронавируса («гамма») был обнаружен в Якутии, сообщил источник в региональном управлении Роспотребнадзора. Источник сообщил, что штамм обнаружили в Якутии, официальная информация об этом будет оглашена на оперативном штабе в понедельник, передает РИА «Новости». Ранее в ГНЦ «Вектор» сообщали, что в России выявлены случаи заражения «бразильским» штаммом коронавируса, они единичны. «Бразильский» штамм известен уже давно, впервые он был обнаружен в Бразилии в ноябре 2020 года, согласно классификации ВОЗ, он относится к числу вариантов, вызывающих обеспокоенность. При этом в июле сообщалось, что в Бразилии обнаружили три новых штамма COVID. Между тем ученые проследили распространение новых штаммов коронавируса по Москве и области. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Минздрав обновил методические рекомендации о вакцинации взрослых от COVID 24 июля 2021, 11:37 Текст: Наталья Ануфриева

Минздрав доработал и обновил временные методические рекомендации о вакцинации взрослого населения от COVID-19, сообщили в пресс-службе министерства. В министерстве сообщили, что «временные методические рекомендации доработаны с учетом опыта применения вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у беременных женщин и людей с онкологическими заболеваниями, а также в части порядка оформления медицинских отводов от профилактических прививок», передает ТАСС. «В случае, если у пациента обнаружены противопоказания к вакцинации, выдается справка о наличии медицинских противопоказаний от вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 – на определенный период или постоянно, в зависимости от типа противопоказаний. Если у пациента определены временные противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции, то справка выдается сроком на 30 дней с последующей консультацией у специалиста, выдавшего справку», – говорится в документе. При наличии острых инфекционных и неинфекционных заболеваний, обострении хронических заболеваний можно сделать прививку через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии. Указывается также, что «вакцина Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») для профилактики COVID-19 рекомендована без дополнительных ограничений у всех онкологических пациентов, завершивших противоопухолевое лечение, вне зависимости от исходной стадии и формы заболевания». При этом «тяжелые формы аллергических заболеваний, злокачественные новообразования, первичный иммунодефицит являются противопоказаниями для вакцинации препаратом «Эпиваккорона». Ранее все российские вакцины признали эффективными против известных мутаций. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Академик РАН оценил опасность обнаружения в России «бразильского» варианта коронавируса 23 июля 2021, 16:39

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

«Бразильский» штамм коронавирусной инфекции, заболевшего которым нашли в Якутии, никаким образом на эпидемическую ситуацию в России не повлияет, заявил газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев. Источник в региональном управлении Роспотребнадзора сообщил, что в Якутии у пациента обнаружен «Бразильский» штамм коронавируса («гамма»). «Этот штамм, безусловно, влияет на клиническую картину заболевания, потому что там есть изменения в участке связывания вируса с рецептором, то есть может поменяться симптоматика и так далее. Но это никак не влияет на его антигенную структуру, то есть на иммунитет к заболеванию. Во всяком случае, показано, что сыворотки тех больных, которые болели первым или вторым вариантом, они нейтрализуют этот вирус», – говорит Зверев. Это означает, что иммунитет тех, кто переболел коронавирусной инфекции в начале пандемии, сохранился до сих пор, пояснилвирусолог. То же самое действует и при вакцинации. «Если вакцины работали против первых вариантов, то они должны работать и против этого, поскольку никто не делает вакцину на тот участок белка, который связывается с рецептором. Поэтому вакцины однозначно должны работать и против «гаммы», – уверен специалист. Тем не менее, вирусолог полагает, что в связи с обнаружением коронавируса «гамма» в Якутии, где между собой контактируют не так много людей, «бразильский» штамм вряд ли может представить большую угрозу России и распространиться по стране, как, например, «индийский» («дельта»), который выявлен у большей части заболевших COVID-19 в Москве. «Это не тот случай, когда он может вытеснить все штаммы, которые циркулировали до этого. Тем более, что в Якутии, особенно там, где плотность населения низкая, этот штамм вообще может исчезнуть и распространения по стране никакого не будет. В любом случае, количество там проживающих людей небольшое, поэтому никаким образом на эпидемическую ситуацию в стране он не повлияет», – полагает Зверев. В начале июня сообщалось, что в Бразилии обнаружили три новых мутации варианта «гамма» коронавируса нового типа. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД МИД призвал европейских политиков изучить научные материалы при оценке «Спутника V» 23 июля 2021, 18:58 Текст: Вера Басилая

