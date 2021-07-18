Израильские ученые разработали препарат от COVID на основе стволовых клеток

Первая стадия испытаний нового препарата от коронавируса, основанного на использовании стволовых клеток, успешно завершена в клинике Рамбам в израильской Хайфе. Специалисты переходят ко второй стадии испытаний, которая будет проводиться с участием 60 тяжелобольных COVID-19.

По словам разработчиков препарата, потребовалось всего три инъекции в течение суток, чтобы нормализовать уровень сатурации и значительно улучшить состояние больных, в настоящее время специалисты переходят ко второй стадии испытаний, передает РИА «Новости».

Как рассказал главный исследователь Томер Бронштейн, ранее компания Bonus BioGroup Ltd в течение многих лет занималась изучением стволовых клеток для выращивания из них костной ткани для использования в пластической хирургии и ортопедии. Исследования показали, что препарат, созданный на основе стволовых клеток, может быть исключительно эффективен при лечении COVID. По его словам, у стволовых клеток есть свойство успокаивать иммунную систему. Можно сказать, что они работают как скорая помощь в организме.

Уточняется, что стволовые клетки берутся у здоровых людей, обрабатываются в биореакторе по специальной технологии, в клетки вносятся необходимые изменения, весь процесс подготовки препарата занимает около десяти дней. Лекарство изготавливается в виде инъекции, которая вводится подкожно.

На первом этапе исследований лекарство тестировали на нескольких больных коронавирусом в тяжелом состоянии, которые находились в группе риска, страдая серьезными хроническими заболеваниями. По утверждению специалистов, у всех пациентов состояние улучшилось в течение суток, и после третей дозы лекарства сатурация вернулась на нормальный уровень.

На первой стадии клинических испытаний в хайфской больнице новый препарат показал способность снимать цитокиновый шторм, нормализовать работу иммунной системы и предупреждать тяжелые последствия болезни, сказал проводивший испытания в клинике доктор Шади Хамуд.

Данные компьютерной томографии, которую больным, участвовавшим в эксперименте, проводили до, сразу после и через месяц после введения нового препарата, показали, что лекарство эффективно излечивает воспаление легких.

В настоящее время исследователи переходят ко второй фазе испытаний препарата, которая будет проводиться в Израиле с участием 60 тяжелобольных коронавирусом. По завершении второй фазы начнётся третья, в которой будут участвовать около 300 больных из различных стран мира.

В прошлом году более 2 тыс. пациентов излечились от коронавируса в Центре стволовых клеток Абу-Даби с помощью терапии на их основе.