Россия пожелала европейским политикам использовать деполитизированный подход, опираться на западные научные материалы, особенно на публикацию в научном журнале Nature, при оценке российской вакцины «Спутник V». «Очень желаем господам госсекретарю при МИД Франции Клеману Бону и министру иностранных дел Германии Хайко Маасу, отметившимся недавно предвзятыми заявлениями по «Спутнику V», опираться на западные научные материалы, а не политическую пропаганду в интересах недобросовестной конкуренции. Не помешает и вспомнить хотя бы о том, что речь идет о жизни и здоровье людей, а не геополитических противоречиях и упущенной выгоде фармацевтических корпораций», – говорится в сообщении в аккаунте МИД России в Facebook. Кроме того, в МИД сослались на публикацию в авторитетном британском научном журнале Nature статьи об эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Как отметили в министерстве, авторы материала при обосновании безопасности и эффективности вакцины приводят широкую палитру мнений признанных экспертов в области вирусологии, а также результаты исследований, проведенных в различных странах мира. «Аргументы подтверждают тезис о том, что накапливаемый опыт применения «Спутника V» становится лучшим доказательством надежности российской разработки», – добавили в министерстве. Кроме того, продолжили в дипведомстве, позитивные оценки отечественной вакцины содержатся также в статье группы экспертов из Сан-Марино и Италии, опубликованной 8 июля 2021 года на медицинском портале EClinicalMedicine. «В ней проводится предварительный анализ итогов массовой иммунизации населения Сан-Марино вакциной «Спутник V». При этом также подчеркивается высокая степень безопасности российского препарата, включая отсутствие случаев госпитализации и хорошую переносимость в возрастной группе «60 и более лет», – подчеркнули в ведомстве. «Рады, что настоящие ученые высоко оценили эффективность нашей разработки – это, без лишней скромности, заслуженное признание труда российских медиков и исследователей. Такой деполитизированный подход мы всецело приветствуем», – указали в дипведомстве. Напомним, госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что страна считает, что другим членам Евросоюза не следует признавать созданные в России и Китае вакцины от коронавируса. Он подчеркнул, что список препаратов, при вакцинации которыми людям будет разрешен доступ на французскую территорию, должен быть ограничен теми вакцинами, в действенности которых они уверены. Россия осудила Францию за дискриминационные высказывания о вакцинах от COVID. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подобные дискриминационные высказывания ее высокопоставленного представителя, которые возрождают в Европе дух неонацистской сегрегации. Мурашко в интервью обществу «Знание» поблагодарил россиян за помощь в исследовании вакцин 23 июля 2021, 15:30 Текст: Алина Назарова

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе» российского общества «Знание» поблагодарил россиян за помощь в сборе информации по исследованию вакцин против коронавируса и призвал их беречь близких. Министр подчеркнул, что вакцинация – единственный правильный путь по профилактике заболевания. Он напомнил, что на сегодняшний день в России доступны четыре вакцины, все они бесплатны для населения, хотя производство одной двухкомпонентной вакцины обходится примерно в 800 рублей. Многие страны этого лишены, отметил Мурашко, слова которого приводятся в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. Также министр рассказал о рекомендациях по вакцинации и ревакцинации российскими препаратами. Так, Мурашко призвал россиян беречь себя и друг друга, повышать уровень образованности в медицинских вопросах, соблюдать рекомендации по профилактике заболевания, чтобы как можно быстрее сформировать коллективный иммунитет. «42 дня – это окно, необходимое для формирования иммунитета, и в этот период важно беречь себя. Сегодня нужно выиграть время, набраться терпения, выждать этот необходимый период – так мы выиграем больше, чем сиюминутная выгода. Давайте выиграем все вместе», – заявил Мурашко. По его словам, для повторной вакцинации могут использоваться все российские вакцины. Сейчас рекомендуется вакцинироваться через шесть месяцев после первого введения. «Мы имеем большой объем наблюдений и видим, что полугодовой период достаточен, чтобы поддерживать уровень иммунитета. Пока нет убедительных данных по количеству антител, статусу иммунитета после этого периода – эти исследования идут. Когда мы получим статистические данные, то, возможно, дадим другие рекомендации», – заявил Мурашко. Также министр отметил работу медицинского сообщества по исследованию заболевания, вакцин и поствакцинального иммунитета, и поблагодарил граждан за помощь в сборе информации. «Сегодня завершаются исследования «Спутника V», результаты будут опубликованы к октябрю. Данные по вакцине «КовиВак» ожидаются к концу 2021 года – началу 2022 года. Я признателен врачебному обществу за высокую культуру информирования о протекании поствакцинального периода. Также я хотел бы сказать спасибо привившимся россиянам – около 30% заполняли дневники самонаблюдения, что позволило нам собрать колоссальный объем данных по вакцинам», – отметил министр. Мурашко добавил, что IT-индустрия также активно подключилась к решению проблем здравоохранения. «Появился большой объем исследований и разработок, подчас крайне интересных. Этот год мы бы не прожили без big data – мы сформировали сложную, уникальную систему сбора данных, и я крайне признателен коллегам математикам и программистам, аналитикам – всем, кто помогает нам в этой работе. Необходимы новые системы сбора данных, их анализа, прогнозирования – в этом вызов для системы здравоохранения сегодня», – указал министр. Прямой эфир с министром здравоохранения состоялся в студии российского общества «Знание» в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», в ходе которой общество «Знание» совместно с Акцией #МыВместе организует онлайн-эфиры с государственными деятелями и авторитетными экспертами из профессиональной среды по актуальным темам вакцинации. Собянин: Москва прошла пики по коронавирусу 23 июля 2021, 15:20 Текст: Алина Назарова

Москва прошла пики по коронавирусу, заболеваемость в столице идет вниз, но число госпитализаций снижается медленнее, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. «В целом мы видим, что происходит снижение заболеваемости, это положительно, это означает, что мы эти пики прошли, и надеюсь, что дальше будет улучшение. … Я думаю, к концу недели мы подведем итоги, но уже сегодня видно, что их (заболевших) становится значительно меньше. Количество госпитализаций снижается не такими темпами, потому что всегда это сдвиг вправо, потому что люди, которые заболели, они утяжеляются и продолжают еще сложно и тяжело болеть, поэтому много госпитализаций, много людей в реанимации находится», – сказал Собянин, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 1». При этом он отметил, что в Москве те, кто вакцинировался, болеют коронавирусом гораздо меньше, а если и болеют, то менее тяжело. Мэр также добавил, что пункты вакцинации от коронавируса в Москве работают довольно напряженно. «Мы прививаем первой и второй компонентой в сутки где-то около 90 тысяч человек», – сказал Собянин. В четверг повторная вакцинация от коронавируса началась во всех прививочных центрах Москвы. РФПИ и Аргентина договорились ускорить поставки «Спутника V» 24 июля 2021, 01:28

Фото: Adel Ezzine/Xinhua/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Представители Российского фонда прямых инвестиций и минздрава Аргентины провели виртуальное совещание на тему поставок вакцины «Спутник V», сообщается в совместном заявлении. Стороны подтвердили «совместную работу по обеспечению и ускорению поставок». РФПИ и Аргентина «верят, что решат все проблемы положительным образом и продолжат выполнять взятые на себя обязательства». Стороны продвинули местное производство – одобрены или находятся в процессе одобрения почти 2 млн доз обоих компонентов вакцины, передает РИА «Новости». В РФПИ приветствовали заявление министра здравоохранения Аргентины о том, что работа в рамках контракта по поставке вакцины «продолжается и речи о пересмотре его условий или разрыве не идет». Отмечается, что «Спутник V» продемонстрировал свою «исключительную безопасность и эффективность». Напомним, «Спутник V» стал первой вакциной от коронавируса, поступившей в Аргентину. Аргентиские СМИ опубликовали письмо советницы президента страны Сесилии Никколини руководству РФПИ, отравленное 7 июля. В нем она просила срочно прислать партии второго компонента препарата и предупредила, что существует риск разрыва контракта из-за задержек в поставках. Позже она уточнила, что власти Аргентины просят не считать их письмо о «Спутнике V» угрозой. В Кремле заявили, что РФПИ находится в контакте с Аргентиной по вопросу задержки поставок вакцины, чтобы урегулировать этот вопрос. Огонь летних Олимпийских игр зажжен на церемонии открытия в Токио 23 июля 2021, 17:53

Фото: REUTERS/Edgar Su

Текст: Алина Назарова

Торжественная церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио на Олимпийском стадионе в столице Японии завершилась зажжением олимпийского огня. Таким образом Игры можно считать открытыми. Огонь летних Олимпийских игр зажгла победительница четырех турниров Большого шлема японская теннисистка Наоми Осака, передает РИА «Новости». Ранее император Японии Нарухито объявил летние Олимпийские игры в Токио открытыми. Церемония открытия прошла без зрителей. Накануне глава оперативного центра оргкомитета «Токио-2020» Хидэмаса Накамура сообщил, что в пятницу на арене будут присутствовать лишь около 950 человек, включая официальных лиц и журналистов. Девизом церемонии стал лозунг «Движение вперед: объединены эмоциями», что означает путь к выходу из пандемии коронавируса. Участие в церемонии открытия приняли спортсмены из 205 стран, а также олимпийская команда беженцев. Российская команда вышла на парад спортсменов в рамках церемонии открытия под 77-м номером после спортсменов из Сан-Марино. Знаменосцами команды стали фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов. В окончательный состав сборной России на Игры в Токио вошли 335 человек. Сборная России из-за санкций СAS будет выступать в Токио без национального флага и гимна, но с символикой и названием Олимпийского комитета России (ОКР). Из-за пандемии коронавируса присутствующие на церемонии были обязаны соблюдать определенные правила поведения. Так, было запрещено громко говорить, кричать, активно приветствовать атлетов и петь. Еду следовало употреблять на своем месте на трибуне, запрещалось есть и пить в зонах передвижения людей. Из-за действующего в Токио режима чрезвычайной ситуации церемонию открытия отказался посещать бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ – тот самый, который появился на церемонии закрытия Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро в образе Супер Марио. Абэ счел невозможным свое присутствие на мероприятии, так как этого не могут себе позволить жители Японии. Перед началом церемонии спортсменов обязали находиться на расстоянии двух метров друг от друга, а во время движения по стадиону социальная дистанция составила один метр. Кроме того, все спортсмены на параде и по дороге на арену обязаны были находиться в масках. Представителей делегаций с температурой тела выше 37,5 градуса на церемонию открытия не допустили. Все таблички и мегафоны, которые использовали на параде, будут утилизированы. Заболеваемость коронавирусом выросла на 20% в ряде регионов 23 июля 2021, 14:26 Текст: Наталья Ануфриева

Заболеваемость коронавирусом в последние дни возросла более чем на 20% в Адыгее, Ставропольском крае, Астраханской, Томской и Еврейской автономной областях, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Попова сообщила на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией, что «максимальный рост заболеваемости за последние пять суток – более чем на 20% – наблюдается в Ставропольском крае, Томской, Астраханской областях, Республике Адыгея и Еврейской автономной области», передает ТАСС. При этом среди всех заболевших «доля вернувшихся с курортов из зарубежных стран на сегодня пока не превышает 1%», однако «за три недели мы видим следующую динамику: если три недели назад эта доля составляла 0,4%, то сегодня это уже 0,7%», и «это не абсолютные числа, это именно доля из числа заболевших». По словам Поповой, всем, кто собирается в отпуск, важно помнить о необходимости своевременной иммунизации. «Сегодня для безопасного отдыха на курортах России, за рубежом, необходимо быть защищенным. Очень важно, собираясь в отпуск, помнить о том, что человек должен быть полностью иммунизирован, иметь сформировавшийся поствакцинальный иммунитет, и таким образом обеспечить себе отдых благополучный, спокойный, не опасаясь, что по возвращении состояние здоровья ухудшится, и будут риски для инфицирования своих близких», – отметила она. При этом эпидситуация в Крыму «остается напряженной уже на протяжении четырех недель, идет курортный сезон», но «есть некоторые тенденции к стабилизации: из 27 муниципальных образований в Крыму в трех мы уже видим снижение, включая Алушту, в 12 – стабилизация, и еще в 12 пока сохраняется рост». Данный рост затрагивает курортные территории – Ялта, Феодосия, Судак и Севастополь. Там предпринимаются все необходимые меры, ограничены и запрещены все массовые мероприятия, ограничена работа предприятий общепита с 23.00 до 06.00, закрыты фуд-корты и игровые комнаты в торговых центрах. «Это стандартный набор инструментов, и он дает определенные результаты», – сказала она. По ее словам, 25% взрослого населения Крыма уже получили две дозы вакцины от коронавируса. «Но еще раз хочу сказать, что ситуация непростая, мы оставляем ее на жестком контроле и оказываем методическую помощь со стороны центрального аппарата», – добавила Попова. Ранее сообщалось, что за сутки в России выявили 23,8 тыс. случаев коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Боярского выписали из больницы после коронавируса 23 июля 2021, 13:52 Текст: Дмитрий Зубарев

Народный артист России Михаил Боярский, ранее госпитализированный в Санкт-Петербурге с коронавирусом, выписан из больницы и находится дома. Он перенес болезнь в легкой форме, сообщил сын актера, депутат Госдумы Сергей Боярский. «Папа находится дома. Спасибо всем большое за добрые слова, за переживания. Я очень надеюсь его скоро увидеть. Он действительно некоторое время находился в больнице с коронавирусной инфекцией. <...> Слава Богу, что папа был привит и, несмотря на свой возраст и целый «букет» накопленных сопутствующих разных болячек, перенес коронавирус, можно уже сказать, наверное, в довольно легкой форме – без поражения легких, без понижения сатурации, без температуры. Но тем не менее, конечно, дискомфорта [коронавирус] доставил немало», – передает ТАСС слова Боярского. Он отметил, что его отец был привит вакциной «Спутник V» в январе. «И буквально вот сейчас должен был пройти ревакцинацию по совету врачей, <...> но, к сожалению, не успел», – сказал Боярский. На прошлой неделе жена артиста Лариса Луппиан сообщила, что он пошел на поправку и ожидает отрицательного результата теста на коронавирус. Она добавила, что Боярский переносит заболевание в легкой форме, так как сделал прививку от коронавируса.